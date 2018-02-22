13:19 22 февраля

МИД РФ: Сотрудники дипмиссий США в РФ не будут допущены к наблюдению за выборами

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью информационному агентству «Интерфакс» сообщил о том, что американские дипломаты и прочие сотрудники американских загранведомств, работающие в РФ, не будут допущены к наблюдению за выборами 18 марта.

При этом Рябков дал понять, что подобного рода «санкции» не распространяются на американских граждан, входящих в составе БДИПЧ (бюро по демократическим правам человека) ОБСЕ.

МИД РФ: Сотрудники дипмиссий США в РФ не будут допущены к наблюдению за выборами



Замминистра иностранных дел отметил, что запрет на участие в наблюдении за ходом выборов для сотрудников диппредставительств США является ответной мерой на недопущение к наблюдению за американскими выборами в 2016 году сотрудников российского посольства и консульств.

Ранее МИД РФ направил в Центризбирком предложение о необходимости лишить сотрудников американских дипломатических миссий права на наблюдение за ходом выборов РФ. В США по этому поводу уже начинает раскручиваться истерика из серии «а нас-то за что?».

В ЦИК РФ пока предложение МИД не комментируют, однако добавляя, что в любом случае рекомендации внешнеполитического ведомства являются приоритетными для госведомств в отношениях с иностранными гражданами.


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Комментарии 20

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  1. antiamerikan Сегодня, 12:19
    скажут, что мы ущемляем "демократию" и начнут бомбить
    antiamerikan
    1. Андрей К Сегодня, 12:29
      ...МИД РФ: Сотрудники дипмиссий США в РФ не будут допущены к наблюдению за выборами...

      А им и не надо там наблюдать, Лошадь сама в мериносию с докладом приедет.
      Андрей К
    2. Венд Сегодня, 12:35
      Цитата: antiamerikan
      скажут, что мы ущемляем "демократию" и начнут бомбить

      Обязательно начнут, Ирак, Японию и другие страны, которые раньше уже бомбили. По проторенной дорожке проще для матрасников. laughing
      Венд
  2. предки с Дона Сегодня, 12:19
    Им Майкл Бом расскажет потом кто победил.
    предки с Дона
    1. майор Юрик Сегодня, 12:32
      Нехрен делать в приличном обществе, вон к лешке анальному на капустник в хату приходите! Чего набрехать они и без присутствия сообразят. am
      майор Юрик
  3. seregatara1969 Сегодня, 12:20
    ну наконец то урезали в правах заштатников !
    seregatara1969
  4. Ivan.A Сегодня, 12:21
    Хорошая новость, давно пора. Итак суют свой нос везде.
    Ivan.A
  5. taiga2018 Сегодня, 12:23
    меня вообще удивляет то,что после всех введённых и будущих санкций мы продолжаем сохранять дипломатические отношения,не пора ли их разрывать...
    taiga2018
    1. alex-pmr Сегодня, 12:26
      Ага, а они в ответ всех деток на родину... Никак нельзя
      alex-pmr
      1. Опер Сегодня, 13:17
        Ваших?! Дааа... Если еще и гастарбайтеров молдавских из ЕС да России завернут тут пожалуй и Румыния не поможет... Хотя в чем собственно разница - Румыния - Молдавия?! Румын вот бы тоже всех в Румынию а?!))))) Обхохочешься! Сюрреализм - румыны в Румынии, молдаване в Молдавии!!!!))))))))) Вообще не реальная ситуация!!!))))))) Что им там делать то?!?!?!
        Опер
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 12:25
    является ответной мерой на недопущение к наблюдению за американскими выборами в 2016
    Ну и правильно , ибо нефиг ... Воплей о нарушениях всё равно меньше не будет .
    «санкции» не распространяются на американских граждан, входящих в составе БДИПЧ (бюро по демократическим правам человека) ОБСЕ.
    Да и этих то пускать не стоит - имеешь американский паспорт , то допуска на участок не давать .
    КВУ-НСвД
  7. rotmistr60 Сегодня, 12:26
    Давно пора ввести ограничительные рамки. А то американские дипломаты чувствуют себя в России как дома и суют свой нос везде, даже туда где их совершенно не ждут. При этом, как истинные "демократы" пытаются делать замечания и давать советы.
    rotmistr60
    1. x.andvlad Сегодня, 13:04
      Как то вот приятно читать новости о лишении прав американцев в России... Хоть и не всех, но все таки приятно.
      x.andvlad
  8. rocket757 Сегодня, 12:27
    По большому счёту, нам на это большой поф положить.
    rocket757
  9. IMH Сегодня, 12:35
    Есть что скрывать? Хотя что скрывать, это ведь не выборы, а их породия.
    IMH
    1. Ural Cossack Сегодня, 12:41
      Ваше мнение очень важно для нас. Оставайтесь на линии.
      Ural Cossack
    2. Squelcher Сегодня, 12:52
      Особенно у ваших друзей, как там в демократических сша президента выборщики выбирают:)? Это очень демократично:).
      Squelcher
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 12:36
    Пинать мерикатосов везде, и по любому поводу ( и без ). negative
    a.s.zzz888
    1. роман66 Сегодня, 12:41
      со словами " и не писай в мой горшок!"
      роман66
  11. Ural Cossack Сегодня, 12:40
    Доброго времени, форумчане!
    А то и вовсе попросить за лужу удалиться.
    Ural Cossack
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