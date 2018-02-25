04:00 26 февраля

Захарова объяснила интерес США к российским выборам

Тема президентских выборов в РФ интересна американцам для продолжения своей внутриполитической риторики, а также в силу их традиционной вовлеченности во внутренние процессы по всему миру, передает ТАСС заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.



Наши выборы интересны им в двух контекстах. Первое – это для продолжения своей внутриполитической риторики, она не снижает накала. Второй момент – это привычная и традиционная вовлеченность США вообще во все внутренние процессы во всех регионах мира,
сказала Захарова в эфире канала НТВ.


Правила о том, что нельзя вмешиваться во внутреннюю политику других государств, работают и должны работать, с их точки зрения, для всех, кроме одной исключительной страны, которой являются США,
отметила представитель МИД.

По ее словам, реакция на заинтересованность США во внутриполитических процессах в России должна быть обличающей, но спокойной.

Нужно, «во-первых, предупреждать, во-вторых, вскрывать все случаи подобных и попыток, и непосредственно самих действий, что мы и делаем». Необходимо «реагировать, но реагировать достаточно спокойно», как это делаю сами американцы, добавила Захарова.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что «США делают шаги, которые направлены на вмешательство в наши внутренние дела, на нагнетание напряженности в отношениях в преддверии выборов президента России».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 61

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  1. nemec55 Вчера, 18:01
    За Грудинина
    nemec55
    1. GABALIS Вчера, 18:03
      За Филипова
      GABALIS
      1. Chertt Вчера, 18:04
        За Рептилойдов
        Chertt
        1. vovanpain Вчера, 18:07
          За Динозавров.
          vovanpain
          1. СРЦ П-15 Вчера, 18:10
            Цитата: vovanpain
            За Динозавров.

            "... а что Титов?" wassat
            СРЦ П-15
            1. vovanpain Вчера, 18:14
              Цитата: СРЦ П-15
              а что Титов?"

              Ам это кто такой? laughing hi
              vovanpain
              1. cniza Вчера, 18:16
                Цитата: GABALIS
                За Филипова


                А кто такой Филиппов?
                cniza
                1. GABALIS Вчера, 18:19
                  Такой же как Грудинин fellow
                  GABALIS
              2. СРЦ П-15 Вчера, 18:16
                Цитата: vovanpain
                Ам это кто такой?

                Сам хочу узнать: что это такое - Титов! laughing hi
                СРЦ П-15
                1. Николай Грек Вчера, 18:59
                  Цитата: СРЦ П-15
                  Цитата: vovanpain
                  Ам это кто такой?

                  Сам хочу узнать: что это такое - Титов! laughing hi

                  это какая-то своеобразная политреклама...причем, бесящая капитально!!! am am am wassat wassat lol lol lol
                  Николай Грек
                2. vik669 Вчера, 22:25
                  Те за Сталина, за Ленина, Я за всех российских баб.
                  vik669
                  1. Татьяна Вчера, 22:55
                    vik669
                    Те за Сталина, за Ленина, Я за всех российских баб.
                    Ха! Анекдот вспомнила!

                    Рядовой делает не то, что надо. Взбешённый командир на него заорал:
                    - Ну вот что ты делаешь, что ты делаешь, рядовой Петров?! Ты скажи мне: о чём, вот, ты сейчас думаешь? Вот скажи мне! Только честно!
                    - Честно?
                    - Да, честно!!!
                    - О бабах я думаю, - признался солдат.
                    - О бабах?...- опешил командир. - Как о бабах? Почему о бабах?!
                    - А всегда о них думаю...
                    Татьяна
            2. Балу Вчера, 18:16
              Цитата: СРЦ П-15
              Цитата: vovanpain
              За Динозавров.

              "... а что Титов?" wassat

              Политтехнология, типичный пример НЛП в действии-создать акцентуацию, не совсем "25 кадр", но близко к этому.
              Балу
              1. СРЦ П-15 Вчера, 18:19
                Цитата: Балу
                Политтехнология, типичный пример НЛП в действии-создать акцентуацию, не совсем "25 кадр", но близко к этому.

