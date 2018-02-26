Посол Польши в Израиле: Мы не оскверняем памятники советским солдатам и жертвам Холокоста

С того дня как Польша получила независимость, на территории нашей страны не бы осквернен ни один объект памяти жертв Холокоста или памяти советских солдат. Наши законы позволяют демонтировать объекты, ставшие символом зависимости Польши от СССР после 1945 года.

Удивительным заявлением отметился на выступлении перед депутатами парламента Израиля приглашённый в Кнессет посол Польши. Польского диппредставителя Яцека Ходоровица пригласили на заседание в израильский парламент с той целью, чтобы тот пояснил позицию официальной Варшавы по поводу принятого закона об Институте национальной памяти. Напомним, что этот закон в Польше запрещает бандеровскую пропаганду и одновременно с этим вводит запрет на упоминание исторических фактов пособничества польских формирований нацистской Германии. Также закон запрещает любое упоминание о сотрудничестве польских властей до 1939 года с Гитлером (например, по разделу Чехословакии).В Израиле призывают Варшаву отменить закон, который подразумевает запрет на упоминание об участии отдельных поляков в Холокосте.Польский посол, находясь в Кнессете, заявил, что «закон неправильно истолковывается за пределами Польши». По словам Ходоровица, Польша занимается увековечиванием памяти жертв Холокоста, а также «следит за состоянием советских памятников».Портал News.co.il приводит заявление польского дипломата:А памятники советским солдатам-освободителям, снесённые бульдозерами в Польше в последние годы, - это памятники или «символы зависимости»? Как факты вандализма трактует "гибкое" польское законодательство? Видимо, снос памятников Варшава не считает осквернением памяти советских воинов.Польский посол заявил, что, вероятно, Варшаве в скором времени пересмотрит некоторые пункты закона.В том же заседании приняли участие и представители посольства РФ. В частности, российские дипломаты отметили важность возможного размещения в комплексе «Яд Вашем» экспозиции, посвящённой советскому офицеру Александру Печерскому, организовавшему восстание в лагере Собибор.