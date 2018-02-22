МИД РФ: Сотрудники дипмиссий США в РФ не будут допущены к наблюдению за выборами
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью информационному агентству «Интерфакс» сообщил о том, что американские дипломаты и прочие сотрудники американских загранведомств, работающие в РФ, не будут допущены к наблюдению за выборами 18 марта.
При этом Рябков дал понять, что подобного рода «санкции» не распространяются на американских граждан, входящих в составе БДИПЧ (бюро по демократическим правам человека) ОБСЕ.
Замминистра иностранных дел отметил, что запрет на участие в наблюдении за ходом выборов для сотрудников диппредставительств США является ответной мерой на недопущение к наблюдению за американскими выборами в 2016 году сотрудников российского посольства и консульств.
Ранее МИД РФ направил в Центризбирком предложение о необходимости лишить сотрудников американских дипломатических миссий права на наблюдение за ходом выборов РФ. В США по этому поводу уже начинает раскручиваться истерика из серии «а нас-то за что?».
В ЦИК РФ пока предложение МИД не комментируют, однако добавляя, что в любом случае рекомендации внешнеполитического ведомства являются приоритетными для госведомств в отношениях с иностранными гражданами.
При этом Рябков дал понять, что подобного рода «санкции» не распространяются на американских граждан, входящих в составе БДИПЧ (бюро по демократическим правам человека) ОБСЕ.
Замминистра иностранных дел отметил, что запрет на участие в наблюдении за ходом выборов для сотрудников диппредставительств США является ответной мерой на недопущение к наблюдению за американскими выборами в 2016 году сотрудников российского посольства и консульств.
Ранее МИД РФ направил в Центризбирком предложение о необходимости лишить сотрудников американских дипломатических миссий права на наблюдение за ходом выборов РФ. В США по этому поводу уже начинает раскручиваться истерика из серии «а нас-то за что?».
В ЦИК РФ пока предложение МИД не комментируют, однако добавляя, что в любом случае рекомендации внешнеполитического ведомства являются приоритетными для госведомств в отношениях с иностранными гражданами.
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