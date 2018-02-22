Российский скоростной вертолет совершит первый полет в 2019 году

В следующем году мы продолжим опытно-конструкторские работы. Наработки у нас есть достаточно большие. Первые летные испытания экспериментального вертолета могут пройти в течение 2019 года или ближе к его концу

Опытный образец российского перспективного скоростного боевого вертолета, разрабатываемого "Вертолетами России" (входит в госкорпорацию "Ростех") в интересах Минобороны РФ, совершит первый полет в 2019 году. Об этом сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов, передает ТАСС.- сказал Чемезов.Он уточнил, что скорость нового вертолета будет превышать 400 км/ч.Как сообщалось ранее, входящий в холдинг "Вертолеты России" московский вертолетный завод имени Миля ведет работы по созданию перспективного боевого вертолета для Минобороны. Ряд технологических решений в рамках этого проекта уже опробован на серийных моделях. По данным холдинга, для этого вертолета специалисты МВЗ разработали революционную конструкцию лопасти несущего винта. Также сообщалось, что двигатель для скоростного вертолета, получивший индекс ВК-2500М, может быть создан за один год при наличии заказа.Концепция скоростного вертолета будет представлена осенью текущего года