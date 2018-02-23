13:21 23 февраля

Никки Хейли заявила о возможном начале боевых действий против сирийской армии

Постпред США в ООН Никки Хейли прокомментировала вхождение сирийской правительственной армии в Африн и взятие под контроль (после договорённостей с YPG) нескольких населённых пунктов в этом районе. В ходе выступления в Институте политики университета в Чикаго Хейли заявила о том, что не исключает начала боевых действий американского военного контингента против САА.

По словам Никки Хейли, США «не хотят быть в центре конфликта в Сирии», делая «всё возможное, чтобы обезопасить людей от применения химического оружия».

Хейли:
Поэтому военное решение мы не исключаем в такой ситуации.





Значит ли это, что Хейли фактически сливает планы США в районе Африна. Речь, в частности, о возможности очередной провокации с применением химоружия, в котором (применении) снова обвинят правительственные войска. Не потому ли курдские вооружённые формирования, поддерживаемые США, «попросили» сирийские правительственные силы подойти вплотную к тем территориям, где находится американский военный контингент в составе сил спецназа и военных инструкторов?

Напомним, что накануне в Анкаре заявили, что если САА встанет на сторону YPG и «наденет форму террористов», то ВС Турции нанесут удары по сирийским войскам. Кроме того, было заявлено, что если США будут поддерживать YPG/PYD, то турецкие войска готовы вступить в бои и с американцами. Это заявление вице-премьера турецкого правительства Бекира Боздага г-жа Хейли не прокомментировала.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 81

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 07:08
    Никки Хейли заявила о возможном начале боевых действий против сирийской армии
    сами то понимают,что это грозит Большой войной,и "за лужей" отсидеться-не получится.
    андрей юрьевич
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:11
      Юрьевич hi -с Праздником! hi Ничего они толком не понимают, мантра "мы самые самые в мире "мозг выжигает напрочь, отсюда и и-диот-ские заявления, и такие же действия!
      Геркулесыч
      1. Татьяна Сегодня, 07:58
        Американцы - провокаторы ещё те!
        А постпред США в ООН Никки Хейли своим заявлением предусмотрительно "соломку" под американских прихвостней-прислужников на БА подстелила, чтобы их химические атаки боевиков и турок на сирийские правительственные войска Асада свалить!
        Поди, наверное, для провокации чужими руками Пентагон своих боевиков и союзников своим химоружием уже снабдил.
        Татьяна
        1. Тралл Сегодня, 08:52
          США в считают себя карточным джокером в шахматной партии, которая разыгрывается в Африне Россией, Ираном, Турцией и Сирией.
          Не в ту игру играют американские "партнеры".
          Цитата: Татьяна
          А постпред США в ООН Никки Хейли своим заявлением предусмотрительно "соломку" под американских прихвостней-прислужников на БА подстелила, чтобы их химические атаки боевиков и турок на сирийские правительственные войска Асада свалить!

          Неудачное фото боевиков, прикинувшихся трупами, сделанное белыми касками smile
          Тралл
    2. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 07:15
      Ближний Восток устроит ам Хиросиму и Нагасаки.
      И вообще, на каких основаниях США хозяйничает в Сирии?
      Не успокоится США, пока не отрежет жирный пирог сирийского пирога....
      Уверен, Россия и Сирия пообломает американскому орлану его клюв.
      Дмитрий Беловецкий
      1. Rusland Сегодня, 07:27
        Цитата: Дмитрий Беловецкий
        Ближний Восток устроит ам Хиросиму и Нагасаки.
        И вообще, на каких основаниях США хозяйничает в Сирии?
        Не успокоится США, пока не отрежет жирный пирог сирийского пирога....
        Уверен, Россия и Сирия пообломает американскому орлану его клюв.

        И общипать его как курицу, а перья раздать индейцам. smile
        Rusland
      2. Viktor.12.71 Сегодня, 07:57
        Цитата: Дмитрий Беловецкий
        И вообще, на каких основаниях США хозяйничает в Сирии?

        Россию позвал Асад, курды позвали США, ССА позвали Турцию. Они так же не понимают а чего это русские хозяйничают в Сирии. Это называется смотреть под разными углами.
        Viktor.12.71
        1. Татьяна Сегодня, 08:06
          [quote=Viktor.12.71
          курды позвали США [/quote]Американцы сами себя курдам предложили, спровоцировали их на создание Курдистана, втянули их обещаниями своей поддержки во всеобщий конфликт и теперь пользуют курдов в прокси-войне, как пиявка-присоска со стороны.
          Татьяна
          1. Viktor.12.71 Сегодня, 08:09
            Цитата: Татьяна
            Американцы сами себя курдам предложили, спровоцировали их на создание Курдистана, втянули их во всеобщий конфликт и теперь пользуют их, как пиявка-присоска.