                Я сегодня в комменте к "Итогам" уже хвалил политтехнологов Титова - умные ребята: чем больше нелепость, тем больше притягивает. yes
                СРЦ П-15
            3. Винни76 Вчера, 21:29
              Цитата: СРЦ П-15
              .. а что Титов?"

              Обьелся жареных котов
              Винни76
          2. Не либероид Русский Вчера, 18:12
            за инфузорию туфельку
            Не либероид Русский
            1. Балу Вчера, 18:19
              Цитата: Не либероид Русский
              за инфузорию туфельку

              За миру-мир, графиням-графины, матроскам-матросов, каждой женщине-чего она хочет drinks
              Балу
        2. 79807420129 Вчера, 18:19
          За Спартак. soldier
          79807420129
          1. Балу Вчера, 18:23
            Цитата: 79807420129
            За Спартак. soldier

            за ЦСКА с детства болел, но что-то там пошло не так, охладел.
            За Ак-барс! drinks
            Балу
            1. 79807420129 Вчера, 18:25
              Цитата: Балу
              за ЦСКА с детства болел, но что-то там пошло не так, охладел

              Балу drinks hi С 1978 года Красно Белый soldier
              За Локомотив Ярославль! drinks
              79807420129
        3. Angestyr Вчера, 21:14
          Рекомендую за " Дирак Ангестун Гесепт " !!!!!
          Angestyr
          1. Балу Вчера, 21:41
            Цитата: Angestyr
            Рекомендую за " Дирак Ангестун Гесепт " !!!!!

            На сайте запрещено ругаться матом. Удалите комент, пока Банши не заметил. belay
            Балу
            1. Angestyr Вчера, 22:33
              Я думаю уважаемый Банши знает что это такое, и удалять не станет.
              Angestyr
    2. vovanpain Вчера, 18:05
      . Второй момент – это привычная и традиционная вовлеченность США вообще во все внутренние процессы во всех регионах мира,

      hi
      vovanpain
      1. rocket757 Вчера, 18:10
        Т.е. суют нос везде куда не звали.
        Нормальное такое желание прищемить!
        rocket757
        1. СРЦ П-15 Вчера, 18:13
          Не пустят на выборы только наблюдателей от американского посольства, представителям от других организаций доступ на выборы разрешён.
          СРЦ П-15
      2. Подрезчик Вчера, 18:10
        Правильно заявили (кажется МИД РФ), вы наших представителей не пустили на выборы год назад-и вашим представителям у нас делать нечего!!! good
        Привыкли свой клюв совать везде, разбрызгивая "демократические" сопли...
        Подрезчик
        1. cniza Вчера, 18:17
          Эти будут лезть без приглашения , а вернее уже лезут.
          cniza
          1. okko077 Вчера, 22:09
            Неплохо бы, провести "мастер класс" для пи_ндосов, как вмешиваются в выборы они, на примере наших выборов. Не крича , собрать все свидетельства и доказательства... , убедительно представить их в ООН и ввести санкции, ...заочно приговорить кого надо ..., ловить по всему миру и сажать..., оценить вред и возможные последствия для страны и мира ... в около 100 лярдов их зелени и ткнуть на всех уровнях в их пи_ндоскую РОЖУ....
            okko077
    3. ALEX_SHTURMAN Вчера, 18:10
      А ЧТО Титов??? laughing
      ALEX_SHTURMAN
      1. Балу Вчера, 18:17
        Цитата: ALEX_SHTURMAN
        А ЧТО Титов??? laughing

