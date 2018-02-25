15:39 25 февраля

Сирийская оппозиция согласилась на режим прекращения огня в Восточной Гуте и Африне

Ряд формирований вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте объявили о своем согласии подчиниться требованию ООН и временно прекратить боевые действия, передает ТАСС.



В документе подчеркивается, что отряды будут соблюдать перемирие «с целью скорейшей доставки международной гуманитарной помощи пострадавшему от боевых действий населению в Восточной Гуте».


Также о готовности прекратить огонь в Африне заявило руководство «Сирийских демократических сил» (SDF). При этом формирования оставляют за собой право наносить ответные удары протурецким силам в качестве самообороны.

Напомним, в субботу СБ ООН принял резолюцию, которая требует, чтобы все стороны конфликта в САР «без промедления прекратили столкновения» по меньшей мере на 30 дней и позволили беспрепятственно доставить населению гуманитарную помощь, а также провести эвакуацию больных и раненых.

«Мы заявляем о нашей готовности соблюдать резолюцию Совета безопасности ООН о прекращении военных действий против всех врагов, сохраняя за собой право нанести ответный удар в контексте законной самообороны в случае любой агрессии турецкой армии и союзных ей группировок в Африне», – говорится в заявлении SDF.

Курды также призвали остальные воюющие группировки последовать их примеру и поддержать режим прекращение огня. Кроме того, они обязались «обеспечить доступ делегаций ООН в пострадавшие районы Африна для оказания гуманитарной и медицинской помощи и фиксации разрушений».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 44

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  1. шура матросов Сегодня, 13:43
    А у них есть выбор? Судя из новостей, хорошо их там проутюжили. Ребятки передохнут, залижут раны и снова в бой, до очередных люлей и ООНовского перемирия
    шура матросов
    1. Pax tecum Сегодня, 13:46
      Небольшое дополнение...
      Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и представитель госдепа США Хизер Нойерт потребовали немедленного исполнения резолюции Совета безопасности ООН о прекращении огня в Сирии.
      Ну, уж если глава ООН и Госдеп США требуют начать перемирие в Сирии немедленно, то...у американцев бедственное положение сложилось.
      Это же отработанный американский алгоритм, порядок действий: через "карманный" аппарат ООН оперативно влиять на ситуацию, которая не в пользу сложилась. Иначе "подготовленные кадры" быстро выбьют. А, там и до провала не далеко...
      Pax tecum
      1. Одиссей Сегодня, 13:56
        Цитата: Pax tecum
        Это же отработанный американский алгоритм, порядок действий: через "карманный" аппарат ООН оперативно влиять на ситуацию, которая не в пользу сложилась. Иначе "подготовленные кадры" быстро выбьют. А, там и до провала не далеко..

        Вопрос не в США. Вопрос в том почему Россия поддержала эту резолюцию.
        Одиссей
        1. Shurik70 Сегодня, 13:59
          Цитата: Одиссей

          Вопрос не в США. Вопрос в том почему Россия поддержала эту резолюцию.

          Что-бы помочь перегруппироваться и довооружиться курдам, пока США помогают ИГИЛ
          Shurik70
          1. Татьяна Сегодня, 14:07
            шура матросов
            А у них есть выбор? Судя из новостей, хорошо их там проутюжили. Ребятки передохнут, залижут раны и снова в бой, до очередных люлей и ООНовского перемирия

            При вмешательстве ООН - под эгидой США - американские "гуманитарные" конвои под видом соблюдения всеобщего "ПЕРЕМИРИЯ" уже не раз безнаказанно эвакуировали в САР своих подручных боевиков из смертельных для них котлов, чтобы их использовать с пользой для Вашингтона и далее для тех же самых своих целей.

            Татьяна
            1. АнпеЛ Сегодня, 14:53
              Вопрос не в США. Вопрос в том почему Россия поддержала эту резолюцию.

              изначально Россия и была автором резолюции, но согласия от "партнеров" по моментам не было. а вот буквально сразу после того как бородатых отлохматили малость в Гуте (в т.ч. с помощью нашей авиации) все моменты "партнерам" стали ясны и понятны, и согласие тут же появилось
              АнпеЛ
          2. Одиссей Сегодня, 14:09
            belay Курды под США,у них вся Сирия восточнее Евфрата зачем им помогать ?
            Если Вы про Афринских курдов,то там уже все договорились,Турки взяли зону вдоль границы (и залезть в их зону не получиться),Иран/Сирия/Россия сам Африн. Там проблема в том,чтобы разоружить местных курдов,а не в том,чтобы вооружать.
            Игил же перешел к партизанской войне.США он не нужен,они спокойно отбыли себе зону в Сирии восточнее Евфрата(с помощью курдов) и не парятся.
            Одиссей
            1. Viktor.12.71 Сегодня, 15:21
              Цитата: Одиссей
              Курды под США,у них вся Сирия восточнее Евфрата зачем им помогать ?

