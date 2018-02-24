03:29 25 февраля

В Госдуме напомнили, что является "настоящим позором" США

Заявления американского президента Дональда Трампа о целях США в САР и "позоре" России не имеют ничего общего с действительностью, слово "позор" относится к США за раздробленную Ливию, за расчленение Югославии, за войну в Ираке, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

В Госдуме напомнили, что является "настоящим позором" США


Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американцы находятся в Сирии с одной целью — "избавиться от ИГ*", после чего они "уйдут домой". При этом политик также назвал "позором" то, что Россия и Иран сделали в Сирии.


Мотивы заявления Трампа абсолютно понятны: США надо приписать себе однозначную победу над терроризмом, принизив при этом по максимуму роль России и ее партнеров по сирийскому урегулированию. Однако это не имеет ничего общего с действительностью. Россия, в отличие от США, находится в Сирии, чтобы оказать помощь в борьбе с ИГ*, появлению которого, кстати, фактически способствовала Америка своей политикой на Ближнем Востоке
— сказал Слуцкий РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что Россия делает это на законных основаниях по просьбе официальных властей САР, "опять же в отличие от США".

Поэтому слово "позор", считаю, никак не вяжется с нашей деятельностью. Скорее, это позор США за раздробленную Ливию, которая фактически утратила государственность, за расчленение Югославии, за войну в Ираке, развязанную на основе лишь "фейковой" пробирки (экс-госсекретаря США) Колина Пауэлла. Они, кажется, так и не поняли, что натворили
— заключил он.

Использованы фотографии: пресс-служба Госдумы РФ
55

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 74

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  1. ФЕОДОР Вчера, 14:17
    Ну для них это честь !
    ФЕОДОР
    1. volodya Вчера, 14:20
      Как говорится"Мочись в глаза-им божия роса"!
      volodya
      1. СРЦ П-15 Вчера, 14:24
        Поэтому слово "позор", считаю, никак не вяжется с нашей деятельностью. Скорее, это позор США за раздробленную Ливию, которая фактически утратила государственность, за расчленение Югославии, за войну в Ираке, развязанную на основе лишь "фейковой" пробирки (экс-госсекретаря США) Колина Пауэлла. Они, кажется, так и не поняли, что натворили
        — заключил он.

        Слуцкий сказал бы прямо: "Волки позорные!"
        СРЦ П-15
        1. Svarog Вчера, 14:46
          Цитата: СРЦ П-15
          Поэтому слово "позор", считаю, никак не вяжется с нашей деятельностью. Скорее, это позор США за раздробленную Ливию, которая фактически утратила государственность, за расчленение Югославии, за войну в Ираке, развязанную на основе лишь "фейковой" пробирки (экс-госсекретаря США) Колина Пауэлла. Они, кажется, так и не поняли, что натворили
          — заключил он.

          Слуцкий сказал бы прямо: "Волки позорные!"

          Это не Слудский должен говорить, а наш МИД, точнее Лавров...
          Svarog
          1. СРЦ П-15 Вчера, 14:51
            Цитата: Svarog
            Это не Слудский должен говорить, а наш МИД, точнее Лавров...

            Лавров уже сказал своё знаменитое: "Д.Б.". Точнее не скажешь! yes
            СРЦ П-15
            1. Svarog Вчера, 14:55
              Цитата: СРЦ П-15
              Цитата: Svarog
              Это не Слудский должен говорить, а наш МИД, точнее Лавров...

              Лавров уже сказал своё знаменитое: "Д.Б.". Точнее не скажешь! yes

              Это было давно и не к этой теме .. А вообще наш МИД очень осторожничает с высказываниями в отношении америки. И напрасно...
              Svarog
              1. Владимир16 Вчера, 15:11
                Я не из МИДа:
                - Трамп оголтелый му дак, как и все предыдущие презики этого сборища уб/людков.
                Владимир16
                1. Svarog Вчера, 15:13
                  Цитата: Владимир16
                  Трамп оголтелый судак, как и все предыдущие презики этого сборища уб/людков.

