02:46 24 февраля

NYT - МОК: Довольно! Верните уже флаг русским и внесите реальные изменения

В американской газете The New York Times вышел материал, в котором обсуждается выступление сборной команды России под нейтральным олимпийским флагом на Олимпиаде в Пхёнчхане. Журналистка издания Джульет Макур пишет о том, что ОИ-2018 подходят к концу, и пришло время для Международного олимпийского комитета наконец решить, понесла ли российская команда достаточное наказание за «допинговую программу» или нет, чтобы дать возможность 25 февраля российским атлетам пройти под флагом Российской Федерации.

Макур пишет, что несмотря на нейтральный статус российских спортсменов, они в целом имеют «совсем не нейтральный статус, и все это прекрасно понимают».

NYT - МОК: Довольно! Верните уже флаг русским и внесите реальные изменения



Макур:
Эти стенания о флаге и запрете на его использования становятся по-настоящему утомительными. Прекратите уже этот фарс. Довольно! Просто верните русским их флаг. МОК пора признать, что вся эта затея с попыткой наказать русских запретом на демонстрацию национальной символики с треском провалилась. МОК, судя по всему, таким нелепым образом пытался показать, кто в доме хозяин. Но всё это получилось беззубо.


Далее г-жа Макур заявила, что Россию «нужно окончательно отстранить от самой возможности контроля над допингом». Для этого, по мнению журналистки NYT, нужно создать «независимую антидопинговую спецгруппу». Судя по всему, Макур не в курсе того, что в последние годы Россия и так отстранена от контроля над допинг-пробами атлетов: вместо РуСАДА в отношении российских спортсменов работали британцы. Теперь, стало быть, надо отстранить и британскую антидопинговую структуру...

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 54

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  1. 210окв Вчера, 14:52
    Интересная статья.И выводы интересные.Вот только в пустоту это все.Это политическое,а не спортивное решение.Отсюда следует что от России требуют не исключения применения допинга,а изменения в политике
    210окв
    1. Тралл Вчера, 14:53
      Нужно вернуться к истокам и выступать всем на олимпиадах без одежды smile
      Тралл
      1. 210окв Вчера, 14:55
        Вы хотите поднять интерес к этим соревнованиям? hi
        Цитата: Тралл
        Нужно вернуться к истокам и выступать всем на олимпиадах без одежды smile
        210окв
        1. Тралл Вчера, 14:56
          Цитата: 210окв
          Вы хотите поднять интерес к этим соревнованиям?

          И это тоже. Ну и постоянная готовность сдать допинг-пробу, опять же smile
          Тралл
        2. Наблюдатель2014 Вчера, 15:29
          210окв
          Вы хотите поднять интерес к этим соревнованиям?
          100%.Я первый раз не не то что ни одного соревнования с олимпиады не видел.Даже интереса вообще никакого нет.
          Наблюдатель2014
        3. Ольгович Вчера, 15:31
          УРА!

          Наши в ПОЛУФИНАЛЕ хоккея !good

          Замечательный подарок стране и мужикам в День защитника Отечества!

          Всех с праздником и победой! good
          Ольгович
          1. serg999 Вчера, 15:34
            В финале, в финале уже...
            serg999
            1. 210окв Вчера, 16:39
              И с немчурой похоже встретятся..Канадцев они дерут.Вот цирк.
              Цитата: serg999
              В финале, в финале уже...
              210окв
              1. Василенко Владимир Вчера, 17:23
                Цитата: 210окв
                Канадцев они дерут.

                да спорно, уже 4-3
                Василенко Владимир
          2. Василенко Владимир Вчера, 16:12
            Цитата: Ольгович
            Наши в ПОЛУФИНАЛЕ хоккея !

