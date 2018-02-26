16:18 26 февраля

Су-57 получил «умную обшивку»

Российские Су-57 получили радиолокационную станцию Н036 «Белка», антенны которой размещены не только в носу машины (что позволяет видеть объекты в передней полусфере), но и распределены по поверхности самолета, сообщают Известия.



Это обеспечит истребителю расширенные возможности. Машина получит круговой обзор на сотни километров.


«Традиционно антенны радара устанавливаются в носовой части истребителя в специальных обтекателях из радиопрозрачного материала. Станция плотно вписана в конструкцию самолета и не снижает его скорость и маневренность. Теоретически такое размещение РЛС обеспечивает обзор примерно на 180 градусов. Радар не видит противника, который атакует сзади или со стороны крыльев», – говорится в публикации.

В ходе летных испытаний Н036 подтвердила заявленные параметры.

Характеристики радара подтверждены в основных режимах – при сканировании воздушного пространства и земной поверхности. Мы сумели оценить недостатки предшествующих разработок и использовать последние научные достижения. Например, в части так называемой умной обшивки – когда активные фазированные антенные решетки разных диапазонов распределены по телу истребителя,
рассказал газете гендиректор Научно-исследовательского института приборостроения им. В.В. Тихомирова (НИИП) Юрий Белый.

«Белка» выполнена по технологии АФАР. Традиционную антенну заменяет так называемая антенная решетка.

По словам эксперта Алексея Леонкова, распределение по поверхности Су-57 элементов РЛС обеспечит фактически полный обзор воздушной обстановки.

Летчик увидит всё, что вокруг него происходит, по всем направлениям. В современном воздушном бою, когда по самолету бьют и ПВО, и авиация противника, круговой обзор дает большое преимущество. На Су-57 компоненты РЛС, скорее всего, размещены в передней кромке крыла, сверху фюзеляжа и под ним, а также в хвостовом оперении. Использование антенн, работающих в разных диапазонах, практически сводит на нет все стелс-новации F-22 и F-35,
отметил эксперт.

Использованы фотографии: ПАО «Компания «Сухой»
48

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 29

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. IMH Сегодня, 11:35
    Будем посмотреть. Работы с Су-57 много, Сирийская командировка может ее (работы) и добавить. А вообще интересно, что у России с пятым поколением выйдет.
    IMH
    1. Тралл Сегодня, 11:38
      Цитата: IMH
      вообще интересно, что у России с пятым поколением выйдет

      с какой целью интересуетесь? smile
      Тралл
      1. Anarchist Сегодня, 11:40
        Главное, чтобы было место на понеле управления для всех новшеств! И чтоб пилот с ума не сошёл от количества получаемой информации...
        Anarchist
        1. dauria Сегодня, 12:29
          И чтоб пилот с ума не сошёл от количества получаемой информации..


          Так эта информация для мозгов самолёта и в общую сеть. Лётчику большая часть её и не нужна. У американцев вон всерьёз рассматривается беспилотный вариант F-35. В наше время даже на китайской игрушке -квадрокоптере стоит полётный контроллер с 6-ти осевым гироскопом, вариометрами , компасом и 32-х разрядным процессором . Эта САУ и держит игрушку даже при безруком "управлении". Спичечный коробок, цена 500 руб. ( " военные" схемы в РФ есть, не сокрушайтесь )
          dauria
          1. Монос Сегодня, 13:27
            Зачем вводить в заблуждение читателей? О "умной обшивки" на СУ-57 речь не идёт. На нём установлено 5 АФАРов: фронтальная, две - бокового обзора и две, расположенные в законцовках крыла. То есть самолет способен «глядеть» во все стороны одновременно. Кроме того есть широкополосная станция предупреждения об облучении, способная замечать не только сигнал РЛС противника, но и выделять и идентифицировать шумоподобные сигналы, например работу РЛС истребителя F-22 в так называемом режиме низкой вероятности перехвата. Плюс к этому есть развитая система оптических сенсоров, позволяющая скрытно обнаруживать, опознавать и измерять дальность до воздушной цели с любого ракурса. Ну и есть системы РЭБ. Но это не имеет никакого отношения к так называемой "умной обшивке".
            Монос
            1. dauria Сегодня, 13:45
              Но это не имеет никакого отношения к так называемой "умной обшивке".


              Если говорить о плёнках по МЭМС технологиям вперемежку с электроникой ( искусственной "кожей" ) , умеющей распознавать напряжения, обтекание и проч., да ещё и реагировать на это wink - то конечно, нет никакой "умной обшивки". Но тогда уж добавьте, что и у супостата её тоже нет. Единичные эксперименты с БПЛА не в счёт.
              dauria
              1. Монос Сегодня, 13:50
                Цитата: dauria
                Но тогда уж добавьте, что и у супостата её тоже нет.

