13:14 22 февраля

Странное нападение на посольство США в Черногории

В центре города Подгорица (столица Черногории) проходит специальная операция сотрудников полиции. Началась операция после того, как неизвестный осуществил нападение на американское посольство. По последним данным, он бросил в здание дипломатической миссии США гранату или привёл в действие самодельное взрывное устройство.

По сообщениям черногорских СМИ после этого мужчина совершил самоубийство. Эта информация пока не подтверждается официальными структурами балканской республики.

По другой версии, речь идёт о террористе-смертнике, который осуществил самоподрыв у здания посольства Соединённых Штатов.


Странное нападение на посольство США в Черногории

Фото портала www.portalanalitika.me


Посольство США в Черногории опубликовало призыв к американских гражданам, находящимся на территории республики, на время воздержаться от посещения дипмиссии. Сотрудники оцепили центральные кварталы с целью выявления «возможного наличия сообщников» атаки на американское посольство. Изначально было озвучена информация о том, что сообщник «мог быть как минимум один».

В Госдепартаменте США отметили, что нападение произошло примерно в полночь по местному времени. Никто, кроме самого нападавшего, не пострадал. В Госдепе заявили, что о мотивах нападения они не знают. Личность нападавшего выясняется.

Использованы фотографии: www.portalanalitika.me
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Комментарии 12

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  1. Vard Сегодня, 11:55
    Похоже на провокацию... защита жизни американских граждан старая придумка для того что бы ввести санкции или войска... или по бомбить...
    Vard
    1. Чёрный Сегодня, 11:57
      Цитата: Vard
      Похоже на провокацию...

      Это точно...странно будет если у нападавшего не найдут будёновку, мельдоний и удостоверение полковника ФСБ laughing
      Чёрный
    2. DEZINTO Сегодня, 11:58
      Похоже на провокацию...

      Да какая провокация? Какой-то безумец решил самоубиться каким-нибудь громким способом, вот и всё.

      Это точно...странно будет если у нападавшего не найдут будёновку


      Да,да....а рядом видели медведя с балалайкой и рацией.
      DEZINTO
      1. Vasya_Piterskiy Сегодня, 12:05
        Похоже на то... Учитывая, что все это совершено ночью, когда ни кого особо там нет. По комментарием из-за лужи будет понятно, псих это или сакральная жертва для каких-то дальнейших действий.
        Vasya_Piterskiy
    3. сибиралт Сегодня, 12:06
      Похоже на зомби. Напакостил и концы в воду. Кашпировский плакаль.
      сибиралт
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:58
    Действительно странный теракт - взорвать себя у посольства без ущерба кому-либо или чему-либо.
    В Госдепе заявили, что о мотивах нападения они не знают
    Мотив один - достали уже всех до крайности.
    rotmistr60
  3. slavaseven Сегодня, 12:03
    нападение произошло примерно в полночь по местному времени

    Короче, было желание как можно громче пукнуть. Ночью шума города нет, звуки лучше распространяются. А Госдеп сейчас врубит погромче, чтоб во всем мире услышали
    slavaseven
  4. Azazelo Сегодня, 12:10
    Ну что за лошара...
    Azazelo
  5. Архивариус Вася Сегодня, 12:10
    Обычный теракт или провокация, чего тут странного? Времена такие.
    Архивариус Вася
  6. seregatara1969 Сегодня, 12:19
    сами на себя напали штоли ?
    seregatara1969
    1. rocket757 Сегодня, 12:29
      И правда, наф эт было, Черногория и так в НАТУ полным ходом прёт?
      rocket757
  7. Alex-a832 Сегодня, 12:52
    На теракт не слишком похоже - не видно явного стремления добиться жертв нападения. Скорее похоже на вымещение личной обиды человека, у которого "демократизаторы" жизнь сломали - например, дом с семьей разбомбили.
    Alex-a832
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