Пентагон: Перебрасываемые в Афганистан военные будут находиться недалеко от линии фронта
В Афганистан начата переброска дополнительных подразделений вооружённых сил США. Напомним, что при предыдущем президенте Соединённых Штатов Бараке Обаме численность американских войск изменялась в сторону уменьшения до последних президентских месяцев. После прихода к власти Дональда Трампа в Вашингтоне прозвучало заявление о том, что континент «необходимо нарастить».
Командующий контингентом США и всей натовской миссией в Афганистане генерал Джон Николсон, как пишет издание Stars and Stripes, встретил первое подразделение «дополнительных сил» в аэропорту Кабула. Речь идёт о специальном подразделении, которое будет отвечать за «консультирование и оказание помощи обычным вооружённым силам, дислоцированным на афганской территории».
В ближайшее время из США в Афганистан будут переброшено около 800 военнослужащих. В общей же сложности контингент вырастет на 4 тыс. американских военных.
Объявлено, что американские военные инструкторы будут находиться в «непосредственной близости от линии фронта для оперативной помощи общевойсковым группировкам». Если учесть, что за последние годы территории, подконтрольные террористам в Афганистане, вновь стали расширяться, то не совсем понятно, где в этой стране проходит линия фронта – боевые действия ведутся в разных провинциях Афганистана.
Известно, что на сегодняшний день в Афганистане находятся до 11 тыс. военнослужащих ВС США.
Командующий контингентом США и всей натовской миссией в Афганистане генерал Джон Николсон, как пишет издание Stars and Stripes, встретил первое подразделение «дополнительных сил» в аэропорту Кабула. Речь идёт о специальном подразделении, которое будет отвечать за «консультирование и оказание помощи обычным вооружённым силам, дислоцированным на афганской территории».
В ближайшее время из США в Афганистан будут переброшено около 800 военнослужащих. В общей же сложности контингент вырастет на 4 тыс. американских военных.
Объявлено, что американские военные инструкторы будут находиться в «непосредственной близости от линии фронта для оперативной помощи общевойсковым группировкам». Если учесть, что за последние годы территории, подконтрольные террористам в Афганистане, вновь стали расширяться, то не совсем понятно, где в этой стране проходит линия фронта – боевые действия ведутся в разных провинциях Афганистана.
Известно, что на сегодняшний день в Афганистане находятся до 11 тыс. военнослужащих ВС США.
Использованы фотографии: Фейсбук