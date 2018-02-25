Итальянский банк выразил готовность принять участие в «Северном потоке»
Итальянский банк «Интеза» (входит в состав группы Intesa Sanpaolo) готов принять участие в финансировании проекта «Северный поток-2», но только если не помешают санкции, приводит РИА Новости заявление председателя совета директоров банка Антонио Фаллико.
По его словам, ясность по этому вопросу должна появиться в ближайшее время.
Напомним, проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии.
Мы ждем решение Европейской комиссии по этому поводу. Пока оно по разным причинам не принято. Если решение будет положительным, имеется в виду нераспространение санкций на этот проект, Intesa Sanpaolo готова в нем участвовать. Если решение будет отрицательным, но мы надеемся, что так не случится, тогда банк не сможет фигурировать в проекте, как и многие другие потенциальные участники,сказал Фаллико агентству.
По его словам, ясность по этому вопросу должна появиться в ближайшее время.
Во всяком случае, после выборов президента в России это должно стать понятно,добавил глава учреждения.
Естественно мы можем финансировать только те сегменты бизнеса, которые не попали под санкции. Я очень рассчитываю, что главы Германии и Франции уже поняли, что подобные ограничения направлены не только против РФ, но и против Европы. Если "Северный поток-2" по американским санкциям будет заблокирован, экономика ЕС понесет большие потери,отметил он.
Напомним, проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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