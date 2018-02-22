01:15 23 февраля

Российский скоростной вертолет совершит первый полет в 2019 году

Опытный образец российского перспективного скоростного боевого вертолета, разрабатываемого "Вертолетами России" (входит в госкорпорацию "Ростех") в интересах Минобороны РФ, совершит первый полет в 2019 году. Об этом сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов, передает ТАСС.

Российский скоростной вертолет совершит первый полет в 2019 году


В следующем году мы продолжим опытно-конструкторские работы. Наработки у нас есть достаточно большие. Первые летные испытания экспериментального вертолета могут пройти в течение 2019 года или ближе к его концу
- сказал Чемезов.


Он уточнил, что скорость нового вертолета будет превышать 400 км/ч.

Как сообщалось ранее, входящий в холдинг "Вертолеты России" московский вертолетный завод имени Миля ведет работы по созданию перспективного боевого вертолета для Минобороны. Ряд технологических решений в рамках этого проекта уже опробован на серийных моделях. По данным холдинга, для этого вертолета специалисты МВЗ разработали революционную конструкцию лопасти несущего винта. Также сообщалось, что двигатель для скоростного вертолета, получивший индекс ВК-2500М, может быть создан за один год при наличии заказа.

Концепция скоростного вертолета будет представлена осенью текущего года

Использованы фотографии: Вертолеты России
25

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 26

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Вчера, 13:43
    Не совсем понятно для чего это... Конвертопланы всё равно быстрее... и садятся так же вертикально...
    Vard
    1. san4es Вчера, 13:45
      Цитата: Vard
      Не совсем понятно для чего это...

      ...Для развития
      Концепция скоростного вертолета будет представлена осенью текущего года


      Сверхскоростной вертолет Ка-90
      Первая модель данного вертолета была представлена на международной выставке вертолетной индустрии «ХелиРаша-2008», тогда же она была переименована из Ка-100 в Ка-90. Абсолютно новая концепция вертолета позволяет производить вертикальный взлет и посадку, а, разогнавшись до 400 км/ч, лопасти будут самостоятельно складываться в специальный кожух на задней части вертолета. В таком положении винтов будет развиваться максимальная скорость – 700-800 км/ч. Взлетная масса будет 10,5-11,5 тонн, также будет возможность перевозить 24 человека либо около 4 тонн груза.
      san4es
      1. РУСС Вчера, 13:52
        Цитата: san4es
        Цитата: Vard
        Не совсем понятно для чего это...

        ...Для развития
        Концепция скоростного вертолета будет представлена осенью текущего года


        Сверхскоростной вертолет Ка-90
        Первая модель данного вертолета была представлена на международной выставке вертолетной индустрии «ХелиРаша-2008», тогда же она была переименована из Ка-100 в Ка-90. Абсолютно новая концепция вертолета позволяет производить вертикальный взлет и посадку, а, разогнавшись до 400 км/ч, лопасти будут самостоятельно складываться в специальный кожух на задней части вертолета. В таком положении винтов будет развиваться максимальная скорость – 700-800 км/ч. Взлетная масса будет 10,5-11,5 тонн, также будет возможность перевозить 24 человека либо около 4 тонн груза.

        Вы откуда эти фото откопали с сайта завода пластиковых моделей Звезда? laughing
        РУСС
        1. san4es Вчера, 13:57
          Цитата: РУСС
          ...Вы откуда эти фото :

          ...Это рисунок.
          Вот фото с выставки:

          san4es
          1. РУСС Вчера, 14:06
            Цитата: san4es
            Цитата: РУСС
            ...Вы откуда эти фото :

            ...Это рисунок.
            Вот фото с выставки:


            Это концепты и не более.
            РУСС
            1. Alex777 Вчера, 15:26
              Да, у нас как за вертолет не возьмутся все "Крокодил" получается... laughing
              Alex777
              1. gig334 Вчера, 15:44
                Цитата: Alex777
                Да, у нас как за вертолет не возьмутся все "Крокодил" получается... laughing


                У кого у вас? лично у нас в России акулы получились. Шикарные вертолёты
                gig334
              2. merlin Вчера, 16:45
                Цитата: Alex777
                Да, у нас как за вертолет не возьмутся все "Крокодил" получается... laughing

                Вы таки так говорите, как будто это плохо... laughing
                merlin
      2. ALEX_SHTURMAN Вчера, 13:58
        Вопрос к экспертам Концепция КА-90 требует пояснения. Не совсем понятно как будет осуществляться дальнейший полет после складывания лопастей? На картинке Ка-90 не видно крыла, за счет чего будет организовываться подъемная сила? Да и сам корпус вертолета тоже не являтся несущем. Вот если только лопасти, складываются назад в кожух образуя треугольное крыло, но на картинке этого не видно winked
        ALEX_SHTURMAN
        1. san4es Вчера, 14:06
          Цитата: ALEX_SHTURMAN
          ... на картинке этого не видно winked

