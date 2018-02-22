01:20 23 февраля

Штаб АТО: Россия вместе с гумконвоем направила в Донбасс 200 офицеров

Россия с гуманитарным грузом направила в Донбасс около 200 офицеров, которые должны «контролировать ополченцев», утверждают в пресс-службе штаба «АТО» украинских силовиков.

Штаб АТО: Россия вместе с гумконвоем направила в Донбасс 200 офицеров


Чтобы не потерять контроль над временно оккупированной частью Донбасса и незаконными вооруженными формированиями, недавно кремлевские кураторы отправили необычный гуманитарный груз – около двух сотен офицеров
– утверждается в Facebook штаба «АТО».


Украинские силовики предполагают, что прибыли «представители регулярных воинских формирований» Вооруженных сил России, которые разместились на полигоне «Восточный» возле населенного пункта Мануйловка в ДНР.

Также в штабе "АТО" заявили, что якобы по прибытии россияне по ротации заменят своих коллег в военных подразделениях республик

Сегодня в самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР прибыл очередной 74-й конвой, доставивший гуманитарную помощь

Напомним, Киев обвиняет Россию в «военной агрессии», а также «находит» на востоке Украины «некие подразделения» российских Вооруженных сил. При этом международные наблюдатели во время регулярных инспекций ни разу не обнаружили какой-либо незаявленной военной деятельности.

Использованы фотографии: mchs.gov.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 73

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  1. Владыка Ситх Вчера, 17:38
    Где эта редиска, которая инфу ВСУ сливает? bully
    Владыка Ситх
    1. Anarchist Вчера, 17:40
      кремлевские кураторы отправили необычный гуманитарный груз – около двух сотен офицеров

      Судя по заявлениям последних нескольких лет - вполне обычный груз! Странно, что он про танки не заикнулся... И оружие - есть гум.груз!
      Anarchist
      1. Angel_and_Demon Вчера, 17:44
        Цитата: Anarchist
        Судя по заявлениям последних нескольких лет, то вполне обычный груз!

        что поделаешь, таков мир request
        Angel_and_Demon
        1. Тралл Вчера, 19:06
          Цитата: Владыка Ситх
          Где эта редиска, которая инфу ВСУ сливает? bully

          Все путём. Под прикрытием 200 офицеров просочились 20 прапорщиков, а это сверхсекретная информация. 200 офицеров то выведут на следующий день, а прапорщики останутся. Стратегия! Так мы выигрывали все войны smile
          Тралл
          1. Angel_and_Demon Вчера, 19:11
            Цитата: Тралл
            Под прикрытием 200 офицеров просочились 20 прапорщиков,

            ну жесть, там и так ценностей уже нету, как быть то?
            Angel_and_Demon
            1. антивирус Вчера, 21:12
              портянки правильно сосчитать--уже Победа над перемогой
              антивирус
          2. Андрей К Сегодня, 00:41
            Цитата: Тралл
            ...просочились 20 прапорщиков, а это сверхсекретная информация...

            Байки про наших прапоров, уже на уровне легендlaughing
            Андрей К
      2. vovanpain Вчера, 17:54
        гуманитарный груз – около двух сотен офицеров

        Будет вам и белка, будет и свисток yes
        vovanpain
      3. фигвам Вчера, 20:26
        Петро говорил что великие украинцы сдерживают 30000 российскую армию, а тут на тебе и на 200 человек больше. Ну все сдавайтесь.
        фигвам
      4. papas-57 Вчера, 21:09
        А как же конно-водолазные бойцы? Неужели не прислала Россия?
        papas-57
      5. Комментарий был удален.
      6. самоход Вчера, 23:18
        с другой стороны - что такое 200 человек (если данное событие имеет место быть!?) для фронта Донецк-Луганск? хотя для "уникалов" 200х74 ого, считай бригада приехала за четыре года wassat
        самоход
    2. astepanov Вчера, 17:41
      Чтобы знать правду, не нужно иметь сведений: в них следует просто верить. Как в того суслика.
      astepanov
      1. Anarchist Вчера, 17:43
        Цитата: astepanov
        в них следует просто верить. Как в того суслика.

