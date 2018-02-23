NYT - МОК: Довольно! Верните уже флаг русским и внесите реальные изменения

Эти стенания о флаге и запрете на его использования становятся по-настоящему утомительными. Прекратите уже этот фарс. Довольно! Просто верните русским их флаг. МОК пора признать, что вся эта затея с попыткой наказать русских запретом на демонстрацию национальной символики с треском провалилась. МОК, судя по всему, таким нелепым образом пытался показать, кто в доме хозяин. Но всё это получилось беззубо.

В американской газете The New York Times вышел материал, в котором обсуждается выступление сборной команды России под нейтральным олимпийским флагом на Олимпиаде в Пхёнчхане. Журналистка издания Джульет Макур пишет о том, что ОИ-2018 подходят к концу, и пришло время для Международного олимпийского комитета наконец решить, понесла ли российская команда достаточное наказание за «допинговую программу» или нет, чтобы дать возможность 25 февраля российским атлетам пройти под флагом Российской Федерации.Макур пишет, что несмотря на нейтральный статус российских спортсменов, они в целом имеют «совсем не нейтральный статус, и все это прекрасно понимают».Макур:Далее г-жа Макур заявила, что Россию «нужно окончательно отстранить от самой возможности контроля над допингом». Для этого, по мнению журналистки NYT, нужно создать «независимую антидопинговую спецгруппу». Судя по всему, Макур не в курсе того, что в последние годы Россия и так отстранена от контроля над допинг-пробами атлетов: вместо РуСАДА в отношении российских спортсменов работали британцы. Теперь, стало быть, надо отстранить и британскую антидопинговую структуру...