03:29 25 февраля

Командующий Дальней авиацией ВКС РФ получил звание заслуженного военного летчика

Командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш получил почетное звание "Заслуженный военный летчик". Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Командующий Дальней авиацией ВКС РФ получил звание заслуженного военного летчика


Соответствующий указ 19 февраля подписал президент России, пояснили в военном ведомстве.


Сергей Иванович Кобылаш родился 1 апреля 1965 года в Одессе. Окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков имени В. М. Комарова, Военно-воздушную академию и Военную академию Генштаба ВС РФ. С 2016 года Кобылаш является командующим Дальней авиацией.

Имеет квалификацию летчик-снайпер, его общий налет превышает 1,7 тыс. часов.

Кобылаш награжден орденом Мужества, орденом "За военные заслуги", медалью "За отвагу", ведомственными наградами. В 2008 году ему было присвоено звание Героя России.



Использованы фотографии: Пресс-служба МО РФ
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Комментарии 25

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  1. МИХАН Вчера, 15:58
    Думаю заслуженно..Наши стратеги навели шороху во всем мире! Молодцы!
    А сейчас ВКС еще дадут жару на БВ..
    МИХАН
    1. тол100в Вчера, 16:11
      Цитата: МИХАН
      Думаю заслуженно.

      Если есть Медаль "За Отвагу", то ВСЕ последующие награды более чем заслуженные!
      тол100в
      1. lis-ik Вчера, 18:34
        Цитата: тол100в
        Цитата: МИХАН
        Думаю заслуженно.

        Если есть Медаль "За Отвагу", то ВСЕ последующие награды более чем заслуженные!

        Тоже,как увидел данную медаль-вопросы отпали.
        lis-ik
    2. Владыка Ситх Вчера, 16:26
      Кобылаш награжден орденом Мужества, орденом "За военные заслуги", медалью "За отвагу", ведомственными наградами. В 2008 году ему было присвоено звание Героя России.

      Думаю участвовал в конфликте 08.08.08.
      Владыка Ситх
      1. 210окв Вчера, 16:35
        Звание Героя России просто так не дают.Тем более в 2008.
        Цитата: Владыка Ситх
        Кобылаш награжден орденом Мужества, орденом "За военные заслуги", медалью "За отвагу", ведомственными наградами. В 2008 году ему было присвоено звание Героя России.

        Думаю участвовал в конфликте 08.08.08.
        210окв
      2. AlexVas44 Вчера, 16:58
        Цитата: Владыка Ситх
        Думаю участвовал в конфликте 08.08.08.

        Из биографии: В августе 2008 года С. Кобылаш участвовал в вооруженном конфликте на территории Южной Осетии в качестве командира 368-го штурмового авиаполка. На боевые вылеты летал лично. Во время одной из атак грузинской военной колонны южнее Цхинвала в левый двигатель его Су-25 СМ попала ракета из ПЗРК, полковник Кобылаш вывел повреждённый самолёт из боя . Однако над южной окраиной города точно такая же ракета вывела из строя и правый двигатель самолёта, вследствие чего штурмовик лишился тяги. В экстренных условиях, полковник Кобылаш сделал все, чтобы его боевая машина не рухнула на мирных жителей и, рискуя жизнью, увел её как можно дальше от города. В итоге самолет упал в безлюдном горном ущелье. Лётчик катапультировался и приземлился в грузинском анклаве. Спустя некоторое время, его сумела найти и эвакуировать на вертолете поисково-спасательная группа. Штурмовик С. Кобылаша стал одним из шести российских самолетов, сбитых в ходе отражения грузинской агрессии.
        AlexVas44
  2. тракторист73 Вчера, 16:09
    Для дальней авиации налетик то мизерный!
    тракторист73
    1. Rusland Вчера, 16:35
      Не забывайте девяностые года. А налётик, залётик довольно гадкие слова в этой теме.
      Rusland
    2. 210окв Вчера, 16:37
      А они часто летают?Разве что в последние несколько лет.Человек на командных должностях,генералы не часто летают.
      Цитата: тракторист73
      Для дальней авиации налетик то мизерный!
      210окв
      1. Рашнэйрфорс Вчера, 17:36
        210окв дальники тоже часто летают, уже лет 10-12 активная боевая подготовка, самолеты рассыпаются- это да, но 2-3 смену в неделю стабильно. Уровень СССР
        Рашнэйрфорс
        1. Doliva63 Вчера, 19:43
          Знакомый когда-то на Ту-16 летал. Один вылет - 6-8 часов. В ИБА за это время смену отлётывали laughing
          Doliva63
    3. kit88 Вчера, 16:47
      Он на штурмовиках больше летал.
      kit88
    4. AlexVas44 Вчера, 16:52
      Цитата: тракторист73
      Для дальней авиации налетик то мизерный!

