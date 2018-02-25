15:47 25 февраля

Итальянский банк выразил готовность принять участие в «Северном потоке»

Итальянский банк «Интеза» (входит в состав группы Intesa Sanpaolo) готов принять участие в финансировании проекта «Северный поток-2», но только если не помешают санкции, приводит РИА Новости заявление председателя совета директоров банка Антонио Фаллико.



Мы ждем решение Европейской комиссии по этому поводу. Пока оно по разным причинам не принято. Если решение будет положительным, имеется в виду нераспространение санкций на этот проект, Intesa Sanpaolo готова в нем участвовать. Если решение будет отрицательным, но мы надеемся, что так не случится, тогда банк не сможет фигурировать в проекте, как и многие другие потенциальные участники,
сказал Фаллико агентству.


По его словам, ясность по этому вопросу должна появиться в ближайшее время.

Во всяком случае, после выборов президента в России это должно стать понятно,
добавил глава учреждения.

Естественно мы можем финансировать только те сегменты бизнеса, которые не попали под санкции. Я очень рассчитываю, что главы Германии и Франции уже поняли, что подобные ограничения направлены не только против РФ, но и против Европы. Если "Северный поток-2" по американским санкциям будет заблокирован, экономика ЕС понесет большие потери,
отметил он.

Напомним, проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 64

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:02
    Одолеет ли экономика политику...по всем канонам капитализма должна одолеть. what
    За 300 процентов прибыли итальянские капиталисты должны продасть ВАШИНГТОН с потрохами несмотря на санкции.
    Тот же ЛЕХА
    1. Svarog Сегодня, 12:08
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Одолеет ли экономика политику...по всем канонам капитализма должна одолеть. what
      За 300 процентов прибыли итальянские капиталисты должны продасть ВАШИНГТОН с потрохами несмотря на санкции.

      Теоритически да, экономика должна одолеть.. но практика последних лет показывает, что нет, политика все же, на первом плане..
      Svarog
      1. МИХАН Сегодня, 12:31
        Цитата: Svarog
        о практика последних лет показывает, что нет, политика все же, на первом плане..

        Именно так ! Санкции , санкциями дружба, дружбой ..И сейчас мы таких выявляем! А потом уже поздно вставать господа в очередь в Кремль!
        Россия очень перспективная страна ...Добро пожаловать, если по честному ! hi
        МИХАН
        1. шура матросов Сегодня, 13:20
          Ну, значит Польша с Украиной проклянут Италию (а Украина еще и санкции примет против итальянского бизнеса) wassat
          шура матросов
    2. samarin1969 Сегодня, 12:24
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Одолеет ли экономика политику...по всем канонам капитализма должна одолеть

      Одолеет ли европейская экономика американскую экономику+политику...Вряд ли...ИНТЕЗА давно зашла на восточноевропейские рынки за высокой маржой прибыли. ...Но, "если ковбой прикажет, ..." А то Италии могут напомнить её бюджетные долги.
      samarin1969
      1. Svarog Сегодня, 12:46
        Цитата: samarin1969
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Одолеет ли экономика политику...по всем канонам капитализма должна одолеть

        Одолеет ли европейская экономика американскую экономику+политику...Вряд ли...ИНТЕЗА давно зашла на восточноевропейские рынки за высокой маржой прибыли. ...Но, "если ковбой прикажет, ..." А то Италии могут напомнить её бюджетные долги.

        Ну да, корень зла тут в ковбое... История с Дойче банк, Фольсваген, показали, как ковбои Европу в стойло могут загнать.. Да и рынок в Америке, гораздо привлекательнее нашего..
        Svarog
        1. samarin1969 Сегодня, 13:14
          Цитата: Svarog
          Ну да, корень зла тут в ковбое... История с Дойче банк, Фольсваген, показали, как ковбои Европу в стойло могут загнать.. Да и рынок в Америке, гораздо привлекательнее нашего..

          Да, вы правы, США нагибают многих...Самсунг еле выжил после штрафов...Но на российском рынке для спекулянтов 7-8% прибыли - это очень заманчиво, и многое позволяется по "серым схемам". Так, что за российский рынок и его ресурсы драка идёт хорошая. Трамп с Мнучином будут выбивать из РФ покорности. Думаю, "мы" только в начале противостояния или.....капитуляции.
          samarin1969
          1. Svarog Сегодня, 13:22
            Цитата: samarin1969
            Цитата: Svarog
            Ну да, корень зла тут в ковбое... История с Дойче банк, Фольсваген, показали, как ковбои Европу в стойло могут загнать.. Да и рынок в Америке, гораздо привлекательнее нашего..

