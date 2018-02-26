Су-57 получил «умную обшивку»
Российские Су-57 получили радиолокационную станцию Н036 «Белка», антенны которой размещены не только в носу машины (что позволяет видеть объекты в передней полусфере), но и распределены по поверхности самолета, сообщают Известия.
Это обеспечит истребителю расширенные возможности. Машина получит круговой обзор на сотни километров.
«Традиционно антенны радара устанавливаются в носовой части истребителя в специальных обтекателях из радиопрозрачного материала. Станция плотно вписана в конструкцию самолета и не снижает его скорость и маневренность. Теоретически такое размещение РЛС обеспечивает обзор примерно на 180 градусов. Радар не видит противника, который атакует сзади или со стороны крыльев», – говорится в публикации.
В ходе летных испытаний Н036 подтвердила заявленные параметры.
«Белка» выполнена по технологии АФАР. Традиционную антенну заменяет так называемая антенная решетка.
По словам эксперта Алексея Леонкова, распределение по поверхности Су-57 элементов РЛС обеспечит фактически полный обзор воздушной обстановки.
Это обеспечит истребителю расширенные возможности. Машина получит круговой обзор на сотни километров.
«Традиционно антенны радара устанавливаются в носовой части истребителя в специальных обтекателях из радиопрозрачного материала. Станция плотно вписана в конструкцию самолета и не снижает его скорость и маневренность. Теоретически такое размещение РЛС обеспечивает обзор примерно на 180 градусов. Радар не видит противника, который атакует сзади или со стороны крыльев», – говорится в публикации.
В ходе летных испытаний Н036 подтвердила заявленные параметры.
Характеристики радара подтверждены в основных режимах – при сканировании воздушного пространства и земной поверхности. Мы сумели оценить недостатки предшествующих разработок и использовать последние научные достижения. Например, в части так называемой умной обшивки – когда активные фазированные антенные решетки разных диапазонов распределены по телу истребителя,рассказал газете гендиректор Научно-исследовательского института приборостроения им. В.В. Тихомирова (НИИП) Юрий Белый.
«Белка» выполнена по технологии АФАР. Традиционную антенну заменяет так называемая антенная решетка.
По словам эксперта Алексея Леонкова, распределение по поверхности Су-57 элементов РЛС обеспечит фактически полный обзор воздушной обстановки.
Летчик увидит всё, что вокруг него происходит, по всем направлениям. В современном воздушном бою, когда по самолету бьют и ПВО, и авиация противника, круговой обзор дает большое преимущество. На Су-57 компоненты РЛС, скорее всего, размещены в передней кромке крыла, сверху фюзеляжа и под ним, а также в хвостовом оперении. Использование антенн, работающих в разных диапазонах, практически сводит на нет все стелс-новации F-22 и F-35,отметил эксперт.
Использованы фотографии: ПАО «Компания «Сухой»
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