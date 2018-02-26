Контртеррористическая операция египетской армии затронула не только Синай, но и Ливию
Каир предпринял мощное контрнаступление против ячеек джихадистов. Эта крупномасштабная операция коснулась не только северной части страны, но и дельту Нила, а также границу с Ливией, сообщает bmpd со ссылкой на французский бюллетень TTU.
В конце 2017 года силовым министерства Египта был отдан приказ полностью очистить страну от вооруженных группировок, близких к «ИГ» или «Аль-Каиде» (обе организации запрещены в РФ).
Сообщается, что с января 2018 года «египетские власти привлекли значительные силы, которые состоят из парашютистов, пограничников, сил специальных операций и отрядов по борьбе с терроризмом и опираются на беспрецедентную поддержку со стороны средств авиационной разведки».
«Однако довольно непросто четко осознать египетскую стратегию и ее результаты из-за информационного "блэкаута" со стороны египетской армии, и в первую очередь, насколько эта операция удачна в тех вопросах, где предыдущие операции потерпели неудачу. Однако вмешательство израильтян и российских военных советников должно привести к появлению новых принципов ведения боевых действий. И именно в Ливии может проявиться истинный замысел этой операции», – пишет французское издание.
Две недели назад президент Египта нанес визит в Абу-Даби для координации своих действий с шейхом Мухаммедом. После этого несколько боевых самолетов ВВС ОАЭ прибыли на египетскую военную базу к западу от Александрии.
В то же самое время ливийский маршал Хафтар встретился с египетским лидером в Каире. По итогам встречи стало известно, что Ливан совместно с Египотом готовит наступление на Дерну, расположенную на шоссе из Каира, и откуда ежедневно выезжают боевики для проникновения на север Египта.
В мае прошлого года Дерна уже подвергалась бомбардировкам египетской авиации. В этом районе ливийские войска испытывают трудности по причине сокращения своей авиационной группировки.
В конце 2017 года силовым министерства Египта был отдан приказ полностью очистить страну от вооруженных группировок, близких к «ИГ» или «Аль-Каиде» (обе организации запрещены в РФ).
Сообщается, что с января 2018 года «египетские власти привлекли значительные силы, которые состоят из парашютистов, пограничников, сил специальных операций и отрядов по борьбе с терроризмом и опираются на беспрецедентную поддержку со стороны средств авиационной разведки».
«Однако довольно непросто четко осознать египетскую стратегию и ее результаты из-за информационного "блэкаута" со стороны египетской армии, и в первую очередь, насколько эта операция удачна в тех вопросах, где предыдущие операции потерпели неудачу. Однако вмешательство израильтян и российских военных советников должно привести к появлению новых принципов ведения боевых действий. И именно в Ливии может проявиться истинный замысел этой операции», – пишет французское издание.
Две недели назад президент Египта нанес визит в Абу-Даби для координации своих действий с шейхом Мухаммедом. После этого несколько боевых самолетов ВВС ОАЭ прибыли на египетскую военную базу к западу от Александрии.
В то же самое время ливийский маршал Хафтар встретился с египетским лидером в Каире. По итогам встречи стало известно, что Ливан совместно с Египотом готовит наступление на Дерну, расположенную на шоссе из Каира, и откуда ежедневно выезжают боевики для проникновения на север Египта.
В мае прошлого года Дерна уже подвергалась бомбардировкам египетской авиации. В этом районе ливийские войска испытывают трудности по причине сокращения своей авиационной группировки.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти