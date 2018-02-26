16:20 26 февраля

Модернизированный "Ночной охотник" сможет управлять огнем артиллерии

Модернизированные вертолеты Ми-28НМ "Ночной охотник" получат возможность координировать свои действия с ракетными и артиллерийскими комплексами Сухопутных войск и ВМФ.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиапроме, основная роль вертолетов будет заключаться в передаче координат целей, которые следует атаковать. Это позволит вести совместные разведывательно-ударные действия. Также разрабатывается схема взаимодействия с самолетами ударной авиации ВКС.

Модернизированный "Ночной охотник" сможет управлять огнем артиллерии



Технология информационного обмена между вертолетами и ракетными комплексами будет отработана на учебно-боевом Ми-28УБ. Завершить разработку всей системы планируется до конца текущего года.

Напомним, что в конце прошлого года Минобороны РФ заключило контракт на производство установочной партии вертолетов Ми-28НМ. Первые две машины будут изготовлены в течение 2018 года. Они значительно отличаются от базовой версии вертолета. Модернизированы фюзеляж и двигатели, прицельно-обзорная система и бортовой радиоэлектронный комплекс, появилась аппаратура связи с беспилотниками.

Вертолет Ми-28 получил прозвище "Ночной охотник", так как способен одинаково эффективно воевать в любое время суток. Главным его вооружением являются противотанковые управляемые ракеты "Штурм" или "Атака", передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: Валерий Матыцин/ ТАСС
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Комментарии 31

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  1. Васся Вассин Сегодня, 12:29
    Как дилетанта, меня удивляет почему это не было сделано еще лет тридцать назад?
    Васся Вассин
    1. Гигант мысли Сегодня, 12:35
      Это хорошее воплощение идеи унифицировать взаимодействие разных родов войск в боевой обстановке, будем надеяться, что испытание этой системы будет удачным и не затянется на долгий срок.
      Гигант мысли
    2. BerBer Сегодня, 12:41
      Лет тридцать назад не было элементной базы. Хотя АСУВ был разработан до батальонного уровня, ещё в советское время. Защита каналов связи, РЭБ, шифрование данных всё это было учтено. И это разработки начала 80-х.
      BerBer
      1. Vita VKO Сегодня, 13:44
        Цитата: BerBer
        Лет тридцать назад не было элементной базы. Хотя АСУВ был разработан до батальонного уровня, ещё в советское время. Защита каналов связи, РЭБ, шифрование данных всё это было учтено. И это разработки начала 80-х

        Проблема, которой уже более 30 лет заключается в отсутствии стандартных интерфейсов и баз данных между различными системами управления разведки и вооружения. Разно-видовые НИИ с одной стороны пытаются экономить, а с другой заработать, патентуя системы внешнего интерфейса. В конце 80-х пытались привести взаимодействие АСУ к единому стандарту ССПД и ССПС, но так и не получилось. Доходит до парадоксального. к примеру в одном районе действуют автоматизированные системы радиолокационной разведки ВМФ, ВКО и ПВ, но между собой они обмениваются информацией исключительно в "ручном режиме". Поэтому, то что Ми-28 сможет давать целеуказания наводить подразделения РВиА это действительно ПРОГРЕСС, прежде всего административный.
        Vita VKO
        1. BerBer Сегодня, 13:54
          И это точно. Единая система АСУВ - это насущная необходимость. Кто-то должен делать на этом акцент.
          BerBer
    3. seregatara1969 Сегодня, 12:43
      тридцать лет назад генералы боролись за первенство в армии
      seregatara1969
    4. Zubr Сегодня, 12:44
      Есть такое понятие, как эволюция.
      Zubr
    5. шурави Сегодня, 12:45
      Цитата: Васся Вассин
      Как дилетанта, меня удивляет почему это не было сделано еще лет тридцать назад?



      А это что?

      шурави
    6. san4es Сегодня, 12:46
      Цитата: Васся Вассин
      ... почему это не было сделано еще лет тридцать назад?

      ...Ждали контракт...
      на производство установочной партии вертолетов Ми-28НМ. Первые две машины будут изготовлены в течение 2018 года. Они значительно отличаются от базовой версии вертолета. Модернизированы фюзеляж и двигатели, прицельно-обзорная система и бортовой радиоэлектронный комплекс, появилась аппаратура связи с беспилотниками.

