Сирийская оппозиция согласилась на режим прекращения огня в Восточной Гуте и Африне
Ряд формирований вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте объявили о своем согласии подчиниться требованию ООН и временно прекратить боевые действия, передает ТАСС.
В документе подчеркивается, что отряды будут соблюдать перемирие «с целью скорейшей доставки международной гуманитарной помощи пострадавшему от боевых действий населению в Восточной Гуте».
Также о готовности прекратить огонь в Африне заявило руководство «Сирийских демократических сил» (SDF). При этом формирования оставляют за собой право наносить ответные удары протурецким силам в качестве самообороны.
Напомним, в субботу СБ ООН принял резолюцию, которая требует, чтобы все стороны конфликта в САР «без промедления прекратили столкновения» по меньшей мере на 30 дней и позволили беспрепятственно доставить населению гуманитарную помощь, а также провести эвакуацию больных и раненых.
«Мы заявляем о нашей готовности соблюдать резолюцию Совета безопасности ООН о прекращении военных действий против всех врагов, сохраняя за собой право нанести ответный удар в контексте законной самообороны в случае любой агрессии турецкой армии и союзных ей группировок в Африне», – говорится в заявлении SDF.
Курды также призвали остальные воюющие группировки последовать их примеру и поддержать режим прекращение огня. Кроме того, они обязались «обеспечить доступ делегаций ООН в пострадавшие районы Африна для оказания гуманитарной и медицинской помощи и фиксации разрушений».
В документе подчеркивается, что отряды будут соблюдать перемирие «с целью скорейшей доставки международной гуманитарной помощи пострадавшему от боевых действий населению в Восточной Гуте».
Также о готовности прекратить огонь в Африне заявило руководство «Сирийских демократических сил» (SDF). При этом формирования оставляют за собой право наносить ответные удары протурецким силам в качестве самообороны.
Напомним, в субботу СБ ООН принял резолюцию, которая требует, чтобы все стороны конфликта в САР «без промедления прекратили столкновения» по меньшей мере на 30 дней и позволили беспрепятственно доставить населению гуманитарную помощь, а также провести эвакуацию больных и раненых.
«Мы заявляем о нашей готовности соблюдать резолюцию Совета безопасности ООН о прекращении военных действий против всех врагов, сохраняя за собой право нанести ответный удар в контексте законной самообороны в случае любой агрессии турецкой армии и союзных ей группировок в Африне», – говорится в заявлении SDF.
Курды также призвали остальные воюющие группировки последовать их примеру и поддержать режим прекращение огня. Кроме того, они обязались «обеспечить доступ делегаций ООН в пострадавшие районы Африна для оказания гуманитарной и медицинской помощи и фиксации разрушений».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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