        А ничего... wassat
        Балу
        1. ALEX_SHTURMAN Вчера, 18:26
          так и я о том же wink
          ALEX_SHTURMAN
    4. Не либероид Русский Вчера, 18:11
      может уже предвыборную агитацию в подъезд к собутыльникам вынесете ? достали уже своими грудиниными путинами жириновскими и остальными куклами во власти... ресурс в помойку с плакатами за ... 2018 превратили уже
      Не либероид Русский
    5. Vladimir 5 Вчера, 18:37
      В.Путин отработал 18 лет и принёс стабильность, сегодня длительная стабильность без развития превращается в загнивание всего в государстве, что и видим. Смена слоя руководства необходима, среди кандидатов только П.Грудинин представляет действующие партии и является кандидат от патриотических сил, могущих управлять государством. Странное поведение кандидата С.Бабурина, явно без достаточной команды, отнимет несколько процентов голосов патриотов у П.Грудинина. Такая позиция С.Бабурина указывает на его роль "засланного казачка" от либерастов и прочих антипатриотов.Остальные кандидаты, только бутафория для легитимности выборов.
      Vladimir 5
      1. Кубик123 Вчера, 18:52
        Цитата: Vladimir 5
        кандидат от патриотических сил, могущих управлять государством.

        Напоминает анекдот про поручика Ржевского laughing
        "- Поручик, Вы умеете играть на скрипке?
        - Не знаю, мадам. Еще не пробовал."
        Кубик123
        1. rocket757 Вчера, 19:36
          Кандидат №1, он и будет. Шо копья то ломать, когда так сложилось.
          Янки и иже с ними всё равно нос свой засунут и шоб они не вынюхали, визга будет много.
          Главное нам эт всё поф, эт наша "свадьба", шо заказали то и получим.
          rocket757
      2. Incvizitor Сегодня, 00:42
        Идеи этого кадра утопические лозунги не чем не подкреплённые напоминают ту хр.нь что нам раньше втирали о "перестройках" всяких, мол вот всё будет и заживём сразу как в сказке, не у каких олигархов он ничего отжимать не станет ибо не самоубийца а если таки попытается то кончит как Кеннеди.
        Incvizitor
    6. Николай Грек Вчера, 18:58
      Цитата: nemec55
      За Грудинина

      он предлагает свалить из Сирии!!!
      Николай Грек
      1. rocket757 Вчера, 20:36
        В Сирии дело надо закончить, а не сваливать просто так, потому что ......
        rocket757
        1. Николай Грек Вчера, 21:00
          Цитата: rocket757
          В Сирии дело надо закончить, а не сваливать просто так, потому что ......

          так я о том же..а этот вроде предлагает свалить оттуда!!!
          Николай Грек
          1. rocket757 Вчера, 21:51
            Не увлекался, не смотрю. Поначалу вроде криативчик был, а потом как всегда.
            Давно понятно, что играет только кандидат №1.
            Не радуюсь и не расстроен, моего кандидата просто нет.
            rocket757
            1. Николай Грек Вчера, 22:05
              Цитата: rocket757
              Не радуюсь и не расстроен, моего кандидата просто нет.

              ну тада с нами за Вову!!! wassat wassat drinks drinks drinks laughing laughing laughing
              Николай Грек
    7. Комментарий был удален.
    8. serg999 Вчера, 19:00
      За груди Нины!
      serg999
      1. Балу Вчера, 21:42
        Цитата: serg999
        За груди Нины!

        Пргосто за Нину drinks
        Балу
    9. Incvizitor Вчера, 19:16
      За Грудинина

      Это США то?
      Incvizitor
    10. mashinist Вчера, 20:43
      За письку в рот laughing
      mashinist
  2. DEZINTO Вчера, 18:06
    За великую летающую макаронину!



    С фрикадельками - обязательно! yes
    DEZINTO
  3. Tusv Вчера, 18:11
    За Гвардейцев
    Tusv
  4. Incvizitor Вчера, 19:17
    кроме одной исключительной страны

    Была уже одна "исключительная" страна, правда там это называли "высшая раса"- плохо закончили и ФША ждёт такой же конец.
    Incvizitor
  5. А. Привалов Вчера, 19:50
    "Тема президентских выборов в РФ интересна американцам."
    Интерес точно таков, как был лет 40,50 и 60 назад, к выборам в СССР. hi
    А. Привалов
    1. APASUS Вчера, 20:26
      Цитата: А. Привалов
      Интерес точно таков, как был лет 40,50 и 60 назад, к выборам в СССР.

