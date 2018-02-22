Вашингтон пока не принял решение о продлении СНВ после 2021 года
В Вашингтоне еще не приняли решение, будут ли продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) после 2021 года, но пока намерены его выполнять, передает РИА Новости заявление заместителя помощника главы Пентагона по вопросам ядерной политики Роберта Суфера.
Договор СНВ вступил в силу в феврале 2011 года. Согласно документу, начиная с 2018 года суммарные количества вооружений каждой из сторон «не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок».
США заявляют, что выполнили свои обязательства еще в августе 2017 года. В Москве же сообщили, что Россия не может подтвердить, что США полностью привели свои стратегические вооружения в соответствие с договором по СНВ.
Мы говорим в (ядерной) доктрине, что мы будем следовать договору. Но мы пока не приняли решения (о продлении),сказал агентству Суфер, отвечая на вопрос, намерены ли США продлить указанный договор еще на 5 лет.
Договор СНВ вступил в силу в феврале 2011 года. Согласно документу, начиная с 2018 года суммарные количества вооружений каждой из сторон «не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок».
США заявляют, что выполнили свои обязательства еще в августе 2017 года. В Москве же сообщили, что Россия не может подтвердить, что США полностью привели свои стратегические вооружения в соответствие с договором по СНВ.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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