            Лучше зайдите в гугл и найдете информацию почему пришли американцы в Сирию, желательно знать инглиш.
            Viktor.12.71
            1. Татьяна Сегодня, 08:21
              Viktor.12.71
              Лучше зайдите в гугл и найдете информацию почему пришли американцы в Сирию
              Да и смотреть там нечего! Тем более, в гугле, который находится в тесном сотрудничестве с ЦРУ.
              Если ВКС РФ находятся в САР по приглашению законного правительства Сирии и правительство САР не приглашало США и западную коалицию, то Вы на каком основании считаете законным приглашение США, если такая договорённость даже и была с боевиками-террористами и незаконными военными формированиями в Сирии? Да мало ли какой бандит пригласит к себе на помощь другого бандита! Никакой законной легитимности в этом нет и не будет!
              Так что войска США в САР на чужой земле всяко находятся нелегитимно с т.з. международного права. А на самом деле США ведут в САР захватническую прокси-войну руками своих же подопечных - террористических бандформирований.
              Татьяна
              1. Viktor.12.71 Сегодня, 08:38
                Цитата: Татьяна
                Если ВКС РФ находятся в САР по приглашению законного правительства Сирии

                Для Запада Асад перестал быть законной властью.
                Цитата: Татьяна
                то Вы на каком основании считаете законным приглашение США

                Присутствие США законно для всех кроме России, Асада и Ирана.
                Цитата: Татьяна
                Никакой законной легитимности в этом нет и не будет!

                Да поймите вы когда идет гражданская война каждая сторона считает себя законной властью, и тут начинается самое интересное. Для CCA u SDF Россия является агрессором, для последних стали после инцидента у Коноко. А CCA и SDF это 2/3 населения Сирии.
                Viktor.12.71
                1. Татьяна Сегодня, 09:17
                  Viktor.12.71
                  Для Запада Асад перестал быть законной властью.
                  Присутствие США законно для всех кроме России, Асада и Ирана.
                  И что это даёт в плане соблюдения международного права? Какое при этом имеется оправдание странам-агрессорам, которые вмешиваются во внутренние дела страны - жертвы агрессии - в своих захватнических целях?
                  Например. Против НАШЕЙ страны тоже идет самая настоящая ВОЙНА! Нас уничтожают с помощью вредоносных законов, разрушения морали, уничтожения семейных ценностей, табака, алкоголя и наркотиков! Россиян ждет участь индейцев! Об этом, на стесняясь, высказалась Тетчер от лица Великобритании!
                  И Вы с этим тоже согласны? Ведь в одних только США населения в 2 раза больше, чем в России. Т.е., по-вашему, получается, что количеством манипулятивно подстрекаемого извне населения какой-либо страны к "оранжевой" революции и гражданской войне в интересах третьих стран, как стран-агрессоров можно оправдать в мире любую агрессию в отношении страны-жертвы агрессии или захватчика? Международные договоры при этом можно по-пиратски перечеркнуть?

                  Тэтчер: Население России не должно превышать 15млн.! Опубликовано: 6 янв. 2014 г.
                  Татьяна
                  1. Viktor.12.71 Сегодня, 09:54
                    Цитата: Татьяна
                    И что это даёт в плане соблюдения международного права? Какое при этом имеется оправдание странам-агрессорам, которые вмешиваются во внутренние дела страны - жертвы агрессии - в своих захватнических целях?

                    То же самое о России думают те кто воюют против Асада. Гражданская война идет.
                    Цитата: Татьяна
                    Против НАШЕЙ страны тоже идет самая настоящая ВОЙНА! Нас уничтожают с помощью вредоносных законов, разрушения морали, уничтожения семейных ценностей, табака, алкоголя и наркотиков!

                    Вы случаем не НОДовец? Если нет должны сами понимать что курить, пить и ходить на лево вас никто не заставляет. Это не война, так всегда было если старшее поколение не воспитывает свое потомство.
                    Viktor.12.71
                    1. Татьяна Сегодня, 11:12
                      Viktor.12.71
                      Вы случаем не НОДовец? Если нет должны сами понимать что курить, пить и ходить на лево вас никто не заставляет.
                      Ха! Ну, Виктор, Вы и насмешили меня! laughing
                      Во-первых, я не вхожу ни в какую партию! Мне это даже по работе нельзя. Научно состоятельная объективность теряется, ибо в каждой политической партии своя идеология, догматов которой члены партии обязаны придерживать. А истина, между тем, обычно находится посередине.
                      А во-вторых, по-вашему, что - только НОДовцы курят, выпивают и ходят "налево"?!!! Странная, знаете ли, у Вас логика!
                      Татьяна
                      1. Viktor.12.71 Сегодня, 11:21
                        Цитата: Татьяна
                        А во-вторых, по-вашему, что - только НОДовцы курят, выпивают и ходят "налево"?!!! Странная, знаете ли, у Вас логика!

