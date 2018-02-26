04:42 27 февраля

Посол Польши в Израиле: Мы не оскверняем памятники советским солдатам и жертвам Холокоста

Удивительным заявлением отметился на выступлении перед депутатами парламента Израиля приглашённый в Кнессет посол Польши. Польского диппредставителя Яцека Ходоровица пригласили на заседание в израильский парламент с той целью, чтобы тот пояснил позицию официальной Варшавы по поводу принятого закона об Институте национальной памяти. Напомним, что этот закон в Польше запрещает бандеровскую пропаганду и одновременно с этим вводит запрет на упоминание исторических фактов пособничества польских формирований нацистской Германии. Также закон запрещает любое упоминание о сотрудничестве польских властей до 1939 года с Гитлером (например, по разделу Чехословакии).

В Израиле призывают Варшаву отменить закон, который подразумевает запрет на упоминание об участии отдельных поляков в Холокосте.
Польский посол, находясь в Кнессете, заявил, что «закон неправильно истолковывается за пределами Польши». По словам Ходоровица, Польша занимается увековечиванием памяти жертв Холокоста, а также «следит за состоянием советских памятников».

Портал News.co.il приводит заявление польского дипломата:

С того дня как Польша получила независимость, на территории нашей страны не бы осквернен ни один объект памяти жертв Холокоста или памяти советских солдат. Наши законы позволяют демонтировать объекты, ставшие символом зависимости Польши от СССР после 1945 года.


Посол Польши в Израиле: Мы не оскверняем памятники советским солдатам и жертвам Холокоста


А памятники советским солдатам-освободителям, снесённые бульдозерами в Польше в последние годы, - это памятники или «символы зависимости»? Как факты вандализма трактует "гибкое" польское законодательство? Видимо, снос памятников Варшава не считает осквернением памяти советских воинов.

Польский посол заявил, что, вероятно, Варшаве в скором времени пересмотрит некоторые пункты закона.

В том же заседании приняли участие и представители посольства РФ. В частности, российские дипломаты отметили важность возможного размещения в комплексе «Яд Вашем» экспозиции, посвящённой советскому офицеру Александру Печерскому, организовавшему восстание в лагере Собибор.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 85

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  1. Андрей К Вчера, 17:12
    Яцек Ходоровиц
    ...Мы не оскверняем памятники советским солдатам и жертвам Холокоста...

    Я не я и лошадь не моя belay
    Таким хоть плюй в глаза, скажут: божья роса negative
    С павшими что не "повоевать", они же в челюсть въехать не смогут angry
    Мерзавцы am
    Андрей К
    1. cniza Вчера, 17:29
      Израиль их будет тыкать носом , а мы пока только озабоченность высказывать.
      cniza
      1. Подрезчик Вчера, 17:40
        «закон неправильно истолковывается за пределами Польши».

        Это они у своих заокеанских партнеров научились выкручиваться и "включать д.урака".
        не бы осквернен ни один объект памяти жертв Холокоста или памяти советских солдат.

        И врать у них же научились с тупым упрямством! am
        Подрезчик
        1. Shurik70 Вчера, 22:57
          Цитата: Подрезчик

          Это они у своих заокеанских партнеров научились выкручиваться и "включать д.урака".
          И врать у них же научились с тупым упрямством! am

          Это да. Пока поляки были панами, то легко могли белое назвать чёрным и наоборот, но самого наличия цвета не отрицали. Включать идиота научились у амеров после того, как стали стелиться к НАТО
          Shurik70
      2. pilot69 Вчера, 17:45
        Да не будет их Израиль носом тыкать, "старший брат" не позволит.
        pilot69
        1. cniza Вчера, 17:48
          Это ещё как посмотреть , кто старший , а кто младший брат..., а носом их уже тыкают.
          Польский посол заявил, что, вероятно, Варшаве в скором времени пересмотрит некоторые пункты закона.
          cniza
          1. pilot69 Вчера, 18:01
            Повангую - пересмотрит некоторые пункты закона - по Холокосту? И, видимо, на этом остановится.
            pilot69
        2. Лекс. Вчера, 17:56
          сами догодались или кто подскозал ?
          Лекс.
      3. tihonmarine Вчера, 18:20
        Снести памятник Погибшим польским офицерам от рук немецко-фашистских захватчиков в моей родной Смоленщине в КАТЫНИ. Быстро восстановят всё что поломали "Матка боска Чесноховска".
        tihonmarine
        1. cniza Вчера, 18:40
          Зачем нам опускаться до их уровня , мы с памятниками не воюем , есть масса других способов.
          cniza
        2. Андрей К Вчера, 18:43
          Цитата: tihonmarine
          ...Снести памятник Погибшим польским офицерам от рук немецко-фашистских захватчиков в моей родной Смоленщине в КАТЫНИ. Быстро восстановят всё что поломали "Матка боска Чесноховска"...

