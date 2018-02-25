Захарова объяснила интерес США к российским выборам
Тема президентских выборов в РФ интересна американцам для продолжения своей внутриполитической риторики, а также в силу их традиционной вовлеченности во внутренние процессы по всему миру, передает ТАСС заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
По ее словам, реакция на заинтересованность США во внутриполитических процессах в России должна быть обличающей, но спокойной.
Нужно, «во-первых, предупреждать, во-вторых, вскрывать все случаи подобных и попыток, и непосредственно самих действий, что мы и делаем». Необходимо «реагировать, но реагировать достаточно спокойно», как это делаю сами американцы, добавила Захарова.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что «США делают шаги, которые направлены на вмешательство в наши внутренние дела, на нагнетание напряженности в отношениях в преддверии выборов президента России».
Наши выборы интересны им в двух контекстах. Первое – это для продолжения своей внутриполитической риторики, она не снижает накала. Второй момент – это привычная и традиционная вовлеченность США вообще во все внутренние процессы во всех регионах мира,сказала Захарова в эфире канала НТВ.
Правила о том, что нельзя вмешиваться во внутреннюю политику других государств, работают и должны работать, с их точки зрения, для всех, кроме одной исключительной страны, которой являются США,отметила представитель МИД.
По ее словам, реакция на заинтересованность США во внутриполитических процессах в России должна быть обличающей, но спокойной.
Нужно, «во-первых, предупреждать, во-вторых, вскрывать все случаи подобных и попыток, и непосредственно самих действий, что мы и делаем». Необходимо «реагировать, но реагировать достаточно спокойно», как это делаю сами американцы, добавила Захарова.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что «США делают шаги, которые направлены на вмешательство в наши внутренние дела, на нагнетание напряженности в отношениях в преддверии выборов президента России».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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