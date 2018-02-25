Захарова объяснила интерес США к российским выборам

Наши выборы интересны им в двух контекстах. Первое – это для продолжения своей внутриполитической риторики, она не снижает накала. Второй момент – это привычная и традиционная вовлеченность США вообще во все внутренние процессы во всех регионах мира,

Правила о том, что нельзя вмешиваться во внутреннюю политику других государств, работают и должны работать, с их точки зрения, для всех, кроме одной исключительной страны, которой являются США,