          Влад, это не выход.
          Памятник ни причём, не опускаться же до их свинского уровня.
          У меня в мыслях тоже возникал вопрос - почему позволили открыть капище под Смоленском, где бухое польское правительство шлёпнулось request
          Андрей К
        3. pilot69 Вчера, 19:45
          Вообще-то мы с мертвыми не воюем, не принято как-то sad
          pilot69
          1. Андрей К Вчера, 20:29
            Цитата: pilot69
            ...Вообще-то мы с мертвыми не воюем, не принято как-то sad...

            Вы наверное не прочли или не вникли в суть моего комментария.
            Я написал именно об этом.
            По поводу Смоленска - у меня возникал вопрос о целесообразности открытия этого памятника.
            Не борьбы с памятником, а вообще установки его, на начальном этапе. В этом месте нет могил погибших в авиакатастрофе. Где тут война с мёртвыми?
            Могилы погибших в этой авиакатастрофе находятся в Польше, пусть им и поклоняются, цветы носят.
            Поляки уже из шкуры вон лезут, каким ещё образом перевернуть прах наших солдат, погибших и похороненных на польской земле. Вот, где война с павшими.
            Андрей К
            1. pilot69 Вчера, 21:02
              Здесь я с Вами полностью согласен, видимо непонятки случились. hi По шаблону Катынь поимел ввиду, да и там много вопросов. Но все равно, считаю, что мертвым -мертвое, а живым - живое. Нас и пытаются в эту возню втянуть, чтоб от сути вопроса отодвинуть.
              pilot69
              1. Андрей К Вчера, 21:08
                Цитата: pilot69
                ...видимо непонятки случились. hi..

                Я так и понял hi
                Заметьте - поляки со своими воплями так мозги законопатили, что даже мы, общаясь на одном форуме, начинаем путаться - по какому поводу и какой по счёту, был этот польский вопль request
                Андрей К
                1. pilot69 Вчера, 21:14
                  Я тут ниже уже по этому поводу отписался, и да - я наполовину поляк, но русский поляк. laughing
                  pilot69
                  1. Андрей К Вчера, 21:39
                    Цитата: pilot69
                    ...и да - я наполовину поляк, но русский поляк. laughing...