                Да, вы знаете, супостат мне как-то пофиг. А насчёт тех технологий, о которых вы говорите, они только в разработке.
                Монос
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 11:41
      Будем посмотреть.
      Может для испытаний этого оборудования в том числе го в Сирию и перегнали ? Правда если испытания будут признаны удачными , то значит "посмотреть" на него во всей красе с Пингвинов и Ящеров было проблематично winked
      КВУ-НСвД
    3. Мар.Тира Сегодня, 11:46
      Странное суждение?Вы что Россию банановой республикой считаете что ли?А что у США вышло?F-35 участвовал в боях,перехватах?Выйдет будьте спокойны.
      Мар.Тира
    4. Jackyun Сегодня, 11:48
      Как минимум один положительный результат уже достигнут. Полосаты прекратили использование F-22 в сирийской кампании.
      Jackyun
      1. okko077 Сегодня, 12:12
        Какой бред? На серийном F35 всё это стоит....Уровень эксперта нулевой...А учёный рассказывает группе блондинок или корреспонденту ,берущему интервью....На какой уровень аудитории рассчитана вся эта профанация ?
        okko077
        1. Mestny Сегодня, 13:20
          Автор рассказывает про СУ-57, безотносительно того, что там стоит на F-35.
          Mestny
    5. gromoboj Сегодня, 14:44
      Желаете приобрести ? Пингвины чем то не устраивают ?
      gromoboj
    6. андрсон Сегодня, 15:10
      Почему выйдет?Самолёт уже есть.проходит испытания...Вот бы РЭБ проверит на на ф35 и ф22 с израилськой и натовской начинкой на поражение систем управления и наведения , да и пульса лётчика проверить после катапультирования или столкновения.
      андрсон
  2. предки с Дона Сегодня, 11:43
    Цитата: IMH
    Будем посмотреть. Работы с С-57 много, Сирийская командировка может ее (работы) и добавить. А вообще интересно, что у России с пятым поколением выйдет.

    "С"-это аббревиатура зенитного комплекса, в часности С-75 сбивались еще "фантомы", а СУ-57 это самолет, для современного боя, так что смотрите и не суйтесь.
    предки с Дона
    1. IMH Сегодня, 11:45
      Исправил. Очепятка была
      IMH
    2. IMH Сегодня, 11:46
      Вы за нас не переживайте tongue
      IMH
      1. Тралл Сегодня, 11:47
        Цитата: IMH
        Вы за нас не переживайте tongue

        Что-то опять вот и случилось? smile
        Тралл
      2. предки с Дона Сегодня, 11:51
        Я за Вас в хорошем смысле переживаю, без обид !
        предки с Дона
  3. роман66 Сегодня, 11:53
    это не та белка. что порошенки покою не дает?
    роман66
  4. ланс Сегодня, 11:58
    наверно израиль интересует не появится ли «линза» на су-57 при эксплуатации- проще говоря не сдуется ли песком стелс покрытие?
    ланс
  5. Комментарий был удален.
  6. Западфшоке Сегодня, 12:14
    Уже сто раз обсуждалось, что распределенные антены как L-диапазона в крыльях нужны для целей госопознавания, связи, антены в хвостах нужны для оповещения о ракетных атаках, а не для выявления самолетов стэлс.
    Западфшоке
    1. Genry Сегодня, 12:40
      Цитата: Западфшоке
      распределенные антены как L-диапазона в крыльях нужны для целей госопознавания, связи, антены в хвостах нужны для оповещения о ракетных атаках, а не для выявления самолетов стэлс.

      То есть ракеты стелс обнаруживать можно, а самолёты "низзя" ?
      И как происходит гос-опознование у самолётов без антенн в крыльях?
      Какая оценка по математике была у вас в школе, в "старшем классе"?
      Genry
      1. Mestny Сегодня, 13:22
        Он пока не знает какая оценка. До экзаменов ещё долго учится.
        Mestny
  7. XXXIII Сегодня, 12:24
    Су-57 получил «умную обшивку»
    Нормально так упокавали... good

    Система Ш121 разработана АО "НИИП имени В.В. Тихомирова" из Жуковского и включает в себя РЛС Н036 и систему постановки электронных помех Л402. РЛС Н036 "Белка" включает в себя пять антенн с АФАР, три в Х-диапазоне и две в L-диапазоне, которые контролируют пространство в 270 градусов (по 135 градусов влево и вправо от оси самолета). Использование L-диапазона в работе РЛС в режиме "воздух-воздух" является основным средством обнаружения малозаметных самолетов у Т-50. По словам директора НИИП Юрия Белых, последняя РЛС Н036, выпущенная опытном производством института, установлена на самолете Т-50-9. Будущие самолеты будут оснащаться РЛС производства АО "Государственный Рязанский приборный завод".
    XXXIII
    1. XXXIII Сегодня, 12:30
      Это образец - Т-50-9 (бортовой номер "059") - первый полет 24 апреля 2017 года + комплект бортового оборудования под серийное производство (радиолокационный комплекс системы управления вооружением Ш121 + оптико-электронная интегрированная система 101КС)..... feel
      XXXIII
    2. Vita VKO Сегодня, 14:23
      Цитата: XXXIII
      Нормально так упаковали.

      Причем летчик там явно "лишний". laughing
      Серьезно, без летчика легко увеличить допустимые перегрузки и маневренность минимум в два раза, а скорость до 4-х маха. Даже при обнаружении такую шуструю машину ни одна ПВО не возьмет, за то сам он будет "без страшно" атаковать до полного расхода БК, а потом еще давать ЦУ другим средствам поражения пока топлива хватит.
      Vita VKO
  8. cniza Сегодня, 12:29
    Использование антенн, работающих в разных диапазонах, практически сводит на нет все стелс-новации F-22 и F-35,
    отметил эксперт.


    Спорно , как это доказано и кто сделал заключение.
    cniza
  9. татарин 174 Сегодня, 13:57
    И пилот будет видеть обстановку вокруг самолёта примерно вот так? Похоже всё-таки проходит обкатка первой версии двухсредного самолёта "атмосфера-космос".
    татарин 174
Картина дня