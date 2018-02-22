Глава Минобороны Великобритании вновь увидел в России угрозу

Нам нужно взглянуть на то, как мы можем увеличить инвестирование, чтобы справиться с этой угрозой, с которой нам не приходилось иметь дело в течение последних 25 лет

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия, Китай и КНДР представляют для безопасности Великобритании большую угрозу, чем терроризм. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на The Times.Господин Уильямсон, выступая перед парламентским комитетом по вопросам обороны, сказал, что усиление мощи России и Китая «застало врасплох» весь мир.— сказал министр. Северную Корею он назвал «страной, которая начинает играть большую роль в мире».В январе в интервью The Daily Telegraph Гэвин Уильямсон заявил, что Россия изучает британскую систему поставки газа и электричества и ищет уязвимые места в инфраструктуре Великобритании. Позднее появилась информация, что министр таким образом выдал секретные данные, но в британском Минобороны эти сведения отвергли.