        Не, ну суслик то действительно существует!
        Anarchist
        1. Angel_and_Demon Вчера, 18:00
          Цитата: Anarchist
          Не, ну суслик то действительно существует!

          и даже - размножается, значит правды становится больше good laughing
          Angel_and_Demon
          1. Anarchist Вчера, 18:04
            Ударим сусликами по ордам "белок"!
            Anarchist
            1. Angel_and_Demon Вчера, 18:12
              белки в шоке
              Angel_and_Demon
        2. антивирус Вчера, 21:14
          суслик у меня на балконе и зимой живет
          в Киеве он с белочкой в зоопарке( живет) орешки грызет
          антивирус
      2. Гигант мысли Вчера, 17:50
        Рассказывают красиво, но кто же им поверит.
        Гигант мысли
        1. volodya Вчера, 18:44
          Цитата: Гигант мысли
          Рассказывают красиво, но кто же им поверит.

          Просто им страшно! Ведь понимают, что будет!
          volodya
      3. Балу Вчера, 21:24
        Цитата: astepanov
        Чтобы знать правду, не нужно иметь сведений: в них следует просто верить. Как в того суслика.

        Сегодня на НТВ этому наглецу Суворову наконец начистили рыло. Немец был в Донецке и рассказал о памятнике 200 погибшим детям. Суворов назвал немца мерзавцем и сказал: покажи фотографии. И тут интелегентнейший А.Норкин не выдержал. Не ожидал. Аплодирую А.Норкину стоя! Поступил достойно как мужчина. drinks drinks drinks good hi
        Лишь бы ему теперь программу не закрыли из-за этого тупого, наглого и оборзевшего от безнаказанности бандеросвина. angry am Хорошо бы еще кто нибудь Цымбалюку на первом канале навешал. angry
        Балу
    3. МИХАН Вчера, 17:49
      Цитата: Владыка Ситх
      Где эта редиска, которая инфу ВСУ сливает? bully

      Много таких у нас чертей..Но дело не в этом! Ждем наступления на Донбасс или сдачи Киева на безоговорочных условиях ..Могут рвануть ,от безнадеги, но их там встретят и давно ждут уже. ..Быстрей бы уж закончился этот "киевский цирк" , ВСЕ УСТАЛИ уже!

      Надеюсь без большой крови обойдется ...
      МИХАН
      1. Кроу Вчера, 17:55
        Цитата: МИХАН
        но их там встретят и давно ждут уже.

        Ни ты ли ждёшь, аника-воин? По твоим постам, так ты там уже всех ушатал. Для АТО нет страшнее ничего, чем приезд Михана.
        Да и ЦРУ при одном упоминании потряхивать от страха начинает.
        Хорош, Михан, это уже даже не смешно.
        Кроу
        1. lis-ik Вчера, 18:25
          Заметьте,что два поста и два любителя лозунгов рядышком,такое редко бывает Михан и Гигант.
          lis-ik
          1. Angel_and_Demon Вчера, 18:35
            Цитата: lis-ik
            и два любителя лозунгов рядышком

            а всепропальщики почему то пропали, уж не к дождю ли?
            Angel_and_Demon
            1. Кроу Вчера, 22:08
              Михан распугал. Видимо адреса вычислил, по ай-пи. Сейчас в грузовиках везёт их бренные туловища. На Донбасс. В виде гуманитарки.
              Кроу
      2. Svarog Вчера, 18:33
        Цитата: МИХАН
        Надеюсь без большой крови обойдется ...

