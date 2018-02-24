03:26 25 февраля

НМ ЛНР: в район Станицы Луганской прибыли бойцы "Правого сектора"*

В населенный пункт Макарово Станично-Луганского района близ линии соприкосновения прибыло подразделение экстремистской организации "Правый сектор"*, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко. По его данным, в поселок Макарово прибыло около 50 националистов.

Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной
— добавил представитель Народной милиции.

НМ ЛНР: в район Станицы Луганской прибыли бойцы "Правого сектора"*



Представитель оборонного ведомства уточнил, что обстрелы со стороны украинских силовиков в этом районе могут усилиться.

Кроме того, в район населенного пункта Лозовое отмечен выход диверсионно-разведывательной группы противника, предположительно, из состава восьмого отдельного полка специального назначения
— заявил Марочко.

По данным Народной милиции, ВСУ проводят перегруппировку сил и перемещение запрещенного вооружения у линии соприкосновения: в районе населенного пункта Светлодарское обнаружили три буксируемые гаубицы Д-30 калибра 122 миллиметра, в районе Троицкого — минометные позиции, в Трехизбенке — пять БМП-1 и два грузовых автомобиля с боеприпасами.

Правый Сектор* - экстремистская организация, запрещенная на территории России.




Использованы фотографии: https://euroua.com/
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Комментарии 37

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  1. Наблюдатель2014 Вчера, 16:57
    По данным Народной милиции, ВСУ проводят перегруппировку сил и перемещение запрещенного вооружения у линии соприкосновения:
    Жаль что это не в Сирии происходит.А то бы наши ВКС им дали джазу.
    Наблюдатель2014
    1. 210окв Вчера, 16:59
      Да,Сергей,жалко что русские люди менее важны чем проблемы газонефтяных монополий.Грустно это все.
      Цитата: Наблюдатель2014
      По данным Народной милиции, ВСУ проводят перегруппировку сил и перемещение запрещенного вооружения у линии соприкосновения:
      Жаль что это не в Сирии происходит.А то бы наши ВКС им дали им джазу.
      210окв
      1. Rusland Вчера, 17:04
        Первыми пойдут, первыми и лягут. Вагон наркоты наверное с собой приволокли.
        Rusland
        1. 210окв Вчера, 17:07
          Только эти "первые"как первыми лечь натворят много бед...
          Цитата: Rusland
          Первыми пойдут, первыми и лягут. Вагон наркоты наверное с собой приволокли.
          210окв
          1. Partyzan Вчера, 17:15
            Цитата: 210окв
            Только эти "первые"как первыми лечь натворят много бед...

            Дмитрий hi все в раках наших политиков, а как говорил Сталин - одна смерть, это трагедия, миллионы - это статистика
            Partyzan
            1. cniza Вчера, 18:16
              Согласен с вашими возмущениями по Донбассу , но Сирия нам дала отличный полигон для проката своего вооружения , а по Донбассу уверен развязка уже скоро.
              cniza
              1. Partyzan Вчера, 18:19
                Цитата: cniza
                Согласен с вашими возмущениями по Донбассу , но Сирия нам дала отличный полигон для проката своего вооружения , а по Донбассу уверен развязка уже скоро.

                Виктор hi это скоро длится уже 4-й год, уж или развязали бы, или разрубили, люди то страдают hi
                Partyzan
                1. cniza Вчера, 18:24
                  Приветствую ! hi политика вещь циничная , к сожалению , интересы учитывают только стратегические , а люди страдают.
                  cniza
                  1. Partyzan Вчера, 18:28
                    Цитата: cniza
                    политика вещь циничная , к сожалению , интересы учитывают только стратегические , а люди страдают.

                    вот и я про тоже, еще ни одного строя не было - где бы думали о людях
                    Partyzan
                    1. cniza Вчера, 18:44
                      Такого строя нет и не может быть ...
                      cniza
                      1. Partyzan Вчера, 18:47
                        Цитата: cniza
                        Такого строя нет и не может быть ...

                        а хотелось бы, но я не утопист
                        Partyzan
            2. cniza Вчера, 18:50
              Цитата: Partyzan
              Цитата: cniza
              Такого строя нет и не может быть ...

