13:20 22 февраля

США готовятся к «звездным войнам»

Вашингтон увеличивает финансирование военных космических программ, хотя и не хочет «звездных войн». Об этом заявил советник по национальной безопасности Герберт Макмастер на заседании Национального космического совета США.

Космос наряду с землей, морем и воздухом становится ареной боевых действий. Хотя мы бы не хотели, чтобы конфликты распространялись на космос, США будут готовы на случай, если это все-таки произойдет
— указал Макмастер.

США готовятся к «звездным войнам»



Советник отметил, что в настоящее время активизируется деятельность противников Вашингтона в околоземном пространстве, при этом не уточнил, кого именно имеет в виду.

Макмастер также указал, что проект бюджета на 2019 финансовый год предусматривает рост расходов на космические программы более чем на миллиард долларов. В ближайшие пять лет их необходимо нарастить еще на восемь миллиардов, добавил он.

Ранее в феврале в Центре новой американской безопасности заявили, что вооруженные силы США не готовы отразить существующие угрозы со стороны Москвы и Пекина.

В конце января глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон намерен потратить миллиарды долларов на подготовку к войне в космосе с Россией и Китаем.

Наши конкурентные преимущества во всех областях ведения войны — в воздухе, на земле и море, в космосе и киберпространстве — утрачиваются
— отмечал министр обороны, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 25

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  1. Anarchist Сегодня, 10:44
    Ну всё, построят "звезду смерти"... В долги залезут, но строить будут!
    "Широко шагают..." - надо бы контрогайку открутить...
    Anarchist
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 10:45
      Что-то напомнило период царствования Рейгана - таже песня была
      Диванный Хенераль
      1. Anarchist Сегодня, 10:47
        Тогда Рейган самолично (это не точно) правил, а сейчас лоббисты!
        Anarchist
      2. Дембель77 Сегодня, 10:49
        Советник отметил, что в настоящее время активизируется деятельность противников Вашингтона в околоземном пространстве, при этом не уточнил, кого именно имеет в виду.
        Может он имел в виду марсиан?
        Дембель77
        1. Anarchist Сегодня, 10:54
          А Вы взгляните на него по внимание. Он - марсианин! Захватывают землю, сволочи.
          Anarchist
      3. Охотовед 2 Сегодня, 10:53
        Ага, а роль Империи Зла - снова досталась России! С Темным Императором - во главе! У матрасов - один сплошной Голливуд в голове!
        Охотовед 2
      4. yehat Сегодня, 12:31
        общего очень мало.
        при рейгане были провокации с целью измотать и заставить потратить в пустую силы
        а сейчас - работа над освоением еще одной монопольной ниши
        yehat
    2. To be or not to be Сегодня, 11:05
      Очередное обострение американской ЗВЕЗДНОЙ болезни !
      ..или втягивание России и Китая очередной раз в финансовые траты..
      "Стратеги́ческая оборо́нная инициати́ва (СОИ, SDI — Strategic Defense Initiative), также известная как «звёздные войны» — объявленная президентом США Рональдом Рейганом 23 марта 1983 года долгосрочная программа научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основной целью СОИ являлось создание научно-технического задела для разработки широкомасштабной системы противоракетной обороны (ПРО) с элементами космического базирования, исключающей или ограничивающей возможное поражение наземных и морских целей из космоса"
      To be or not to be
  2. san4es Сегодня, 10:45
    США готовятся к «звездным войнам»

    ...С 1983 г.
    сороковой президент США Рональд Рейган заявил американцам о начале создания широкомасштабной системы противоракетной обороны, проект получил название «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ), но с легкой руки журналистов она стала более известна публике, как «программа Звездных войн». Существует легенда, что идея подобного проекта пришла в голову Рейгану после просмотра очередной серии космической оперы Джорджа Лукаса.