                        Нодовцы трубят на всю Россию примерно это
                        Цитата: Татьяна
                        Против НАШЕЙ страны тоже идет самая настоящая ВОЙНА! Нас уничтожают с помощью вредоносных законов, разрушения морали, уничтожения семейных ценностей, табака, алкоголя и наркотиков! Россиян ждет участь индейцев!
                        Viktor.12.71
                    2. Татьяна Сегодня, 11:43
                      Viktor.12.71
                      Нодовцы трубят на всю Россию примерно это
                      Цитата: Татьяна
                      Против НАШЕЙ страны тоже идет самая настоящая ВОЙНА! Нас уничтожают с помощью вредоносных законов, разрушения морали, уничтожения семейных ценностей, табака, алкоголя и наркотиков! Россиян ждет участь индейцев!
                      И что? Разве это противоречит объективной истине? И разве только РОД говорит об этом?!
                      Татьяна
                      1. onix757 Сегодня, 11:50
                        Цитата: Татьяна
                        Нодовцы трубят на всю Россию примерно это
                        Цитата: Татьяна
                        Против НАШЕЙ страны тоже идет самая настоящая ВОЙНА! Нас уничтожают с помощью вредоносных законов, разрушения морали, уничтожения семейных ценностей, табака, алкоголя и наркотиков! Россиян ждет участь индейцев!
                        И разве это противоречит объективной истине? Разве только РОД говорит об этом?

                        Все это видят. Различия только в вопросе кто виноват.
                        onix757
                      2. Татьяна Сегодня, 12:35
                        onix757
                        Все это видят. Различия только в вопросе кто виноват.
                        Вот это очень правильно подмечено! yes
                        С праздником Вас! love
                        Татьяна
                2. жарофф Сегодня, 12:50
                  Пока в ООН от Сирии находится представитель правительства Сирии,возглавляемое Асадом,именно оно и представляет Сирию и является лигитимным.
                  жарофф
              2. Silvestr Сегодня, 11:11
                Цитата: Татьяна
                Никакой законной легитимности в этом нет и не будет!

                вы рассуждаете как умный и законопослушный человек. Штаты исходят из своей исключительности и это им удается. Где резолюции ООН? Нет и не будет. Международное право, которым вы аппелируете- умерло вместе с уничтожением СССР. Задуманное Штатами выполняется (олимпиада, санкции), а аппетит приходит во время еды. Если раньше был социалистический лагерь, то сейчас по факту Россия и Сирия противостоит против Штатов и ЕС. Силы не равные.
                Silvestr
                1. Татьяна Сегодня, 11:40
                  Silvestr
                  Если раньше был социалистический лагерь, то сейчас по факту Россия и Сирия противостоит против Штатов и ЕС. Силы не равные.

                  Ха! Уважаемый Сильвестр! Вы предлагаете россиянам сдаться на милость США и коллективного Запада?! Так ведь всё равно эти оккупанты поведут покорённых россиян, как скотину, на убой - в живых не оставят! Или Вы мыслите и предлагаете по этому поводу что-то другое?
                  Татьяна
                  1. onix757 Сегодня, 11:51
                    Цитата: Татьяна
                    Вы предлагаете россиянам сдаться на милость США и коллективного Запада?! Так ведь всё равно эти оккупанты поведут покорённых россиян, как скотину, на убой - в живых не оставят! Или Вы мыслите и предлагаете по этому поводу что-то другое?

                    Это уже происходит если вы не заметили.
                    onix757
                  2. Комментарий был удален.
                  3. Silvestr Сегодня, 12:47
                    Цитата: Татьяна
                    Уважаемый Сильвестр! Вы предлагаете россиянам сдаться на милость США и коллективного Запада?!

