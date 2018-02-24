НМ ЛНР: в район Станицы Луганской прибыли бойцы "Правого сектора"*

Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной

Кроме того, в район населенного пункта Лозовое отмечен выход диверсионно-разведывательной группы противника, предположительно, из состава восьмого отдельного полка специального назначения

В населенный пункт Макарово Станично-Луганского района близ линии соприкосновения прибыло подразделение экстремистской организации "Правый сектор"*, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко. По его данным, в поселок Макарово прибыло около 50 националистов.— добавил представитель Народной милиции.Представитель оборонного ведомства уточнил, что обстрелы со стороны украинских силовиков в этом районе могут усилиться.— заявил Марочко.По данным Народной милиции, ВСУ проводят перегруппировку сил и перемещение запрещенного вооружения у линии соприкосновения: в районе населенного пункта Светлодарское обнаружили три буксируемые гаубицы Д-30 калибра 122 миллиметра, в районе Троицкого — минометные позиции, в Трехизбенке — пять БМП-1 и два грузовых автомобиля с боеприпасами.Правый Сектор* - экстремистская организация, запрещенная на территории России.