              К сожалению большинство форумчан думают что в Афринах турки воюют против SDF.
              Viktor.12.71
        2. шура матросов Сегодня, 14:08
          В резолюции говорится о прекращении огня для доставки гуманитарной помощи пострадавшим гражданским (все прекрасно понимаюи, что это всего лишь ширма прикрыть боевиков, но все же). Не прими Россия резолюцию, скажут русские тираны, агрессоры и все в этом ключе. А оно вам надо?
          шура матросов
        3. Vita VKO Сегодня, 14:29
          Цитата: Одиссей
          почему Россия поддержала эту резолюцию

          Была информация из арабских источников, что в Восточной Гуте и Африне под раздачу попали сотни американских наемников ЧВК и инструкторов. Если бы не это перемирие, то из них почти ни кто бы не выбрался из этих котлов. А сейчас под прикрытием эвакуации раненых они все покинут эти районы, если конечно не дураки. Именно поэтому у представителей США в ООН начался такой психоз с требованиями немедленно прекратить огонь со стороны сирийской армии.
          Vita VKO
        4. ASG7 Сегодня, 14:35
          Так Россия поддержала перемирие с вооруженной оппозицией, а не с террористическими группировками, а вот уж кто из них кто пускай доказывают сами. Сложили оружие - оппозиция. нет террористы. Все довольно просто и понятно.
          ASG7
      2. Монос Сегодня, 13:58
        Сирийская оппозиция согласилась на режим прекращения огня в Восточной Гуте и Африне

        Представляю себе заголовок: "Террорист, блокированный в доме в пригороде Вашингтона, согласился на режим прекращение огня. И попросил привезти ему пиццу.".
        Монос
      3. шура матросов Сегодня, 14:00
        По 'неподтвержденным' данным в восточной Гуте полягло немножко представителей США (ответка за российских невоенных?). Янки даже на изменения и дополнения к резолюции согласились.
        шура матросов
        1. Sirocco Сегодня, 14:52
          Цитата: шура матросов
          По 'неподтвержденным' данным в восточной Гуте полягло немножко представителей США

          Су-57 начали делать то, что Россия и обещала: атаковать анклавы «повстанцев» в восточной части Гуты, области к востоку от Дамаска. Су-57, нанесли мощные бомбовые удары и уничтожили большое количество техники и живой силы террористов в восточной Гуте. Но как оказалось позже, там же присутствовали наемники из американской ЧВК.

          В этом же источнике сообщили что там присутствуют солдаты НАТО, количество погибших конечно зашкаливает, будем ждать, и смотреть, реальные факты и цифры думаю будут позже. Если это не фейк, то и 57 пригодились)))
          Sirocco
      4. Комментарий был удален.
      5. Мар.Тира Сегодня, 14:22
        Восточная Гута и есть первый,главный оплот сопротивления и смуты подготовленный ЦРУ.для свержения власти Асада в 2011 году.Именно оттуда и расползалась зараза по многострадальной земле Сирии.Поэтому США и верещит, теряя свой последний оплот.Добивать их там надо,окончательно,и бесповоротно.Иначе война ни когда не закончится.
        Мар.Тира
    2. anjey Сегодня, 13:47
      Что то мало инфы по В Гуте...
      Су-57, нанесли мощные бомбовые удары и уничтожили большое количество техники и живой силы террористов в восточной Гуте. Но как оказалось позже, там же присутствовали наемники из американской ЧВК.
      Вот есть ссылка https://mediarepost.ru/siriya/164201-prinuzhdenie
      -k-miru-su-57-v-sirii-razgromil-naemnikov-iz-amer
      ikanskoy-chvk.html
      anjey
      1. Комментарий был удален.
      2. anjey Сегодня, 14:49
        если ссылка не открывается ,то на сайт "Голос Севастополя", Сирия, новости онлайн , там есть инфа об ударах Су -57 и чвк янки...
        anjey
        1. Aleksandr21 Сегодня, 15:07
          Попытался отследить источник новости, ссылки в итоге идут на американский сайт: halturnerradioshow, а вот ещё одна новость с этого сайта (через переводчик):

          "Российское правительство превзошло недавние забастовки Соединенных Штатов в отношении российских наемников в Сирии, однако записи от бойцов на местах показывают, насколько сильно их ударили по США.

          «Одна эскадра, потерявшая 200 человек ... сразу, другая потеряла 10 человек ... и я не знаю о третьей эскадрилье, но она тоже сильно разорвалась ... Так что три эскадрильи избивали», - считал человек российский контрактный солдат сказал в первой из трех аудиозаписей, полученных от источника, близкого к Кремлю, Polygraph.info, веб-сайта проверки фактов, связанного с «Голосом Америки».