                    а на нашей территории война? Или нам ехать в ЕС сдаться?
                    Вопрос поставлен некорректно.
                    А что до поднятых рук, то вы же знаете, где живет наша элита и в каких банках счета. Не берем в расчет олигархов, возьмем нашу сегодняшнюю власть- Медведев, Дворкович, Глодоец и многие другие.
                    Мы, как социум, Запад не интересуем. Всегда найдутся лица, которые продадут территории.
                    Примеры? Извольте.
                    Шеварнадзе- экономическая зона в Тихом океане, Путин- спорные земли на границе с Китаем, Медведев- экономическая зона в Норвежском море.
                    Silvestr
            2. zivXP Сегодня, 10:07
              Лучше зайдите в гугл

              Этот анекдот уже с длинной бородой
              zivXP
        2. собаковод Сегодня, 08:14
          Viktor.12.71 Сегодня, 07:57 ↑ Новый
          Цитата: Дмитрий Беловецкий
          И вообще, на каких основаниях США хозяйничает в Сирии?
          Россию позвал Асад, курды позвали США, ССА позвали Турцию. Они так же не понимают а чего это русские хозяйничают в Сирии. Это называется смотреть под разными углами.
          Асад - легитимный президент. Курды или ССА представляют Сирию?
          собаковод
          1. Viktor.12.71 Сегодня, 08:39
            Цитата: собаковод
            Асад - легитимный президент

            Он перестал им быть с 2011 года. Почему? Гражданская война началась!
            Цитата: собаковод
            Курды или ССА представляют Сирию?

            Да.
            Viktor.12.71
            1. собаковод Сегодня, 09:24
              Viktor.12.71 Сегодня, 08:39 ↑
              Цитата: собаковод
              Асад - легитимный президент
              Он перестал им быть с 2011 года. Почему? Гражданская война началась!
              Цитата: собаковод
              Курды или ССА представляют Сирию?
              Да.
              Будьте добры, ссылочку на Конституцию Сирии?
              собаковод
              1. Viktor.12.71 Сегодня, 09:56
                Цитата: собаковод
                Будьте добры, ссылочку на Конституцию Сирии?

                Будьте добры понять что во время гражданской войны эта конституция обычная туалетная бумага.
                Viktor.12.71
            2. Железностоп Сегодня, 10:05
              Тогда и Шоколадный Пэдро тож не лигитимен.
              Железностоп
              1. Viktor.12.71 Сегодня, 10:18
                Цитата: Железностоп
                Тогда и Шоколадный Пэдро тож не лигитимен.

                А разве в ЛДНР его поддерживают? Для них кондитер враг.
                Viktor.12.71
              2. Bosch Сегодня, 10:48
                Это однозначно.
                Bosch
      3. Silvestr Сегодня, 11:07
        Цитата: Дмитрий Беловецкий

        5
        Дмитрий Беловецкий Сегодня, 07:15 ↑ Новый
        Ближний Восток устроит ам Хиросиму и Нагасаки.

        по праву сильного ( в их понимании). Они так жили после 45-го года. Был один противовес- СССР. Теперь противовесов нет.
        Silvestr
    3. Viktor.12.71 Сегодня, 07:54
      Цитата: андрей юрьевич
      это грозит Большой войной

      Не грозит. Из за Асада не начнется обмен ядерными ударами, это даже ребенку понятно.
      Цитата: андрей юрьевич
      "за лужей" отсидеться-не получится.

      Получится. Через год-два все закончится.
      Viktor.12.71
      1. Silvestr Сегодня, 11:16
        Цитата: Viktor.12.71
        Через год-два все закончится.

        думаю, что сроки не важны. Важно то. что Штаты со своего пути не свернут. На кон поставлено очень многое: от амбиций до возможности подрубить бюджет РФ
        Silvestr
    4. Злой543 Сегодня, 07:58
      Официальное объявление войны?
      Злой543
      1. собаковод Сегодня, 08:11
        Пора уже внести в ООН на рассмотрение проект об осуждении действий коалиции на территории суверенного государства и предложить коалиции вывести свой контингент. Причём, выдвинуть эту инициативу нужно совместно с Китаем.
        собаковод
        1. Viktor.12.71 Сегодня, 08:45
          Цитата: собаковод
          Причём, выдвинуть эту инициативу нужно совместно с Китаем.

          Давно пора. Но для этого нужно показать западному обывателю что США там незаконно, а это невозможно так как взгляды разные! Асад-мясник прочно закрепилась в умах европейцев и американцев, а фото красующихся над трупами бойцов САА им славы не прибавляет, при чем сами в своих твиттах выставляют эти фото. Международное сообщество с вероятностью 100% будет против России и Китая, так что китайцы будут сидеть тихо.
          Viktor.12.71
          1. собаковод Сегодня, 09:29
            Viktor.12.71 Сегодня, 08:45 ↑
            Цитата: собаковод
            Причём, выдвинуть эту инициативу нужно совместно с Китаем.
            Давно пора. Но для этого нужно показать западному обывателю что США там незаконно, а это невозможно так как взгляды разные!
            Может, хватит уже обращать внимание на мнения западных обывателей? Почему-то ни Трамп, ни Меркель, ни Макрон ни разу не позвонили мне, не поинтересовались моим мнением по решениям, которые они принимают.
            А по поводу фото - так в сети есть фотографии американских солдат, которые пытают пленных.
            собаковод
            1. Viktor.12.71 Сегодня, 10:01
              Цитата: собаковод
              Может, хватит уже обращать внимание на мнения западных обывателей?