      Как бы вы отнеслись к тому что одна из партий Израиля получала свои инструкции и финансирование в посольстве (например Сальвадора) ,а часть парламентариев (например России )высказывали протест против снятия кого то из выборов?
      APASUS
    2. Incvizitor Вчера, 22:42
      Холодная война что тогда что сейчас...
      Incvizitor
    3. Маз Вчера, 23:09
      Цитата: А. Привалов
      "Тема президентских выборов в РФ интересна американцам."
      Интерес точно таков, как был лет 40,50 и 60 назад, к выборам в СССР. hi

      А как там Нитаньяху? Его посадят или нет? Всё таки премьер министр? А как там Арье Дери, его второй раз посадят? Всё таки министр МВД?
      Маз
      1. А. Привалов Вчера, 23:32
        Цитата: Маз
        Цитата: А. Привалов
        "Тема президентских выборов в РФ интересна американцам."
        Интерес точно таков, как был лет 40,50 и 60 назад, к выборам в СССР. hi

        А как там Нитаньяху? Его посадят или нет? Всё таки премьер министр? А как там Арье Дери, его второй раз посадят? Всё таки министр МВД?

        Не волнуйтесь. Даже если и посадят их обоих, вам израильское пособие и медицину не отменят. Более того, когда вам в в Незалежній станет паршиво и вы решитесь вернуться в Израиль, примут. Без куска хлеба не останетесь. Можете продолжать лить дерьмо на Израиль совершенно спокойно. hi
        А. Привалов
  6. APASUS Вчера, 20:16
    Что надо было сделать Захаровой ,так это строго предупредить "партнеров" от шагов способных повлиять на выборы.Еще бы надо было просто снять Грудинина и Собчак ,за прямую поддержку американскими политиками и высказывания американских Конгрессменов .
    APASUS
  7. Под куполом Вчера, 20:30
    вся дума хлопала когда выбрали трампа, в конгрессе так же будут. да и выборов нет
    Под куполом
    1. rocket757 Вчера, 21:57
      Бред, там доф людей говоривших адекватно., хотя балбесов тож хватает, т.е. как везде.
      Выборы без выбора, бывает и так, но выборы то будут, просто выбор известен заранее, так тож бывает много где и часто.
      Эт наша "свадьба" а остальное нам поф.
      rocket757
  8. manne mann Вчера, 20:44
    Конечно будут вмешиваться, если этих подонков никто за это не наказывает! Будем наказывать - будут думать перед тем как вмешаться!
    manne mann
  9. mikh-korsakov Вчера, 20:47
    Умники, объяснила мне неразумному, я-то думал, что вовлеченность США в наши выборы продиктована желанием вновь видеть Путина на посту. Несколько раз Захарова подчеркнула, что реакция на вмешательство в выборы должна быть спокойной, типа, нам кажется, что вы вмешались в наши выборы, это вызывает нашу озабоченность и не поспособствует.
    mikh-korsakov
  10. сталевар Вчера, 21:53
    Интересно, а почему никто не объясняет почему Путин идёт на выборы через нарушение конституции РОССИИ? А между прочим за эту конституцию людей из танков расстреляли! Да и США про это как то молчат в тряпочку, даже как то странно! Такие законно послушные. А Захарова с Лавровым что то давно озабоченность не проявляли по поводу сноса советских памятников в Польше! Устали наверное? Выборы Путина важнее.
    сталевар
    1. XXXIII Сегодня, 00:00
      Цитата: сталевар
      Интересно, а почему никто не объясняет почему Путин идёт на выборы через нарушение конституции РОССИИ?
      А что нарушил в конституции? request
      XXXIII
  11. Под куполом Сегодня, 00:34
    В посольстве России в Аргентине нашли 400 кг. кокаина
    Под куполом
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