        Патриоты украины, когда узнают, что вошли регулярные войска России, дружно убегут в Польшу и от туда закатят невероятную истерику. Так что, войны на мой взгляд не будет.
        Svarog
        1. Angel_and_Demon Вчера, 18:56
          Цитата: Svarog
          Патриоты украины, когда узнают, что вошли регулярные войска России, дружно убегут в Польшу

          так Климкин уже сказал - готовы встать на колени перед поляками за волынскую резню
          Angel_and_Demon
          1. Svarog Вчера, 19:00
            Цитата: Angel_and_Demon
            Цитата: Svarog
            Патриоты украины, когда узнают, что вошли регулярные войска России, дружно убегут в Польшу

            так Климкин уже сказал - готовы встать на колени перед поляками за волынскую резню

            Во чуют уже.. аэродром для своей команды готовят..
            Svarog
            1. Angel_and_Demon Вчера, 19:04
              Цитата: Svarog
              Во чуют уже.. аэродром для своей команды готовят..

              таки наверное да request заявил официально на пресс конференции
              Angel_and_Demon
      3. Angel_and_Demon Вчера, 18:40
        Цитата: МИХАН
        Надеюсь без большой крови обойдется ...

        Angel_and_Demon
    4. rocket757 Вчера, 18:04
      Инфу из пальца высасывают, как медведи в берлоге ... а какой эт палец, облезлый маникюр кажет!
      rocket757
      1. ul_vitalii Вчера, 18:36
        hi В запасках что-ли перевезли.
        ul_vitalii
    5. Черный_Ватник Вчера, 18:40
      Россия вместе с гумконвоем направила в Донбасс 200 офицеров

      Ага, в пачках из под риса спрятались)
      Черный_Ватник
    6. красноярск Вчера, 19:13
      Цитата: Владыка Ситх
      Где эта редиска, которая инфу ВСУ сливает? bully

      А Вы откуда знаете? Может это - деза.
      красноярск
    7. Андрей К Вчера, 19:59
      Цитата: Владыка Ситх
      ...Где эта редиска, которая инфу ВСУ сливает? bully...

      Сдали они своего информатора fellow
      ...недавно кремлевские кураторы отправили необычный гуманитарный груз...

      В Кремле зараза сидит belay
      Точно в Кремле - "#путинвсехслил" laughing
      Андрей К
    8. Балу Вчера, 21:17
      Цитата: Владыка Ситх
      Где эта редиска, которая инфу ВСУ сливает? bully

      Они еще главного не знают, там 10 чебураторов замаскированных под оборудование для чебуречных, т wassat олько тихо, никому!
      Балу
    9. dr.star75 Вчера, 21:35
      Это спецгруппа медиумов и уфологов Украины запалила. Наша антиуфологическая служба облажалась. В который раз. Полная некомпетентность. Нужно делать выводы.
      dr.star75
  2. 210окв Вчера, 17:40
    В бочкотаре наверное пошли..Других методов направить офицеров кроме как гумконвоем фурами..не существует..
    210окв
    1. Соломон Кейн Вчера, 17:51
      ".....а говорил wink порожняком пойдем"
      Соломон Кейн
    2. san4es Вчера, 17:53
      Цитата: 210окв
      В бочкотаре наверное пошли..Других методов направить офицеров кроме как гумконвоем фурами..не существует..

      ...Ещё, в цифровом формате, через I-Net перекачать fellow
      san4es
      1. Соломон Кейн Вчера, 17:57
        Морфиус и Нео отдыхают....... hi wink 200 агентов Смит из России
        Соломон Кейн
        1. san4es Вчера, 18:02
          Цитата: Соломон Кейн
          Морфиус и Нео отдыхают....... hi wink 200 агентов Смит из России

          laughing
          san4es
          1. Соломон Кейн Вчера, 18:06
            Я бы сказал ....и без таблеток 404-м будет не нора , а полная "Ж".... negative
            Соломон Кейн
  3. assa67 Вчера, 17:43
    т.е. все водители,техники,.....еще кто?.....600 танков,о которых заявил порох,это плюсом ,как минимум 3000,только экипажи......дааа,послезавтра поеду в куев отдыхать...
    assa67
    1. Anarchist Вчера, 17:45
      Цитата: assa67
      дааа,послезавтра поеду в куев отдыхать...