              Тогда для чего и кого нужно внести в ООН на рассмотрение проект об осуждении действий коалиции на территории суверенного?
              Цитата: собаковод
              А по поводу фото - так в сети есть фотографии американских солдат, которые пытают пленных.

              И? На что это повлияло?
              Viktor.12.71
              1. собаковод Сегодня, 11:06
                Viktor.12.71 Сегодня, 08:45 ↑
                Тогда для чего и кого нужно внести в ООН на рассмотрение проект об осуждении действий коалиции на территории суверенного?
                Для представителей стран-членов ООН. Но не для рядовых граждан этих стран.
                собаковод
        2. Silvestr Сегодня, 11:03
          Цитата: собаковод
          Причём, выдвинуть эту инициативу нужно совместно с Китаем

          уважаемый! Китай нам не союзник, Китай для нас партнер. Это большая разница. Китай делает только то, что ему выгодно. В принципе, чем больше Россия и Штаты раздерибанят свою экономику- тем Китаю лучше.
          Silvestr
        3. Silvestr Сегодня, 11:20
          Цитата: собаковод
          Пора уже внести в ООН

          и что получите? Голосование по Крыму уже показало, кто заказывает музыку.
          за украинский вариант проголосовало 71 государство, против были 25 стран, 77 воздержались.
          Нас поддержали: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, ЮАР Сирия, Судан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве.


          Silvestr
    5. сибиралт Сегодня, 09:21
      Второй Вьетнам США вряд ли потянут. Им придется воевать почти со всем БВ. Вся их коалиция рассыпется. Останутся только с Израилем.winked
      сибиралт
      1. Silvestr Сегодня, 11:04
        Цитата: сибиралт
        Второй Вьетнам США вряд ли потянут.

        ни какого Вьетнама не будет. Югославия- пример. Людские потери Штатам не нужны.Пехота- курды и ИГИЛ. купят всех.
        Silvestr
    6. Вадим237 Сегодня, 11:40
      Эта "большая война" останется только на территории Сирии.
      Вадим237
  2. Геркулесыч Сегодня, 07:09
    Сотню раз писал, что сша создадут игил 2, или сами там начнут огрессию -вот и подтверждение моей правоты!
    Геркулесыч
    1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 07:22
      Ради владением энергоресурсов США пойдёт на всё...запасайтесь попкорном, увы.
      Дмитрий Беловецкий
  3. МИХАН Сегодня, 07:09
    Вот для этого и новейшие истребители Россия перебрасывает! Пора уже разрубить этот гордеев узел..А русские на все пойдут , нам терять уже нечего господа..ЗАТРАВИЛИ нас вы и разозлили жутко!
    И турки будут тут играть не малую роль..Цель , изгнать США с Ближнего востока и срочно!
    МИХАН
    1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 07:28
      Су-57: Россия послала в Сирию новейшие истребители
      Российская авиагруппа в Сирии пополнилась новейшими истребителями Су-57
      Сообщение о переброске на авиабазу Хмеймим двух новейших самолетов появилось рано утром 22 февраля. Через пару часов были опубликованы кадры посадки истребителей на аэродроме. Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке, сообщил, что помимо Су-57 российская авиагруппировка в Сирии пополнилась четырьмя истребителями Су-35С, четырьмя штурмовиками Су-25 и самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

      Юрий Борисов объявил, что военные начали опытно-боевую эксплуатацию Су-57. "Госиспытания первого этапа закончились". Опытно-боевая эксплуатация означает, что на новых истребителях будет отрабатываться тактика их боевого применения, однако на этой стадии самолеты должны поступить в Липецкий авиацентр, где осуществляется переучивание летного состава. На Хмеймиме замечены специально оборудованные ангары, которые в теории могут разместить до трех самолетов нового типа.
      Дмитрий Беловецкий
      1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 07:32
        Су-57 в сирийском небе вызвали активное обсуждение в западных СМИ
        "Российское военное ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Грозные путинские Су-57 спустили с цепей" -с таким заголовком вышла статья в британском таблоиде The Express.