                  Ну я помню тут на сайте сразу об этом сказал, как он только презиком стал.. Меня тут камнями закидали.. Типа это наш чел и все такое.. Какой у нас народ все же наивный.. Но не это беда, а то, что видно и руководство страны так же считало.. Что Трамп наш))
                  Svarog
                  1. Владимир16 Вчера, 15:15
                    Были не правы! Приношу свои искренние извинения hi
                    Владимир16
                  2. Сибирь55 Вчера, 19:10
                    Руководство наше никогда не говорило,что он наш! Хватит уже накидывать хренотень. Миллион раз это подчёркивалось!
                    Сибирь55
                    1. Svarog Вчера, 19:13
                      Цитата: Сибирь55
                      Руководство наше никогда не говорило,что он наш! Хватит уже накидывать хренотень. Миллион раз это подчёркивалось!

                      Да, но окружение все так считали.. Жирик вообще впрямую об этом кричал. А руководство, конечно не скажет))
                      Svarog
          2. Капитан Лейтенантов Вчера, 18:48
            Цитата: Svarog
            а наш МИД, точнее Лавров...

            а хто это?))))
            Капитан Лейтенантов
          3. Балу Вчера, 20:29
            Цитата: Svarog
            Цитата: СРЦ П-15
            Поэтому слово "позор", считаю, никак не вяжется с нашей деятельностью. Скорее, это позор США за раздробленную Ливию, которая фактически утратила государственность, за расчленение Югославии, за войну в Ираке, развязанную на основе лишь "фейковой" пробирки (экс-госсекретаря США) Колина Пауэлла. Они, кажется, так и не поняли, что натворили
            — заключил он.

            Слуцкий сказал бы прямо: "Волки позорные!"

            Это не Слудский должен говорить, а наш МИД, точнее Лавров...

            А при чем тут Лавров? Думе надо было прес сконференцию собрать, вот там и высказать. А то что они между собой сказали-так это тоже что между супругами на кухне.
            Балу
        2. Андрей К Вчера, 16:12
          Цитата: СРЦ П-15
          ...Слуцкий сказал бы прямо: "Волки позорные!"...

          Мерины не поймут, у них сервис "Translate" от фени заглючит laughing
          Андрей К
        3. aksleks Вчера, 17:01
          Дипломатия - нельзя
          aksleks
        4. iliitchitch Вчера, 17:50
          Цитата: СРЦ П-15
          Слуцкий сказал бы прямо: "Волки позорные!"

          Что-то многовато у нас тов.слуцких развелось . Что в политике , что в футболе . Болтают и болтают . Причём отвечают на полнейшую бредятину . Чего , такие же тупые ?
          Эх , лопату б им . У меня на работе стяжка недоделана .
          iliitchitch
      2. МИХАН Вчера, 14:28
        Цитата: volodya
        Как говорится"Мочись в глаза-им божия роса"!

        Именно так и происходит в мире ..Тот же ООН взять! У всех там такие "честные глаза"..
        В.Чуркин насмотрелся и инфаркт его убил..У меня такая же судьба . читая все это..
        Эх мужики!
        А Госдума конечно правильно говорит , НО ЭТО ВСЕ СЛОВА !
        Путин давай действуй ! Народ России на тебя надеется ...
        МИХАН
        1. Deniska999 Вчера, 14:53
          У меня такая же судьба . читая все это..

          Ой, нашел из-за чего убиваться...
          Deniska999
        2. Svarog Вчера, 14:59
          Цитата: МИХАН
          Путин давай действуй ! Народ России на тебя надеется ...

          Да уже 18 лет надеется! У меня надежды закончились. И что то действовать Путин совсем перестал.. Выборы вроде.. а такой расслабленный.. Хоть бы пообещал народу что.. хоть бы рассказал, что в планах у него.. как развивать государство Российское собирается..
          Svarog
          1. Galaxy Вчера, 15:35
            Цитата: Svarog
            Цитата: МИХАН
            Путин давай действуй ! Народ России на тебя надеется ...