    san4es
    1. Александр War Сегодня, 11:08
      Тезка привет hi
      Александр War
      1. san4es Сегодня, 11:19
        hi Здорова!
        5 Самых Опасных Видов Космического Оружия wink
        san4es
  3. Александр War Сегодня, 10:48
    Звездные войны уже скоро smile
    Александр War
  4. Пленник Сегодня, 10:49
    На земле получается не очень так решили в космосе по шуровать. Вот неугомонные!
    Пленник
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:49
    предусматривает рост расходов на космические программы более чем на миллиард долларов... ближайшие пять лет их необходимо нарастить еще на восемь миллиардов
    На днях на одном из политических ток-шоу небезызвестный Грэг Вайнер на полном серьезе утверждал по этому вопросу, что это "хитрый план Трампа" - втянуть Россию в гонку вооружений и покончить с ней как с СССР. И как ему не пытались доказать, что это Сша наращивает расходы, а не Россия он уперто остался при своем мнении.
    rotmistr60
  6. HAM Сегодня, 10:50
    ДЕНЬГИ ЕСТЬ-УМА НЕ НАДО!!
    HAM
  7. Александр War Сегодня, 10:51
    От чего такой звук на 5 мин 56 сек
    Александр War
  8. Egorovich Сегодня, 10:55
    "Периметр" все равно всех успокоит, куда бы кто не рыпался. Конец будет один, а матрасники все пытаются пыжится, корчат из себя бессмертных.
    Egorovich
    1. rocket757 Сегодня, 11:07
      Очередной раз.
      В принципе ничего принципиально нового не изобрели, разве что Маск тяжёлый носитель сделал! Надо его загрузить, машинёшки и кукольных кенов, что ли запускать.
      Вот пентагон и озаботили. Молосы!
      rocket757
      1. Egorovich Сегодня, 11:18
        hi ! Все ведь отлично понимают к чему все это приведет, но в головах только деньги, деньги и еще раз деньги. А жупел для них - Россия. Мр..зи, да и только.
        Egorovich
        1. rocket757 Сегодня, 11:54
          Привет Егорович soldier
          У нас же либера и подобная журналист-братия за наше воровство\ коррупцию озабочена. В принципе эт есть правильно, только цель то какая - Заменить одних воров на других!!! - а нам шо с того, легче будет??? Они ж полосатых в пример ставят, а по сути что наши, что те один фиг ... система заточена и на добычу капитала ЛЮБЫМ способом. Воруют там, воруют здесь, воруют везде.
          rocket757
  9. серафимамурский Сегодня, 10:59
    Ну и х .. с ними пусть готовятся, а придёт пушной зверёк.
    серафимамурский
    1. rocket757 Сегодня, 11:59
      А мож они шиншиллу ждут, на крайняк скунса, что при иж то жизни привычно вполне!
      До них то, не всех дошло, что может и наш северный зверёк навестить ... с приходом которого уже усё, конец!
      rocket757
  10. Berkut24 Сегодня, 12:36
    США готовятся к «звездным войнам»

    Прошлые "звездные войны" при Рейгане закончились успешной битвой генералов за звёзды на погонах.
    Berkut24
  11. рус-5819 Сегодня, 12:45
    "Хотя мы бы не хотели, чтобы конфликты распространялись на космос, США будут готовы на случай, если это все-таки произойдет"
    — указал Макмастер.

    Гранд-пипистер прямо сообщает, что страна готова распространить конфликты на космос.
    Может, в связи с этими "пёрлами", приостановить поставку РД? Уверен последует сакрамантальное: "Его не так поняли!"
    Политика и бизнес - всё предсказуемо
    рус-5819
  12. Selevc Сегодня, 12:50
    США были и к 1-м Звездным войнам готовы - только воевали они выпуская мультики на экраны ТВ а их агент Горбачев пугал ими граждан СССР !!! США уже готовят новый мульт-блокбастер "Звездные войны 2 !!!" - ожидаем скоро запуск во все мировые теле и видео-лохотроны !!! Тю - та это что новость ?
    Selevc
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