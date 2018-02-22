Самолеты ВВС США провели очередную разведку вблизи Калининградской области

Сразу два американских военных самолета в четверг совершили разведывательные полеты по периметру границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.По их сведениям, стратегический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение нескольких часов курсировал к северу от области в воздушном пространстве Литвы, временами приближаясь российским границам на расстояние около 25-30 км.Тем временем, вдоль южных границ Калининградской области в небе над Польшей совершил пролет стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным UNSEW42, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании.По мнению наблюдателей, разведывательные полеты, которые в последние дни регулярно совершают военные самолеты США и других стран НАТО вблизи морских и сухопутных границ Калининградской области, вероятно, связаны со сведениями о размещении там на постоянной основе оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", передает "Интерфакс"