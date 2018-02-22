Странное нападение на посольство США в Черногории

В центре города Подгорица (столица Черногории) проходит специальная операция сотрудников полиции. Началась операция после того, как неизвестный осуществил нападение на американское посольство. По последним данным, он бросил в здание дипломатической миссии США гранату или привёл в действие самодельное взрывное устройство.По сообщениям черногорских СМИ после этого мужчина совершил самоубийство. Эта информация пока не подтверждается официальными структурами балканской республики.По другой версии, речь идёт о террористе-смертнике, который осуществил самоподрыв у здания посольства Соединённых Штатов.Посольство США в Черногории опубликовало призыв к американских гражданам, находящимся на территории республики, на время воздержаться от посещения дипмиссии. Сотрудники оцепили центральные кварталы с целью выявления «возможного наличия сообщников» атаки на американское посольство. Изначально было озвучена информация о том, что сообщник «мог быть как минимум один».В Госдепартаменте США отметили, что нападение произошло примерно в полночь по местному времени. Никто, кроме самого нападавшего, не пострадал. В Госдепе заявили, что о мотивах нападения они не знают. Личность нападавшего выясняется.