Авиация и поисковая техника ЦВО обеспечат посадку корабля «Союз МС-06»

В мероприятиях задействованы 12 вертолетов Ми-8, три самолета Ан-26 и два Ан-12, также 16 единиц автотехники, среди которой поисково-эвакуационные машины-амфибии высокой проходимости "Синяя птица",

Военная авиация и поисково-эвакуационные машины-амфибии перебазировались на оперативные аэродромы в Казахстане для поисково-спасательного обеспечения посадки транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-06», сообщает пресс-служба Центрального округа.говорится в релизе.Кроме того, по данным пресс-службы, «к операции привлечены более 200 военнослужащих, в числе которых группа военных медиков ЦВО в составе бригады неотложной медицинской помощи Роскосмоса».Ожидается возвращения на Землю участников длительной экспедиций МКС-53/54 космонавта Роскосмоса Александра Мисуркина, астронавтов NASA Джозефа Акабу и Марка Ванде Хай.Сообщается, что «дежурство по посадке космического корабля организовано в центре боевого управления 14 армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге».