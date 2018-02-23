SAAB представил самолёт комплексного наблюдения GlobalEye для ОАЭ

Компания SAAB представляет самолёт для проведения разведки – специально для стран Ближнего Востока. Речь идёт о самолёте комплексного наблюдения GlobalEye с возможностью раннего предупреждения и многоцелевого мониторинга. Представлен первый самолёт из трёх, которые заказаны Объединёнными Арабскими Эмиратами.Презентация самолёта состоялась сегодня на промышленном объекте в шведском Линчёпинге.Контракт с ОАЭ в SAAB заключили в 2015 году, а в 2016-м году решили заказать ещё один самолёт такого типа.Фактически GlobalEye – это военная модификация бизнес-бортов Bombardier Global 6000. Самолёт оснащается комплексом из радаров и датчиков мониторинга обстановки. Основа для проведения комплексного наблюдения – радиолокатор Erieye Extended Range, в котором реализованы технологии с использованием нитрида галлия (GaN). Использование этого соединения обусловлено его повышенной устойчивостью к температурному воздействию и перепадам напряжения. Радиолокатор на основе элементов из нитрида галлия позволяет увеличить радиус обнаружения.На самолёте также устанавливается оптический датчик Flir Systems и поисковый радар Leonardo.Сочетание всех этих радио- и оптикоэлектронных компонентов позволят новым самолётам, которые закупает ОАЭ, существенно превзойти аналоги на основе более ранней системы Erieye, которую используют в Саудовской Аравии, Греции, Бразилии и самой Швеции.