16:16 26 февраля

В Ливии заметили МиГ-25

"Трехмаховый" истребитель-перехватчик МиГ-25 замечен на аэродроме ливийской Мисураты. Судя по появившимся в Сети фотографиям, крылатая машина находится в рабочем состоянии и даже способна применять ракеты воздух-воздух Р-40.

Сообщалось, что в начале 80-х гг. Ливия имела на вооружении около 80 таких перехватчиков, которые активно использовались ВВС Джамахирии в ходе конфликта в Чаде во время противостояния с США.

В Ливии заметили МиГ-25



Однако к началу нового века большая часть этих самолетов из-за отсутствия запасных частей оказалась в небоеспособном состоянии. Поэтому МиГи не сыграли никакой роли в ходе агрессии стран НАТО против этого государства.

После развала Ливии на зоны влияния соперничающих группировок в Мисурате было восстановлено 3 самолета. Один из них сбили в 2015 году при попытке бомбардировки сил соперников. Судя по всему, в настоящее время мисуратцам удалось поставить на крыло еще один "двадцать пятый".

Военные эксперты отмечают, что помощь ливийцам в ремонте этих самолетов оказывает Украина, именно ее специалисты замечены на аэродромах, контролируемых исламистами. Не исключено, что запчасти и ракеты Р-40 в эту "горячую точку" тоже попадают с Украины, передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: https://twitter.com/oryxspioenkop
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Комментарии 10

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  1. LASVEGAS Сегодня, 11:56
    Та ситуация, когда Один в поле не воин. В полюсе только украинцы-хоть какую- то денежку зарабатывают :)
    LASVEGAS
    1. cniza Сегодня, 12:22
      Цитата: LASVEGAS
      В полюсе только украинцы-хоть какую- то денежку зарабатывают :)


      Подрабатывают где только можно.
      cniza
  2. Irokez Сегодня, 11:57
    Куда ни плюнь везде хитрая рыжая личико проявляется с чубчиком (это не о самолётах).
    Irokez
  3. NN52 Сегодня, 12:50
    А летать то кто на них будет?
    Неужели пилоты у них в строю остались...
    NN52
    1. Vita VKO Сегодня, 14:08
      Цитата: NN52
      Неужели пилоты у них в строю остались..

      Заплатят, и те же украинские пилоты будут летать. Вот только кого они собрались сбивать не понятно. Для наведения нужна наземная инфраструктура радиотехнической разведки или самолет ДРЛО. А свободный поиск для МиГ-25 это самоубийство. Вывод напрашивается сам. С помощью это самолета планируется совершить масштабный теракт. Потому что сбить они могут только гражданский рейсовый борт, причем не один.
      Vita VKO
      1. yehat Сегодня, 15:57
        почему обязательно теракт?
        а что, задачи перехвата, даже гипотетические, нельзя рассматривать?
        С другими самолетами напряги - так почему не Миг-25?
        в любом случае наличие этого самолета - это возможности контроля своего неба.
        yehat
    2. svp67 Сегодня, 14:45
      Цитата: NN52
      А летать то кто на них будет?
      Неужели пилоты у них в строю остались...

      А кто ремонтировал, тот и пилотов поставит, тем более что таких пилотов на территории Африки ОЧЕНЬ много
      svp67
  4. Orionvit Сегодня, 13:27
    Что то подобное про МиГ-25-е в Ливии, я уже читал лет эдак пять назад. Почти слово в слово.
    Orionvit
  5. Evgeniy667b Сегодня, 14:24
    Да какая это зараза все замечает и подмечает? Чем то напоминает базарные сплетни. laughing
    Evgeniy667b
  6. 16112014nk Сегодня, 15:11
    ...оказывает Украина, именно её специалисты замечены...
    Украина: " Чтобы такого сделать плохого ?" Для потенциального союзника России.
    16112014nk
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