            Да, вы правы, США нагибают многих...Самсунг еле выжил после штрафов...Но на российском рынке для спекулянтов 7-8% прибыли - это очень заманчиво, и многое позволяется по "серым схемам". Так, что за российский рынок и его ресурсы драка идёт хорошая. Трамп с Мнучином будут выбивать из РФ покорности. Думаю, "мы" только в начале противостояния или.....капитуляции.

            Не возможно победить шулера.. Это мое мнение в отношении экономики России, мы играем по правилам, которые написаны шулером и это значит, как только за стол сели мы уже проиграли. Я убежден, что у России, должен быть свой путь развития и политического и экономического. Считаю, что только при социализме у нас есть шанс, а так же считаю, что "народное достояние", которое сейчас таковым не является, должно быть национализировано. В общем то, что обещают КПРФ полностью сходится с моим виденьем. Если вернутся в СССР и представить, что СССР перестал кормить пол мира, сократил расходы на армию ( они все же были слишком раздуты), разрешил мелкий и средний бизнес, то мы бы сейчас жили лучше любой другой страны в мире.
            Svarog
            1. samarin1969 Сегодня, 13:30
              Цитата: Svarog
              Я убежден, что у России, должен быть свой путь развития и политического и экономического. Считаю, что только при социализме у нас есть шанс, а так же считаю, что "народное достояние

              "Социализма" маловато...и ваш "ник" об этом намекает....А в остальном вы говорите абсолютно правильные вещи, в духе современных китайских товарищей. good
              samarin1969
              1. Svarog Сегодня, 13:41
                Цитата: samarin1969
                Цитата: Svarog
                Я убежден, что у России, должен быть свой путь развития и политического и экономического. Считаю, что только при социализме у нас есть шанс, а так же считаю, что "народное достояние

                "Социализма" маловато...и ваш "ник" об этом намекает....А в остальном вы говорите абсолютно правильные вещи, в духе современных китайских товарищей. good

                Мой ник, это мое хобби, я занимаюсь литьем, в общем ювелир начинающий)) А Сварог этому делу покровительствует.. А что про социализм, то китайская модель нам точно не подойдет.. Что значит социализма маловато?
                Svarog
  2. Не либероид Русский Сегодня, 12:04
    а на что они надеются, после выборов президента России...на Собчак или Грудинина и политика РФ изменится? наивные дети римских античных развалин
    Не либероид Русский
    1. Svarog Сегодня, 12:10
      Цитата: Не либероид Русский
      а на что они надеются, после выборов президента России...на Собчак или Грудинина и политика РФ изменится? наивные дети римских античных развалин

      Если придет Грудинин, они будут страдать.. Если придет Собчак, будет им счастье, если останется Путин, то будут тихо радоваться..
      Svarog
      1. Не либероид Русский Сегодня, 12:14
        с чего это они от грудинина будут страдать то ? наивные, кто верит, что грудинин сможет сломать систему
        Не либероид Русский
        1. Svarog Сегодня, 12:18
          Цитата: Не либероид Русский
          с чего это они от грудинина будут страдать то ? наивные, кто верит, что грудинин сможет сломать систему

          В 1917 сломали, поему сейчас это не возможно? Грудинин не один...С ним КПРФ и народ.
          Svarog
          1. Не либероид Русский Сегодня, 12:45
            наобещать перед выборами каждый сможет... особенно коммуняки с зюгановым и псевдокуммунист грудинин, лишбы до кормушки добраться... и не надо сказочки гнать о честности и неподкупности кпрф и радения оной за народ
            Не либероид Русский
            1. Svarog Сегодня, 12:54
              Цитата: Не либероид Русский
              наобещать перед выборами каждый сможет... особенно коммуняки с зюгановым и псевдокуммунист грудинин, лишбы до кормушки добраться... и не надо сказочки гнать о честности и неподкупности кпрф и радения оной за народ

              Причем тут обещания.. Обещания Путин давал, Майские указы и т.д.. Сейчас правда вообще перестал и обещать и даже перед выборами не хочет рассказать, что делать то собирается, план то какой)) Расслабился... А у Грудинина программа есть, где всё обосновано, каждый шаг. 20 Шагов - прочтите..
              Svarog
              1. Астория Сегодня, 15:16
                Прочитал. Мне нравится Грудин, не могу сказать хороший предприниматель / или не очень для этого нужно видеть отчетность которой в открытом доступе просто нет.
                Что касается программы - это дешевая демагогия: все и сразу. И не подумайте что мне не нравится то, что там написано. Но все и сразу - это фантастика, и главное немало вещей противоречат друг-другу.