          «Они избили наших задниц, как будто у нас были маленькие куски дерьма», - сказал мужчина.

          Считается, что американская забастовка после рейда на базу сирийских демократических сил (SDF), на которой находились американские войска, убила сотни российских военных подрядчиков, сражающихся вместе с просирийскими нерегулярными силами. Силы США забивали нападавших тяжелой артиллерией и воздушными ударами. "

          Как бы по этой новости можно понять, насколько надежный это источник.
          Aleksandr21
    3. предки с Дона Сегодня, 13:51
      Настораживает с какой легкостью оппозиционеры согласились на "перемирие", по выступлению агрессивной индуски представительнице США в ООН видно, что они не угомонятся до полного уничтожения, а сейчас им надо перегруппироваться, не более того.
      предки с Дона
    4. Владыка Ситх Сегодня, 13:52
      Кстати, уже освободили несколько поселков.
      Примерно в 8:30 A.M. (Дамасское время), Сирийская арабская армия (САА) начала первую фазу наступления в Восточной Гуте.

      Под руководством 4-го дивизиона сирийская арабская армия штурмовала район Аль-Нашабия в Восточной Гуте, захватив несколько точек вокруг батальона противовоздушной обороны, продвигаясь в направлении Хазрамы и Тала Фарзата.
      Владыка Ситх
      1. Одиссей Сегодня, 14:04
        Цитата: Владыка Ситх
        Примерно в 8:30 A.M. (Дамасское время), Сирийская арабская армия (САА) начала первую фазу наступления в Восточной Гуте.

        Наступление в Гуте после резолюции-это прямые бомбежки американцев.Суть в том,что там по их классификации нет ИГИЛ,АГ или Нусры.Не надо было подписывать резолюцию.
        Одиссей
        1. Deniska999 Сегодня, 14:07
          Откуда сведения о чьих-то советниках в Восточной Гуте?
          Deniska999
          1. Владыка Ситх Сегодня, 14:38
            Очень много шума, каждый день видео от Евроньюс, где показаны "Белые каски", спасающие детей.
            Заседание в ООН и так далее. Хотя месяц назад закончилось наступление в южной части провинции Алеппо, провинции Идлиб и Хама. Все молчали, как в рот воды набрали, хотя арт обстрелов и бомбардировок было в десятки раз больше.
            Владыка Ситх
      2. ul_vitalii Сегодня, 14:08
        Не нужно с фашистской точностью по времени исполнять решение о прекращении огня, играть на паузе как американцы, мол ещё пару раз и всё. Гумконвои необходимо проверять.
        ul_vitalii
    5. МИХАН Сегодня, 14:04
      В документе подчеркивается, что отряды будут соблюдать перемирие «с целью скорейшей доставки международной гуманитарной помощи пострадавшему от боевых действий населению в Восточной Гуте».

      Прям как на Украине... хе хе
      Эх видали мы эти "перемирия"..Мочит чертей все равно будем!
      А главное "советников" , запросивших SOS-! Ds zfhkt! Вы нам еще за парней ЧВК ответите..! faqu sherty
      МИХАН
    6. Комментарий был удален.
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 13:43
    объявили о своем согласии подчиниться
    Скорее радостно встретили это известие , как всегда подоспевшее в момент получения ими люлей и дающее возможность передышки...
    КВУ-НСвД
    1. ul_vitalii Сегодня, 13:59
      Виктор, приветствую hi Кураторы марку держат, а этим баранам похоже всё равно, обколотые.
      ul_vitalii
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:05
        Кураторы марку держат,
        День добрый , Виталий . Конечно не хотят , чтобы бармалеев около Дамаска вырезали , вот и суетятся...
        КВУ-НСвД
        1. ul_vitalii Сегодня, 14:13
          Наши верха молчат, а интересно.
          ul_vitalii
  3. Теренин Сегодня, 13:53
    Как не меняй их название, а суть одна.
    Теренин
  4. Геркулесыч Сегодня, 13:53
    Нам сейчас нужно закосить под ОБСЕ, ничего не слышать, и утюжить боевиков дальше !ООН желательно послать подальше, и прямым текстом! В идиале из этой некчемной шараги нам самим, после возврата своих земель из состава укроины, нужно будет выйти !Никакого перемирия, хватит! Мало нас за нос водили? Начали в Гуте полировать янки и их шавок -гасить их и дальше!
    Геркулесыч
  5. Одиссей Сегодня, 13:53
    Шаг вперед-два назад. А в целом, какой - то лютый бред- зачем нужно было начинать операции в Гуте таскать туда войска,чтобы остановиться не начав ?
    Сейчас чтобы вылезти из этой ловушки,нам нужно только добить Гуту,Ярмук,Растанский котел и как-то урегулировать с США/Израилем зоны влияния на юге. После чего можно окончательно сдавать дела Иранцам в зоне которую контролирует правительство и перекрестившись уходить оттуда ( больше чем 2 ветки Турецкого потока мы все равно не выбьем)
    С такой же шизофренической политикой мы даже с Гутой будет мучаться еще года два. Единственный выигрыш "замирение" перед выборами.
    Одиссей
    1. Deniska999 Сегодня, 14:08
      Да начали уже наступление, успокойтесь.
      Deniska999
      1. Одиссей Сегодня, 14:12
        Цитата: Deniska999
        Да начали уже наступление, успокойтесь.

