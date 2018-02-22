Пентагон обеспокоен наращиванием нестратегических ядерных вооружений в России
Минобороны США обеспокоено наращиванием запасов нестратегического ядерного вооружения в России, передает РИА Новости заявление заместителя помощника главы Пентагона по ядерной политике Роберта Суфера.
По его словам, у РФ в настоящее время имеет около 2-х тыс. единиц нестратегического ядерного оружия. Но это не точная цифра, в действительности она может быть больше.
Ранее Пентагон опубликовал ядерную доктрину, согласно которой в ближайшие годы усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. В Минобороны США также заявили, что не намерены снижать порог применения ядерного оружия, а главной целью остается «сдерживание как ядерных, так и неядерных стратегических атак».
Особую обеспокоенность у Москвы вызвали намерения США создать ядерный боеприпас «малой мощности» для крылатых ракет морского базирования и «облегченной боеголовки» для баллистический ракет подлодок «Трайдент-II».
По его словам, у РФ в настоящее время имеет около 2-х тыс. единиц нестратегического ядерного оружия. Но это не точная цифра, в действительности она может быть больше.
Мы посмотрели на российскую стратегию, российскую доктрину, учения… и нам нужно что-то сделать, чтобы ответить на это, у нас не было выбора,сказал Суфер.
В долгосрочной перспективе мы обеспокоены тем, что их запасы тактического ядерного оружия возрастут, станут еще больше,подчеркнул он.
Ранее Пентагон опубликовал ядерную доктрину, согласно которой в ближайшие годы усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. В Минобороны США также заявили, что не намерены снижать порог применения ядерного оружия, а главной целью остается «сдерживание как ядерных, так и неядерных стратегических атак».
Особую обеспокоенность у Москвы вызвали намерения США создать ядерный боеприпас «малой мощности» для крылатых ракет морского базирования и «облегченной боеголовки» для баллистический ракет подлодок «Трайдент-II».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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