                К примеру пункт 19.
                Мы вернем народу право на референдумы по важнейшим вопросам. Парламент будет не послушным штамповщиком законов, спущенных сверху, а собранием народных представителей. Его компетенция будет расширена. Президент станет подконтролен и подотчетен народу и парламенту.
                - только есть маленькая проблема, что коммунисты за последние 25 лет не только не реанимировались после развала союза, но и еще сильней ухудшили свое реноме.

                Гарантировать обороноспособность и безопасность страны, высокий научно-технический уровень оборонной промышленности. Существенно повысятся боеготовность Вооруженных Сил, престиж военной службы и правоохранительных органов.
                - это как ? Типо переименования милиция в полицию ? Или пока еще не придумали ?

                Или - Мы гарантируем бесплатность и качество среднего и высшего образования и медицинского обслуживания. Вернем ежегодную бесплатную диспансеризацию. Установим нормативы финансирования науки, образования и здравоохранения – не менее 7% от ВВП для каждой отрасли. 7*3=21%*1283 bln. usd. (по данным ВБ 2016) = 269.43 * 65 rur/usd = 17512 млрд рублей, а это больше чем бюджет РФ за год. Или Вы разделите эту сумму на н-ное количество лет? Или как , или это только добрые слова-пожелания.

                . Восстановление гарантий на труд и 8-часовой рабочий день, обеспечение людей работой и приличной зарплатой. Минимальная заработная плата составит 25000-30000 рублей. Человек труда станет достойно зарабатывать, достойно отдыхать и восстанавливать свои силы - У Овального 25-30, здесь 25-30, откуда берутся все эти цифры.

                Вопросы можно задать по каждому пункту, и ответы на них будут не в пользу коммунистов.
                Астория
                1. Svarog Сегодня, 15:30
                  [quote=Астория]- только есть маленькая проблема, что коммунисты за последние 25 лет не только не реанимировались после развала союза, но и еще сильней ухудшили свое реноме. [/quote]
                  Все меняется и КПРФ тоже.. Там скорее социалисты, чем коммунисты.

                  [quote=Астория]ли - Мы гарантируем бесплатность и качество среднего и высшего образования и медицинского обслуживания. Вернем ежегодную бесплатную диспансеризацию. Установим нормативы финансирования науки, образования и здравоохранения – не менее 7% от ВВП для каждой отрасли. 7*3=21%*1283 bln. usd. (по данным ВБ 2016) = 269.43 * 65 rur/usd = 17512 млрд рублей, а это больше чем бюджет РФ за год. Или Вы разделите эту сумму на н-ное количество лет? Или как , или это только добрые слова-пожелания.[/quote
                  Ваш вопрос скорее о том, откуда деньги возьмут? Только национализация спирта даст 8 трл. доп. дохода бюджету. А еще нефть, газ и другие природные ресурсы..
                  Вообще все просто, СССР успешно существовал более 70 лет, при этом, пережил самую разрушительную войну в истории чел-ва и не просто пережил, а через 17 лет стал первой космической державой. СССР содержал огромную армию и пол мира кормил, вы не задавали себе вопроса, как у него это получалось? А теперь представьте, что мы СССР не кормил бы пол мира, урезал бы расходы на содержание армии ( слишком огромна была наша армия) , разрешили заниматься населению мелким и средним предпринимательством. Согласитесь- это была бы совсем другая страна! Так вот сейчас, есть все шансы исправить те промахи, которые были в СССР и КПРФ это и предлагает сделать.
                  Svarog
            2. onix757 Сегодня, 12:59
              Цитата: Не либероид Русский
              наобещать перед выборами каждый сможет... особенно коммуняки с зюгановым

              Вас обещания гаранта порядка 2 десятков лет не смущают?
              Благодаря "коммуникации" вы проживаете под мирным небом, сидите на этом замечательном ресурсе и гордитесь оружием созданном в СССР
              onix757
              1. Не либероид Русский Сегодня, 15:04
                чем я горжусь знаю только я, а не как некто с форума, утверждающий за других... и причем тут коммуникация ?
                Не либероид Русский
            3. onix757 Сегодня, 13:04
              псевдокуммунист грудинин, лишбы до кормушки добраться..

