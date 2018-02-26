Модернизированный "Ночной охотник" сможет управлять огнем артиллерии

Модернизированные вертолеты Ми-28НМ "Ночной охотник" получат возможность координировать свои действия с ракетными и артиллерийскими комплексами Сухопутных войск и ВМФ.Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиапроме, основная роль вертолетов будет заключаться в передаче координат целей, которые следует атаковать. Это позволит вести совместные разведывательно-ударные действия. Также разрабатывается схема взаимодействия с самолетами ударной авиации ВКС.Технология информационного обмена между вертолетами и ракетными комплексами будет отработана на учебно-боевом Ми-28УБ. Завершить разработку всей системы планируется до конца текущего года.Напомним, что в конце прошлого года Минобороны РФ заключило контракт на производство установочной партии вертолетов Ми-28НМ. Первые две машины будут изготовлены в течение 2018 года. Они значительно отличаются от базовой версии вертолета. Модернизированы фюзеляж и двигатели, прицельно-обзорная система и бортовой радиоэлектронный комплекс, появилась аппаратура связи с беспилотниками.Вертолет Ми-28 получил прозвище "Ночной охотник", так как способен одинаково эффективно воевать в любое время суток. Главным его вооружением являются противотанковые управляемые ракеты "Штурм" или "Атака", передает "РГ-Сила"