              а хотелось бы, но я не утопист


              Так устроена объективная реальность.
              cniza
              1. Partyzan Вчера, 18:56
                Цитата: cniza
                Так устроена объективная реальность.

                реальность - да, но не объективная
                Partyzan
                1. cniza Вчера, 19:02
                  Реальность бывает объективная или субъективная , ты считаешь мы сами хотим , что бы люди страдали?
                  cniza
                  1. Partyzan Вчера, 19:16
                    Цитата: cniza
                    ты считаешь мы сами хотим

                    а вот это - нонсенс, но от нас мало что зависит
                    Partyzan
                    1. cniza Вчера, 21:21
                      Значит объективность.
                      cniza
            3. Gado Вчера, 21:08
              А вы уверен что Сталин именно так и сказал? Я - нет.
              Gado
        2. Кроу Сегодня, 02:38
          Наркоту в себе приволокли.
          Кроу
      2. Наблюдатель2014 Вчера, 17:09
        210окв hi
        русские люди менее важны чем проблемы газонефтяных монополий.
        Так это уже все давно поняли.И все прекрасно видят.Только не дай Бог война.Вспомнят наверное про русский народ.Или исключительно силами профессиональной армии обойдутся? Учит наша власть в Россию верить русских.Только бы потом не получила наша власть от русских "Не сторона конфликта".Хотел бы я на их лица в тот момент посмотреть.
        Наблюдатель2014
        1. 210окв Вчера, 17:13
          Сергей,так мы же не за власть нашу говенную если что пойдем воевать..А за землю родную.И не скажем мы такого этим нахалам.Ибо терпеливы как волы
          Цитата: Наблюдатель2014
          210окв hi
          русские люди менее важны чем проблемы газонефтяных монополий.
          Так это уже все давно поняли.И все прекрасно видят.Только не дай Бог война.Вспомнят наверное про русский народ.Или исключительно силами профессиональной армии обойдутся? Учит наша власть в Россию верить русских.Только бы потом не получила наша власть от русских "Не сторона конфликта".Хотел бы я на их лица в тот момент посмотреть.
          210окв
          1. Наблюдатель2014 Вчера, 17:15
            210окв
            так мы же не за власть нашу говенную если что пойдем воевать..А за землю родную.
            Естественно.А вот за власть.Увольте.Насмотрелись как нужно.Точнее как они.Так и мы за них.
            Наблюдатель2014
            1. Silvestr Вчера, 23:16
              Цитата: Наблюдатель2014
              210окв так мы же не за власть нашу говенную если что пойдем воевать..А за землю родную.Естественно.А вот за власть.Увольте

              не находите противоречия?
              Власть ввязывается в войну и посылает войска. Войска выполняют приказ, но в тоже время не хотят воевать на власть?
              Silvestr
          2. taiga2018 Вчера, 17:42
            Цитата: 210окв
            так мы же не за власть нашу говенную если что пойдем воевать..А за землю родную.

            власть она бывает разная и всегда найдутся люди недовольные той или иной властью,а вот рассуждения о том,что пойду воевать за то,а за другое нет очень опасны...такие рассуждения привели генерала Власова в стан гитлеровцев,а в 1917 году примерно такие же рассуждения привели к развалу армии...
            taiga2018
        2. Partyzan Вчера, 18:31
          Цитата: Наблюдатель2014
          олько не дай Бог война.Вспомнят наверное про русский народ.

          как и Сталин
          Partyzan
    2. тол100в Вчера, 17:31
      Цитата: Наблюдатель2014
      им дали джазу.