      ...Чтобы завершить...
      работы по созданию мобильного автоматизированного командного пункта вертолетного полка (эскадрильи), предназначенного для взаимодействия с боевыми вертолетными комплексами. Как ожидается, весь комплекс работ по сопряжению и автоматизации разведывательно-ударных действий вертолетов с ракетчиками будет завершен до конца 2018 года

      https://vpk.name/news/207587_modernizirovannyie_n
      ochnyie_ohotniki_obespechat_celeukazanie_raketnyi
      m_i_artilleriiskim_kompleksam.html
      san4es
      1. НасРать Сегодня, 13:01
        Цитата: okko077
        У нас нет систем, которые обеспечат управление таким БПЛА ...У нас нет комплексных систем,как показал опыт Сирии , которые позволяют получать информацию от БПЛА в реальном времени далее 100 км... О системах которые при этом обеспечивают целеуказания в реальном времени и передают эти координаты непосредственно в системы наведения, даже простых артсистем, приходится только мечтать..... Нам рано иметь такие самолёты ,как СУ -57 и танки Т-14 из-за полного отсутствия Боевых Информационных Систем...Мы не сможем реализовать их преимущества без таких систем и они пока являются только высокотехнологичными и дорогими мишенями в современной войне...Эту современную войну мы не умеем вести...А эти дегенераты, сказки про БПЛА, СУ -57 , и Т14 нам рассказывают!!! Вы применять их научитесь сначала, а точнее создайте системы , которые обеспечат их эффективное применение !


        Как то не ловко получается... wassat
        НасРать
        1. san4es Сегодня, 13:09
          request ..Нафига он здесь?
          Цитата: okko077
          У нас нет систем

          Как то не ловко получается... wassat
          san4es
    7. dauria Сегодня, 13:11
      почему это не было сделано еще лет тридцать назад?


      Хм, были на базе Ми-24 и корректировщики, и вертолёты радиохимической разведки. И экипажи были в ОВЭ для этих целей. Так что вы напрасно удивляетесь. Не ново всё это. Просто бортовую аппаратуру в серию не так просто запустить, и стоять на вооружении она должна чуток дольше , чем смартфон.
      dauria
      1. шурави Сегодня, 14:33
        Цитата: dauria
        почему это не было сделано еще лет тридцать назад?


        Хм, были на базе Ми-24 и корректировщики, и вертолёты радиохимической разведки. И экипажи были в ОВЭ для этих целей. Так что вы напрасно удивляетесь. Не ново всё это. Просто бортовую аппаратуру в серию не так просто запустить, и стоять на вооружении она должна чуток дольше , чем смартфон.


        Да ладно, вам, большинство местных "экспертов" о Ми-24К и Ми-24РХР и не слышали.
        шурави
        1. BerBer Сегодня, 15:52
          Конечно не слышали. А на каком уровне шла передача информации? На речевом или автоматически в базу данных?
          BerBer
    8. андрей юрьевич Сегодня, 13:55
      Цитата: Васся Вассин
      Как дилетанта, меня удивляет почему это не было сделано еще лет тридцать назад?

      кто у руля?...и кто рулит всякими "нано" и "сколко"... вопросы?
      андрей юрьевич
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 12:35
    Синхрон для АПД вертолётов и АПД РВиА отличная новость по вопросу взаимодействия на поле боя !
    КВУ-НСвД
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:58
      Цитата: КВУ-НСвД
      Синхрон для АПД вертолётов и АПД РВиА отличная новость по вопросу взаимодействия на поле боя !

      надвтулочная РЛС-уже прорыв....у нас.
      андрей юрьевич
  3. FalconD Сегодня, 12:44
    А на картинке существующая модификация Ми-28н
    FalconD
  4. FalconD Сегодня, 12:47


    Это модификация НМ
    FalconD
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:59
      Цитата: FalconD
      Это модификация НМ

