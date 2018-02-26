Авиация и поисковая техника ЦВО обеспечат посадку корабля «Союз МС-06»
Военная авиация и поисково-эвакуационные машины-амфибии перебазировались на оперативные аэродромы в Казахстане для поисково-спасательного обеспечения посадки транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-06», сообщает пресс-служба Центрального округа.
Кроме того, по данным пресс-службы, «к операции привлечены более 200 военнослужащих, в числе которых группа военных медиков ЦВО в составе бригады неотложной медицинской помощи Роскосмоса».
Ожидается возвращения на Землю участников длительной экспедиций МКС-53/54 космонавта Роскосмоса Александра Мисуркина, астронавтов NASA Джозефа Акабу и Марка Ванде Хай.
Сообщается, что «дежурство по посадке космического корабля организовано в центре боевого управления 14 армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге».
В мероприятиях задействованы 12 вертолетов Ми-8, три самолета Ан-26 и два Ан-12, также 16 единиц автотехники, среди которой поисково-эвакуационные машины-амфибии высокой проходимости "Синяя птица",говорится в релизе.
Кроме того, по данным пресс-службы, «к операции привлечены более 200 военнослужащих, в числе которых группа военных медиков ЦВО в составе бригады неотложной медицинской помощи Роскосмоса».
Ожидается возвращения на Землю участников длительной экспедиций МКС-53/54 космонавта Роскосмоса Александра Мисуркина, астронавтов NASA Джозефа Акабу и Марка Ванде Хай.
Сообщается, что «дежурство по посадке космического корабля организовано в центре боевого управления 14 армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге».
Использованы фотографии: МИнобороны РФ
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