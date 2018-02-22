США готовятся к «звездным войнам»
Вашингтон увеличивает финансирование военных космических программ, хотя и не хочет «звездных войн». Об этом заявил советник по национальной безопасности Герберт Макмастер на заседании Национального космического совета США.
Советник отметил, что в настоящее время активизируется деятельность противников Вашингтона в околоземном пространстве, при этом не уточнил, кого именно имеет в виду.
Макмастер также указал, что проект бюджета на 2019 финансовый год предусматривает рост расходов на космические программы более чем на миллиард долларов. В ближайшие пять лет их необходимо нарастить еще на восемь миллиардов, добавил он.
Ранее в феврале в Центре новой американской безопасности заявили, что вооруженные силы США не готовы отразить существующие угрозы со стороны Москвы и Пекина.
В конце января глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон намерен потратить миллиарды долларов на подготовку к войне в космосе с Россией и Китаем.
Космос наряду с землей, морем и воздухом становится ареной боевых действий. Хотя мы бы не хотели, чтобы конфликты распространялись на космос, США будут готовы на случай, если это все-таки произойдет— указал Макмастер.
Советник отметил, что в настоящее время активизируется деятельность противников Вашингтона в околоземном пространстве, при этом не уточнил, кого именно имеет в виду.
Макмастер также указал, что проект бюджета на 2019 финансовый год предусматривает рост расходов на космические программы более чем на миллиард долларов. В ближайшие пять лет их необходимо нарастить еще на восемь миллиардов, добавил он.
Ранее в феврале в Центре новой американской безопасности заявили, что вооруженные силы США не готовы отразить существующие угрозы со стороны Москвы и Пекина.
В конце января глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон намерен потратить миллиарды долларов на подготовку к войне в космосе с Россией и Китаем.
Наши конкурентные преимущества во всех областях ведения войны — в воздухе, на земле и море, в космосе и киберпространстве — утрачиваются— отмечал министр обороны, передает "Лента.ru"
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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