                    Ну етить же laughing
                    А я думаю - что у меня мозг закипать начинает, а оно вон оно что, он на поляка реагирует laughing laughing laughing
                    Андрей К
        4. Комментарий был удален.
        5. hiller Вчера, 23:46
          Мы не они! С памятниками воевать нельзя!
          hiller
    2. LiSiCyn Вчера, 17:34
      Какие же, они ЛЖЕЦЫ !!! Все эти бывшие "братья"...
      А нашему послу, надо было в морду ему, пачку фотографий, разрушенных памятников, кинуть... Прям, со всего размаха, что бы аж башка откинулась.. am
      LiSiCyn
      1. Александр 3 Вчера, 17:47
        Мальчик для битья отвечал на вопросы,а памятники нашим дедам кто восстанавливать будет?Бандерлоги с поляками находятся с другой стороны баррикады.
        Александр 3
        1. tihonmarine Вчера, 18:21
          Современные бандерлоги с современными поляками находятся на одной стороне.
          tihonmarine
      2. Касым Вчера, 17:56
        Стас, салам! Мне из-за подобного сокращения предупреждение выписали. Здесь "доброжелателей" хватает!
        У каждой страны и народа есть светлые и темные стороны в истории, но власти Польши превзошли всех по обелению своей истории - все виноваты, кроме них. В прошлом веке в Польше проживали миллионы евреев, сейчас меньше 10 тыс. осталось. Эти власти польские (упаси Боже всех поляков приписывать) очень скоро в Кремле челом бить будут - вот лишь бы там, просто так подобное не простили. Любят в Москве снисходительность проявлять и все прощать. hi
        Касым
        1. Rusland Вчера, 18:04
          Посол совсем берега попутал, нашел кому баки заправлять, а ему сказали что пристань под названием Израиль?
          Rusland
        2. LiSiCyn Вчера, 18:25
          Салам, Даурен !!! hi
          Этож, пословица.. belay Ну не могу я , в таких случаях молчать... А по поводу банна... Мне, тут "старшие" товарищи подсказали, что цифра в красном круге, обозначает орден... Так что, можно гордиться... Правда, больше 9-ти не стОит получать... 10-ый посмертно laughing
          На "пятилетке", в детстве не жили??
          На нижней...
          LiSiCyn
          1. Касым Вчера, 18:42
            В детстве в 9 мкр., а потом на Аль-Фараби и возле.
            Так я свои чувства выражал, а мне "орден" влепили. Стараюсь быть вежливым и никого не оскорблять - преподавал в ряде ВУЗов и само собой выработалось, даже если с "золотой" молодежью сталкивался "лбами" - эти вообще оторванные. hi
            Город не узнать. Нувориши даже в центр стараются влезть и перестроить. Задолбали. Сейчас по Евроспорту часто ролик показывают про велосипедистов, обрати внимание.
            Касым
            1. LiSiCyn Вчера, 19:36
              В личку отписался hi
              LiSiCyn
        3. Sewer Krainiy Вчера, 21:39
          Стас, салам! Мне из-за подобного сокращения предупреждение выписали. Здесь "доброжелателей" хватает
          Я извиняюсь, а что, предупреждения "доброжелатели" выписывают??? Я думал, что администраторы или модераторы... hi
          Sewer Krainiy
          1. Касым Вчера, 21:55
            Они все комметы проследить наверняк не могут. Не прошло и 5 мин.после написания коммента, как пришло предупреждение. hi
            Касым
          2. LiSiCyn Вчера, 22:09
            Выписывают, модераторы...
            А вот жалуются...
            Виталия (Отдел), товар'ищи из Израиля, валили..
            LiSiCyn
        4. Николай Грек Сегодня, 03:57
          Цитата: Касым
          (упаси Боже всех поляков приписывать)

          recourse recourse recourse почему это "упаси Боже"??? what what what вы сторонник идеи, что им правителей с Марса выписали, а простой народ ниФФчемниФФиноват???? what what wassat wassat laughing laughing laughing
          Николай Грек
    3. Челдон Вчера, 20:19
      Цитата: Андрей К
      Яцек Ходоровиц
      ...Мы не оскверняем памятники советским солдатам и жертвам Холокоста...

      Я не я и лошадь не моя belay
      Таким хоть плюй в глаза, скажут: божья роса negative
      С павшими что не "повоевать", они же в челюсть въехать не смогут angry
      Мерзавцы am

      слово плюй по отношению к полякам уж слишком культурное.К этим ребятам применимо слово ссы в глаза..
      Челдон
      1. Андрей К Вчера, 20:37
        Цитата: Челдон
        ...слово плюй по отношению к полякам уж слишком культурное.К этим ребятам применимо слово ссы в глаза...

        Не стал клавиатуру похабить.
        Андрей К
    4. Николай Грек Сегодня, 03:53
      Цитата: Андрей К
      News.co.il

      все-таки мерзкая страна!!! negative negative negative и народ не лучше!!! request feel feel laughing laughing laughing
      Николай Грек
  2. DEZINTO Вчера, 17:12
    Чего?????

    Как факты вандализма трактует "гибкое" польское законодательство? Видимо, снос памятников Варшава не считает осквернением памяти советских воинов.


    Ну то-есть ладно это первая эмоция......теперь я подумаю спокойно и здраво........

    чегоооооооо?

    DEZINTO
  3. предки с Дона Вчера, 17:18
    На память израильтяне не жалуются, хоть через 100 лет найдут военного преступника и покарают, это хорошая черта. Кстати это они нашли немало изуверов-палачей окопавшихся после войны в Южной Америке и по всему свету.
    предки с Дона
    1. tihonmarine Вчера, 18:24
      За, что израилтян можно уважать " Никто не забыт и ничто не забыто, каждый виновный ответит за свои содеяния !"[b][/b]
      tihonmarine
  4. Комментарий был удален.
  5. юра харламов Вчера, 17:21
    Ещё всех саксов собой.
    юра харламов
  6. К-50 Вчера, 17:23
    Посол Польши в Израиле: Мы не оскверняем памятники советским солдатам и жертвам Холокоста