            Да уже 18 лет надеется! У меня надежды закончились. И что то действовать Путин совсем перестал.. Выборы вроде.. а такой расслабленный.. Хоть бы пообещал народу что.. хоть бы рассказал, что в планах у него.. как развивать государство Российское собирается..


            "И все так чинно, благородно - по старому!"
            то бишь, никак...
            Воровству и кумовству дает зеленый цвет!
            Galaxy
      3. x.andvlad Вчера, 14:36
        Цитата: МИХАН
        У всех там такие "честные глаза".

        Понятия о "позоре" у нас с ними противоположные.


        Паразиту нужно что то кушать, даже если назад полезет.
        x.andvlad
      4. сибиралт Вчера, 14:57
        В Госдуме каждому депутату поверх кнопок нужно зеркала поставить. Может, они позор и в них увидят? winked
        сибиралт
    2. Монос Вчера, 14:32
      При этом политик также назвал "позором" то, что Россия и Иран сделали в Сирии.

      Какие интересные обороты речи стал применять этот политик! smile В следующий раз мы, видимо, услышим что-то типа " Это не честно!" или " Россия такая противная...". laughing
      Монос
      1. Partyzan Вчера, 15:36
        Цитата: Монос
        Какие интересные обороты речи стал применять этот политик!

        а они уже ничего не скрывают
        Partyzan
        1. Монос Вчера, 16:03
          Приветствую, дружище!
          Цитата: Partyzan
          а они уже ничего не скрывают

          Уже давно. Со времён Ку-Клукс-Клана.
          Монос
          1. Partyzan Вчера, 16:05
            Виктор hi ку-клукс-клан - это уже пройденный этап, негры уже надоели, хочется разнообразия laughing
            Partyzan
  2. 210окв Вчера, 14:17
    А у Госдумы зубов то поболее чем у МИДа..
    210окв
    1. oldseaman1957 Вчера, 14:39
      Цитата: 210окв
      А у Госдумы зубов то поболее чем у МИДа..
      - Cтоматолог чувствуется за версту...
      oldseaman1957
    2. Николай Фёдоров Вчера, 16:31
      Цитата: 210окв
      А у Госдумы зубов то поболее чем у МИДа..

      Вы, наверное, посчитали не только зубы депутатов, но и зубы всех помощников депутатов и обслуживающего персонала, включая буфетчиц. Но если посчитать МИДовские зубы таким же образом, да прибавить к этому зубы студентов и преподавателей МГИМО, то МИД окажется зубастее. laughing
      Николай Фёдоров
    3. Partyzan Вчера, 16:35
      Цитата: 210окв
      А у Госдумы зубов то поболее чем у МИДа..

      нет они просто крепче laughing
      Partyzan
  3. Геркулесыч Вчера, 14:19
    Изобилие педиков на всех уровнях власти первый позор сша, в длинной череде позоров! Им бы название сменить на Позорные шавки америки!
    Геркулесыч
  4. армеец Вчера, 14:23
    Внутренней бы политикой занимались
    450 бездельников с содержанием федеральных министров
    армеец
    1. Громобой Вчера, 15:37
      Цитата: армеец
      Внутренней бы политикой занимались

      Так это и есть внутренняя политика,которую растиражируют все наши СМИ.А в США о мнении депутата Слуцкого даже и не узнают.
      Громобой
  5. sxfRipper Вчера, 14:24
    Они, кажется, так и не поняли, что натворили
    Всё они прекрасно понимают. И заборы у них хорошие, с одной стороны Тихий океан, с другой - Атлантический. Поэтому и "играют" в бегемота в посудной лавке.
    sxfRipper
    1. volodya Вчера, 14:29
      Цитата: sxfRipper
      Они, кажется, так и не поняли, что натворили
      Всё они прекрасно понимают. И заборы у них хорошие, с одной стороны Тихий океан, с другой - Атлантический. Поэтому и "играют" в бегемота в посудной лавке.

      Не стоит сравнивать,бегемот это всё-таки НОРМАЛЬНОЕ животное!
      volodya
    2. тол100в Вчера, 15:04
      Цитата: sxfRipper
      Всё они прекрасно понимают. И заборы у них хорошие, с одной стороны Тихий океан, с другой - Атлантический. Поэтому и "играют" в бегемота в посудной лавке.

