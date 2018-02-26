16:15 26 февраля

Пентагон: Перебрасываемые в Афганистан военные будут находиться недалеко от линии фронта

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В Афганистан начата переброска дополнительных подразделений вооружённых сил США. Напомним, что при предыдущем президенте Соединённых Штатов Бараке Обаме численность американских войск изменялась в сторону уменьшения до последних президентских месяцев. После прихода к власти Дональда Трампа в Вашингтоне прозвучало заявление о том, что континент «необходимо нарастить».

Командующий контингентом США и всей натовской миссией в Афганистане генерал Джон Николсон, как пишет издание Stars and Stripes, встретил первое подразделение «дополнительных сил» в аэропорту Кабула. Речь идёт о специальном подразделении, которое будет отвечать за «консультирование и оказание помощи обычным вооружённым силам, дислоцированным на афганской территории».

В ближайшее время из США в Афганистан будут переброшено около 800 военнослужащих. В общей же сложности контингент вырастет на 4 тыс. американских военных.


Пентагон: Перебрасываемые в Афганистан военные будут находиться недалеко от линии фронта


Объявлено, что американские военные инструкторы будут находиться в «непосредственной близости от линии фронта для оперативной помощи общевойсковым группировкам». Если учесть, что за последние годы территории, подконтрольные террористам в Афганистане, вновь стали расширяться, то не совсем понятно, где в этой стране проходит линия фронта – боевые действия ведутся в разных провинциях Афганистана.

Известно, что на сегодняшний день в Афганистане находятся до 11 тыс. военнослужащих ВС США.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 10
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  1. Подрезчик Сегодня, 13:55 Новый
    Короче будут охранять маковые плантации и тренировать бородатых...
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    Подрезчик
    1. Монос Сегодня, 13:57 Новый
      Добрый день, Александр! hi
      Объявлено, что американские военные инструкторы будут находиться в «непосредственной близости от линии фронта для оперативной помощи общевойсковым группировкам»

      В Афгане есть "линия фронта"? Как интересно! И кто же, интересно, там воюет войсковыми подразделениями против амеров?
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      Монос
      1. BerBer Сегодня, 14:06 Новый
        То есть признали всё таки, что отсиживаются по базам.
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        BerBer
      2. Подрезчик Сегодня, 14:14 Новый
        Цитата: Монос
        Добрый день, Александр! hi
        Объявлено, что американские военные инструкторы будут находиться в «непосредственной близости от линии фронта для оперативной помощи общевойсковым группировкам»

        В Афгане есть "линия фронта"? Как интересно! И кто же, интересно, там воюет войсковыми подразделениями против амеров?

        Виктор, день добрый! hi
        Я вот тоже смотрю, либо обывателям пудрят мозги, либо такие "профессионалы" амеровские генералы. Да они "курить" будут траву, вместе с бармалеями.
        hi
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        Подрезчик
      3. aloleggry Сегодня, 14:24 Новый
        А как же? Зашел в клуб в соседнюю деревню, вот тебе и линия фронта. Сидишь дома, ни куда не ходишь - "не далеко от линии фронта".
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        aloleggry
      4. Felix99 Сегодня, 14:25 Новый
        Нужно читать: "Пентагон: "В Афганистане есть линия фронта" wassat
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        Felix99
    2. Комментарий был удален.
    3. антивирус Сегодня, 14:28 Новый
      ТРУДНАЯ РАБОТА
      ох и трудная работа -тащить из болота бегемота
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      антивирус
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 13:57 Новый
    Скоро в Туркестан вторгатся , вот и готовятся...И сами , и для подготовки пушечного мяса надо штат инструкторов расширять...
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    КВУ-НСвД
  3. bogart047 Сегодня, 14:35 Новый
    там есть линия фронта? Неожиданно
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    bogart047
  4. serriy Сегодня, 15:23 Новый
    Почему-то не слышно про афганских моджахедов с ПЗРК, не падают американские вертолёты-самолёты. Да и с обеспечением баз американцы как-то решили вопрос. Неправильно это!
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    serriy
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