            к времени поста они уже в финале были
            Василенко Владимир
          3. SOF Вчера, 18:22
            ...Илюха сказал, что 23-го они сыграть иначе не имели права....
            SOF
      2. Дмитрий Беловецкий Вчера, 14:57
        Во зрелище-то будет!
        Вся голубизна побежит на арену.
        Дмитрий Беловецкий
        1. Тралл Вчера, 14:58
          Так так и было когда-то...
          Тралл
      3. 3Горыныч Вчера, 15:24
        полностью поддерживаю....
        3Горыныч
      4. Василенко Владимир Вчера, 16:12
        Цитата: Тралл
        Нужно вернуться к истокам и выступать всем на олимпиадах без одежды
        Ответить Цитировать Жалоба

        я за feel , только вот ведь не разрешат
        Василенко Владимир
    2. Spartanez300 Вчера, 15:10
      У Русских терпелка заканчивается . Как бы хотелось чтобы Советский Союз вернулся .
      Spartanez300
    3. тол100в Вчера, 15:38
      Цитата: 210окв
      Интересная статья.И выводы интересные.

      Только выводы должны быть нашими! Всех "больных" на лечение! Все системы ВАДА аннигулировать! И создвать новую систему учета "астматиков" и боящихся "высоты"
      тол100в
      1. Hoc vince Вчера, 16:10
        Раньше католикам продавали индульгенции за освобождение от наказания за грехи. Теперь WADA фактически занимается тем же для избранных спортсменов - освобождение их от наказания за допинг.
        Времена меняются, а у этих ребят все остается неизменным!
        Hoc vince
    4. тол100в Вчера, 16:13
      Цитата: 210окв
      что от России требуют не исключения применения допинга,а изменения в политике

      С начала, Россия потребует у СГА убрать из власти идиотов ,придурков, а потом всех остальных!
      тол100в
      1. андрей юрьевич Вчера, 18:45
        современные "олимпийские игры"-так себе...не понимаю мужиков на санках гоняющих с горки,не важно как обозвать: бобслей,скелетон...(чёрт...ну и название...) тут ещё игра "кёрлинг"...абзац,монахи шотландии,катали камни по льду,хлебнув эля,и бац!-олимпийская дисциплина... нет...всё не так ... я понимаю биатлон,лыжи,и даже фристайл,но санки с мужиками..."данунафиг" эти "игры"... да и 140 БМВ приготовленных для "олимпиоников"-скрасят любое поражение...ну и +бабки...
        андрей юрьевич
        1. Василенко Владимир Вчера, 18:49
          Цитата: андрей юрьевич
          не понимаю мужиков на санках гоняющих с горки

          а на "телеге" с лошадьми понимаете? laughing
          Василенко Владимир
          1. ul_vitalii Вчера, 19:06
            lol Как бы у немцев мельдоний не нашли.
            ul_vitalii
            1. Василенко Владимир Вчера, 21:22
              вполне скажу что штази в туалете дырку проковыряло и подменяло чего нить
              Василенко Владимир
  2. Дмитрий Беловецкий Вчера, 14:52
    Разогнать надо этот МОК с WADA!
    Чёрт знает что -из олимпийских ристалищ сделали политические ристалища!
    Дмитрий Беловецкий
    1. GRF Вчера, 17:50
      Ааааа, унижения теперь полит корректно звучат - политические ристалища....

      Штаты надо разогнать - штаты!
      И - свободу шотландцам!
      GRF
      1. Капитан Лейтенантов Вчера, 18:15
        Цитата: GRF
        И - свободу шотландцам!

        И свободу Анжеле Девис!
        Капитан Лейтенантов
  3. sxfRipper Вчера, 14:56
    г-жа Макур заявила, что Россию «нужно окончательно отстранить от самой возможности контроля над допингом». Для этого, по мнению журналистки NYT, нужно создать «независимую антидопинговую спецгруппу». Судя по всему, Макур не в курсе того, что в последние годы Россия и так отстранена от контроля над допинг-пробами атлетов: вместо РуСАДА в отношении российских спортсменов работали британцы. Теперь, стало быть, надо отстранить и британскую антидопинговую структуру...
    Жесть! И это не какая-то жёлтая газетёнка, а серьёзное издание, формирующее общественное мнение не только в Нью-Йорке. Так что первая часть (хватит дурью маяться) вполне скомпенсирована второй (Аfftar, учи матчасть).
    sxfRipper
  4. НЕКСУС Вчера, 14:56
    Далее г-жа Макур заявила, что Россию «нужно окончательно отстранить от самой возможности контроля над допингом».