      Это было в прошлом веке. А сейчас они заигрались со своей "исключительностью"! И выходит им одно из двух: или от Природы, или от Нас! И был в истории хороший проект: "Канал им.И.В.Сталина"!
      тол100в
      1. sxfRipper Вчера, 18:38
        И был в истории хороший проект
        Если бы у бабушки были усы - была бы бабушка дедушкой. По поводу им от нас - даже если у Вас есть персональный бункер, то куда Вы из него выберетесь после нам от них? Длину окружности на диаметр делить легко...
        sxfRipper
  6. Moskovit Вчера, 14:26
    Еще "позор" - это лапать журналисток, господин Слуцкий
    Moskovit
    1. Orionvit Вчера, 14:37
      Цитата: Moskovit
      это лапать журналисток

      Позор, это лапать журналистов.
      Orionvit
  7. Ivan.A Вчера, 14:29
    Сама америка позор всего мира. Они начали свое существования с тотального вырезания индецев, а дальше пошло-поехало. Карму свою они попортили на всю жизнь
    Ivan.A
    1. Лелёк Вчера, 14:58
      Цитата: Ivan.A
      Карму свою они попортили на всю жизнь

      hi
      Ничего, жизнь она как винт - чем дальше закручиваешь, тем туже идёт. Вольготно жилось америкосам в ХХ веке, а вот в XXI придётся ужаться. Вот хотя бы на примере Сирии, на совершённую подлость получают ответку, и так будет в будущем.
      Лелёк
      1. Viktor.12.71 Вчера, 15:17
        Какие американские военные в Гуте что рядом с Дамаском? Ей богу, комплекс неполноценности. И Су-57 это истребитель а не бомбардировщик!
        Viktor.12.71
        1. Partyzan Вчера, 16:33
          Цитата: Viktor.12.71
          Су-57 это истребитель а не бомбардировщик!

          как вы ошибаетесь, посмотрите ТТХ
          Partyzan
          1. Viktor.12.71 Вчера, 17:17
            Цитата: Partyzan
            как вы ошибаетесь, посмотрите ТТХ

            Многоцелевой истребитель. Да, может наносить удары по земле ракетами малой дальности, но разве его основная задач не такая же как у Ф-22?
            Viktor.12.71
            1. Partyzan Вчера, 17:23
              бомбовая и ракетная нагрузка Су-57 только внутри фюзеляжа составляет 4.2 тонны, ещё для авиационного вооружения на внешней поверхности задействованы восемь точек подвески, это тяжелый многоцелевой истребитель повышенной маневренности
              Partyzan
              1. Viktor.12.71 Вчера, 17:35
                Странно для меня использовать малозаметные истребители в виде бомбардировщиков.
                Viktor.12.71
                1. Partyzan Вчера, 17:39
                  Цитата: Viktor.12.71
                  Странно для меня использовать малозаметные истребители в виде бомбардировщиков.

                  а кто вам сказал что он аналог новых амерзких фушек? двигатели с изменяемым вектором тяги внутри планера нельзя разместить, поэтому упор был сделан на маневренность а не на малозаметность request
                  Partyzan
                  1. Viktor.12.71 Вчера, 17:53
                    Спасибо, не знал. Это многое меняет. Но тогда вопрос от незнающего: разве кардинальное уменьшение заметности самолёта, то есть стелс не является основным требованием к самолетам 5 поколения?
                    Viktor.12.71
                    1. Setrac Вчера, 21:37
                      Цитата: Viktor.12.71
                      разве кардинальное уменьшение заметности самолёта, то есть стелс не является основным требованием к самолетам 5 поколения?

                      Критерии самолета пятого поколения высосаны из пальца, возможно двадцатьпервого.
                      Setrac
        2. Лелёк Вчера, 18:46
          Цитата: Viktor.12.71
          Какие американские военные в Гуте что рядом с Дамаском?


