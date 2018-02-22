Вашингтон пока не принял решение о продлении СНВ после 2021 года

Мы говорим в (ядерной) доктрине, что мы будем следовать договору. Но мы пока не приняли решения (о продлении),

В Вашингтоне еще не приняли решение, будут ли продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) после 2021 года, но пока намерены его выполнять, передает РИА Новости заявление заместителя помощника главы Пентагона по вопросам ядерной политики Роберта Суфера.сказал агентству Суфер, отвечая на вопрос, намерены ли США продлить указанный договор еще на 5 лет.Договор СНВ вступил в силу в феврале 2011 года. Согласно документу, начиная с 2018 года суммарные количества вооружений каждой из сторон «не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок».США заявляют, что выполнили свои обязательства еще в августе 2017 года. В Москве же сообщили, что Россия не может подтвердить, что США полностью привели свои стратегические вооружения в соответствие с договором по СНВ.