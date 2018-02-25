15:41 25 февраля

Саакашвили назвал генпрокурора Украины «умственно ограниченным» и пообещал вернуться

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов вернуться на Украину, чтобы лично принять участие в следственных действиях, передает РИА Новости.



В своем «Фейсбуке» Саакашвили рассказал, что сначала украинские власти вывезли его «с применением силы», хотя он «был готов пройти все судебные процедуры в Украине», а теперь «просят у Нидерландов провести следственные действия».


Или (генпрокурор Украины Юрий) Луценко вместе с кумом президентом действительно умственно ограничены, или держат не только украинцев, но и европейцев за идиотов, или всё вместе. В любом случае мой ответ этим клептократам: я готов приехать в Украину и пройти все следственные действия, чтобы до конца развенчать ваше "дело",
заявил он.

Напомним, в начале прошлой недели Саакашвили выслали из Украины в Польшу. Позже политик приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в ЕС. Он также назвал действия киевских властей незаконными и пообещал найти способ вернуться обратно.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 41

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  1. Звездочка Сегодня, 10:21
    Отношения ненормальных людей.
    Видимо ОООчень боится остаться "за бортом" круг спасательный ему никто не бросит, скорее пристрелят.
    Звездочка
    1. Гигант мысли Сегодня, 10:25
      Говорит так , как будто у самого ума палата, а на самом деле сам то недалеко от этих персонажей ушёл, стукни его по голове, так звон будет громкий.
      Гигант мысли
      1. Тралл Сегодня, 11:21
        Михо, а в тюрьме сейчас шашлык и хачапури дают... wassat
        Тралл
        1. Shurik70 Сегодня, 13:55
          Саакашвили назвал генпрокурора Украины «умственно ограниченным» ...

          Был-бы умным, выпнул бы не в Польшу, а в Грузию
          я готов приехать в Украину и пройти все следственные действия

          Ну что сказать ... авантюрно-неограниченный человек
          Shurik70
    2. предки с Дона Сегодня, 10:28
      Напоминает когда в дурке больные выбирают промеж себя главного врача.
      предки с Дона
      1. МИХАН Сегодня, 10:43
        Мишико вернется обязательно, сперва в Россию на следственный эксперимент, потом на Украину и в итоге в Цхинвали повесим! negative
        МИХАН
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:48
          Цитата: МИХАН
          в Цхинвали повесим!

          а оно там надо?
          Angel_and_Demon
    3. сибиралт Сегодня, 11:23
      "Умственно ограниченный" для прокурора Луценко звучит как комплимент! lol Было бы что ограничивать. belay
      сибиралт
      1. pjastolov Сегодня, 11:26
        Цитата: сибиралт
        "Умственно ограниченный" для прокурора Луценко звучит как комплимент!

        так и я не понял request
        задержали - депортировали - а потом просят провести следственные действия recourse
        это что - признание что в юкрейне некому проводить следственные действия
        pjastolov
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:22
    я готов приехать в Украину и пройти все следственные действия


    Как прорываться через границу то будешь... smile по крышам что ли. what
    Тот же ЛЕХА
    1. moskowit Сегодня, 11:57
      Как Карлсон... laughing laughing tongue tongue
      moskowit
  3. svp67 Сегодня, 10:22
    Саакашвили назвал генпрокурора Украины «умственно ограниченным»
    а почему в названии статьи про Порошенко то забыли? Мишеко и его ж не забыл...
    Или (генпрокурор Украины Юрий) Луценко вместе с кумом президентом действительно умственно ограничены
    svp67
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:29
      Цитата: svp67
      а почему в названии статьи про Порошенко то забыли?

      не политкорректно такое в названии статьи про президента laughing
      Angel_and_Demon
      1. svp67 Сегодня, 15:04
        Цитата: Angel_and_Demon
        не политкорректно такое в названии статьи про президента

        Это Вы про какого президента? Бывшего или еще действующего? Там так то спор двух президентов...а прокурор, меж ними затесался
        svp67
  4. Machete Сегодня, 10:24
    Карлссон, мы тебя ждём!!!
    Machete
    1. Rusland Сегодня, 11:02
      И в Цхинвал его, чтобы местные жители его растерзали.
      Rusland
  5. Громобой Сегодня, 10:25
    чтобы лично принять участие в следственных действиях
    Допрос с пристрастием будет лично проводить,хочет его и физически ограничить wassat
    Громобой
  6. AID.S Сегодня, 10:32
    День сурка. В пятисотый раз Саакашвили нарушал польско-шумерскую границу, после чего его ловили и высылали в Голландию.
    AID.S
    1. APASUS Сегодня, 10:41
      Цитата: AID.S
      День сурка. В пятисотый раз Саакашвили нарушал польско-шумерскую границу, после чего его ловили и высылали в Голландию.