          Натуральные, американские. bully Те самые, которые корректируют обстрелы столицы и за которых так хлопочут США в ООН. Окститесь. fool
          Лелёк
          1. Viktor.12.71 Вчера, 18:53
            Цитата: Лелёк
            Натуральные, американские. bully Те самые, которые корректируют обстрелы столицы и за которых так хлопочут США в ООН. Окститесь. fool

            Ясно, это неизлечимо fool
            ПС За 7 лет ни одного фото убитого американца в Сирии. Балабол.
            Viktor.12.71
      2. Partyzan Вчера, 15:38
        Цитата: Лелёк
        Вот хотя бы на примере Сирии, на совершённую подлость получают ответку, и так будет в будущем.

        хотелось бы увидеть как поведут себя фу-22 или фу 35 laughing
        Partyzan
      3. Евгений Гончаров (smoogg) Вчера, 16:09
        покажете американцев возле дамаска? или умеете только дурость свою показывать?
        Евгений Гончаров (smoogg)
      4. Aleksandr21 Вчера, 17:01
        Цитата: Лелёк

        .....Вот хотя бы на примере Сирии, на совершённую подлость получают ответку, и так будет в будущем.


        И кто-то же на такие ура-патриотические фейки ведётся. Ребят я всё понимаю что хочется побед и т.п. но надо иногда смотреть на вещи реально, и видеть ситуацию с совершенно других ракурсов. Ну какие американцы могут быть в Восточной Гуте ? это пригород Дамаска. Да и потом если бы Су-57 отработал по наземным целям то минобороны бы сообщило о такой новости (наши любят успехами хвастаться), ну на крайней случай источники в коммерсанте, известиях и прочих сообщили бы эту новость (о нанесение ударов с Су-57, но амеров в гуте там нет) а так сразу видно что новость фейковая.
        Aleksandr21
  8. Izotovp Вчера, 14:39
    Все мировое бизнессообщество смеётся над такими заявлениями нашими. Какая нах..совесть когда решается вопрос Большого Бобла ?! Давайте уже здесь то хоть поадекватнее себя вести ! Как будто наши в той же Сирии ради победы Добра над Злом.
    Izotovp
    1. Setrac Вчера, 22:26
      Цитата: Izotovp
      Все мировое бизнессообщество смеётся над такими заявлениями нашими.

      "Гегемон" приказал - вот и смеются.
      Setrac
  9. lis-ik Вчера, 14:47
    заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
    Оскорбил президент, а отвечает депутат, я так понимаю "гаранта" всё устраивает и МИД наверное тоже, даже озабоченности не выразили.
    lis-ik
  10. Злой 55 Вчера, 15:06
    Странно, что матрасоиды ещё не предложили переименовать планету ЗЕМЛЯ в Американию...
    Злой 55
    1. dauria Вчера, 21:25
      ещё не предложили переименовать планету ЗЕМЛЯ в Американию


      Ну, как же ? Даже флаг планеты придумали...
      dauria
  11. Anyone Вчера, 15:08
    Скажу, что содеянное недавно Россией, Ираном и Сирией представляет собой в гуманитарном плане позор.
    © Трамп
    Кто Трампу речь писал? Он не находит несколько странным упрекать Сирию в том, что она что-то там содеяла в Сирии? Это звучит как: "Сирия, она такая Сирия" ))
    Anyone
    1. Viktor.12.71 Вчера, 15:20
      Поправочка, американцы говорят не Сирия, а режим Асада.
      Viktor.12.71
  12. Anyone Вчера, 15:23
    Цитата: Viktor.12.71
    Поправочка, американцы говорят не Сирия, а режим Асада.

