В Госдуме напомнили, что является "настоящим позором" США
Заявления американского президента Дональда Трампа о целях США в САР и "позоре" России не имеют ничего общего с действительностью, слово "позор" относится к США за раздробленную Ливию, за расчленение Югославии, за войну в Ираке, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американцы находятся в Сирии с одной целью — "избавиться от ИГ*", после чего они "уйдут домой". При этом политик также назвал "позором" то, что Россия и Иран сделали в Сирии.
Парламентарий напомнил, что Россия делает это на законных основаниях по просьбе официальных властей САР, "опять же в отличие от США".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американцы находятся в Сирии с одной целью — "избавиться от ИГ*", после чего они "уйдут домой". При этом политик также назвал "позором" то, что Россия и Иран сделали в Сирии.
Мотивы заявления Трампа абсолютно понятны: США надо приписать себе однозначную победу над терроризмом, принизив при этом по максимуму роль России и ее партнеров по сирийскому урегулированию. Однако это не имеет ничего общего с действительностью. Россия, в отличие от США, находится в Сирии, чтобы оказать помощь в борьбе с ИГ*, появлению которого, кстати, фактически способствовала Америка своей политикой на Ближнем Востоке— сказал Слуцкий РИА Новости.
Парламентарий напомнил, что Россия делает это на законных основаниях по просьбе официальных властей САР, "опять же в отличие от США".
Поэтому слово "позор", считаю, никак не вяжется с нашей деятельностью. Скорее, это позор США за раздробленную Ливию, которая фактически утратила государственность, за расчленение Югославии, за войну в Ираке, развязанную на основе лишь "фейковой" пробирки (экс-госсекретаря США) Колина Пауэлла. Они, кажется, так и не поняли, что натворили— заключил он.
Использованы фотографии: пресс-служба Госдумы РФ
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