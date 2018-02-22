Пентагон обеспокоен наращиванием нестратегических ядерных вооружений в России

Мы посмотрели на российскую стратегию, российскую доктрину, учения… и нам нужно что-то сделать, чтобы ответить на это, у нас не было выбора,

В долгосрочной перспективе мы обеспокоены тем, что их запасы тактического ядерного оружия возрастут, станут еще больше,