    Если бы! Вот цитата Трампа из наших СМИ (английский оригинал не видел - позже поищу):
    «То, что Россия и Иран и что Сирия сделали недавно — это гуманитарное безобразие. Мы там с единственной целью — избавиться от ИГИЛ и уйти домой. Мы не находимся там ни по одной другой причине. И в основном мы выполнили нашу цель. Но то, что эти три страны сделали людям за короткий промежуток времени — это позор»
    Anyone
    1. вакса Вчера, 17:55
      Для амеров все три страны (Сирия, Иран, России) суть режимы (также как и КНДР).
      вакса
  13. Под куполом Вчера, 16:19
    всё закончится приемом гуманитарной помощи, ножек буша и т. д.
    Под куполом
  14. rocket757 Вчера, 16:42
    Смешно.
    Да варвары мы, фиг ли нам прислушиваться к прогнившей "цивилизованной" гейропе, а уж заокеанских полосатых бандюг просто гнать от своего порога.
    В Народе начали осознавать своё истинное преднозноченье, нам бы "элитку" почистить!С такими вождями либо в болото гейропейское, либо топтание на месте!
    rocket757
    1. Viktor.12.71 Вчера, 17:23
      Цитата: rocket757
      В Народе начали осознавать своё истинное преднозноченье

      Поделитесь? Гитлер немцам так же ерунду пихал о истинном предназначении. Национализм это тонки лед который может перерасти в расизм и далее нацизм.
      Viktor.12.71
      1. rocket757 Вчера, 18:49
        Национализм в нормальном, точном определении\ понимании сего явления, есть везде и всегда.
        Алоизович был проводником нацизма, на чем и погорел. Кто у нас сейчас провозглашает себя исключительными, нацией которая выше всех и предназначение у неё самые, самые .....
        Вопрос не ко мне, ничего превыше других не рекламирую ... простая такая позиция, жить своим умом и своими НАЦИОНАЛЬНЫМИ интересами.
        Если нет, не понятно, даю точное направления - вам к поклонникам всего звёздно-полосатого!
        rocket757
        1. Viktor.12.71 Вчера, 19:02
          Цитата: rocket757
          Если нет, не понятно, даю точное направления - вам к поклонникам всего звёздно-полосатого!

          Просто от национализма до нацизма рукой подать, и глазом моргнуть не успеем как это перерастет в нечто большое и опасное, а у нас страна многонациональная. Не мне вас переубеждать, но имейте это ввиду.
          Viktor.12.71
          1. rocket757 Вчера, 20:21
            Сколько национально ориентированных государств докатились до нацизма?
            Сколько государств без национально ориентированной политики растворились и канули в лету.
            Сколько в современном мире стран без нормальной национальной политики и живут то нормально.
            Кстати,нормальная национальная политика государства объединяет все народности государства в один единый народ, граждан единого государства. Не настроена на то, чтоб возвеличивать одних над другими.
            Мы Россияне, у нас одна нация, и мы должны все делать в интересах её ... остальное вторично.
            rocket757
            1. сибиралт Сегодня, 00:51
              Всё верно. Нация и есть основной фундамент государства, сплоченный единой экономикой, идеологией и традициями. Однако, термин национализм может быть как синонимом патриотизма, а может подразумевать разделение по этническим признакам внутри нации. Тогда есть возможность раскола единой нации. Другая крайность национализма - перерастание идеологии в "сверхнацию" (юбер аллес или по над усе), как особенную, направленную во вне - тогда будет нацизм. А формой сплочения такой "юбер аллес" в виде государственного режима будет уже фашизмом.
              сибиралт
  15. alta Вчера, 17:14
    Авиация сирийского правительства нанесла новые удары по Восточной Гуте в субботу, 24 февраля.
    В результате бомбардировок в течение недели количество жертв достигло 500 человек.
    При этом, как стало известно, среди погибших – более 120 детей.
    https://www.afp.com/en/news/155857464452265/death
    -toll-syria-enclave-tops-500-after-un-delays-truc
    e-vote-doc-11309p2
    alta
    1. Viktor.12.71 Вчера, 17:58
      Серьезно взялись за Гуту. Людей очень жаль, война во всей красе мать ее. Давно таких новостей не было.
      Viktor.12.71
  16. вакса Вчера, 17:52
    Они, кажется, так и не поняли, что натворили

    американцы прекрасно понимают, что они творят.
    вакса
  17. zed042 Сегодня, 01:11
    Мне всегда было интересно, это читают в США?
    zed042
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