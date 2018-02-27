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Япония планирует разместить на юге страны противокорабельные ракеты
В Токио приступили к рассмотрению вопроса о размещении в южной префектуре Окинава противокорабельных ракет для потенциальной защиты от китайских военных кораблей, передает ТАСС сообщение газеты Asahi.
По данным газеты, в настоящее время этот вопрос прорабатывается по линии Минобороны и Совета национальной безопасности Японии. Ожидается, что решение будет принято до конца текущего года. В случае одобрения, на Окинаве разместят противокорабельные ракеты дальностью 200 км.
Сообщается, что серьезную озабоченность японских властей вызывает морская активность КНР в Восточно-Китайском море, в частности – в проливе Мияко и близ спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые находятся под контролем Токио, и на которые претендуют китайские власти.
Напомним, в начале года в этом районе заметили новейшую АПЛ ВМС Китая класса «Шань», что вызвало нешуточную обеспокоенность японской стороны. МИД Японии тогда потребовал от Пекина не допускать повторения таких инцидентов.
По данным газеты, в настоящее время этот вопрос прорабатывается по линии Минобороны и Совета национальной безопасности Японии. Ожидается, что решение будет принято до конца текущего года. В случае одобрения, на Окинаве разместят противокорабельные ракеты дальностью 200 км.
Сообщается, что серьезную озабоченность японских властей вызывает морская активность КНР в Восточно-Китайском море, в частности – в проливе Мияко и близ спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые находятся под контролем Токио, и на которые претендуют китайские власти.
Напомним, в начале года в этом районе заметили новейшую АПЛ ВМС Китая класса «Шань», что вызвало нешуточную обеспокоенность японской стороны. МИД Японии тогда потребовал от Пекина не допускать повторения таких инцидентов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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