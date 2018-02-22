13:19 22 февраля

Ростех: Первую партию электромотоциклов передадим МО весной

Первая серийная партия электромотоциклов производства концерна "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") будет поставлена уже этой весной, сообщает ТАСС со ссылкой на главу "Ростеха" Сергея Чемезова.

Ростех: Первую партию электромотоциклов передадим МО весной


Заказ есть, весной будут поставки
- сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.


Как сообщил летом 2017 года в интервью ТАСС гендиректор "Калашникова" Алексей Криворучко, Минобороны проводило тестирование электромотоциклов. Позже эти мотоциклы в полицейском варианте были показаны на военно-техническом форуме "Армия-2017", который проводится под эгидой военного ведомства в Подмосковной Кубинке.

Максимальная мощность электромотоциклов составляет 15 кВт, запас хода на одной зарядке достигает 150 км.

Использованы фотографии: "Калашников"
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Комментарии 23

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  1. FalconD Сегодня, 10:51
    Должность водитель-байкер??
    FalconD
    1. Охотовед 2 Сегодня, 10:56
      Цитата: FalconD
      Должность водитель-байкер??

      Нее... Военно учетная специальность!!! soldier
      Охотовед 2
    2. РУСС Сегодня, 10:57
      Цитата: FalconD
      Должность водитель-байкер??

      Нет ,скорее как раньше красноармеец самокатчик laughing
      РУСС
  2. Northern warrior Сегодня, 10:56
    Зачем ? Удельная энергия бензина значительно выше, чем у любых перспективных накопителей электроэнергии. А теперь представьте, если пуля или осколок попадут в заряженную батарею...
    Northern warrior
    1. РУСС Сегодня, 10:58
      Цитата: Northern warrior
      А теперь представьте, если пуля или осколок попадут в заряженную батарею...

      И?
      РУСС
    2. Piramidon Сегодня, 11:36
      Цитата: Northern warrior
      А теперь представьте, если пуля или осколок попадут в заряженную батарею...

      А если в бензобак?
      Piramidon
      1. РУСС Сегодня, 12:43
        Цитата: Piramidon
        Цитата: Northern warrior
        А теперь представьте, если пуля или осколок попадут в заряженную батарею...

        А если в бензобак?

        Уже было доказано, что при попадании обычной пули в бензобак он не взрывается. Однако, если использовать трассирующие пули и стрелять с достаточно большого расстояния, то пуля успеет поджечь пары бензина в баке, и он взорвётся.

        Хотя во время испытаний бензобак был слишком сильно повреждён предыдущими выстрелами (в начале проверки «разрушители» с канала Дискавери стреляли зажигательными пулями со слишком малого расстояния) и не взорвался, а лишь загорелся.

        Однако ведущие предположили, что если бы он был герметично закрыт, то взорвался бы. Тем не менее, взрыв по-прежнему был признан весьма маловероятным.
        РУСС
  3. rocket757 Сегодня, 10:56
    Смысл? Разве что тихушников заиметь.
    Впрочем, на обогрев энергию не тратить, зимой не ездить, мож и малыми аккумуляторами обойтись!
    Ломаться там в принципе нечему!
    Когда новые аккумуляторы или ещё чего изобретут, эт будет весчь!!!
    rocket757
  4. Arabfun Сегодня, 11:00
    чистый Battlefield 4 ... а когда Мина ПВО будет ? со "Стингер"/ "Игла" эффективно против вертолетов
    Arabfun
  5. Викторио Сегодня, 11:07
    а что тогда за конструкция позади руля?
    Викторио
    1. Dym71 Сегодня, 11:20
      Цитата: Викторио
      а что тогда за конструкция позади руля?

      Должен быть аккумулятор.
      Dym71
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 11:11
    А нафига они в армии ? Да ещё с таким запасом хода ? Не вижу смысла...
    КВУ-НСвД
  7. Arabfun Сегодня, 11:14
    Цитата: КВУ-НСвД
    А нафига они в армии ? Да ещё с таким запасом хода ? Не вижу смысла...
    в игре можно мину привязать и под танк направить или бесшумно проскочить в тыл врага и обратно
    Arabfun
  8. vladimirvn Сегодня, 11:15
    ..запас хода на одной зарядке достигает 150 км. ..
    Маловато будет.
    vladimirvn
  9. mavrus Сегодня, 11:20
    Цитата: РУСС
    Цитата: FalconD
    Должность водитель-байкер??

    Нет ,скорее как раньше красноармеец самокатчик laughing

    Самокатами тогда назывались этакие "велосипеды без тормозов". И самокатчиками были достаточно "безбашенные" ребята.
    mavrus
  10. Karelof Сегодня, 11:25
    Липучки то сверху фары зачем, они через 3 км пересеченки на сбея примут грязь, веточки, прочий мусор.

    Площадь опоры у подножки малая, в песке не поставить или досочку с собой придется возить.

    Сомневаюсь, что их тестировали хорошо.
    Karelof
  11. sxfRipper Сегодня, 11:30
    Коллеги - я старлей-заочник запаса (военная кафедра feel ). Наверное не всё понимаю. Но вот не доходит до меня - нафига козе баян!
    sxfRipper
  12. mavrus Сегодня, 11:34
    Пуля и бензобак попасть может, а вот то что и на гражданке с электромобилями пока ещё из-за сплошных проблем и непоняток никто не связывается... это да. Такое ощущение... что очередной распил.
    mavrus
  13. Xscorpion Сегодня, 11:40
    Цитата: КВУ-НСвД
    А нафига они в армии ? Да ещё с таким запасом хода ? Не вижу смысла...


    Военной полиции.Чтоб пешком не патрулировали.Это не для войны,а для обычных городов,где находятся военные части.
    Xscorpion
    1. rocket757 Сегодня, 11:48
      Всё правильно. Военные в городах пускай зарядных станций наделают, бум пользоваться.
      Ежели аккумулятор заменяемый, с перспективой установки более мощного, почему бы и нет!
      Когда то на Ковровцах в мотобол играли!!! Тряхну стариной, а то с машиной совсем чувство баланса потерять можно!
      Нужна гражданская модель, без базуки и пулемёта! Чесслово, скутер меня совсем не прикалывает!
      rocket757
      1. KonoGon Сегодня, 12:51
        Цитата: rocket757
        Нужна гражданская модель, без базуки и пулемёта!
        Смотрим, и наслаждаемся http://www.zeromotorcycles.com/
        KonoGon
  14. Sedoy Сегодня, 12:01
    достаточно сомнительное приобретение для армии...
    каковы цели и задачи для такой техники непонятно...
    заряжать как их после 150 км в полевых условиях - сколько горючки нужно спалить на генераторах для подзарядки?
    сколько времени они будут заряжаться...

    единственный плюс - относительная бесшумность...
    полезна для диверсантов
    но это радиус действия примерно 50км (с учетом резерва зарядки на всякий случай)
    лучше иметь гибридный: до цели на топливе, к самой цели уже на батарейке, и "бежать" в обратном порядке... :)

    а так - городская игрушка...
    имхо
    Sedoy
    1. KonoGon Сегодня, 12:56
      Цитата: Sedoy
      городская игрушка...
      А если заранее заряжённые батареи?
      KonoGon
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