      Если начнется, а оно начнется, то будет и джаз и кантри! И цыганочка с выходом!
      тол100в
  2. Комментарий был удален.
  3. Чебуратор Вчера, 17:03
    Как только под такими флагами негосударственными в бой идут
    Бардак
    Чебуратор
    1. 210окв Вчера, 17:09
      А это и есть идеологический флаг...
      Цитата: Чебуратор
      Как только под такими флагами негосударственными в бой идут
      Бардак
      210окв
    2. Paranoid50 Вчера, 17:13
      Цитата: Чебуратор
      под такими флагами негосударственными в бой идут

      Они бы с радостью сделали его государственным. Но это будет перебор даже по меркам их хозяев, обычно закрывающих глаза на беспредел этих упырей.
      Paranoid50
      1. Чебуратор Вчера, 17:18
        Это примерно как если бы часть наших подразделений шла в бой под флагами ЛДПР (сравнение условно) или еще какого движения или партии
        Чебуратор
  4. Дормидонт Вчера, 17:11
    Наши ближневосточные партнёры готовят очередные подлости
    Дормидонт
  5. лысова Вчера, 17:22
    --- " Правый Сектор* - экстремистская организация, запрещенная на территории России." - Ну а тогда, чего мы ждём? Когда они первые пойдут ? Эта зараза ближе , чем Сирия.
    лысова
    1. Туз Бубен Вчера, 18:52
      Низзя....
      Онижедети..ну в смысле Ихины забугорные дети, да и счета опять же...
      Туз Бубен
      1. лысова Вчера, 22:24
        Один чёрт придётся - рано или поздно.
        лысова
  6. Антарес Вчера, 20:02
    Марочко все время только о ВСУ и ПС рассказывает... он там что на полставки работает? laughing
    Тема про ПС и перемещение туда сюда-постоянно.
    ПС это в общем то идеологический фронт.
    Антарес
  7. Высота Вчера, 21:19
    Прибыли ущербные, чтобы в «серой» зоне, у ВСУ, мраморные подоконники отжимать.
    Высота
  8. Sadko88 Вчера, 22:00
    Как прибыли, так и убудут wink
    Sadko88
  9. orm Сегодня, 03:15
    Цитата: Partyzan
    это скоро длится уже 4-й год, уж или развязали бы, или разрубили

    тут такая штука, на одной чаше весов 4 миллиона жителей Донбасса, на другой 146 миллионов жителей России, да Россию не бомбят, но это может пока?? Путин ответственен за жителей России, а не жителей соседнего государства которые к тому же добровольно проголосовали за отделение...а то что происходит на территории Украйны происходит исключительно по вине шумеров и никакие тут матрасники не причем, матрасники и гойропейцы может и подначивают, однако у шумеров есть своя голова...и жители Донбасса в том числе виновны, что столько бандеровцев или нет?? однако я могу вам один малюсенький из множества фактов привести...есть такая партия на шумерии Свобода она партия эта основана 13 октября 1991 года на учредительном съезде под названием Социал-национальная партия Украйны это я вам могу заметить прямо похожа на Национал-социалистическая немецкая рабочая партия, беда однако, но я прошу вас обратить когда партия недофюрерка Тягнибока была ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНА 13 ОКТЯБРЯ 1991 ГОДА...политическая партия с неофашистской и неонацистской риторикой, какой поворот, да?? значит еще не провели всеукраинский референдум о независимости на котором все шумеры радостно проголосовали за светлое будущее без кровавых оккупантов и объявили себя светозарными шумерами, а не какой-то там азиатчиной проживающей в России...а теперь хотите узнать как это выглядит все для меня?? вот есть у меня сосед, этот сосед облил свой дом бензином и подпалил в надежде что и мой дом сгорит, дом слава богу не разгорелся и пока потихоньку тлеет но пожарная команда уже рядом и на стреме но мой сосед не сдается и демонстративно отрубает себе руку и ногу опять же назло мне и тут наступает осень и представьте приходят ко мне во двор сосед и его группа поддержки в вашем лице и говорят, знаешь что...у соседа теперь почти что дома нет, так что посели-ка пока соседа у себя, а на его участке алкаши и наркоманы с оружием сидят, ну те что сосед к себе сам пригласил, так что бери ружье и выгоняй их, а еще надо соседу дом отстроить ведь зима скоро и конечно ты обязан соседа кормить теперь до конца жизни ведь он инвалид и твой там какой-то родственник который перед твоим рождением замки сменил и кинул твоих родителей на совместно построенные заводики....но он же инвалид и твой родственник, ОН СТРАДАЕТ, знаете что мне хочется ответить? ну если вы русский вы сами понимаете что я хочу высказать шумерам и группе поддержки, просто цензура...а жаль... hi
    orm
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