НМ ЛНР: в район Станицы Луганской прибыли бойцы "Правого сектора"*
В населенный пункт Макарово Станично-Луганского района близ линии соприкосновения прибыло подразделение экстремистской организации "Правый сектор"*, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко. По его данным, в поселок Макарово прибыло около 50 националистов.
Представитель оборонного ведомства уточнил, что обстрелы со стороны украинских силовиков в этом районе могут усилиться.
По данным Народной милиции, ВСУ проводят перегруппировку сил и перемещение запрещенного вооружения у линии соприкосновения: в районе населенного пункта Светлодарское обнаружили три буксируемые гаубицы Д-30 калибра 122 миллиметра, в районе Троицкого — минометные позиции, в Трехизбенке — пять БМП-1 и два грузовых автомобиля с боеприпасами.
Правый Сектор* - экстремистская организация, запрещенная на территории России.
Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной— добавил представитель Народной милиции.
Представитель оборонного ведомства уточнил, что обстрелы со стороны украинских силовиков в этом районе могут усилиться.
Кроме того, в район населенного пункта Лозовое отмечен выход диверсионно-разведывательной группы противника, предположительно, из состава восьмого отдельного полка специального назначения— заявил Марочко.
По данным Народной милиции, ВСУ проводят перегруппировку сил и перемещение запрещенного вооружения у линии соприкосновения: в районе населенного пункта Светлодарское обнаружили три буксируемые гаубицы Д-30 калибра 122 миллиметра, в районе Троицкого — минометные позиции, в Трехизбенке — пять БМП-1 и два грузовых автомобиля с боеприпасами.
Правый Сектор* - экстремистская организация, запрещенная на территории России.
Использованы фотографии: https://euroua.com/
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