      #куевнаш?
      Anarchist
      1. Соломон Кейн Вчера, 17:56
        Ну если 404-е "дятлы" на Донбасс сунутся будет наш......В рамках предвыборной кампании Петруха планирует свой портрет в Луганске и в Донецке повесить wassat
        Соломон Кейн
        1. vovanpain Вчера, 19:28
          Цитата: Соломон Кейн
          В рамках предвыборной кампании Петруха планирует свой портрет в Луганске и в Донецке повесить

          Вот только так портрет будет хорошим drinks hi
          vovanpain
          1. Балу Вчера, 21:27
            Цитата: vovanpain
            Цитата: Соломон Кейн
            В рамках предвыборной кампании Петруха планирует свой портрет в Луганске и в Донецке повесить

            Вот только так портрет будет хорошим drinks hi

            Что, уже? когда? почему молчат СМИ, это же долгожданная drinks сенсация!
            Балу
      2. assa67 Вчера, 17:56
        ну не Ростов же их!
        assa67
        1. Anarchist Вчера, 17:59
          Братка, ты про какой Ростов? Про Великий или Ростов-папу?
          Кстати, Ростов - папа, Одесса - мама, пора детей делать!
          Anarchist
      3. Геркулесыч Вчера, 17:58
        Хорошо бы так было, чтобы в киеве наш флаг висел! good soldier
        Геркулесыч
      4. Angel_and_Demon Вчера, 18:02
        Цитата: Anarchist
        #куевнаш?

        а куевегознает
        Angel_and_Demon
  4. taiga2018 Вчера, 17:51
    а ещё 100 танков,150 артустановок,200 вертолётов,117000 снарядов и т.д....ну а что,выдумывать так выдумывать,зачем мелочится то...
    taiga2018
    1. assa67 Вчера, 17:59
      что так мало -то!?.....у пороха совсем другие данные,Макар,,,,чуть не все население РФ выдвинулось lol
      assa67
    2. Не либероид Русский Вчера, 19:03
      кожанные мундиры забыл, импортные с противогазами )_))
      Не либероид Русский
  5. Black_PR Вчера, 17:52
    Не 200, а 2000, и все генералы, а иначе как же командовать (200 000!!!) конными бурятами-подводниками..))))
    Black_PR
  6. Геркулесыч Вчера, 17:56
    Я вчера написал, что нужно гнать с постов укроинских таможенников, ибо они умеют только лгать -вот вам и подтверждение моих слов! am Нужно границу с обеих сторон брать под свой контроль!
    Геркулесыч
    1. rocket757 Вчера, 18:10
      Почему только брехать\фантазировать? Они мыто сбирают, мелочишку детишкам не лэдэнцы!
      Порода такая, погранец - мздоимец.
      rocket757
  7. Миллер Вчера, 18:00
    ну пригласили иностранных военных советников, ну и что? На окраине из ната таких орлов хоть пруд пруди, а в Сирии у бандитов советников из той же ната как г за баней.
    Миллер
  8. Дормидонт Вчера, 18:24
    И не просто офицеров, а сплошь полковников ФСБ - бурятов, ибо прежних 100500 бравые херои кыборхи перебили
    Дормидонт
  9. japs Вчера, 18:39
    Инфа проверена лично панами Гаунапольским и БенеДиктовым. Эксперды Альбац и Латынина подтвердят.
    Мизерное количество офицеров объясняется тем фактом, что все офицеры ВС РФ 100500 раз уничтожены боевыми "киборгами" ВСУ. Эти последние, которых сумели собрать. В Москве их провожал Сам, роняя скупую мужскую слезу, а также другие видные представители кагала.
    japs
    1. Angel_and_Demon Вчера, 19:02
      Цитата: japs
      уничтожены боевыми "киборгами" ВСУ.


      гдеж они их набрали?
      Angel_and_Demon
  10. NKT Вчера, 18:51
    200 офицеров....а про генералов ни слова wink
    NKT
    1. Алексей N Вчера, 19:02
      Да там Генштаб в полном составе и переодетый Шойгу. Его выдает только Звезда Героя России.
      Алексей N
  11. Алексей N Вчера, 18:57
    Э , робяты , а почему без ссылки ?
    Множим реалии, сплетни и слухи ?
    В общем проверил , дерьмо льется исключительно из гнилых источников.
    Даже украинцы не все эту хрень множат, а вы ведетесь .
    Алексей N
  12. Кент0001 Вчера, 19:37
    А почему не 2000 боевых пловцов, причем с Бурятии или Тувы? Или как немцы, испытывают панический страх перед этими парнями?
    Кент0001
  13. Canecat Вчера, 20:16
    А не готовят ли они таким образом почву под будущее поражение?
    Canecat
  14. rocket757 Вчера, 20:28
    Цитата: ul_vitalii
    hi В запасках что-ли перевезли.

    Товарищ Штирлиц должен знать как нелегалов через границу переправлять! Опыт имеется!
    soldier Привет работникам плаща и кинжала!
    Как вариант - группа боевых мимикрий, с виду баллон как баллон, а при должном накачивании боевой советник партизанских автомобильных войск!
    rocket757
  15. Стройбат запаса Вчера, 20:58
    belay belay belay Уважаемые форумчане! Я читал, что был направлен гумконвой в 430 тонн, если я не ошибаюсь. Объясните пожалуйста мне, рядовому стройбата, КАК 200 офицеров могут протащить 430 тонн... Я никоим образом не хочу оскорбить наших офицеров, но 430 тонн на 200 человек... По-моему, перебор...
    Стройбат запаса
    1. Балу Вчера, 21:29
      Цитата: Стройбат запаса
      belay belay belay Уважаемые форумчане! Я читал, что был направлен гумконвой в 430 тонн, если я не ошибаюсь. Объясните пожалуйста мне, рядовому стройбата, КАК 200 офицеров могут протащить 430 тонн... Я никоим образом не хочу оскорбить наших офицеров, но 430 тонн на 200 человек... По-моему, перебор...

      Офицеры передвигались в маскхалатах на лыжах прицепом за камазом. Это новая тактика. А бойцы буряты тихонько ползли под снегом, им привычно.
      Балу
  16. Piramidon Вчера, 21:27
    Россия с гуманитарным грузом направила в Донбасс около 200 офицеров,

    Так, ГРУ, бурятов и Кантемировскую дивизию уже уничтожили. Кто на этот раз?
    Piramidon
  17. borovik Вчера, 21:49
    Цитата: Anarchist
    кремлевские кураторы отправили необычный гуманитарный груз – около двух сотен офицеров

    Судя по заявлениям последних нескольких лет - вполне обычный груз! Странно, что он про танки не заикнулся... И оружие - есть гум.груз!

    Да и Тополь и Искандер
    borovik
  18. odmax3 Вчера, 22:34
    Страшные вещи происходят в мире! Англосакская мразь, разложив среднюю, управленческую прослойку СССР, разорвала в клочья великую страну. Да, 70 лет воспитания человека не хватило. Да, во главе новообразованных государств встали ворьё и мерзавцы, смотрящие в рот англосакским правителям новообразованного мирового порядка. Самая великая трагедия в том, что бывший единый народ убедили в том, что он стал сам себе враг. Что население страны, ныне называемой Украина, являясь по сути своей единой семьёй русского народа, стало себя считать врагом ему. Весь ужас и трагедия произошедшего, будет ещё много лет аукаться и "расхлёбываться" историей. Но так обидно смотреть на безумные и злобные лица молодых людей государства Украина разрушающие сами себя и предающие свою страну в угоду «бобла» чужих западных дядей, которые смотрят на них с усмешкой и радостно потирают руки глядя на растущие банковские счета. Смерть любого гражданина Украины добавляет денег этим мерзавцам. Как это горько...
    odmax3
Картина дня