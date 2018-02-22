Ростех: Первую партию электромотоциклов передадим МО весной

Заказ есть, весной будут поставки

Первая серийная партия электромотоциклов производства концерна "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") будет поставлена уже этой весной, сообщает ТАСС со ссылкой на главу "Ростеха" Сергея Чемезова.- сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Как сообщил летом 2017 года в интервью ТАСС гендиректор "Калашникова" Алексей Криворучко, Минобороны проводило тестирование электромотоциклов. Позже эти мотоциклы в полицейском варианте были показаны на военно-техническом форуме "Армия-2017", который проводится под эгидой военного ведомства в Подмосковной Кубинке.Максимальная мощность электромотоциклов составляет 15 кВт, запас хода на одной зарядке достигает 150 км.