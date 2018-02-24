Командующий Дальней авиацией ВКС РФ получил звание заслуженного военного летчика
Командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш получил почетное звание "Заслуженный военный летчик". Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
Соответствующий указ 19 февраля подписал президент России, пояснили в военном ведомстве.
Сергей Иванович Кобылаш родился 1 апреля 1965 года в Одессе. Окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков имени В. М. Комарова, Военно-воздушную академию и Военную академию Генштаба ВС РФ. С 2016 года Кобылаш является командующим Дальней авиацией.
Имеет квалификацию летчик-снайпер, его общий налет превышает 1,7 тыс. часов.
Кобылаш награжден орденом Мужества, орденом "За военные заслуги", медалью "За отвагу", ведомственными наградами. В 2008 году ему было присвоено звание Героя России.
Соответствующий указ 19 февраля подписал президент России, пояснили в военном ведомстве.
Сергей Иванович Кобылаш родился 1 апреля 1965 года в Одессе. Окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков имени В. М. Комарова, Военно-воздушную академию и Военную академию Генштаба ВС РФ. С 2016 года Кобылаш является командующим Дальней авиацией.
Имеет квалификацию летчик-снайпер, его общий налет превышает 1,7 тыс. часов.
Кобылаш награжден орденом Мужества, орденом "За военные заслуги", медалью "За отвагу", ведомственными наградами. В 2008 году ему было присвоено звание Героя России.
Использованы фотографии: Пресс-служба МО РФ
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