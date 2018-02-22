01:17 23 февраля

Самолеты ВВС США провели очередную разведку вблизи Калининградской области

Сразу два американских военных самолета в четверг совершили разведывательные полеты по периметру границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Самолеты ВВС США провели очередную разведку вблизи Калининградской области


По их сведениям, стратегический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение нескольких часов курсировал к северу от области в воздушном пространстве Литвы, временами приближаясь российским границам на расстояние около 25-30 км.


Тем временем, вдоль южных границ Калининградской области в небе над Польшей совершил пролет стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным UNSEW42, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании.

По мнению наблюдателей, разведывательные полеты, которые в последние дни регулярно совершают военные самолеты США и других стран НАТО вблизи морских и сухопутных границ Калининградской области, вероятно, связаны со сведениями о размещении там на постоянной основе оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", передает "Интерфакс"

Использованы фотографии: http://emigrados.ru/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 15

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  1. gig334 Вчера, 15:48
    Разведчики ёлки
    gig334
    1. МИХАН Вчера, 19:47
      Цитата: gig334
      Разведчики ёлки

      Палки..! Пусть летают и нашим тренировка ПВО..
      МИХАН
  2. МИХАН Вчера, 15:48
    Все нормально, мы тоже разведку проводим..Смотрите господа нам скрывать нечего хе хе
    МИХАН
    1. Paranoid50 Вчера, 19:06
      Цитата: МИХАН
      мы тоже разведку проводим..

      Ну,не только. Вообще эта новость гармонично перекликается с соседней:
      Новые зенитные ракетные системы С-400 будут размещены на Балтике в 2018 году, заявил командующий Балтийским флотом Александр Носатов
      Вот, как-то так. yes
      Paranoid50
      1. МИХАН Вчера, 19:52
        Цитата: Paranoid50
        Вот, как-то так

        Ну и я об этом..! soldier А вообще западное направление , не самое главное в этот раз! Что то будет другое в этот исторический момент ..Как бы нам опять , не опростофилиться soldier
        Запад очень хитер в этот раз будет ..
        МИХАН
        1. Paranoid50 Вчера, 19:56
          Цитата: МИХАН
          Запад очень хитер в этот раз будет ..

          Дык, он(запад) по жизни "простым" не был. Хитрость,жадность, беспринципность - их "основа основ".
          Paranoid50
  3. предки с Дона Вчера, 15:50
    Два Су-57 прибыли в Сирию для боевого тестирования на басмачах и авиации коалиции интересно посмотреть на сколько они посмеют приблизиться в зоне полета новейших машин.
    предки с Дона
    1. Александр War Вчера, 15:54
      Скорее Су-57 будут прикрывать Су-35С
      Александр War
      1. LiSiCyn Вчера, 16:16
        Александр, что Вы такое говорите ..??
        Какое прикрытие ? 5-е поколение,будет прикрывать 4-е, пока они прикрывают бомберов ??
        Так по стоят, по рисуются на аэродроме, в честь праздника...
        LiSiCyn
        1. Александр War Вчера, 16:24
          Су-57 еще сыроват но испытывать его вооружение будут ,так-же как и радары !
          Александр War
        2. Александр War Вчера, 16:25
          LiSiCyn Известно вам первое боевое применение Ф-22 в какой стране и кто его прикрывал?
          Александр War
          1. LiSiCyn Вчера, 18:35
            Нет, не известно.. request
            Цитата: Александр War
            и кто его прикрывал?

            Я думаю, "бородавочник"... laughing
            Зачем их прикрывать?? Они сами, должны этим заниматься...
            LiSiCyn
  4. Александр War Вчера, 15:56
    RC-135W ,где наш аналог на базе самолета Ил-96-400
    Александр War
  5. DPN Вчера, 16:02
    Пусть летают ,главное сбить если на метар к нам залетит, граница должна быть на замке и не оправдываться как обычно.
    DPN
  6. Геркулесыч Вчера, 16:21
    Мы там вроде как создаем беспилотники в форме птиц -вот для них работа "отпугнуть " , или "уронить " хотя бы один самолет шпион нато или сша!
    Геркулесыч
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