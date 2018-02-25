Итальянский банк выразил готовность принять участие в «Северном потоке»

Мы ждем решение Европейской комиссии по этому поводу. Пока оно по разным причинам не принято. Если решение будет положительным, имеется в виду нераспространение санкций на этот проект, Intesa Sanpaolo готова в нем участвовать. Если решение будет отрицательным, но мы надеемся, что так не случится, тогда банк не сможет фигурировать в проекте, как и многие другие потенциальные участники,

Во всяком случае, после выборов президента в России это должно стать понятно,

Естественно мы можем финансировать только те сегменты бизнеса, которые не попали под санкции. Я очень рассчитываю, что главы Германии и Франции уже поняли, что подобные ограничения направлены не только против РФ, но и против Европы. Если "Северный поток-2" по американским санкциям будет заблокирован, экономика ЕС понесет большие потери,