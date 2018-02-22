13:21 22 февраля

Вашингтон пока не принял решение о продлении СНВ после 2021 года

В Вашингтоне еще не приняли решение, будут ли продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) после 2021 года, но пока намерены его выполнять, передает РИА Новости заявление заместителя помощника главы Пентагона по вопросам ядерной политики Роберта Суфера.



Мы говорим в (ядерной) доктрине, что мы будем следовать договору. Но мы пока не приняли решения (о продлении),
сказал агентству Суфер, отвечая на вопрос, намерены ли США продлить указанный договор еще на 5 лет.


Договор СНВ вступил в силу в феврале 2011 года. Согласно документу, начиная с 2018 года суммарные количества вооружений каждой из сторон «не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок».

США заявляют, что выполнили свои обязательства еще в августе 2017 года. В Москве же сообщили, что Россия не может подтвердить, что США полностью привели свои стратегические вооружения в соответствие с договором по СНВ.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 12

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  1. Egorovich Сегодня, 11:46
    Подойдет 2021 год и первыми, кто предложит продлить договор СНВ, будут матрасники, а сейчас просто изображают из себя бессмертных.
    Egorovich
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:52
      Я думаю, что исходя из своей доктрины они договор не продлят. При этом до 2021 г будут активно обвинять Россию и искать виртуальные причины своего отказа. А в публичном вранье американцы преуспели.
      rotmistr60
      1. Logall Сегодня, 11:59
        Их доктрина остаётся неизменной - нанесение превентивных ударов! И они будут делать всё возможное чтобы получить преимущество перед РФ...
        "Периметр" - гарантия нашей безопасности, но пока у СШАшников совсем мозги не испортились!
        Logall
      2. Аскет Сегодня, 13:13
        Цитата: rotmistr60
        А в публичном вранье американцы преуспели.

        Они изначально привыкли вести диалог со всеми с кольтом у виска оппонента и боятьси они только лишь такого же кольта у своего виска. А вообще иногда диву даешься каков сейчас уровень американской политике. Похоже штаты превращаются в обезьяну с гранатой от которой можно ожидать всего чего угодно
        Как написала 9 февраля с.г. американская политическая ежедневная газета Hill со ссылкой на свои источники, Дональд Трамп раскритиковал договор СНВ-III в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным. Издание сообщает, что Путин спросил у Трампа, намерен ли тот продлить этот договор. Трамп прервался на некоторое время, чтобы уточнить у своих помощников, что это за договор. Затем Трамп вернулся к разговору и заявил, что договор СНВ-III является плохим договором, заключенным администрацией Обамы. По мнению Трампа, этот договор был более выгоден Российской Федерации, чем США. Хотя на самом деле он более плох для России, чем для Америки.

        Офигеть...президент США даже не имеет понятие о существовании данного договора.
        Аскет
    2. Logall Сегодня, 11:53
      Эти "бессмертные" готовы разорвать ДРСМД, как только это им будет выгодно! Они любой договор разорвут, если он им будет мешать или утеряют возможность манипуляции им...
      Они за лужей, а наши враги везде - это их преимущество!
      Logall
    3. сибиралт Сегодня, 11:59
      А какой в том смыл американцам голову напрягать. Хоть продлевай, хоть укорачивай, для них никакого значения не имеет. winked
      сибиралт
    4. Андрей К Сегодня, 12:02
      ...будут ли продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) после 2021 года...

      Мерины как "исключительные" шулера пытаются блефовать, взять на слабо.
      Андрей К
  2. Vard Сегодня, 11:46
    А ведь у них дела плохи... и они это понимают... Что для них характерно... как в карты... на руках одна мелочь... но лицо стараются держать... Понятно что если начали на переговорах так давить, то дела у них плохи... раньше им было на всё наплевать... а теперь шалишь... Будут торговаться...
    Vard
    1. Подлый урус Сегодня, 12:21
      гонка вооружений - первый признак,что в США в экономике всё хреново. Пытаются продлить агонию.
      Подлый урус
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 11:50
    Продлят обязательно , тк это им выгодно . Просто будут вплоть до срока продления действовать на нервы противоречивыми заявлениями с целью выторговать ещё большие наши уступки . Надо не вестись , не соглашатся на дальнейшее сокращение , обновлять имеющееся и постоянно тыкать американцев носом в их попытки обойти договор .
    КВУ-НСвД
  4. Сергей Суворов Риа Сегодня, 12:07
    к 2021 году в ВС РФ будут приняты на вооружение такие системы что весь мир просто будет аплодировать стоя и плевать на сша ибо их тирания от которой погибло больше сотни миллиардов не в чём не повинных людей будет поставлена на колени ....речь идёт о суперсекретных наработках ещё с СССР и это не ракеты или танки !
    Сергей Суворов Риа
  5. Аскет Сегодня, 12:53
    Американцы готовят почву для выхода из договора РСМД, это явно видно из их новой ядерной стратегии избирательных ударов и внедрения высокоточного ядерного оружия пониженной мощности,соответственно для выполнения задач этой стратегии нужна будет наземная составляющая ударных средств помимо морской и воздушной. А для этого нужны КРНБ и БР средней и малой дальности,которые можно разместить на европейском ТВД практически у наших границ с малым подлетным временем для нанесения обезоруживающего высокоточно удара по стратегическим целям с использованием ЯБЗ малой мощности.Соответственно выход из договора РСМД делает СНВ-3 для нас бесполезным и вредным.
    Аскет
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