      ...и он каждый раз накуренный просыпается в Голландии
      APASUS
  7. Egorovich Сегодня, 10:33
    "Витязь" в недоеденном галстуке и умственно ограниченный генпрокурор укрошумерии одного поля ягоды - вонючие отходы из отстойной ямы.
    Egorovich
  8. ПалБор Сегодня, 10:38
    Саакашвили говорит,а Россия выигрывает smile
    ПалБор
  9. san4es Сегодня, 10:38
    ... и пообещал вернуться

    san4es
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:50
      так оно же не тонет request
      Angel_and_Demon
    2. Околоточный Сегодня, 11:14
      Саш, привет. Мне другого персонажа напомнило. Я опять вернусь или I'll be back. Прям ШварцНЕГР какой то.
      Околоточный
      1. san4es Сегодня, 11:34
        hi Привет Лёх... Тот хоть по крышам не лазил bully
        san4es
  10. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 10:42
    Тут с галстукоедом я согласен, гейпрокурор в Украине еще тот "матюк". Герр Луценко Терминатор))
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Rusland Сегодня, 10:58
      Да и жена у него та ещё дурочка, из переулочка smile
      Rusland
  11. a.s.zzz888 Сегодня, 10:42
    Цирк загнанных лошадей продолжается... bully
    a.s.zzz888
  12. паниковский Сегодня, 10:48
    Товарищи! Россия-Олимпийский чемпион по хоккею! Мы снова убили фрицев! Ещё Левитан в 1941 говорил-Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! Смерть немецким оккупантам!
    паниковский
    1. Rusland Сегодня, 10:59
      Всех с победой!!! fellow
      Rusland
  13. Vincent Сегодня, 10:51
    Наших хоккеистов с победой!
    Vincent
  14. behemot Сегодня, 10:52
    Клоунада бесконечная. Укровоины устали терпеть российскую агрессию и готовы к широкомасштабной войне с РФ!
    А вот с Мишико совладать не могут. Ржака.
    behemot
  15. Rusland Сегодня, 10:54
    Смелый, шея перестала болеть, а то по его словам его душили как Шарикова. Я оборжался laughing , классику нужно знать, слышал звон, да не знает где он. laughing
    Rusland
  16. FalconD Сегодня, 11:01
    МИШИКО НА ВСЁ ГОТОВ...ЛИШЬ БЫ В ГРУЗИЮ НЕ ПОПАСТЬ!!! ТАМ ЕГО ГАЛСТУКИ ЕСТЬ ЗАСТАВЯТ!!))

    "Только не в терновый куст!"®
    FalconD
  17. loginovich Сегодня, 11:01
    Саакашвили выслали из Украины в Польшу. Позже политик приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в ЕС

    Неужели наймут себе эффективным менеджером ? "Мудрый" выбор
    loginovich
  18. taiga2018 Сегодня, 11:35
    не согласен с этим персонажем,потому что люди,которые пришли к власти разведя как лохов целую страну,не могут быть умственно ограниченными...
    taiga2018
  19. iliitchitch Сегодня, 11:47
    Сначала , бомжик , пообещай , что по крышам драпать не будешь , что тот Карлсон . "..умственно ограничены.." , да кто ж спорит-то ? Вот только надо быть очень умственно ограниченным , чтобы на спящую Южную Осетию напасть . Отгрёб по хоботу , теперь только и остаётся , что по еврозоопаркам типа голландии тусоваться .
    iliitchitch
  20. ul_vitalii Сегодня, 11:55
    Ещё одно испытание для Украины, только они могут так колупаться с проблемой высасанной из пальца.
    ul_vitalii
  21. demo Сегодня, 12:22
    Позже политик приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в ЕС.

    Не важно кто и чем обладает в Украине.
    Это такая территория, что сложно вообразить у кого и что есть, а у кого чего-то не хватает.
    Вот что делает Генеральная прокуратура Грузии?
    Они думают своего барбоса домой под замок забирать?
    И "это" так будет по миру болтаться, как г...но в проруби?
    demo
  22. Дормидонт Сегодня, 13:48
    Умственная отсталость разной степени тяжести - пропуск в руководство окраины. Да и сам ссакашвили не шопенгауэр
    Дормидонт
  23. словак Сегодня, 14:03
    Он улетел, но обещал вернуться... Карлсон, блин
    словак
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