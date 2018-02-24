В Госдуме напомнили, что является "настоящим позором" США

Мотивы заявления Трампа абсолютно понятны: США надо приписать себе однозначную победу над терроризмом, принизив при этом по максимуму роль России и ее партнеров по сирийскому урегулированию. Однако это не имеет ничего общего с действительностью. Россия, в отличие от США, находится в Сирии, чтобы оказать помощь в борьбе с ИГ*, появлению которого, кстати, фактически способствовала Америка своей политикой на Ближнем Востоке

Поэтому слово "позор", считаю, никак не вяжется с нашей деятельностью. Скорее, это позор США за раздробленную Ливию, которая фактически утратила государственность, за расчленение Югославии, за войну в Ираке, развязанную на основе лишь "фейковой" пробирки (экс-госсекретаря США) Колина Пауэлла. Они, кажется, так и не поняли, что натворили