    А потом вообще от участия в ОИ. Хитро на мягких лапах подводят к тем решениям,которые им нужны.
    НЕКСУС
  5. HAM Вчера, 15:02
    Тут дело не в спортсменах,а в политиках.Боюсь,что через некоторое время начнётся травля наших девочек -фигуристок,поясню-канадцам очень хочется первого места.И ещё,если наши хоккеисты возьмут золото-травить будут и их,и опять же за спиной стоит Канада.
    HAM
    1. HAM Вчера, 15:18
      Всё пойдёт в дело: и "клюшки не той системы"(помните?уже было) и откровенные сплетни,и как бы мельдоний....
      HAM
  6. Стас Снежин Вчера, 15:08
    Вот так вот, теперь кто-то решает ходить русским с флагом, или без..
    Стас Снежин
  7. Геркулесыч Вчера, 15:11
    Прошу убрать отсюда эту статью! Писать об якобыспортсменах без флота и гимна, как и читать о них ниже человеческого достоинства! am
    Геркулесыч
    1. Hammerlock Вчера, 15:28
      без какого флота? Я не в курсе, что то пропустил.
      Зато наши чехов надрали 3:0
      Hammerlock
      1. Геркулесыч Вчера, 15:30
        Они что на открытии шли под флагом России???
        Геркулесыч
        1. Zadayvoprosy Вчера, 16:38
          Пардон, конечно, что влезаю, но с руки ли требовать наш флаг со спортсменов тому, у кого этого флага ни на аватарке, ни справа от имени?
          Zadayvoprosy
        2. Hammerlock Вчера, 16:50
          зато на закрытии с флагом будут
          Hammerlock
  8. Esoteric Вчера, 15:16
    Чтобы подобное не повторялось, необходимо установить регламент отбора проб на допинг одинаковый для всех, без исключения. Без всяких отступлений. Есть какие-то медицинские противопоказания - на Паралимпиаду. Пусть там "чемпионам-астматикам" и "чемпионкам-холерикам" разбивают головы прямо на пьедестале протезами, костылями и инвалидными тростями. А на Олимпиаде все равны и битва за победу только на соревновании. Пробы брать до и после состязаний. А всё это время пребывания спортсменов в Олимпийской деревне должно фиксироваться на камеру, чтобы не было претензий. Всё ведь просто. yes Кроме всего члены МОК не должны срывать планы тренировок.
    Esoteric
  9. rocket757 Вчера, 15:32
    Большой сорт эт бизнес, политику в него давно уже внесли, а теперь въехали как на бульдозере!
    Личный выбор смотреть - не смотреть!
    Не смотрю, но слышу итоги. Девчёнки молодцы! "Красная машина" хорошо врежет канадцам, всё прощу, тем гавню-гавн - кам у, каму а этим стоит!
    Раз большой спорт бизнес, на самообеспечение его, в большей степени, массовый спорт прерогатива государства в.т.ч!
    rocket757
    1. PSih2097 Вчера, 22:53
      Цитата: rocket757
      "Красная машина" хорошо врежет канадцам,

      нет, теперь уже немцам -- операцию "Багратион"...
      PSih2097
  10. Сергей-8848 Вчера, 15:35
    Дерьмо, а не ОИ. Смотреть на это всё - себя не уважать. Продолжать рассказывать о том, что всё красиво и фиолетово - Мутко поддерживать. Пусть Губерниев пляшет всласть, но теперь все виды зимнего спорта, благодаря ему - полный анус.
    Не трожьте хоккей!!!
    Сергей-8848
  11. Вкд Двк Вчера, 16:01
    Нужны РЕАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. И уничтожить гоняловку за результатами, неизбежно приводящую к наркоте и допингам- в РОСТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. Нужно фиксировать простое первенство в состязаниях, не засчитывая временные, весовые результаты прошлых соревнований.
    Нужно просто фиксировать факт первенства. То есть- вернуться к системе оценок греческих Олимпиад. Они ведь не вели протоколов с параметрами достижений.
    Вкд Двк
    1. Простой Вчера, 17:45
      Это может быть только на другой планете- где нет США.

      Олимпийские игры давно уже стали инструментом политики.

