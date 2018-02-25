Саакашвили назвал генпрокурора Украины «умственно ограниченным» и пообещал вернуться

Или (генпрокурор Украины Юрий) Луценко вместе с кумом президентом действительно умственно ограничены, или держат не только украинцев, но и европейцев за идиотов, или всё вместе. В любом случае мой ответ этим клептократам: я готов приехать в Украину и пройти все следственные действия, чтобы до конца развенчать ваше "дело",

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов вернуться на Украину, чтобы лично принять участие в следственных действиях, передает РИА Новости В своем «Фейсбуке» Саакашвили рассказал, что сначала украинские власти вывезли его «с применением силы», хотя он «был готов пройти все судебные процедуры в Украине», а теперь «просят у Нидерландов провести следственные действия».заявил он.Напомним, в начале прошлой недели Саакашвили выслали из Украины в Польшу. Позже политик приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в ЕС. Он также назвал действия киевских властей незаконными и пообещал найти способ вернуться обратно.