              А если посмотреть с другой стороны то тех, кто берега потерял, не желают от нее открываться ни при каких обстоятельсвах. Вам напомнить слова любимца власти Грефа о народе которому нельзя выбирать тех кого он хочет
              onix757
          2. 79807420129 Сегодня, 12:47
            Цитата: Svarog
            Грудинин не один...С ним КПРФ и народ.

            Чего? belay Ну да конечно не один,"коммунисты"обьединяются с "монархистами" и выдвигают "олигарха,ай молодцы,ладно олигарха,пустую марионетку,которая в случае победы будет сидеть на троне и важно надувать щеки и читать указы которые ему подсунут те,кто победит в драке за власть между "коммунистами","монархистами" и кто там еще объединялся и выдвигал Грудинина hi Сталин вертится как вентилятор,глядя на этот паноптикум,ох как его не хватает,перестрелял бы он эту клику во главе с Зюгановым,а Грудинин бы лес в тайге бы валил,хоть одно полезное дело от него хоть было. yes А за народ все вольны отвечать,только его мнение не спрашивают.
            Цитата: onix757
            Назовите хоть одну причину по которой это сделать сложно

            Не сложно. wink Оружия то много запасли?
            79807420129
            1. Svarog Сегодня, 13:10
              Цитата: 79807420129
              Ну да конечно не один,"коммунисты"обьединяются с "монархистами"

              Пришло то время, года КПРФ объединяет все общество России. Просто общество против олигархов.
              Svarog
              1. 79807420129 Сегодня, 13:20
                Цитата: Svarog
                Пришло то время, года КПРФ объединяет все общество России. Просто общество против олигархов.

                А что раньше то мешало это делать? laughing Теплое местечко у госбюджета в Госдуме?Вроде не мешало наоборот все льготы и привилегии полагаются. yes Что мешало взять власть в 1996 году,все за были?,Что мешало обьединению с 2001 году,может танцор плохой?
                Цитата: Svarog
                Просто общество против олигархов.

                Конечно при этом выбирая кандидатом олигарха laughing Отличная борьба, good Ну боритесь дальше и будет вам счастье. good
                79807420129
                1. onix757 Сегодня, 13:31
                  Цитата: 79807420129
                  А что раньше то мешало это делать? Теплое местечко у госбюджета в Госдуме?

                  Ясно же написано общество созрело к переменам. Или Методичка не позволяет внимательно читать аргументы оппонента ?
                  onix757
                  1. Не либероид Русский Сегодня, 15:09
                    ух ты, какие шаблоны полезли, уже и методички вспомнились.... так и до агентов госдепа докатитесь
                    Не либероид Русский
                2. onix757 Сегодня, 13:34
                  Цитата: 79807420129
                  Конечно при этом выбирая кандидатом олигарха Отличная борьба, Ну боритесь дальше и будет вам счастье.

                  Иметь 25 млн. рублями и при этом не принадлежать к власти -быть олигархом? Бедненько как то для олигарха. Не обижайте своими опусами друзей гаранта)
                  onix757
              2. Не либероид Русский Сегодня, 15:05
                откуда вы знаете что объединяет общество ? кто вам вообще дал право говорить за всех ?
                Не либероид Русский
            2. onix757 Сегодня, 13:17
              Цитата: 79807420129
              Не сложно. Оружия то много запасли?

