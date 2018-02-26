Российские конструкторы используют наработки для создания нового самолета с лазерным оружием

Развитие данного комплекса состоялось, вся проделанная работа позволит сделать шаг вперед в создании подобных самолетов. (…) Скорее всего, позднее будет создан принципиально новый подобный самолет, но не на базе самолета Ил-76МД,

Российские инженеры намерены использовать имеющиеся наработки, полученные при создании самолета с лазерным оружием А-60 на базе Ил-76, сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.сказал источник агентству.Собеседник добавил, что на данный момент работы по комплексу не ведутся.О том, что в РФ ведутся работы по созданию лазерного комплекса, способного подавлять разведывательные средства с самолетов на земле, море, в воздухе и в космосе, стало известно в 2016 году.А-60 – летающая лаборатория на базе Ил-76 (носитель лазерного оружия) существует с 1991 года. С помощью лаборатории проводились эксперименты по ослеплению оптических головок самонаведения вражеских ракет. В 2011-ом из-за отсутствия средств работы были приостановлены, однако уже в следующем году их возобновили. Предполагалось, что установка получит более мощный лазер, а сама лаборатория пойдет полную модернизацию.