Ростех: Первую партию электромотоциклов передадим МО весной
Первая серийная партия электромотоциклов производства концерна "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") будет поставлена уже этой весной, сообщает ТАСС со ссылкой на главу "Ростеха" Сергея Чемезова.
Как сообщил летом 2017 года в интервью ТАСС гендиректор "Калашникова" Алексей Криворучко, Минобороны проводило тестирование электромотоциклов. Позже эти мотоциклы в полицейском варианте были показаны на военно-техническом форуме "Армия-2017", который проводится под эгидой военного ведомства в Подмосковной Кубинке.
Максимальная мощность электромотоциклов составляет 15 кВт, запас хода на одной зарядке достигает 150 км.
Заказ есть, весной будут поставки- сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Как сообщил летом 2017 года в интервью ТАСС гендиректор "Калашникова" Алексей Криворучко, Минобороны проводило тестирование электромотоциклов. Позже эти мотоциклы в полицейском варианте были показаны на военно-техническом форуме "Армия-2017", который проводится под эгидой военного ведомства в Подмосковной Кубинке.
Максимальная мощность электромотоциклов составляет 15 кВт, запас хода на одной зарядке достигает 150 км.
Использованы фотографии: "Калашников"
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