16:22 26 февраля

Масштабные учения специалистов РХБ защиты начались в ЦВО

Более 1400 специалистов радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа прибыли в Самарскую область из более 15 регионов Урала, Сибири и Поволжья для участия в учениях, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа.

Масштабные учения специалистов РХБ защиты начались в ЦВО


Сборы начались сегодня на Чапаевском полигоне и продлятся до 17 марта. За это время военнослужащие отработают ряд задач по применению средств РХБ разведки, действиям в условных районах химического и биологического заражения дезактивации, дегазации и дезинфекции, аэрозольные подразделения на практике отработают задачи прикрытия критически важных объектов, а также войск в наступлении и обороне
- говорится в сообщении.


Завершатся сборы проведением окружных этапов международных армейских игр «Безопасная среда-2018» и «Белое солнце-2018».

Использованы фотографии: пресс-служба ЦВО
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Комментарии 1

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  1. seregatara1969 Сегодня, 15:40
    заслать их на территорию завода "полимер"- пущай там тренируются химию убирать
    seregatara1969
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