    Конечно, вы их просто разрушаете, не смотря на межгосударственную договорённость. Прямо как и ваши хозяева - пин до ссы, которые легко отмахнулись уже практически от всех Договоров.
    Мерзкие. negative
    К-50
  7. Berg Berg Вчера, 17:24
    Как заявил поляк ,мы не оскверняем памятники советским солдатам ,а просто уничтожаем их - сущность наша польская такая !
    Berg Berg
  8. Геркулесыч Вчера, 17:26
    По моему, наши власти заигрались в демократию, и пора уже польшу снести, а то там наших памятников скоро вообще не останется. Сколько можно верить лживым лицемерам? Нужны не слова, а действия, и чем жестче они будут, тем больше шансов усмирить яблочную империю.
    Геркулесыч
    1. pilot69 Вчера, 18:03
      Поляк - это диагноз.
      pilot69
      1. pilot69 Вчера, 18:42
        Говорю со знанием дела - прадед Филипп Матушевич был сослан в Сибирь "проклятым" царским режимом, свержение царя в 1917 не принял, эмигрировал в Китай, где и умер в 1927 году в Харбине. По словам моей бабушки Галины Филипповны до самой смерти считал себя русским поляком.
        pilot69
        1. sabakina Вчера, 20:56
          pilot69, и что из этого следует?
          sabakina
  9. anjey Вчера, 17:27
    А памятники советским солдатам-освободителям, снесённые бульдозерами в Польше в последние годы, - это памятники или «символы зависимости»? Как факты вандализма трактует "гибкое" польское законодательство? Видимо, снос памятников Варшава не считает осквернением памяти советских воинов.
    Видимо потеряли вы пшеки облик человечий,попрали память сотен тысяч а скорее миллионов солдат Красной Армии,в землю вашу легших,за народ ваш неблагодарный и подлый,дьяволу заокеанскому продавшийся ,значит видимо лечь вам в эту землю всем придется,вместе с воняющими демократией и кока колой, костями янки....
    anjey
  10. юра харламов Вчера, 17:30
    Мужики!600 тыщ.за этих уродов положили.зачем?
    юра харламов
    1. tihonmarine Вчера, 18:36
      Здесь была политика. Читай документы Касабланкской конференции, которых ты не найдёшь. И товарища Сталина И.В. на той конференции не было. Западные союзники впервые изложили для прессы требование безоговорочной капитуляция Германии, Италии и Японии То есть "долби" товарищ Сталин до конца фрицев и японцев своим пушечным мясом, а мы будем посмотреть. Если интересуешься вопросом перелопать много литературы и интернета, поймёшь подоплёку Конференции в Касабланке с 14 по 24 января 1943 года. Короче вывернули Сталину руки.
      tihonmarine
  11. юра харламов Вчера, 17:35
    Польша это Псковская область
    юра харламов
  12. Под куполом Вчера, 17:38
    К сожалению антисемитизм процветает там. Так же как и в бывшем ссср.
    Будем наказывать.
    Под куполом
    1. Арон Заави Вчера, 17:45
      Цитата: Под куполом
      К сожалению антисемитизм процветает там. Так же как и в бывшем ссср.
      Будем наказывать.

      Рабинович, вот как ты будешь наказывать Польшу? Там ежедневная работа дипломатов нужна.
      Арон Заави
      1. Под куполом Вчера, 17:47
        Необходимо вывезти все останки. Территория Польши войдёт в состав Беларуси.
        Под куполом
        1. anjey Вчера, 18:09
          А мы ее вам отдадим, вот и пикетируйте с пшеками,вас до прихода Гитлера в 1939 г было не меньше наверное чем их в польше, так чито имеете право, дома дедов ваших там ...
          anjey
          1. Под куполом Вчера, 19:08
            Цитата: anjey
            до прихода Гитлера в 1939 г

            Гитлер пришёл вместе с ссср в Польшу. Так что ответственность за уничтожение евреев, создание концлагерей на обоих.
            Под куполом
            1. anjey Вчера, 19:37
              Может советские убивали евреев во Львове ??? Рабинович??? а не немцы с оуновцами( бандеровцами), историю учи неуч....
              anjey
            2. Челдон Вчера, 20:23
              Цитата: Под куполом
              Цитата: anjey
              до прихода Гитлера в 1939 г

              Гитлер пришёл вместе с ссср в Польшу. Так что ответственность за уничтожение евреев, создание концлагерей на обоих.