          Не сообщается
          http://tehnorussia.su/obzory/59-razrabotki-i-otkr
          ytiya/138-ka-90-proekt-sverkhskorostnogo-vertolet
          a
          what Наверное как в фильме "6-й день" wink

          san4es
          1. ALEX_SHTURMAN Вчера, 14:21
            wink Круто! Голивуд снимает, а мы оживляем их проекты ))
            ALEX_SHTURMAN
            1. 210окв Вчера, 14:28
              Неужели оживляем?Или просто помечтаем?Пока оживление зализанные МИ 24 в качестве лаборатории.И что там будет и будет ли вообще на выходе неизвестно
              Цитата: ALEX_SHTURMAN
              wink Круто! Голивуд снимает, а мы оживляем их проекты ))
              210окв
              1. ALEX_SHTURMAN Вчера, 14:32
                Ну мечтать не вредно, иногда даже очень полезно.. Ведь все равно так или иначе начинается с мЯчты! wink
                ALEX_SHTURMAN
    2. РУСС Вчера, 13:53
      Цитата: Vard
      Не совсем понятно для чего это... Конвертопланы всё равно быстрее... и садятся так же вертикально...

      В России нет разработок конвертоплана ,если не считать беспилотники, ну и во вторых вертолет дешевле.
      РУСС
      1. jjj Вчера, 14:31
        Конвертопланы у нас проектировали. Но они оказались очень проблемными в эксплуатации машинами. И от них отказались
        jjj
        1. Касым Вчера, 17:05
          Мне кажется они слишком сложные, чтобы быть надежными. hi
          Касым
  2. Гигант мысли Вчера, 13:44
    Вид у этого вертолёта , конечно, очень приличный, будем надеяться, что испытания пройдут успешно и без затяжек. Такие скоростные вертолёты нам в армии очень как нужны.
    Гигант мысли
    1. РУСС Вчера, 13:51
      Цитата: Гигант мысли
      Вид у этого вертолёта , конечно, очень приличный, будем надеяться, что испытания пройдут успешно и без затяжек. Такие скоростные вертолёты нам в армии очень как нужны.

      На фото не тот вертолет о котором говорится в статье laughing на фото " летающая лаборатория" на базе МИ-24.
      Эх "Гигант мысли " опять у вас комментарии ради комментария ....
      РУСС
  3. Геркулесыч Вчера, 13:44
    Один только вопрос -его создание самоцель, или для него есть конкретные задачи? Не копируем ли мы те страны, которые создают что то следуя принципу "шоб було " , а не ради конкретной цели?
    Геркулесыч
    1. Vard Вчера, 13:46
      Вот.. вот... и я о том же...
      Vard
    2. aliis-M Вчера, 17:46
      быстрее прибыл к цели, быстрее ушёл в закат, пока ПЗРК не успели расчехлить. Чес слово, больше ничего в голову не лезет.
      aliis-M
  4. x.andvlad Вчера, 13:49
    Также сообщалось, что двигатель для скоростного вертолета, получивший индекс ВК-2500М, может быть создан за один год при наличии заказа.
    Так это еще и двигателя нет?! То есть, это то на чем этот вертолет летает.
    Ну тогда это, видимо, долгая история... Скорее этот материал для отчета о проделанной работе, и что бы поток средств не сократили. Прототип его уже не первый год на выставках демонстрируют.
    x.andvlad
  5. тол100в Вчера, 14:18
    Цитата: Vard
    Не совсем понятно для чего это..

    Может и понятно для чего, но хочется слышать другое: "Партия новых скоростных вертолетов передана Министерству обороны!" А анонсирование "чего-то и когда-то" пустая болтовня!
    тол100в
  6. gerkost2012 Вчера, 14:48
    Если на эту новую машину еще нет двигателя, то как же он полетит? Во вторых, разумно хвастаться тогда, когда уже создан опытный образец и комплексные испытания дают положительные результаты...
    gerkost2012
    1. РУСС Вчера, 14:54
      Цитата: gerkost2012
      Если на эту новую машину еще нет двигателя, то как же он полетит? Во вторых, разумно хвастаться тогда, когда уже создан опытный образец и комплексные испытания дают положительные результаты...

      На носу 18 марта , поэтому только хорошие новости и побольше laughing
      РУСС
  7. tchoni Вчера, 18:23
    Попил бабла и технический анонизм. Больше сказать нечего.
    tchoni
Картина дня