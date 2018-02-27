17:00 27 февраля
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Япония планирует разместить на юге страны противокорабельные ракеты

В Токио приступили к рассмотрению вопроса о размещении в южной префектуре Окинава противокорабельных ракет для потенциальной защиты от китайских военных кораблей, передает ТАСС сообщение газеты Asahi.



По данным газеты, в настоящее время этот вопрос прорабатывается по линии Минобороны и Совета национальной безопасности Японии. Ожидается, что решение будет принято до конца текущего года. В случае одобрения, на Окинаве разместят противокорабельные ракеты дальностью 200 км.


Сообщается, что серьезную озабоченность японских властей вызывает морская активность КНР в Восточно-Китайском море, в частности – в проливе Мияко и близ спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые находятся под контролем Токио, и на которые претендуют китайские власти.

Напомним, в начале года в этом районе заметили новейшую АПЛ ВМС Китая класса «Шань», что вызвало нешуточную обеспокоенность японской стороны. МИД Японии тогда потребовал от Пекина не допускать повторения таких инцидентов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. Звездочка Сегодня, 09:39
    Видимо забыли Хиросиму с Нагасаки.
    Звездочка
    1. предки с Дона Сегодня, 10:00
      Япония за свою историю натворила столько зла, что им лучше сидеть тихо и не будить лихо.
      предки с Дона
      1. Chertt Сегодня, 11:53
        Будьте справедливы. Трудно ожидать от Японии, что она будет просто седеть и смотреть как усиливается ВС Китая, (ближайшего и очень не дружественного соседа). Опасения Японии более чем оправданы.
        Chertt
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:41
    Напомним, в начале года в этом районе заметили новейшую АПЛ ВМС Китая класса «Шань», что вызвало нешуточную обеспокоенность японской стороны.

    Пусть ипенцы сначала объяснили бы нахождение мерикатосовкой группировки в том же районе. angry
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:53
      В Токио приступили к рассмотрению вопроса о размещении в южной префектуре Окинава противокорабельных ракет для потенциальной защиты от китайских военных кораблей

      Опять японцы не от тех защищаются . fool Вот уж действительно :
      Цитата: Звездочка
      забыли Хиросиму с Нагасаки
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:08
        bouncyhunter Сегодня, 09:53 Опять японцы не от тех защищаются . fool Вот уж действительно :Цитата: Звездочка
        забыли Хиросиму с Нагасаки

        Паша, с 1945 г. шавке не дано самой гулять без поводка.
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:13
          Цитата: a.s.zzz888
          с 1945 г. шавке не дано самой гулять без поводка.

          Согласен , хоть и началось всё это раньше , но именно в 1945 Японии надели строгий ошейник . sad
          bouncyhunter
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:17
            bouncyhunter Сегодня, 10:13 Согласен , хоть и началось всё это раньше , но именно в 1945 Японии надели строгий ошейник . sad

            Точно, шипами во внутрь.
            a.s.zzz888
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:19
              Цитата: a.s.zzz888
              Точно, шипами во внутрь.

              Именно , друже , именно !!! good
              bouncyhunter
  3. Теренин Сегодня, 09:41
    Япония планирует разместить на юге страны противокорабельные ракеты Можно подумать, что север Японии упирается в материковую часть и там нужны противотанковые мины lol
    Теренин
  4. Uncle Lee Сегодня, 09:43
    что вызвало нешуточную обеспокоенность японской стороны
    Что-то очень знакомая фраза !
    Uncle Lee
  5. rotmistr60 Сегодня, 09:52
    Японии не терпится помериться с Китаем кто круче? Там где базы Сша мира не жди. Находясь под американской оккупацией предъявляют территориальные претензии к России, машут кулачком в сторону Китая. Может сначала нужно было бы избавиться от оккупационных войск? Мир охватывает военная паранойя.
    rotmistr60
    1. Туз Бубен Сегодня, 09:58
      Мир охватила просто паранойя...
      Туз Бубен
      1. rocket757 Сегодня, 10:12
        "Капитал" требует новых вложений! Ничего нового, но весьма опасно ... надеюсь эт просто весеннее обострение наступает, опять и временно!
        rocket757
  6. Alex-a832 Сегодня, 10:09
    Опасаются, что КНР им припомнит "добрососедские" отношения в прошлом. Да и то, что у КНР под боком на Японских островах полно ма расных баз, Китаю тоже не по нраву. Есл японцы и дальше будут подматрасниками работать, то им стоит в красном круге своего флага колец разного диаметра дорисовать с цифирями - мишень, однако!
    Alex-a832
    1. rocket757 Сегодня, 12:16
      Китай эт конечно гигант, будет становиться больше и больше.
      Но вокруг там давнишняя бодяги и янки пытаются раскочегарить все старые обиды и конфликты.
      Азиаты, индусы и вообще все там не самые глупые ребята. Могут и спокойно разойтись.
      rocket757
      1. Alex-a832 Сегодня, 15:59
        Если честно, заглядывая в прошлое Китая, я сомневаюсь, что они стремятся к значительному расширению своих территорий - настращать своей устрашающей армадой некоторых соседей, чтобы не рыпались - это вероятнее всего. С японцами и англосаксами у них историческая нелюбовь, но сами войну вряд ли развяжут. Думаю, что китайская цель - вытеснить матрасников из региона, а с остальными по большей части мирно разберутся.
        Alex-a832
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