              Ну приехали! Ты такой один или вас много?
              Челдон
            3. sabakina Вчера, 21:03
              Под куполом, берега не попутал? Назови хоть один советский концлагерь? am
              sabakina
              1. Арон Заави Сегодня, 00:34
                Цитата: sabakina
                Под куполом, берега не попутал? Назови хоть один советский концлагерь? am

                Да это Рабинович . Его сколько не банят, а он со своими мерзостями лезет.
                Арон Заави
            4. hiller Сегодня, 00:00
              СССР создавал концлагеря и уничтожал евреев??? Стыд - не дым, глаза не ест?
              hiller
            5. домохозяйка Сегодня, 01:34
              Под куполом цирка! Та шо ты говоришь? Наши евреев уничтожали?! В Израиле все так думают? И ветераны той войны так думают? Не позорь Израиль!
              домохозяйка
        2. tihonmarine Вчера, 18:38
          Зачем вывозить останки, если "Польша войдёт в состав Белоруссии" ???
          tihonmarine
          1. Под куполом Вчера, 19:09
            Не знаю, это предварительный план.
            Под куполом
            1. Челдон Вчера, 22:12
              Цитата: Под куполом
              Не знаю, это предварительный план.

              "Под куполом",ты как часто к психиатру ходишь? "Каждую неделю.У нас с этим строго."
              Челдон
      2. pilot69 Вчера, 19:52
        Простите пожлста, а как вы наказали Украину, где национальный герой Бандера? Вполне неплохо с ними общаетесь, а президент позирует в камуфляже с надписью "циничный бандера"? Или это несчитово, потому как "пьяный был"? Я ответ нормальных евреев знаю, я у вас, у "диваннных" спрашиваю.
        pilot69
    2. Аскет Сегодня, 00:11
      Цитата: Под куполом
      К сожалению антисемитизм процветает там. Так же как и в бывшем ссср.

      А про Западную Европу и США чего то скромненько умолчал...
      Европейский Еврейский конгресс зафиксировал снижение антисемитизма в России и его рост в США.
      Примечательно, что в 2016 году в России не было зафиксировано ни одного случая антисемитизма с применением насилия. Угрожающие масштабы антисемитизм приобрел в США, рассказал НСН президент ЕЕК Вячеслав Кантор. Там еврейские студенты постоянно сталкиваются с проявлением ненависти в университетских кампусах. В 2015 году инцидентов нетолерантности в США было на 45% меньше.чем по итогам 2016г.

      Антисемитизм в США обогнал Россию и Западную Европу

      Мне часто приходилось иметь дело с физтехом и с преподавателями и студентами, здесь довольно большое количество евреев как тех так и других
      и такого как в американских кампусах даже и намека нет не было и не будет...
      Аскет
  13. taiga2018 Вчера, 17:41
    пора снести мемориальный комплекс "Катынь",только надо делать это небольшими частями,снесли памятник нашим солдатам в Польше и тут же часть комплекса под бульдозер...только не надо чистоплюйства,мол мы не они и с памятниками не воюем,такие понимают только так...
    taiga2018
  14. юра харламов Вчера, 17:46
    Молодец наш рп и рзп .завели ихний борт зачетно
    юра харламов
    1. LiSiCyn Вчера, 19:52
      О чем ты?? fool
      О пилотах, не реагирующих на команды диспетчеров ??? Или о бухой польской "верхушке"??
      А может, ты лично " тушку", сбивал ??
      LiSiCyn
    2. Челдон Вчера, 20:30
      Цитата: юра харламов
      Молодец наш рп и рзп .завели ихний борт зачетно

      Ахинею не неси,польский грех на наших ребят нечего вешать.
      Челдон
  15. Mavrikiy Вчера, 17:50
    Посол Польши в Израиле: Мы не оскверняем памятники советским солдатам и жертвам Холокоста

    Это правильно. Бульдозером прошелся по памятнику, травку посеял и все счастливы и память отшибло.
    С Израилем нужно осторожно, а то глядь, яйца твои на уже проводах висят. В том смысле, что не Германия Польше должна, а Польша Израилю в разы больше.
    Вопрос, кто пнул Израиль, чтоб он тявкнул?
    Mavrikiy
    1. pilot69 Вчера, 19:58
      У них сейчас переосмысление - холокостили все, но кто-то холокостил люто, кто-то так себе, а кто и не очень, вообщем разбираться будут.
      pilot69
      1. Mavrikiy Вчера, 20:13
        Цитата: pilot69
        У них сейчас переосмысление - холокостили все, но кто-то холокостил люто, кто-то так себе, а кто и не очень, вообщем разбираться будут.