        Некоторые издания отмечают, что переброска истребителей произошла всего через несколько дней после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США действовать более осторожно. «Я еще раз призываю наших американских коллег не играть с огнем и выверять все свои шаги, не исходя из немедленных потребностей сегодняшней политической конъюнктуры, а исходя из долгосрочных интересов сирийского народа прежде всего и всех народов этого региона, включая, конечно же, курдов, — будь то Сирия, будь то Ирак, будь то другие страны региона», — сказал глава МИД.

        Большой разбор инциденту посвятило издание The Drive: автор называет две причины размещения в Сирии новейших истребителей. По его словам, на этот шаг руководство страны мог толкнуть либо недавний инцидент в районе нефтяных полей "Коноко", когда правительственные войска Сирии при поддержке российской частной военной компании были разгромлены курдами и американцами, либо желание продемонстрировать потенциальным покупателям силу российского оружия.

        В этом есть резон: Россия использовала Сирию как полигон для испытания вооружений, которые изначально не предназначались для разрушения сараев и хибар запрещенной в РФ группировки "Исламское государство": например, крылатых ракет «Калибр», которые по джихадистам запускали корабли Каспийской флотилии. Кроме того, появление двух самолетов, пусть и самых современных, коренных изменений ситуации не принесет.
        Дмитрий Беловецкий
        1. МИХАН Сегодня, 08:03
          Цитата: Дмитрий Беловецкий
          "Российское военное ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Грозные путинские Су-57 спустили с цепей" -с таким заголовком вышла статья в британском таблоиде The Express.

          Именно таки есть...Похулиганим в небе Сирии ?
          МИХАН
        2. Viktor.12.71 Сегодня, 08:07
          Цитата: Дмитрий Беловецкий
          "Российское военное ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Грозные путинские Су-57 спустили с цепей" -с таким заголовком вышла статья в британском таблоиде The Express

          В express.co.uk/news ничего подобного нет. Сейчас западный мир волнует криптовалюты да очередное напряжение между Индией и Китаем чем две СУ-57.
          Цитата: Дмитрий Беловецкий
          издание The Drive

          Сами читали данную статью в TheDrive? Ознакомитесь тут http://www.thedrive.com/the-war-zone/18693/did-ru
          ssia-just-send-some-of-its-su-57-stealth-fighters
          -to-syria?iid=sr-link1. В статье Су-57 выставлен как сырой и очень ненадежный самолет.
          Viktor.12.71
    2. Silvestr Сегодня, 11:24
      Цитата: МИХАН
      Вот для этого и новейшие истребители Россия перебрасывает!

      это что-то решает стратегически? Победу приносит "царица полей", а "царица" у Асада истощена
      Silvestr
      1. МИХАН Сегодня, 13:16
        Цитата: Silvestr
        Цитата: МИХАН
        Вот для этого и новейшие истребители Россия перебрасывает!

        это что-то решает стратегически? Победу приносит "царица полей", а "царица" у Асада истощена

        Давайте посмотрим и подождем хе хе ..! Помнится в Сирию перебрасывали войска такой вой стоял у либерастни и Израиля!!!
        А мы это дело провернули и красиво , как в Крыму !!! soldier
        Вот сейчас новейшие истребители выходят на кон в небе Сирии ..Ну КТО на нас господа..? Иерусалим должен быть русским .. soldier
        МИХАН
  4. Angel_and_Demon Сегодня, 07:09
    Хейли фактически сливает планы США в районе Африна. Речь, в частности, о возможности очередной провокации с применением химоружия, в котором (применении) снова обвинят правительственные войска. Не потому ли курдские вооружённые формирования, поддерживаемые США, «попросили» сирийские правительственные силы подойти вплотную к тем территориям, где находится американский военный контингент в составе сил спецназа и военных инструкторов?

    Постпред США в ООН Никки Хейли прокомментировала вхождение сирийской правительственной армии в Африн и взятие под контроль (после договорённостей с YPG) нескольких населённых пунктов в этом районе.
    они на своей территории - а полосатые там с какого перепугу?
    Angel_and_Demon
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:19
      Виктор hi -кто бы дал ответ на вопрос , с какого перепугу янки вообще на нашей планете оказались! Для них самое место это Венера! А они на нашей Земле живут и гадят!
      Геркулесыч
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 07:21
        Цитата: Геркулесыч
        А они на нашей Земле живут и гадят!

        а еще и плодятся am
        Angel_and_Demon
  5. федоров Сегодня, 07:19
    Постпред США в ООН Никки Хейли

    " В конце 2017 года российских пранкеры Лексус и Вован (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов) позвонили и разыграли Хейли от имени польского премьера Матеуша Моравецкого. Она в разговоре с ними согласилась поддержать несуществующую страну Биномо" wink
    федоров
  6. Михаил м Сегодня, 07:20
    По словам Никки Хейли, США «не хотят быть в центре конфликта в Сирии»

    Плачут, но упорно жрут кактус.
    Михаил м
  7. Горный стрелок Сегодня, 07:20
    Струсят.. Кто может - делает... Похоже на "обезьяньи прыжки" вокруг Северной Кореи. Много воплей и швыряния "какашками", а в итоге - "потеря лица" - и все...
    Удар по нашей ЧВК им ещё аукнется... Сильно-сильно... Там мужики резкие "работают". Не простят...
    Горный стрелок
    1. Silvestr Сегодня, 11:26
      Цитата: Горный стрелок
      Удар по нашей ЧВК им ещё аукнется... Сильно-сильно... Там мужики резкие "работают". Не простят...

      штаты лишены сентиментальности, если убъют десяток бородатых, они найдут сотню новых.
      Silvestr
  8. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 07:39
    "Самолёты и вертолёты, которые получит Россия в 2018 году"

    Боевые и учебно-боевые самолёты и вертолёты:
    10* истребителей Су-35С;
    14* истребителей Су-30СМ (из них 2 Су-30СМ для флота);
    16 истребителей-бомбардировщиков Су-34;
    2 истребителя МиГ-35 (установочная партия);
    10* учебно-боевых самолетов Як-130;
    2 учебно-тренировочных СР-10 (установочная партия)
    6* ударных вертолётов Ка-52;
    30* многоцелевых вертолётов Ми-8 разных модификаций;
    20-24 ударных вертолёта Ми-28Н, Ми-28УБ и Ми-35М;
    1* многоцелевой вертолёт Ми-38Т.

    Гражданская и вспомогательная авиация:

    1 лайнер МС-21-300;
    2 лайнера Ту-204 (вероятно, закрытие производства);
    3 ближнемагистральных Ан-148-100Е (закрытие производства);
    2 военно-транспортных Ил-112В;
    4 самолета-амфибии Бе-200ЧС;
    5* тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А;
    30* лайнеров SSJ-100.

    Итак далее : http://новости-россии.ru-an.info/новости/самолёты
    -и-вертолёты-которые-получит-россия-в-2018-году/
    Дмитрий Беловецкий
  9. лысова Сегодня, 07:56
    США - является агрессором в Сирии давно, с начала там боевых действий. Если ООН покрывает это - зачем слушать, пособников. Уж надо определяться - что делать с матрасиной - пока они там, мира точно не будет.
    лысова
    1. МИХАН Сегодня, 08:10
      Цитата: лысова
      США - является агрессором в Сирии давно, с начала там боевых действий. Если ООН покрывает это - зачем слушать, пособников. Уж надо определяться - что делать с матрасиной - пока они там, мира точно не будет.

      С праздником Советской Армии Владимир! Все верно мыслишь , скоро что то произойдет чую генами .. soldier
      МИХАН
      1. лысова Сегодня, 08:24
        И тебя то же, с праздником Виталий и всех настоящих мужиков и женщин имеющих ранее и сейчас, отношение к нашей Армии !!! А в Сирии, всё ни как не можем решиться - сбивать к едреней фене, или ещё эпизоды нужны ?!
        лысова
    2. Silvestr Сегодня, 11:31
      Цитата: лысова
      Уж надо определяться - что делать с матрасиной - пока они там, мира точно не будет.

      а ничего с ними не будет. Вспомните, где находятся активы России?
      Silvestr
      1. лысова Сегодня, 11:57
        Да вот почему то, я на эти активы ... с высокой башни, а вот где сейчас находятся лётчики, сбитых Российских самолётов, хорошо помню, до сих пор камень на сердце, за не отмщение висит.
        лысова
        1. Silvestr Сегодня, 12:50
          Цитата: лысова
          Да вот почему то, я на эти активы ... с высокой башни, а вот где сейчас находятся лётчики, сбитых Российских самолётов, хорошо помню, до сих пор камень на сердце, за не отмщение висит.