        Зачем тогда подписывать резолюцию о перемирии ? Не пишите чуши.
        Одиссей
        1. Genry Сегодня, 15:32
          Цитата: Одиссей
          Зачем тогда подписывать резолюцию о перемирии ? Не пишите чуши.

          Не ведите себя по принципу "чувак не читатель, чувак - писатель".
          Перемирие касается только нескольких группировок, которые ведут себя тихо. Америкосы хотели пропихнуть ещё несколько своих, но Россия отказалась. И только когда изменили список, было подписано соглашение. Но при этом, боевые действия против группировок вне списка, не отменяются.
          Genry
    2. шура матросов Сегодня, 14:12
      Зачем? Показали, что больше терпеть не будут. И не имеет значение умеренные там или суперумеренные повстанцы, чьи там инструкторы.
      шура матросов
      1. Одиссей Сегодня, 14:21
        Цитата: шура матросов
        Зачем? Показали, что больше терпеть не будут.

        Если бы что-то "показали",то не подписывали бы резолюции о перемирии,а просто бы начали наступление.Так как раз показали,зависимость от малейшего давления американцев.
        С Гутой (и другими пригородами Дамаска под боевиками) надо кончать. Иначе эта музыка будет вечной.
        Одиссей
  6. Жаждущий ветра Сегодня, 14:08
    Мне вот любопытно, сколько раз они предлогали перемирие имея преимущество? Какого члена ведётесь на перемирие, только капитуляция, с последующей сатисфакцией. Водят за нос дураков, не будьте идиотами.
    Жаждущий ветра
  7. Piramidon Сегодня, 14:15
    Как только "умеренным" зажали "фаберже" в тисках, так сразу закудахтали о перемирии. А до этого даже от диалога по примирению под эгидой России морды воротили и гордо сдристнули с совещания. Видимо, даже янкесы поняли, что дела их марионеток - не айс и дали указивку согласиться на диалог.
    Piramidon
  8. Громобой Сегодня, 14:18
    В документе подчеркивается, что отряды будут соблюдать перемирие «с целью скорейшей доставки международной гуманитарной помощи пострадавшему от боевых действий населению в Восточной Гуте».
    Неплохо "ребята" устроились---чуть их прижмут,так сразу прекращение огня,гумконвои(подвоз боеприпасов)...
    Если хотите победить,то устраивайте перемирие,но только на своих условиях,а именно:сложить оружие,сдаться в плен и там пройти фильтрацию.В Сталинграде и при штурме Берлина немцев давили до полной и безоговорочной капитуляции,а другого метода нет.
    Громобой
    1. Genry Сегодня, 15:38
      Сирии и России выгодно, когда несколько "фронтов" замораживаются. Тогда больше сил можно перекинуть на другие направления. И перемирие касается только тех сил, список которых утвердила Россия, т.е. Восточную Гуту будут продолжать "обрабатывать" без остановки.
      Genry
  9. Монархист Сегодня, 14:37
    Цитата: Одиссей
    Цитата: Pax tecum
    Это же отработанный американский алгоритм, порядок действий: через "карманный" аппарат ООН оперативно влиять на ситуацию, которая не в пользу сложилась. Иначе "подготовленные кадры" быстро выбьют. А, там и до провала не далеко..

    Вопрос не в США. Вопрос в том почему Россия поддержала эту резолюцию.

    На мой взгляд: наши тоже извлекут пользу,а иначе не может быть
    Монархист
  10. sir_obs Сегодня, 14:38
    Снова на те же грабли. Как только они согласны на прекращение огня, огонь нужно усилить и добить . Им просто нужна передышка. Сколько модно вестись на это.
    sir_obs
  11. ibn.shamai Сегодня, 14:46
    [quote=шура матросов]А у них есть выбор? Судя из новостей, хорошо их там проутюжили. Ребятки передохнут, залижут раны и снова в бой, до очередных люлей и ООНовского перемириИ
    Так это американцы потребовали немедленного выполнения резолюции ООН по перемирию! Как на укроине. Как начинают прессовать ихних бармалеев, так сразу требуют перемирия! crying
    ibn.shamai
    1. anjey Сегодня, 14:53
      Похоже и амеров в замес взяли и натовцев,как говорится всех тварей по паре ...
      anjey
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