              Да это лишнее. Во власти нет идейных патриотов, сдадут друг друга с потолками при малейшей угрозе.
              onix757
          3. котовский Сегодня, 14:37
            laughing Из Грудинина коммунизм так и прет... laughing Ему усы сбрить,копия трамп. Будет рассказывать мне какой я исключительный?.. laughing
            котовский
          4. Поручик Сегодня, 14:57
            Вам не надоело тролить и заниматься пропагандой, вам все не так, уже некоторое время на разных ветках замечаю ваши всепропальческие коменты которые скатываются в элементарную пропаганду. А что лично вы сделали на благо нашей родины, может хватит уже фекалии на вентилятор разбрасывать!?
            Поручик
            1. Поручик Сегодня, 14:58
              Скорее уже 19 марта, надоела эта концентрация тролей на квадратный метр!
              Поручик
        2. onix757 Сегодня, 12:20
          Цитата: Не либероид Русский
          с чего это они от грудинина будут страдать то ? наивные, кто верит, что грудинин сможет сломать систему

          Назовите хоть одну причину по которой это сделать сложно
          onix757
          1. Не либероид Русский Сегодня, 12:41
            ну удачи так думать, что это легко сделать )))
            Не либероид Русский
            1. onix757 Сегодня, 12:55
              Цитата: Не либероид Русский
              ну удачи так думать, что это легко сделать )))

              Не густо конечно с аргументацией, но и на том спасибо.
              onix757
          2. собаковод Сегодня, 12:45
            Причина, до банального, одна - Грудинина не выберут. И, если, кто-то считает, что с коммунистами народ, то... Да чего это я? Пусть считает!
            собаковод
            1. onix757 Сегодня, 12:54
              Цитата: собаковод
              Причина, до банального, одна - Грудинина не выберут

              Не не выберут а не дадут выбрать. Это две большие разницы.
              Цитата: собаковод
              И, если, кто-то считает, что с коммунистами народ, то... Да чего это я? Пусть считает!

              А с кем народ ? Только не говорите что интересы гаранта и его друзей совпадают с интересами страны и народа.
              onix757
              1. собаковод Сегодня, 14:15
                onix757
                А с кем народ ? Только не говорите что интересы гаранта и его друзей совпадают с интересами страны и народа.
                Радует меня ваш самоуверенный оптимизм. Вы, прям, глас народа! Под ноги смотреть не забывайте!
                собаковод
            2. Svarog Сегодня, 12:59
              Цитата: собаковод
              Причина, до банального, одна - Грудинина не выберут. И, если, кто-то считает, что с коммунистами народ, то... Да чего это я? Пусть считает!

              Знаете, вот специально опросы провожу, хобби стало)) Тут не давно старый товарищ позвонил, лет 5 не виделись, стали за то за се, ну и за политику, спрашиваю, за кого голосовать будешь, ну он еще не определился толи Жирик, толи Грудинин, но даже не это важно, он говорит, что в коллективе 74 чел-ка, за Путина вообще ни кто не голосует! Из его окружения, за Путина только его мама голосовать будет. Вот так то и такая картина, куда не копни. Политтехнологи чуют это, вот и поливают Грудинина, как могут.
              Svarog
              1. 79807420129 Сегодня, 13:05
                Цитата: Svarog
                Политтехнологи чуют это, вот и поливают Грудинина, как могут.

                А что его поливать то bully Товарищ Зюганов с товарищем Грудининым сами все сделают и сами себя польют,тут и политтехнологам стараться не надо. laughing
                Цитата: Svarog
                А у Грудинина программа есть, где всё обосновано, каждый шаг. 20 Шагов - прочтите..

                Уже все читали,начиная с 1993 года,а в 1996 году из каждого утюга неслись эти двадцать шагов laughing Ну и? bully
                79807420129
                1. onix757 Сегодня, 13:28
                  Цитата: 79807420129
                  А что его поливать то Товарищ Зюганов с товарищем Грудининым сами все сделают и сами себя польют,тут и политтехнологам стараться не надо.

                  Но ведь стараются. Пытаются "криминал" найти, но пустое это все. Люди хотят перемен и увидеть на своем веку государство для людей.
                  Цитата: 79807420129
                  Уже все читали,начиная с 1993 года,а в 1996 году из каждого утюга неслись эти двадцать шагов Ну и?