      А для России это будет не последняя "нейтральная" олимриада.
      А эти «независимая антидопинговая спецгруппа» (или как там их)
      будет в каждом спортивном центре России.
      Это необъявленная война.
      Простой
  12. игорка357 Вчера, 17:09
    Да...какая говорила про розовый самокат...?Специально найду и харкну в профиль,2-0 полуфинал,а чехов уделать это вам не к бабке сходить..Канада-Россия,вечные,принципиальные и тяжелые соперники,но победа будет за нами!!!
    игорка357
  13. 16112014nk Вчера, 17:49
    Цитата: 210окв
    И с немчурой похоже встретятся.

    А на победу немцев ставили 1:7. Кто то наверное хорошо "поднял бабла".
    Нашим надо серьёзно отнестись к игре в финале, без шапкозакидательства !
    16112014nk
  14. Диван Диваныч Вчера, 17:52
    Флагом советского союза надо было махать, он не запрещен laughing
    Диван Диваныч
    1. Василенко Владимир Вчера, 18:50
      так там и Российскими машут будь здоров, а когда надо корейских ментов посылают по всем известному адресу
      Василенко Владимир
      1. ul_vitalii Вчера, 19:15
        Наши привыкли делать всё наоборот, вот если бы разрешили флаги, то ни одного не увидели бы, а так сам бог велел. laughing
        ul_vitalii
        1. Василенко Владимир Вчера, 21:23
          ну тут вы не правы, наши всегда с флагами на трибунах
          Василенко Владимир
  15. Под куполом Вчера, 19:37
    пристали к спортсменам
    Под куполом
  16. К-50 Вчера, 20:10
    Далее г-жа Макур заявила, что Россию «нужно окончательно отстранить от самой возможности контроля над допингом»

    Ага, мало того, что российские спортсмены оказались без вины виноватыми в основной своей массе, так теперь ещё и совсем не сможем результаты допинг-проб контролировать? fool
    Нах рен вообще такие Игры нужны? Раньше всегда с удовольствием смотрел, а сейчас на ч то смотреть? На каждодневные "наезды" и обвинения? Зачем такие нужны соревнования, где одни легально употребляют допинговые препараты и это норма, а других даже за одно ПОДОЗРЕНИЕ, без доказательства спокойно обвиняют во всех "грехах" и лишают самой возможности , как участвовать, так и уже завоёванных наград? олимпийское движение, как аполитичное себя изжило и теперь полностью зависит от благосклонности как ФША, так и их прихлебателей. И что нашим туда ездить за унижениями? НАХ РЕН!!! am
    К-50
  17. андрон-30 Вчера, 21:23
    что значит верните флаг русским , НАШ РУССКИЙ ФЛАГ , ни кто и не когда не отбирал , не фальшивая допинг компания , не заявления МОК " русские могли , были готовы , использовали , могли передать вне земным цивилизациям рецепт телепортации с мендолинием (норвегия ржот не может мы торчки коих свет не видел с помощью эфедрина такой кайф не ловили а русские с аспирина на допинге )
    андрон-30
  18. aud13 Вчера, 21:31
    Цитата: Тралл
    Цитата: 210окв
    Вы хотите поднять интерес к этим соревнованиям?

    И это тоже. Ну и постоянная готовность сдать допинг-пробу, опять же smile

    Странная какая-то ситуация с этими пробами. Находят следы медикаментов, считающихся допингом (мельдоний), у спортсменов которым этот препарат как мертвому припарка.
    Зная отношение ВАДа к нашим спортсменам, даже подумалось: А те пробирки под пробы и анализы не были заранее обработаны доброжелателями? В этом случае туда хоть чистую детскую мочу налей - все равно допинг вылезет.
    Как там в деле с пьяным мальчиком в подмосковье было.
    aud13
  19. Altona Вчера, 21:38
    Самое смешное, что лидируют в медальном зачете норвежцы, которые привезли легально 6000 доз сальбутамола, фактически допинг и 150 справок TUE (терапевтических разрешений на прием препаратов от астмы). Но журналистка почему-то не сказала об этом. Лидирует команда, которая официально употребляет допинг. laughing laughing
    Altona
    1. Altona Вчера, 22:14
      Есть мнение кстати.
      Altona
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