16:18 26 февраля

Контртеррористическая операция египетской армии затронула не только Синай, но и Ливию

Каир предпринял мощное контрнаступление против ячеек джихадистов. Эта крупномасштабная операция коснулась не только северной части страны, но и дельту Нила, а также границу с Ливией, сообщает bmpd со ссылкой на французский бюллетень TTU.



В конце 2017 года силовым министерства Египта был отдан приказ полностью очистить страну от вооруженных группировок, близких к «ИГ» или «Аль-Каиде» (обе организации запрещены в РФ).


Сообщается, что с января 2018 года «египетские власти привлекли значительные силы, которые состоят из парашютистов, пограничников, сил специальных операций и отрядов по борьбе с терроризмом и опираются на беспрецедентную поддержку со стороны средств авиационной разведки».

«Однако довольно непросто четко осознать египетскую стратегию и ее результаты из-за информационного "блэкаута" со стороны египетской армии, и в первую очередь, насколько эта операция удачна в тех вопросах, где предыдущие операции потерпели неудачу. Однако вмешательство израильтян и российских военных советников должно привести к появлению новых принципов ведения боевых действий. И именно в Ливии может проявиться истинный замысел этой операции», – пишет французское издание.

Две недели назад президент Египта нанес визит в Абу-Даби для координации своих действий с шейхом Мухаммедом. После этого несколько боевых самолетов ВВС ОАЭ прибыли на египетскую военную базу к западу от Александрии.

В то же самое время ливийский маршал Хафтар встретился с египетским лидером в Каире. По итогам встречи стало известно, что Ливан совместно с Египотом готовит наступление на Дерну, расположенную на шоссе из Каира, и откуда ежедневно выезжают боевики для проникновения на север Египта.

В мае прошлого года Дерна уже подвергалась бомбардировкам египетской авиации. В этом районе ливийские войска испытывают трудности по причине сокращения своей авиационной группировки.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. Svarog Сегодня, 13:24
    Правильно мочите уже бармалеев , хочу на красное море..
    Svarog
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:35
      Цитата: Svarog
      хочу на красное море..

      солёное и противное...разве что,рыбок разноцветных посмотреть...
      андрей юрьевич
      1. Гигант мысли Сегодня, 13:40
        Дела , видимо, у египетской армии идут неплохо, т.к. нет информации о каких-либо успешных действиях бармалеев, значит там идёт хорошее их мочилово.
        Гигант мысли
        1. андрей юрьевич Сегодня, 14:08
          Цитата: Гигант мысли
          Дела , видимо, у египетской армии идут неплохо, т.к. нет информации о каких-либо успешных действиях бармалеев, значит там идёт хорошее их мочилово.

          или вообще ничего не идёт... yes
          андрей юрьевич
      2. dnestr74 Сегодня, 13:43
        Шикарные коралловые сады,дюгонь,черепахи,наполеоны,мурены,барракуды,и если очень повезет-дельфины,А вы- рыбки разноцветные) В Марса Алам езжайте-влюбитесь на всю жизнь
        dnestr74
      3. Svarog Сегодня, 14:08
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: Svarog
        хочу на красное море..

        солёное и противное...разве что,рыбок разноцветных посмотреть...

        Самое лучшее, дайвинг бесподобный и цена)))
        Svarog
  2. Серый брат Сегодня, 13:24
    Нет такой страны "Ливия".
    Серый брат
  3. предки с Дона Сегодня, 13:27
    Никаких больше военных советников в Египет ! Эту армию учить , себя не уважать. Все бросают на поле боя, даже с нетронутым боекомплектом. Кстати легендарную установку С-75 американцы через иудеев заполучали которую они захватили у египтян.
    предки с Дона
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:36
      Цитата: предки с Дона
      Никаких больше военных советников в Египет ! Эту армию учить , себя не уважать. Все бросают на поле боя, даже с нетронутым боекомплектом

      это слабость любых арабов...поэтому,Израиль и не очень то их боится (на четверть наш народ))) (В.С.Высоцкий.)
      андрей юрьевич
  4. Egorovich Сегодня, 13:31
    В обязательном порядке России нужна авиабаза в Ливии, а все к этому и идет. Российские военные советники уже давно там работают, да и Хафтар свой человек. А там и база для ВМФ появится. Матрасии в Средиземноморье полный трындец придет.
    Egorovich
    1. Chertt Сегодня, 13:39
      Цитата: Egorovich
      да и Хафтар свой человек

      Если вы помните Х. Хавтор, при правлении Полковника Каддафи, бежал из Ливии. и несколько лет жил в США на полном обеспечении ЦРУ. Теперь этот "Фельдмаршал" друг России. Конечно выбирать не приходится, Но чем эта куча человека пахнет, забывать нельзя
      Chertt
    2. андрей юрьевич Сегодня, 13:43
      Цитата: Egorovich
      В обязательном порядке России нужна авиабаза в Ливии, а все к этому и идет. Российские военные советники уже давно там работают, да и Хафтар свой человек. А там и база для ВМФ появится. Матрасии в Средиземноморье полный трындец придет.

      шутите? что там делать нашим советникам,кому "советовать"? там племена разобраться не могут меж собой...Хафтар...доживёт ли до следующего года ?старенький уже,и потом,он же Каддафи свергнуть помог...какой же он нафиг "танкист"?
      андрей юрьевич
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