                  А в результате только коммунист Масляков вытащил страну после того кто сейчас в кремлевской администрации сидит. Олигархи почувствовали что угроза с волнениями миновала и привели к власти гаранта. И вот уже 18 лет слушаем байки о счастливом " городе солнца"
                  onix757
              2. onix757 Сегодня, 13:08
                Согласен, поливают.. И так же не вызывает сомнения что все эти рейтинги в 89,9% дутые. Власть боится сильных соперников, которым есть что предложить людям.
                onix757
                1. rocket757 Сегодня, 13:45
                  У власти хватает рычагов шоб компенсировать имидж потери, не полностью, но очень значительно. Подкопили к выборам желаний электората, а тепер исполняют некоторые из них как по мановению ... главного кандидата! Тактика не нова, но работает как и прежде.
                  ВВП победит, даж подтасовывать не придётся. Конечно 99,9% ему не видать, но надо то гораздо меньше.
                  rocket757
              3. собаковод Сегодня, 13:34
                Не буду лить про третьи руки. Есть два сына, очень интересного возраста (это значит, в районе тридцати). Никогда не участвовали в выборах. Тут на днях, встретились, новости за жисть, внуков. Как-то выехало на тему выборов, оказалось, пойдут. Чуть ли не впервые. Будут голосовать за Путина. Мои сыновья! А не какие-то ваши 74 мифических человека. Ах, да! У обоих по куче друзей,, одноклассники, одногруппники, в качалке по коллективу. это в сравнение с коллективом друга. Так что, возможно, мы с мамой вашего друга вас перевесим.
                собаковод
                1. Svarog Сегодня, 13:51
                  Цитата: собаковод
                  Не буду лить про третьи руки. Есть два сына, очень интересного возраста (это значит, в районе тридцати). Никогда не участвовали в выборах. Тут на днях, встретились, новости за жисть, внуков. Как-то выехало на тему выборов, оказалось, пойдут. Чуть ли не впервые. Будут голосовать за Путина. Мои сыновья! А не какие-то ваши 74 мифических человека. Ах, да! У обоих по куче друзей,, одноклассники, одногруппники, в качалке по коллективу. это в сравнение с коллективом друга. Так что, возможно, мы с мамой вашего друга вас перевесим.

                  Ну молодежь еще мало чего в жизни понимает и учитывая сплошные прорывы по ТВ возможно и будет голосовать за Путина, хотя мои дети в этом видно лучше разбираются)) Молодежь да старики, одни боятся, как бы последнее не отобрали, другие своей жизнью еще не жили..
                  Svarog
                  1. собаковод Сегодня, 14:11
                    Мои парни ящик не смотрят. Новости из интернета, остальное время работа, качалка вместе с жёнами, семья. На выходных или коньки, или лыжи с досками. Квартиры свои, но в ипотеке. за машины платили сами, не помогал. А утверждать, чьи дети лучше... Ну да Бог вам судья.
                    собаковод
                    1. Svarog Сегодня, 14:18
                      Цитата: собаковод
                      А утверждать, чьи дети лучше... Ну да Бог вам судья.

                      Разве я говорил, чьи дети лучше? Речь шла о том, в чем лучше разбираются.. Будьте внимательнее и мир возможно видеть по другому начнете smile hi
                      Svarog
                      1. собаковод Сегодня, 15:00
                        Хорошо, приношу свои извинения за неточность формулировки. Уточняю. Утверждать, что ваши дети в чём-то разбираются лучше кого-то - это по меньшей мере глупо. Ну а бОльшая мера - это на ваш выбор. За сим откланиваюсь. Дела, дела. Завтра просмотрю ваши ответы!
                        собаковод
              4. котовский Сегодня, 14:39
                А товарищ ваш,из Львова или из Киева?
                котовский
  3. Tusv Сегодня, 12:07
    Не будет Северного потока за дешево, Сабетта отгрузит за дорого
    Tusv
  4. Zubr Сегодня, 12:09
    [quote]Если "Северный поток-2" по американским санкциям будет заблокирован, экономика ЕС понесет большие потери,[/quot]

    Ну раз есть понимание проблемы, значит не всё потеряно. В конце концов, если не согласятся, у нас хватит своих средств.
    Zubr
  5. pjastolov Сегодня, 12:09
    Естественно мы можем финансировать только те сегменты бизнеса, которые не попали под санкции. Я очень рассчитываю, что главы Германии и Франции уже поняли, что подобные ограничения направлены не только против РФ, но и против Европы. Если "Северный поток-2" по американским санкциям будет заблокирован, экономика ЕС понесет большие потери,
    неужели дошло? вроде же и не жиравы
    pjastolov
  6. федоров Сегодня, 12:11
    Вабло побеждает зло. Бабки не пахнут . Вот и весь стратегический вывод.
    Прикол только в том,что в могилу или в крематорий их не унесешь, а дети могут прогулять. Примеров предостаточно.
    Нужно мозг иметь А-ЛЯ Сталин, что б на поколения планировать.
    федоров
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 12:16
    Короче и хочется итальянцам к потоку примазатся , и боязно... Им он не жизненно важен , поэтому и колеблются , хоть и очень хочется свой кусочек гешефта поиметь..
    КВУ-НСвД
  8. Троль Сегодня, 12:35
    Вначале, одна снежинка на склоне двигаясь еле еле сдвигает вторую потом третью четвертую.. в конце все это превращаясь в неудержимую снежную лавину. Тут будет тоже самое. Вначале один банк затем другой затем третий. И в конце концов они выстроятся в очередь наперебой предлагая свои капиталы.
    Троль
    1. собаковод Сегодня, 12:48
      Ну если только в форме перекредитования, и под более низкий процент.
      собаковод
  9. APASUS Сегодня, 13:05
    Очень похоже что американцы и ЕС на кануне реальной торговой войны.Прижимая проекты проекты в ЕС американцы меняют правила игры
    APASUS
  10. словак Сегодня, 13:14
    И хочется и колется... Еврошавки боятся послать ФША даже ради собственных интересов. Как может Россия уважать и считать независимыми страны, подчиняющие собственные интересы интересам США? И самое смешное, что те же европейцы пыжатся, возмущаются, когда над ними смеются. Наш премьер, например, хочет и готов работать с Россией! Но, есть нюансы... США не одобряют... Поэтому голосует "как все"
    словак
  11. loginovich Сегодня, 13:35
    Страх потеряли ! Антонина Геращенко на Миротворец внесет.
    loginovich
  12. Piramidon Сегодня, 13:51
    Свидомый мир напрягся. Рада должна принять решение, кому какой участок газопровода достанется для распила на чермет.
    Piramidon
  13. samarin1969 Сегодня, 13:52
    Цитата: Svarog
    Что значит социализма маловато?

    У каждого свои убеждения...И я их стараюсь уважать. Но социализм в СССР принижал ценность неразрывной связи времен, национальной традиции. Идея всеобщего равенства может и гуманна, но у врагов и конкурентов не приживается. ...В своё время успел поработать в колхозах, на заводе, а сейчас учителем в школе. Скажу: "уравниловка" - это тоже несправедливо и неэффективно.
    samarin1969
    1. Svarog Сегодня, 14:58
      Цитата: samarin1969
      Цитата: Svarog
      Что значит социализма маловато?

      У каждого свои убеждения...И я их стараюсь уважать. Но социализм в СССР принижал ценность неразрывной связи времен, национальной традиции. Идея всеобщего равенства может и гуманна, но у врагов и конкурентов не приживается. ...В своё время успел поработать в колхозах, на заводе, а сейчас учителем в школе. Скажу: "уравниловка" - это тоже несправедливо и неэффективно.

      Согласен, в СССР было много всего, что необходимо было менять.. И причиной краха СССР стало именно то, что модель социализма была не пластичной.. имею ввиду, что она не развивалась.. А мир и все вокруг находится в постоянном движении. Что вы понимаете под уравниловкой? Вот если сейчас посмотреть, то с каждым годом, все меньше становится возможности у людей, не только на качественное образование, но и на медицину, занятие спортом, карьеру. Возможности сильно сокращаются. Нет денег у родителей - 99% не будет их и у детей. Ибо сейчас без денег, ни образования не медицины не получишь. Все как во времена, когда крепостные были, рабовладельческий строй. А при СССР, это не имело такого значения и из семей рабочих, не мало вышло именитых инженеров, врачей, деятелей науки и .т.д. Сейчас это уже практически не возможно. Даже если получится выучится, получить хорошее образование, практически не возможно применить его на практике. Везде семейные кланы, что в политике, что в науке, медицине. По этому не совсем понятно, о какой уравниловке вы говорите..
      Svarog
  14. Horst78 Сегодня, 13:56
    А как же "порванная в клочья" экономика?
    Horst78
  15. Ураган70 Сегодня, 13:57
    Трепещи Европа! Дед Сильвио(звено многоходовочки) drinks на подходе, еще не то будет, возможно!
    Ураган70
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