      количество в войсках знаете?
      андрей юрьевич
  5. игорка357 Сегодня, 12:49
    Парни,Апач тихо хихикает в сторонке...он умеет это делать уже очень давно,и не надо кидать в меня помидорками,и называть западником и тд и тп...но и правде в глаза смотреть надо!Во первых,зарубили КА-50..типа один пилот не справится,во вторых..сколько у нас 28ых в войсках?МИ-28,это танк на поле боя,прям над ним...а будет ли сейчас поле боя,все последние конфликты показывают что нет,по БРЭО наш вертолет,рядом с амером не стоит,да и по ПТРк тоже... Я бы очень хотел видеть кадры,как наши вертолетчики расстреливают бармалеев с безопасной дистанции,не входя в зону войсковой ПВО,коими является от начала ПЗРК,но нет такого...штурм и атака старье!Наши парни обязаны удерживать вертолет,маркер должны держать на цели...отсюда шанс получит или иглу,или стрелу ....ну вот,как-то так!
    игорка357
    1. Mestny Сегодня, 13:00
      Ну кроме воя про "всёпропало" спрошу про хихикающий апач.
      Означает ли это, что делать ничего теперь не надо только потому что уже есть Апач?
      Mestny
      1. игорка357 Сегодня, 15:26
        Конечно же нет,надо идти,огромными шагами,и стремится догнать и перегнать,я всегда об этом говорил и верил что у нас получится!Но простите,выдавать за достижение то,что уже давно на западе применяется ...ну как бы не есть гуд,для безголовой урапублики возможно...но,разбирающиеся в вопросе люди то все понимают!!!Возьмите их эсминцы,их 68 штук...да они одним залпом своих ПКР утопят весь наш надводный флот вместе взятый..а про последние два новых Бёрка,на сайте было сказано...распил,шмаспил..и все у них фуфло!Недооценка противника,50% проиграли бой....!!!
        игорка357
    2. андрей юрьевич Сегодня, 14:00
      Цитата: игорка357
      Парни,Апач тихо хихикает в сторонке...он умеет это делать уже очень давно,и не надо кидать в меня помидорками,

      целиком согласен,хоть и разногласия у нас с тобой бывают.
      андрей юрьевич
      1. игорка357 Сегодня, 15:31
        Бывают,но что это означает,что мы уверены в своих точках зрения,ВО это не детский садик,хотя в последнее время сайт в такой превращается,тут люди должны впитывать информацию,дискутировать и получать что-то новое...для себя,давать людям свое,то что они не знают!Но даже можераторы последнее время такие статейки пропускают,хоть стой,хоть падай...ну чисто так..для срача,и посещаемости всякими тролями!
        игорка357
  6. Alexey-74 Сегодня, 12:51
    Действительно замечательная новость....почему раньше не сделали этого не понятно, взаимодействие с армейской авиацией давно само собой напрашивалось.
    Alexey-74
  7. ALLxANDr Сегодня, 12:52
    А конструкторы не хотят поработать над уменьшением ЭПР? Сделать побольше острых углов, чтоб "в морду" на радарах было не видно. Сферический шар-радар над вертолётом видно поди на 400-500 км! А так в целом вертолёт конечно хорош! Камовские вертушки люблю больше, но этот очень даже неплохое изделие!
    ALLxANDr
  8. Romka47 Сегодня, 12:55
    Почему нет системы катапультирования как в К 50? сколько бы пацанов живых было уже, а сколько еще спасет. А так все класс+++
    Romka47
    1. андрей юрьевич Сегодня, 14:02
      [quote=Romka47]Почему нет системы катапультирования как в К 50? сколько бы пацанов живых было уже, а сколько еще спасет. А так все класс+++
      скажите,сколько К 50 участвовало в БД,и сколько спасло пилотов катапультирование.мне интересно.
      андрей юрьевич
      1. Romka47 Сегодня, 14:16
        Участвовало пару единиц как опытные в Чечне, ни разу не был сбит, поэтому и нет примеров спасения, разбилось 2 вертолета, первый совсем сырой опытный, второй врезался в землю, ошибка пилота.( помню говорили что был пьян пилот, но тут большой ? ). Ну сами посудите есть система проверенная (пусть и не в боевых действиях) отстрел лопастей-потом фонарь кабины-потом кресло , я думаю Вы согласитесь что это реальный шанс (он хотя бы есть)выжить при ЧП. Просто и надежно. А на как бы "новом" ударном вертолете это не делают , обрекая экипаж подбитой машины на явную смерть (сказка про то как летчики будут вываливаться по какому-то трапу, перед этим выбравшись из двери, даже не смешная сказка.)
        Romka47
  9. bratchanin3 Сегодня, 13:08
    Я, почему то, считал, что этим самым (разведкой и наведением артогня) заняты беспилотники, а вертолёты непосредственно уничтожают цели.
    bratchanin3
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