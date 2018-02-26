04:35 27 февраля

Авиация и поисковая техника ЦВО обеспечат посадку корабля «Союз МС-06»

Военная авиация и поисково-эвакуационные машины-амфибии перебазировались на оперативные аэродромы в Казахстане для поисково-спасательного обеспечения посадки транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-06», сообщает пресс-служба Центрального округа.

Авиация и поисковая техника ЦВО обеспечат посадку корабля «Союз МС-06»


В мероприятиях задействованы 12 вертолетов Ми-8, три самолета Ан-26 и два Ан-12, также 16 единиц автотехники, среди которой поисково-эвакуационные машины-амфибии высокой проходимости "Синяя птица",
говорится в релизе.


Кроме того, по данным пресс-службы, «к операции привлечены более 200 военнослужащих, в числе которых группа военных медиков ЦВО в составе бригады неотложной медицинской помощи Роскосмоса».

Ожидается возвращения на Землю участников длительной экспедиций МКС-53/54 космонавта Роскосмоса Александра Мисуркина, астронавтов NASA Джозефа Акабу и Марка Ванде Хай.

Сообщается, что «дежурство по посадке космического корабля организовано в центре боевого управления 14 армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге».

Использованы фотографии: МИнобороны РФ
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Комментарии 16

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  1. DEZINTO Вчера, 15:57
    Фильм на удивление оказался хорош.



    Честь и хвала нашим космонавтам.
    DEZINTO
    1. Геркулесыч Вчера, 16:04
      Николай hi -вот здесь я с вами полностью согласен! hi Редко когда у современных кинематогрофистов в России получился хороший исторический фильм! !!
      Геркулесыч
      1. avt Вчера, 17:26
        Цитата: Геркулесыч
        Редко когда у современных кинематогрофистов в России получился хороший исторический фильм! !!

        Ага , очередной анекдот про русских с кувалдой . Эдакое синхронное плавание - Рюмин с кувалдой у макета,а Джанибеков в космосе .Особенно если учесть , что чисто
        Цитата: Геркулесыч
        исторический

        они развернули дополнительную батарею. Ну а уж про то как шатл Салют с орбиты снимет .... wassat Ну и покурить на станции , это конечно нечто.
        avt
    2. APASUS Вчера, 19:50
      Цитата: DEZINTO
      Фильм на удивление оказался хорош.

      Принимал участие в съемках ,в качестве технического персонала.Кучу ляпов могу назвать.
      APASUS
  2. Vik66 Вчера, 15:58
    астронавтов NASA Джозефа Акабу и Марка Ванде Хай - этих можно и "не найти", нехай повыживают в казахских степях... good
    Vik66
    1. Pete Mitchell Вчера, 16:12
      Цитата: Vik66
      астронавтов NASA Джозефа Акабу и Марка Ванде Хай - этих можно и "не найти", нехай повыживают в казахских степях... good

      А вы злобный :-)) чуть восточнее Оренбурга в декабре над полосой катапультировался наш товарищ. Даже на МТЛБ не смогли подобраться. Повезло что эта Синияя Птица дежурила у нас, вытащили, несколько сот метров от полосы.
      Искренне сомневаюсь что насовские там спасутся, ну да и...
      Pete Mitchell
  3. svp67 Вчера, 16:03
    Мягкого приземления и скорейшего возвращения.
    svp67
  4. Геркулесыч Вчера, 16:07
    Смотрел я недавно про этот поисково -спасательный отряд фильм! Работа та еще! Но, без них реально экипаж вернувшись на Землю будет просто мучится!
    Геркулесыч
  5. san4es Вчера, 16:23
    эвакуационные машины-амфибии высокой проходимости "Синяя птица",

    Трехосный вездеход-амфибия для поиска и эвакуации космонавтов, широко известный как «Синяя птица»
    san4es
    1. Pete Mitchell Вчера, 16:26
      В жизни этот аппарат еще внушительнее ;-)
      Pete Mitchell
      1. san4es Вчера, 16:28
        Цитата: Pete Mitchell
        В жизни этот аппарат еще внушительнее ;-),

        ...Чтобы внушал доверие
        san4es
  6. da Vinci Вчера, 21:54
    Как по мне фильм "Возвращение с орбиты" мне больше нравится. good good good
    da Vinci
  7. Sewer Krainiy Вчера, 21:56
    Военная авиация и поисково-эвакуационные машины-амфибии перебазировались на оперативные аэродромы в Казахстане для поисково-спасательного обеспечения посадки транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-06», сообщает пресс-служба Центрального округа.
    Не понял, ожидается аварийная посадка....??? Раньше просто сообщали, что ..... приземлился пилотируемый корабль... космонавты в порядке. А теперь что за тревога?
    Sewer Krainiy
    1. Pete Mitchell Вчера, 21:59
      Цитата: Sewer Krainiy
      Не понял, ожидается аварийная посадка..

      Они всегда дежурили, практика такая
      Pete Mitchell
      1. Sewer Krainiy Вчера, 22:07
        Так это я понимаю, нормальная повседневная работа. А статья то к чему? Это типа того получается - аэродромные службы готовы обеспечивать полеты. Вот сообщение в прессе, что приземление прошло благополучно - понятно, остальное...???
        Sewer Krainiy
        1. Piramidon Вчера, 23:47
          Цитата: Sewer Krainiy
          А статья то к чему?

          Ну просто захотелось человеку о чем то написать. Все лучше, чем статейки о том, что какая нибудь "светская львица" развелась или замуж вышла. yes
          Piramidon
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