          вы рассуждаете эмоционально, как нормальный человек.
          Но политики- циники. И исход любой войны определяет экономика.
          При заморозке активов Штатами война наше участие в войне в Сирии закончится очень быстро
          Silvestr
  10. АЛЕКСАНДР АБДРАХМАНОВ_2 Сегодня, 08:11
    Где находятся США - в тех районах всегда находят химическое оружие , они его с собой возят. Они вместе с Россией в Сирии уничтожали химическое оружие - откуда оно там должно появиться , только от Американцев .Других спонсоров там нету , и все террористы созданы Американцами . Они этим дерьмом в Сирии управляют , других подлецов там нету . Думаю они со своими провокациям против России доиграются .Терпению есть предел - они сами протягивают свою шею в петлю России . Они думают умнее всех на свете - такой номер с Россией не пролезет .
    АЛЕКСАНДР АБДРАХМАНОВ_2
  11. Ural Cossack Сегодня, 08:16
    Всем, доброго утра!
    С юбилеем красной армии.
    Ural Cossack
  12. APASUS Сегодня, 08:30
    Вот честно говоря ,я не верю в желание американцев реально вступить в бой с войсками Асада. Вопрос скорее в том ,сколько смогут продержаться курды ,опираясь на американские обещания.Когда поймут что воюют не за себя ,а за американские цели ?
    APASUS
  13. rotmistr60 Сегодня, 08:34
    США «не хотят быть в центре конфликта в Сирии», делая «всё возможное, чтобы обезопасить людей от применения химического оружия
    Как сказано? В чисто американском духе - мы так считаем, а значит правы! С каждой новой администрацией Сша представитель в СБ ООН становится все более агрессивным, хамовитым и безграмотным во всех вопросах. Можно предположить, что будет через несколько лет.
    rotmistr60
  14. Змей Плискин Сегодня, 09:22
    Думаю что переброска Су-57 это инфа для внутреннего потребителя, например для местных ура-патриотов. какую погоду сделают там 2 этих истребителя непонятно. Бородачей бомбить смысла нет. Для противостояния с Западом - тем более. Если штаты захотят - перебросят туда столько f-35 и f-22, что эти две сырые сушки будут каплей в море. К тому же лакомой целью для самолетов-разведчиков. Сразу же все данные по нему будут считаны. А если разобьется или собьют - позору не обрешеься. Так что это не более чем красивые понты для не особо умных.

    А по поводу боестолкновений с войсками Асада это уже более чем серьезное заявление. Недавний инцидент никого ничему не научил?
    Змей Плискин
  15. Кент0001 Сегодня, 09:40
    А где наши заявления, мы то что молчим? Там глядите как султан с ски ми мерикосами раздухарились. А мы вроде Сирию поддерживаем.
    Кент0001
  16. алтай Сегодня, 10:29
    Цитата: Viktor.12.71
    Цитата: Татьяна
    И что это даёт в плане соблюдения международного права? Какое при этом имеется оправдание странам-агрессорам, которые вмешиваются во внутренние дела страны - жертвы агрессии - в своих захватнических целях?

    То же самое о России думают те кто воюют против Асада. Гражданская война идет.
    Цитата: Татьяна
    Против НАШЕЙ страны тоже идет самая настоящая ВОЙНА! Нас уничтожают с помощью вредоносных законов, разрушения морали, уничтожения семейных ценностей, табака, алкоголя и наркотиков!

    Вы случаем не НОДовец? Если нет должны сами понимать что курить, пить и ходить на лево вас никто не заставляет. Это не война, так всегда было если старшее поколение не воспитывает свое потомство.
    алтай
    1. алтай Сегодня, 10:38
      А при чём здесь НОД ? Татьяна Права Сирию как государство ни кто не отменял. Глава Сирии легитимен.Он приглашал Россию для помощи в его защите,при чём здесь остальные?
      алтай
  17. rocket757 Сегодня, 11:02
    "Наш Трамп" эт большой гемор во всём и везде!!!
    Янки, вот бара-бар-недальновидные люди, безответственные избиратели, ну шож вы на российский торлинг повелись и не выбрали бабушку Клинтон???
    Жили б сейчас как у бабушки за пазухой!!!
    rocket757
  18. Silvestr Сегодня, 11:05
    Цитата: Дмитрий Беловецкий
    Ради владением энергоресурсов США пойдёт на всё.

    ради этого и идет война в Сирии. Наш интерес там- те же энергоресурсы
    Silvestr
  19. Под куполом Сегодня, 11:43
    Не плохо. Да и Африн это не израильский город?
    Под куполом
  20. Berkut24 Сегодня, 11:46
    Восток - дело тонкое. Американцы никогда тонко не умели. А на всех денег не хватит, ибо на Востоке если ты заплатил, то это еще не значит что купил.
    Berkut24
  21. мерцание Сегодня, 11:59
    Никки Хейли заявила о возможном начале боевых действий против сирийской армии
    Ну, не зря мы перебросили 4 СУ-35С и 2 СУ-57, а чтобы немного успокоить авиацию коалиции. А сухопутную операцию без авиации пусть начинают
    мерцание
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