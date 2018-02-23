Никки Хейли заявила о возможном начале боевых действий против сирийской армии

Поэтому военное решение мы не исключаем в такой ситуации.

Постпред США в ООН Никки Хейли прокомментировала вхождение сирийской правительственной армии в Африн и взятие под контроль (после договорённостей с YPG) нескольких населённых пунктов в этом районе. В ходе выступления в Институте политики университета в Чикаго Хейли заявила о том, что не исключает начала боевых действий американского военного контингента против САА.По словам Никки Хейли, США «не хотят быть в центре конфликта в Сирии», делая «всё возможное, чтобы обезопасить людей от применения химического оружия».Хейли:Значит ли это, что Хейли фактически сливает планы США в районе Африна. Речь, в частности, о возможности очередной провокации с применением химоружия, в котором (применении) снова обвинят правительственные войска. Не потому ли курдские вооружённые формирования, поддерживаемые США, «попросили» сирийские правительственные силы подойти вплотную к тем территориям, где находится американский военный контингент в составе сил спецназа и военных инструкторов?Напомним, что накануне в Анкаре заявили, что если САА встанет на сторону YPG и «наденет форму террористов», то ВС Турции нанесут удары по сирийским войскам. Кроме того, было заявлено, что если США будут поддерживать YPG/PYD, то турецкие войска готовы вступить в бои и с американцами. Это заявление вице-премьера турецкого правительства Бекира Боздага г-жа Хейли не прокомментировала.