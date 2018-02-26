Су-57 получил «умную обшивку»

Характеристики радара подтверждены в основных режимах – при сканировании воздушного пространства и земной поверхности. Мы сумели оценить недостатки предшествующих разработок и использовать последние научные достижения. Например, в части так называемой умной обшивки – когда активные фазированные антенные решетки разных диапазонов распределены по телу истребителя,

Летчик увидит всё, что вокруг него происходит, по всем направлениям. В современном воздушном бою, когда по самолету бьют и ПВО, и авиация противника, круговой обзор дает большое преимущество. На Су-57 компоненты РЛС, скорее всего, размещены в передней кромке крыла, сверху фюзеляжа и под ним, а также в хвостовом оперении. Использование антенн, работающих в разных диапазонах, практически сводит на нет все стелс-новации F-22 и F-35,