        С головой дружить призываю, а фиксировать явления окружающего мира.
        Повторяю, кто пнул Израиль через 70 лет?
        Mavrikiy
        1. pilot69 Вчера, 20:30
          А что не так с головой-то? На Украине Бандера - национальный герой, в Прибалтике СС-цы практически тоже, парады в полный рост (с обоснованием - они конечно СС-цы, но если посмотреть - борцы за независимость и т.д. и т.п.). Бедолага Менгеле не знал, что и всего-то делов надо было - укродревнешумерский паспорт получить, и УСЕ.
          И кто пнул Израиль через 70 лет, чисто с интереса?
          pilot69
  16. demo Вчера, 17:54
    Игры, основанные на временной политической конъектуре, с историей, превращение ее в податливую девку, могут привести к очень негативным последствиям, в дальнейшем.
    Правда она все равно вылезет.
    Хоть запрещай ее, хоть отбеливай.
    demo
  17. behemot Вчера, 17:59
    вона как! это не осквернять называется. Сначала разбивают, потом сносят. Подстилки мерзкие. Так же как и хохлам всей этой сволоте уготована одна участь - шестерить. Это самое место для поляков, украинцев, прибалтийских ультратигров. Я надеюсь второй раз мы этих животных из печей и концлагерей спасать не будем.
    behemot
  18. Alex-a832 Вчера, 18:08
    Риторическое словоблудие. Снос памятников - это как бы не осквернение. По той же логике можно назвать убийство актом благодетельного перемещерия человека в лучший мир. Ну за что тут судить?
    Alex-a832
  19. ul_vitalii Вчера, 18:09
    Ага, мы их красим соляной кислотой, а моем серной. Блестят как новенькие.
    ul_vitalii
  20. Волька Вчера, 18:16
    евреи прям ну все прослезились...
    Волька
  21. КОТ БАЮН Вчера, 18:23
    Эти поленья скользят как крайняя плоть на писюне, когда дело касается конкретики. И здесь пытаются вывернуться.... От же где отвратная нация....
    КОТ БАЮН
    1. tihonmarine Вчера, 18:43
      Что поделаешь если с 1793 года приходится изворачиваться, врать, предавать, но как то выживать.
      tihonmarine
  22. Комментарий был удален.
  23. APASUS Вчера, 19:14
    Поляки идут своей дорогой и она ничем не лучше фашистской ! Создали Институт национальной памяти и занимаются травлей собственного народа ,дошло просто до смешного:
    21 сентября 2015 г. институт выразил благодарность властям города Пененжно, где демонтировали памятник генералу Черняховскому, а также выслал специальную публикацию на тему «советских памятников в Польше» послу Российской Федерации в Польше. Институт призвал также власти других населенных пунктов демонтировать находящиеся там советские памятные знаки. «Мы с самого начала существования Института придерживаемся мнения, что памятники такого рода, посвященные преступникам, следует разбирать. Мы считаем, что власти Пененжно по этому вопросу поступили верно», — отметил вице-глава Института Павел Укельский

    Они не только оскверняют памятники ,они их еще и сносят,а подобные государственные организации являются рупором оголтелого национализма.Поляки идут путем Гитлера ,у них еще все осознание еще впереди............
    APASUS
  24. arhPavel Вчера, 19:14
    Перенести польские мемориалы в тайгу, а на их месте организовать вытрезвители.
    arhPavel
  25. Дормидонт Вчера, 19:36
    Старинная польская песня - это не мы, они сами
    Дормидонт
  26. юра харламов Вчера, 20:21
    Да., Я сам пилот.у них экипаж был не о чем.и в салоне сидели упыри.разбились. и поделом.месть за наших 18000 парней в1918г
    юра харламов
    1. Челдон Вчера, 22:14
      Если ты пилот,то такой гадости про экипаж не писал бы.
      Челдон
  27. Sewer Krainiy Вчера, 21:47
    Цитата: Челдон
    Цитата: юра харламов
    Молодец наш рп и рзп .завели ихний борт зачетно

    Ахинею не неси,польский грех на наших ребят нечего вешать.

    Еще один польский провокатор!!!
    Sewer Krainiy
  28. домохозяйка Сегодня, 01:28
    Врут как дышат, а дышат часто! Пусть Краков свой разрушат- он тоже памятник, памятник того, что для них сделала советская армия! Неблагодарные бессмысленные якубы, ненавижу!
    домохозяйка
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