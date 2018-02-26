Масштабные учения специалистов РХБ защиты начались в ЦВО

Сборы начались сегодня на Чапаевском полигоне и продлятся до 17 марта. За это время военнослужащие отработают ряд задач по применению средств РХБ разведки, действиям в условных районах химического и биологического заражения дезактивации, дегазации и дезинфекции, аэрозольные подразделения на практике отработают задачи прикрытия критически важных объектов, а также войск в наступлении и обороне

Более 1400 специалистов радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа прибыли в Самарскую область из более 15 регионов Урала, Сибири и Поволжья для участия в учениях, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа.- говорится в сообщении.Завершатся сборы проведением окружных этапов международных армейских игр «Безопасная среда-2018» и «Белое солнце-2018».