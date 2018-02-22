Штаб АТО: Россия вместе с гумконвоем направила в Донбасс 200 офицеров

Чтобы не потерять контроль над временно оккупированной частью Донбасса и незаконными вооруженными формированиями, недавно кремлевские кураторы отправили необычный гуманитарный груз – около двух сотен офицеров

Россия с гуманитарным грузом направила в Донбасс около 200 офицеров, которые должны «контролировать ополченцев», утверждают в пресс-службе штаба «АТО» украинских силовиков.– утверждается в Facebook штаба «АТО».Украинские силовики предполагают, что прибыли «представители регулярных воинских формирований» Вооруженных сил России, которые разместились на полигоне «Восточный» возле населенного пункта Мануйловка в ДНР.Также в штабе "АТО" заявили, что якобы по прибытии россияне по ротации заменят своих коллег в военных подразделениях республикСегодня в самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР прибыл очередной 74-й конвой, доставивший гуманитарную помощьНапомним, Киев обвиняет Россию в «военной агрессии», а также «находит» на востоке Украины «некие подразделения» российских Вооруженных сил. При этом международные наблюдатели во время регулярных инспекций ни разу не обнаружили какой-либо незаявленной военной деятельности.