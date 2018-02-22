13:11 22 февраля

Пентагон обеспокоен наращиванием нестратегических ядерных вооружений в России

Минобороны США обеспокоено наращиванием запасов нестратегического ядерного вооружения в России, передает РИА Новости заявление заместителя помощника главы Пентагона по ядерной политике Роберта Суфера.



По его словам, у РФ в настоящее время имеет около 2-х тыс. единиц нестратегического ядерного оружия. Но это не точная цифра, в действительности она может быть больше.


Мы посмотрели на российскую стратегию, российскую доктрину, учения… и нам нужно что-то сделать, чтобы ответить на это, у нас не было выбора,
сказал Суфер.

В долгосрочной перспективе мы обеспокоены тем, что их запасы тактического ядерного оружия возрастут, станут еще больше,
подчеркнул он.

Ранее Пентагон опубликовал ядерную доктрину, согласно которой в ближайшие годы усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. В Минобороны США также заявили, что не намерены снижать порог применения ядерного оружия, а главной целью остается «сдерживание как ядерных, так и неядерных стратегических атак».

Особую обеспокоенность у Москвы вызвали намерения США создать ядерный боеприпас «малой мощности» для крылатых ракет морского базирования и «облегченной боеголовки» для баллистический ракет подлодок «Трайдент-II».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 12:27
    А уж как мы-то обеспокоены.собую обеспокоенность у Москвы вызвали намерения США создать ядерный боеприпас «малой мощности» Интересно будет узнать.По обе стороны океана дураков мало.Ответка с нашей стороны уже есть.
    ВЕРЕСК
    1. Anarchist Сегодня, 12:30
      "Если в первом акте на стене висит ружье, то оно обязательно выстрелит!"
      Ведь вынудят же "шмальнуть" первыми...
      Привет, дружище! hi
      Anarchist
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 12:35
        Здорово,Друже!Но,вот не хочется стрельбы.Но,если всё-же,тогда-гордый пушной зверёк придёт к нахальной стороне конфликта!
        ВЕРЕСК
        1. Anarchist Сегодня, 12:43
          Бить по "наглой, рыжей (полосатой) морде"! Да вот только всем достанется. Даже тем, кто не при делах...
          Anarchist
      2. майор Юрик Сегодня, 12:35
        Всё для вас,всё ради вас наши полосатые "друзья"! Вы главное с вашими холуями покучнее собирайтесь, а то не напасёшься на вас вооружений! yes
        майор Юрик
  2. Vard Сегодня, 12:28
    Так у нас под боком НАТО... Ближний Восток... и ещё есть "Друзья"... а чего США переживают... до них этим не достанут...
    Vard
  3. DEZINTO Сегодня, 12:29
    Обеспокоенные Штаты Америки
    DEZINTO
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:29
    Мы посмотрели на российскую стратегию, российскую доктрину, учения… и нам нужно что-то сделать, чтобы ответить на это, у нас не было выбора,
    Только у меня дежа вю? Ниже статья "В Пентагоне назвали условие отказа от крылатых ракет с ядерными боеголовками". С теми же цитатами.
    rotmistr60
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 12:32
      Только у меня дежа вю? Однако,где-то встречалось.И не раз.Паника не даёт мозгу толково работать.То-ли ещё услышим.
      ВЕРЕСК
  5. astepanov Сегодня, 12:30
    Бедненькие, Им весь мир угрожает и не дает нести пальмовую ветвь и запущать голубей мира. А всё потому, что у России огромный военный бюджет, а воины света из США последний хрен без соли доедают.
    astepanov
  6. taiga2018 Сегодня, 12:32
    "обеспокоенностей" у пентагона будет ещё много,надо же как то израсходовать такой дохринилиардский военный бюджет...
    taiga2018
  7. rocket757 Сегодня, 12:32
    Как комментировать? Молотят из пустого в порожнее.
    Враги кругом и дайте денег! Что то новое?
    rocket757
    1. Vard Сегодня, 12:36
      Немного не так... Дайте денег... враги вокруг...
      Vard
      1. rocket757 Сегодня, 12:48
        Нам то очередной раз поржать, эт ладно.
        Они своих обывателей по землю окончательно не загонят, нет?
        У нас в армии говорили - если матроса заставлять квакать, он в конце концов запрыгает? Шутка, но намёк то в ней есть!
        rocket757
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 12:37
    Ну так то их проблемы...
    a.s.zzz888
  9. Egorovich Сегодня, 12:38
    С планами быстрого глобального удара (БГУ) по России у матрасников получился пшик, то теперь остается налегать на ядерное оружие, что у них пока не особо получаетя. Проспали они действия РФ по перевооружению ядерного арсенала. Поэтому на понос сейчас и исходят.
    Egorovich
  10. КВУ-НСвД Сегодня, 12:38
    Но это не точная цифра, в действительности она может быть больше.
    А может и не быть.. Я вот тож обеспокоен возможным сокращением численности пингвинов на Галапагосах , правда может они там и не сокращаются.. recourse laughing Просто действуют на нервы...Не сокращать ниже разрешённого по договорам и наращивать незапрещённое - вот наш путь развития кузькиной матери и гарантии безопасности...Не надо вестись на "ихние" вопли..
    КВУ-НСвД
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