01:17 23 февраля

Глава Минобороны Великобритании вновь увидел в России угрозу

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия, Китай и КНДР представляют для безопасности Великобритании большую угрозу, чем терроризм. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на The Times.

Глава Минобороны Великобритании вновь увидел в России угрозу


Господин Уильямсон, выступая перед парламентским комитетом по вопросам обороны, сказал, что усиление мощи России и Китая «застало врасплох» весь мир.


Нам нужно взглянуть на то, как мы можем увеличить инвестирование, чтобы справиться с этой угрозой, с которой нам не приходилось иметь дело в течение последних 25 лет
— сказал министр. Северную Корею он назвал «страной, которая начинает играть большую роль в мире».

В январе в интервью The Daily Telegraph Гэвин Уильямсон заявил, что Россия изучает британскую систему поставки газа и электричества и ищет уязвимые места в инфраструктуре Великобритании. Позднее появилась информация, что министр таким образом выдал секретные данные, но в британском Минобороны эти сведения отвергли.

Использованы фотографии: Toby Melville / Reuters
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 19

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Livonetc Вчера, 15:28
    Разумно.
    Кто ж еще им наваляет.
    Livonetc
    1. МИХАН Вчера, 15:33
      Правильно Трамп сказал , куды не сунься везде Россию обсуждают .. А они (русские) смеются до упаду, они добились своего..))))) Я от таких статей угораю .. laughing
      МИХАН
      1. Hoc vince Вчера, 15:36
        Что ж за коварная такая Россия? Всегда "намерена всех уничтожить", все время собирается напасть, но так и ни разу не напала.
        Hoc vince
        1. Татьяна Вчера, 15:51
          Цитата: Hoc vince
          Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия, Китай и КНДР представляют для безопасности Великобритании большую угрозу, чем терроризм.
          Что ж за коварная такая Россия? Всегда "намерена всех уничтожить", все время собирается напасть, но так и ни разу не напала.
          Ну, если Вас реально провоцируют кто-то физическим надругательством или смертью, как это делает коллективный Запад против России, Вы что, спокойно - по-бараньи - на это смотреть так и будите, пока Вам голову не отрежут или достоинства не лишат? Нет, конечно!
          Поэтому, естественно, что возможная ответка для врагов России - при их постоянном желании уничтожить Россию - очень даже их пугает!

          Кроме того, для агрессора есть 2 условия для нападения на страну-жертву. Это:
          1. получить разрешение на войну от собственного народа. Для этого в глазах общественности специально демонизируют страну - жертву агрессии.
          2) создать вооружённую коалицию союзнических стран на предмет захвата чужих территорий, т.е. у страны-жертвы агрессии.
          Что военный министр обороны Англии и делает в своём заявлении.
          Татьяна
        2. МИХАН Вчера, 16:58
          Цитата: Hoc vince
          Что ж за коварная такая Россия? Всегда "намерена всех уничтожить", все время собирается напасть, но так и ни разу не напала.

          Генерал Мороз пока нападает(за русских мстит и напоминает..))) на Европу и США без объявления войны..(на Москву тоже ))) Газпром -добрая душа спасает ,но пока только.. wassat
          МИХАН
          1. rocket757 Вчера, 17:23
            Как на этих лордов переделков посмотреть, странное ощущение такое, а в их стране здравомыслящие политики вообще ест?
            rocket757
            1. МИХАН Вчера, 19:41
              Цитата: rocket757
              Как на этих лордов переделков посмотреть, странное ощущение такое, а в их стране здравомыслящие политики вообще ест?

              Там много "наших" ВОРОВ скрываются ..И эта тактика вполне уместна..! Боятся нас они что , предъявим ..хе хе А мы , Русские обязательно это сделаем И стрелять будем метко! wink
              МИХАН
              1. rocket757 Вчера, 20:57
                А нам оно надо? Кто к ним попадает, так сразу в кретинов играть начинают ... наф, наф, нам такого щастья!
                rocket757
  2. dm_Россия Вчера, 15:29
    Заголовок немного поменять:
    Главный параноик Британии вновь пугает себя...
    dm_Россия
  3. Геркулесыч Вчера, 15:31
    А еще мы тайно, по ночам подпиливаем британские острова, чтобы их смыло потом в океан! fool lol
    Геркулесыч
    1. Anarchist Вчера, 15:36
      Витальевич, ты зачем наши секреты выдаёшь? Следующий раз на "дело" с закрытыми глазами проведём. lol good
      Anarchist
  4. HAM Вчера, 15:34
    Ну,насчёт "терроризма"---как говорится:"не буди лихо,пока оно тихо!",докаркается сердешный...
    HAM
  5. DPN Вчера, 15:40
    Роль моськи не в первой им выполнять ,пусть по лают, главное Хрустам на красной площади взлётную полосу не готовить, как в прошлый раз.
    DPN
  6. APASUS Вчера, 15:45
    Ну так что ,им кричать и бояться как им наваляет Молдова или Грузия ? При этом как всегда идти в хвосте американцев ,они забывают свои грехи.
    Кто будет платить за восстановление Ирака,господа матрасные собачки?
    APASUS
  7. Essex62 Вчера, 15:48
    Для бритов мы всегда угроза, пока их не мочат. Чуть запахло жаренным " спасай союзник, мочат нас"
    Essex62
  8. Пленник Вчера, 15:50
    Курнул чего-то вот и видит всякое. Хотя, чем не угроза- потеря возможности безнаказанно гадить по всей планете? А террористы они для наглосаксов свои, как пираты во времена оные.
    Пленник
  9. ВЕРЕСК Вчера, 16:44
    Дайте ему уже памперсы.Достают непотребные.
    ВЕРЕСК
  10. МИХАН Вчера, 16:48
    Россия, Китай и КНДР

    Мне нравится эта компания..! Такая тройка на огромной территории и с огромным потенциалом..Главное ,чтобы нас не стравили англосаксы и мы перевернем мир!
    МИХАН
  11. ушкуйник Сегодня, 01:04
    Какой дальнозоркий брит.
    ушкуйник
Картина дня