02:51 24 февраля

SAAB представил самолёт комплексного наблюдения GlobalEye для ОАЭ

Компания SAAB представляет самолёт для проведения разведки – специально для стран Ближнего Востока. Речь идёт о самолёте комплексного наблюдения GlobalEye с возможностью раннего предупреждения и многоцелевого мониторинга. Представлен первый самолёт из трёх, которые заказаны Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Презентация самолёта состоялась сегодня на промышленном объекте в шведском Линчёпинге.

SAAB представил самолёт комплексного наблюдения GlobalEye для ОАЭ



Контракт с ОАЭ в SAAB заключили в 2015 году, а в 2016-м году решили заказать ещё один самолёт такого типа.

Фактически GlobalEye – это военная модификация бизнес-бортов Bombardier Global 6000. Самолёт оснащается комплексом из радаров и датчиков мониторинга обстановки. Основа для проведения комплексного наблюдения – радиолокатор Erieye Extended Range, в котором реализованы технологии с использованием нитрида галлия (GaN). Использование этого соединения обусловлено его повышенной устойчивостью к температурному воздействию и перепадам напряжения. Радиолокатор на основе элементов из нитрида галлия позволяет увеличить радиус обнаружения.

На самолёте также устанавливается оптический датчик Flir Systems и поисковый радар Leonardo.

Сочетание всех этих радио- и оптикоэлектронных компонентов позволят новым самолётам, которые закупает ОАЭ, существенно превзойти аналоги на основе более ранней системы Erieye, которую используют в Саудовской Аравии, Греции, Бразилии и самой Швеции.

Использованы фотографии: Saab AB
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Комментарии 12

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  1. 210окв Вчера, 16:55
    Прям таки "рогоносец"какой то.Впрочем вид для таких самолётов не главное.Главное начинка.
    210окв
    1. Seaman77 Вчера, 17:01
      Цитата: 210окв
      Главное начинка

      Точно. Если для ОАЭ, то штурвал точно из золота. laughing
      Seaman77
  2. Горный стрелок Вчера, 17:01
    Да, парусность у антенны - очень большая. Садиться при боковом ветре будет очень не просто.
    Ну а АФАР на нитриде галлия - это хорошо. У нас тоже такие делают... Только Тс-с-с... bully
    Горный стрелок
    1. 210окв Вчера, 17:10
      Ну так у нас сбоку фюзеляжа ставят.А не на "крышу".
      Цитата: Горный стрелок
      Да, парусность у антенны - очень большая. Садиться при боковом ветре будет очень не просто.
      Ну а АФАР на нитриде галлия - это хорошо. У нас тоже такие делают... Только Тс-с-с... bully
      210окв
    2. ЗВО Вчера, 18:14
      Цитата: Горный стрелок
      У нас тоже такие делают... Только Тс-с-с...


      У вас, это где?
      У нас еще ни одного производства даже на арсениде галлия не было, даже опытного.
      А уж до нитрила - раки обсвистятся...
      ЗВО
  3. Геркулесыч Вчера, 17:17
    Нам нужна версия на базе суперджета! Или другого ближнемагестрального самолета.
    Геркулесыч
    1. 210окв Вчера, 17:33
      Ту204 подходит?Уже есть.И зачем нам ближнемагистральный?Кружить от Брянска до Ростова?Хотя и это надо.
      Цитата: Геркулесыч
      Нам нужна версия на базе суперджета! Или другого ближнемагестрального самолета.
      210окв
  4. san4es Вчера, 17:39
    SAAB представляет самолёт для проведения разведки – специально для стран Ближнего Востока

    на более широкий рынок теперь будет предлагаться та же конфигурация, как и предписано ОАЭ под 1,27 миллиарда долларов ,от сделки, которая была подписана во время Дубайского авиасалона в ноябре.

    san4es
  5. Под куполом Вчера, 18:09
    арабам не стоит ничего давать
    Под куполом
    1. Seaman77 Вчера, 18:29
      Цитата: Под куполом
      арабам не стоит ничего давать

      не давайте... request
      Seaman77
      1. stone Вчера, 18:58
        Они и не дадут свой Гольфстрим 550 Эйтам, который на мой взгляд лучше по расположению антенн. Но Сингапур с Итальянцами купили.
        stone
  6. rruvim Вчера, 20:46
    Радиолокатор на основе элементов из нитрида галлия позволяет увеличить радиус обнаружения.
    А это что за "зверь"?
    Вообще "Большому Брату" - чем больше ты поставил вассалам эти высоко технологические штучки (получив за это ещё и "бабки"), тем больше возможности "смотреть" этими глазами из разных точек земли. Вассалы всё-равно не догадаются...
    rruvim
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