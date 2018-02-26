16:14 26 февраля

Российские конструкторы используют наработки для создания нового самолета с лазерным оружием

Российские инженеры намерены использовать имеющиеся наработки, полученные при создании самолета с лазерным оружием А-60 на базе Ил-76, сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.



Развитие данного комплекса состоялось, вся проделанная работа позволит сделать шаг вперед в создании подобных самолетов. (…) Скорее всего, позднее будет создан принципиально новый подобный самолет, но не на базе самолета Ил-76МД,
сказал источник агентству.


Собеседник добавил, что на данный момент работы по комплексу не ведутся.

О том, что в РФ ведутся работы по созданию лазерного комплекса, способного подавлять разведывательные средства с самолетов на земле, море, в воздухе и в космосе, стало известно в 2016 году.

А-60 – летающая лаборатория на базе Ил-76 (носитель лазерного оружия) существует с 1991 года. С помощью лаборатории проводились эксперименты по ослеплению оптических головок самонаведения вражеских ракет. В 2011-ом из-за отсутствия средств работы были приостановлены, однако уже в следующем году их возобновили. Предполагалось, что установка получит более мощный лазер, а сама лаборатория пойдет полную модернизацию.

Использованы фотографии: http://www.airwar.ru
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Комментарии 26

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  1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:04
    А-60 – летающая лаборатория на базе Ил-76 (носитель лазерного оружия) существует с 1991 года. С помощью лаборатории проводились эксперименты по ослеплению оптических головок самонаведения вражеских ракет. В 2011-ом из-за отсутствия средств работы были приостановлены, однако уже в следующем году их возобновили. Предполагалось, что установка получит более мощный лазер, а сама лаборатория пойдет полную модернизацию.
    Ну хоть лаборатория летающая есть и разработки не свёрнуты..И то радует..
    КВУ-НСвД
    1. Гигант мысли Сегодня, 12:08
      Ну, это всё , к сожалению, только намерения, а как они будут реализованы, одному Богу известно, ведь практические работы в этом направлении не ведутся, как можно понять, из-за отсутствия финансирования.
      Гигант мысли
      1. Shurik70 Сегодня, 13:35
        Полагаю, у нас разработки не свернули только потому, что американцы свои рекламируют.
        А разработки на новых принципах вести надо, иначе отстанем. Лазерное, звуковое, микроволновое, пучковое, рельсовое, роевые БПЛА, гиперзвуковые ракеты, и т.д.. И старое не забывать совершенствовать.
        Shurik70
      2. ССИ Сегодня, 13:35
        Цитата: Гигант мысли
        Ну хоть лаборатория летающая есть и разработки не свёрнуты..И то радует..

        Ну, вернемся к статье:....."Собеседник добавил, что на данный момент работы по комплексу не ведутся."
        Прошу прощения, это не Гиганту мысли, а предыдущему оратору...
        ССИ
      3. ASG7 Сегодня, 14:14
        Большая Наука не терпит суеты. Проект может десятилетиями пылиться на полках, пока не придет "щуплый батан" и не перевернет ваше мировоззрение. А проект не двигается значит нет прорыва, наработки есть, а прорыва в этом направлении нет.
        ASG7
    2. Piramidon Сегодня, 14:05
      Цитата: КВУ-НСвД
      Ну хоть лаборатория летающая есть и разработки не свёрнуты..И то радует..

      А как это понимать?
      Собеседник добавил, что на данный момент работы по комплексу не ведутся.
      Piramidon
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:09
        А как это понимать ?
        С помощью лаборатории проводились эксперименты по ослеплению оптических головок самонаведения вражеских ракет. В 2011-ом из-за отсутствия средств работы были приостановлены, однако уже в следующем году их возобновили
        В статье нет ясности - не ведутся работы по авиакомплексу или даже по установке для него.. hi
        КВУ-НСвД
  2. новичок Сегодня, 12:04
    не понял: работа не ведётся именно по комплексу на базе Ил 76, или вообще не ведутся?
    новичок
    1. bulvas Сегодня, 12:06
      Прошу прощения, не в тему, но если кто не видел:

      За пацанов: как российский политолог Осташко победил польского журналиста Мацейчука

      https://riafan.ru/1028659-za-pacanov-kak-rossiisk
      ii-politolog-ostashko-pobedil-polskogo-zhurnalist
      a-maceichuka?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yande
      x.com
      bulvas
      1. новичок Сегодня, 12:11
        что ж, молодец!
        новичок
      2. groks Сегодня, 12:45
        Осташко так рвётся в думу, что ему преград нет.
        Народ, вы как понимаете происходящее вообще? Некий участник телешоу устроил бой в ресторане со вторым таким же. Знатно попиарились ребята.
        Зачем к этому пришпандоривать последние слова героя?
        groks
        1. новичок Сегодня, 12:52
          сам факт данного пиар шоу расцениваю отрицательно. ибо сей лях не стоит даже, что б плюнуть ему в лицо. радует результат “боя“. а этому нашему главреду надо было: а. добить ляха ещё в студии, несколько месяцев назад, а не позволять этому ляхскому наци стать “рыцарем“ пострадавшим в “честном бою“ с ненавистным русским, в глазах своих ляхов сародичей.
          новичок
          1. groks Сегодня, 13:10
            Так в студии у них договорняк был. Это же шоу.
            groks
            1. новичок Сегодня, 13:14
              лады, будь по впшему. зачем тогда было теперь морды квасить? хотя пофиг.
              новичок
              1. groks Сегодня, 13:30
                Да не совсем пофиг. Не надо воспринимать шоу за действительность. И это не по моему, народ вытаскивал закулисье и до и после мордобития.
                groks
                1. новичок Сегодня, 13:58
                  вы ж не поняли: надо было бить так, что б лях не встал. а всё что после, да вокруг_ пофиг.
                  новичок
                  1. groks Сегодня, 14:23
                    Здрасссе! И с кем тогда Осташко лаяться будет? И за что его бить? Вот Тихонов Броневому морду бил, за его роль? А Любшин, Янковскому?
                    groks
    2. Piramidon Сегодня, 14:14
      Цитата: новичок
      не понял: работа не ведётся именно по комплексу на базе Ил 76, или вообще не ведутся?

      Трудно понять. Статья какая то мутная. Как обычно бывает в таких случаях, ссылаются на "осведомленный источник, пожелавший остаться неизвестным". request
      Piramidon
  3. предки с Дона Сегодня, 12:06
    Тут все упирается в источник огромной энергии, откуда взять ? может работы пойдут быстрее когда будет получена мини управляемая ядерная реакции. Хотя направление боевых лазеров перспективное.
    предки с Дона
    1. KCA Сегодня, 12:27
      Огромная энергия не нужна, задача сбивать что-то не стояла изначально, данный лазер предназначен для вывода из строя или ослепления приборов и/или пилотов, тут скорее нужно играть с частотой и длительностью/чередованием импульсов
      KCA
    2. Genry Сегодня, 14:40
      Цитата: предки с Дона
      Тут все упирается в источник огромной энергии, откуда взять ?

      Нет проблемы! Посчитаёте энергию выстрела, умножте на 3-4 и сможете понять, что она соизмерима с мощностью самолётного двигателя. Проблема в другом, вы получаете тепловой удар в несколько раз больше, чем мишень (представьте выстрел нескольких таких лазеров в салон самолёта).
      Genry
  4. Серый брат Сегодня, 12:43
    Летающее "Сжатие". Если ты целишься в Красную Армию, значит глазки тебе не нужны.
    Серый брат
  5. groks Сегодня, 13:03
    Заголовок странно выглядит. "Использовали наработки" - чьи?
    Летающая лаборатория вроде с 70х годов существует. Так что наработки советские?
    Вообще тема интересная, конечно. Писали что во Вьетнаме американцы использовали сканирующие лазеры для борьбы с зенитчиками.
    groks
    1. новичок Сегодня, 13:19
      а как вы думаете, чьи разработки используют наши конструкторы, неужто Мозамбика? наработки из неоткуда не берутся.
      новичок
  6. Alexey-74 Сегодня, 13:26
    А как же заявления в МО и прочих чиновников, о том, что Россия разрабатывает оружие на новых физических принципах и прочая лабуда....????? а сами получается именно по лазерной теме - вообще в попе....
    Alexey-74
    1. SanichSan Сегодня, 16:09
      ну да, ну да. а должны же были на Ангаре Ладу "Калину" куда нибудь в космос запустить. ото ж никто не поверит что работы над чем нибудь ведутся..
      кстати, как думаете, на сколько российских конструкторов ВПК волнует насколько в них разочарован какой то там Алекс? wink
      SanichSan
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