      У Кобылаша С. И. основной налет на самолетах фронтовой авиации, и, естественно, не сравним с дальней.
      Из википедии: Освоил следующие типы авиационной техники: Л-29, Су-7, Су-17 и его модификации, Су-25, Су-30СМ, Су-34, Ан-26. 18 мая 2017 года совершил первый полет на самолете ТУ-160.
      AlexVas44
    5. Piramidon Вчера, 17:47
      Цитата: тракторист73
      налетик то мизерный!

      А ваш коммент, какой то, гаденький. Хотите унизить заслуженного человека? Сколько часов на тракторе налетали, тракторист?
      Piramidon
    6. Doliva63 Вчера, 18:20
      Так-то он по профилю штурмовиком был lol
      Doliva63
  3. Громобой Вчера, 16:11
    Работу его подчинённых тут все видели,поэтому звание "Заслуженный лётчик" будет носить по праву достойного,а не за красивые глазки. drinks
    В чём-то боевые вылеты вверенных ему машин можно сравнить с нашей бомбардировкой Берлина в 41-ом...
    Громобой
    1. паниковский Вчера, 16:57
      Цитата: Громобой
      Работу его подчинённых тут все видели,поэтому звание "Заслуженный лётчик" будет носить по праву достойного,а не за красивые глазки. drinks
      В чём-то боевые вылеты вверенных ему машин можно сравнить с нашей бомбардировкой Берлина в 41-ом...

      Поддержал пост. Кобылаш-боевой лётчик, командной должности достоин.
      паниковский
      1. Рашнэйрфорс Вчера, 17:34
        Заслуженного не за работу подчиненных дают, а за личные заслуги
        Рашнэйрфорс
  4. Ураган70 Вчера, 17:08
    И это здорово!!!
    Ураган70
  5. МЮД Вчера, 17:15
    В 2008 г. посправней был, видать много забот.
    Успехов в службе товарищ генерал-лейтенант, и всех благ.
    МЮД
    1. Рашнэйрфорс Вчера, 17:33
      Хоть Кобылаш и не "чистый" дальник но лично я горжусь тем что служу под его командованием. Мужик с большой буквы. Кстати насколько помню условий для вручения заслуженного лётчика вроде два: общий налёт и количество освоенных типов. По цифрам налёта не помню а по кол-ву типов- не менее 6.
      Рашнэйрфорс
      1. Doliva63 Вчера, 18:27
        "Хоть Кобылаш и не "чистый" дальник..."
        А могли и вовсе вертолётчика назначить, судя по назначению Суровикина. Так что не всё так плохо laughing drinks
        Doliva63
        1. Piramidon Вчера, 18:33
          Цитата: Doliva63
          "Хоть Кобылаш и не "чистый" дальник..."
          А могли и вовсе вертолётчика назначить, судя по назначению Суровикина. Так что не всё так плохо laughing drinks

          Когда то все и дальники и истребители начинали на Л-39 и Як-52.
          Piramidon
  6. genpolitproekt Вчера, 19:00
    А что делает НАТО в подмосковном АВИА-Жуковском как при горбатом вывозят золотишко или чего похуже ??? Смотрите интервью М. Толбоева на "ютубе". База НАТО в Жуковском обосновалась капитально /за колючей проволокой/ и туда НИКОГО не пускают. Такое мог организовать только резидент путин ?!?!?
    genpolitproekt
    1. Piramidon Вчера, 20:11
      Тебя в украинской школе не учили, что ли, имена собственные с заглавной буквы писать?
      Piramidon
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