Странное нападение на посольство США в Черногории
В центре города Подгорица (столица Черногории) проходит специальная операция сотрудников полиции. Началась операция после того, как неизвестный осуществил нападение на американское посольство. По последним данным, он бросил в здание дипломатической миссии США гранату или привёл в действие самодельное взрывное устройство.
По сообщениям черногорских СМИ после этого мужчина совершил самоубийство. Эта информация пока не подтверждается официальными структурами балканской республики.
По другой версии, речь идёт о террористе-смертнике, который осуществил самоподрыв у здания посольства Соединённых Штатов.
Посольство США в Черногории опубликовало призыв к американских гражданам, находящимся на территории республики, на время воздержаться от посещения дипмиссии. Сотрудники оцепили центральные кварталы с целью выявления «возможного наличия сообщников» атаки на американское посольство. Изначально было озвучена информация о том, что сообщник «мог быть как минимум один».
В Госдепартаменте США отметили, что нападение произошло примерно в полночь по местному времени. Никто, кроме самого нападавшего, не пострадал. В Госдепе заявили, что о мотивах нападения они не знают. Личность нападавшего выясняется.
По сообщениям черногорских СМИ после этого мужчина совершил самоубийство. Эта информация пока не подтверждается официальными структурами балканской республики.
По другой версии, речь идёт о террористе-смертнике, который осуществил самоподрыв у здания посольства Соединённых Штатов.
Фото портала www.portalanalitika.me
Посольство США в Черногории опубликовало призыв к американских гражданам, находящимся на территории республики, на время воздержаться от посещения дипмиссии. Сотрудники оцепили центральные кварталы с целью выявления «возможного наличия сообщников» атаки на американское посольство. Изначально было озвучена информация о том, что сообщник «мог быть как минимум один».
В Госдепартаменте США отметили, что нападение произошло примерно в полночь по местному времени. Никто, кроме самого нападавшего, не пострадал. В Госдепе заявили, что о мотивах нападения они не знают. Личность нападавшего выясняется.
Использованы фотографии: www.portalanalitika.me
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти