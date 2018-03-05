«Губительная и благодатная бронза» (Культура бронзового века – 2)

Что же касается культуры обитателей горного Ирана и Средней Азии конца III и II тысячелетия до н. э., то она оставалась энеолитической, но изменения в ней, безусловно, произошли. Поселения стали укреплять каменными стенами. Богаче и разнообразнее стал погребальный инвентарь, и начали появляться изделия из бронзы. Скотоводство явно приобретает полукочевой характер, а лошадь придает племенам скотоводов все большую мобильность. Таким образом, наверное, племена касситов с гор Ирана и проникли в Двуречье. Но ряд поселений по-прежнему занимается оседлым земледельческим хозяйством. Очевидно, что между скотоводами и земледельцами развивается тесная кооперация. Оседлые племена быстрее накапливают материальные богатства, что приводит к расслоению внутри общины.Деталь конской сбруи с изображением колесницы. Коллекция «Луристанских бронз» из Лос-Анджелеского музея искусств графства.О навыках металлообработки второй половины II тысячелетия до н. э, когда все это и происходит, можно судить по бронзовым изделиям из Луристана (Иран) – так называемым «луристанским бронзам», куда входят детали конской упряжи, украшенные оригинальными изображениями различных мифических чудищ и зверей. Глиняную посуду теперь делают на гончарном круге.Алебарда. Коллекция «Луристанских бронз» из Лос-Анджелеского музея искусств графства.Топор XIX–XVIII вв. до н.э. Коллекция «Луристанских бронз» из Лос-Анджелеского музея искусств графства.Кинжал. Коллекция «Луристанских бронз» из Лос-Анджелеского музея искусств графства.Многие культуры, расположенные в районах вблизи Каспийского моря, в это время делают резкий шаг вперед. Так, энеолитическая культура типичных рыболовов и охотников в нижнем течении Аму-Дарьи заменяется культурой скотоводов и земледельцев, освоивших мотыжное земледелие. И опять-таки, те изменения, что произошли в этом районе к концу II тысячелетия до н. э., были вызваны переселением с севера племен андроновской культуры. А вот в старых земледельческих поселениях на территории Южной Туркмении, как и за несколько столетий ранее в городах, принадлежащих к культуре Хараппы и лежавших в долине Инда, жизнь замирает. И в чем тут причина мы можем лишь только гадать.С другой стороны, здесь появляется новая земледельческая культура, обладающая уже умением выплавлять железо, и она начинает постепенно осваивать речные низменности Средней Азии во второй четверти I тысячелетия до н. э. Впрочем, здесь, как и в Закавказье, по-прежнему велико было влияние центров рабовладельческих цивилизаций Передней Азии, появившихся здесь еще в эпоху раннего энеолита. Из района Арарата на юг вывозят обсидиан, служивший для выделки наконечников стрел и серпов в Двуречье и в Эламе. Соответственно в Закавказье поступали образцы технологий и изделия этих древневосточных государств, и более совершенных образцов орудий труда и оружия. Кинжалы, известные по находкам в Двуречье, древнеассирийские бронзовые мечи, секиры необычных форм и особые типы топоров, равно как и многое другое, в Закавказье попало именно отсюда. Но распространились все эти изделия очень широко. Например, типы топоров, характерных, например, для племен «срубной» и андроновской культуры, а также в Закавказье, оказались известны и на западе. Их аналоги выделывали бронзолитейщики племен, обитавших во II тысячелетии до н. э. на землях нынешней Румынии, Болгарии и Венгрии. То же самое было и с посудой. Так, популярная во II тысячелетии до н.э. в Закавказье расписная посуда эларского типа (от поселения Элар, вблизи Еревана) опять-таки оказалась схожей с посудой Двуречья и Элама. Ювелирные изделия, равно как изобразительное искусство, характерное для Закавказья той эпохи, опять-таки указывают на связи с древнем Двуречьем, а еще и с культурой хеттской державы в Малой Азии.Бронзовый топор из местечка Лужицы. (Музей естественной истории, Вена)Интересные находки, сделанные в Закавказье и относящиеся к бронзовому веку, были обнаружены в Центральной Грузии (в районе Триалети), а также в ряде районов Армении и Азербайджана. В это время здесь существовали поселки, которые были окружены стенами, сложенными из крупных камней «циклопической кладки». Причем, если сначала все дома этих поселений были примерно одного размера, то позднее здесь появились и внутренние укрепления, и большие по размерам дома старейшин и племенных вождей. Как и в странах древнего Востока, знать стала отгораживаться от остального народа стенами. И все эти изменения произошли в Закавказье именно в бронзовом веке, что наглядным образом свидетельствует о процессах разложения ранее бытовавших здесь прежних первобытно-общинных отношений.Золотой кубок из Триалети, Грузия. II тысячелетие до н.э.Так, курганные погребения в Триалети, в долине реки Цалки, первой половины и к середине II тысячелетия до н. э. представляют собой довольно скромные могилы, погребальный инвентарь которых очень скуден. Но совсем рядом с этими курганами находятся уже огромные насыпи, в которых были обнаружены настоящие погребальные залы, либо глубокие подземные усыпальницы, сложенные из камня, и с погребенными в них вместе с усопшими серебряными кинжалами, серебряной и золотой посудой, тонкими украшениями и ожерельями из серебра и золота с драгоценными камнями. Некоторые изделия украшают по-настоящему изысканные орнаменты, например, такие, как те, что покрывают знаменитый золотой кубок, поверхность которого была покрыта изящными спиралями, свернутыми из жгутов золотой проволоки, и со вставками гнезд, инкрустированных полудрагоценными камнями (об этом уникальном кубке мы вам еще расскажем в самое ближайшее время!), или же серебряный кубок, на котором отчеканено изображение процессии людей, одетых в звериные маски и одежды с хвостами, и идущей к алтарю и некоему священному дереву. Золотые статуэтки животных, обнаруженные в этом же кургане, также говорят о тесных культурных связях мастеров Закавказья с художниками-ювелирами Двуречья или, по крайней мере, о том, что они усвоили их технику. Показательна, например, статуэтка барана с глазами из перламутра и цветных камней, укрепленных в глазницах при помощи горной смолы – прием, типичный для древнего Шумера. Кроме того, в богатых курганах Триалети нашли и образцы типичной посуды эларского типа, очень схожей с керамикой из Передней Азии.Литейная форма. (Археологический музей Бранденбурга. Галерея бронзового века)В Армении при раскопках в городе Кировакане нашли похожее погребение с большим количеством расписных сосудов, а бронзовые изделия, например, оружие были совершенно похожи на триалетские. Там обнаружили массивную золотую чашу, украшенную фигурами львов. Сосуды из серебра были аналогичны триалетским. И таких находок на территории Грузии, Армении и Западного Азербайджана много. Что указывает на наличие там в прошлом высокоразвитой металлургической культуры бронзы.Медный кинжал из Бранденбурга, ок. 2500–2200 гг. до н.э. (Музей доисторической и ранней истории, Берлин)И конечно, развитие технологий обработки металла вызвало развитие того же земледелия. Поэтому неудивительно, что во второй половине II тысячелетия до н. э. в Закавказье начали применять орошение полей, развились садоводство и виноградарство, а стада были весьма многочисленны. Распространилось коневодство, при этом лошадь использовалась как для верховой езды, так и запрягалась в колесницы. Об этом говорят найденные в могильниках Закавказья бронзовые удила, рассчитанные на управление полудикими конями. Несомненно, частыми были и военные столкновения из-за земли, воды и пастбищ. Поэтому неудивительно, что имел место переход от традиционного короткого кинжала к длинному бронзовому мечу, то есть технология производства оружия тоже усовершенствовалась.Военные столкновения приводили к захвату военнопленных, которых обращали в рабов. И стало их так много, что их стали класть в могилы знати, чтобы они служили им еще в загробном мире. Было найдено погребение вождя, где возле пышно разукрашенной погребальной колесницы племенного вождя обнаружили скелеты 13 убитых рабов, а около быков, запряженных в эту колесницу, был положен еще и погонщик, убитый при захоронении. Впрочем, это показывает не только наличие рабов в это время, но также и то, что их производственная ценность была еще не слишком велика. Впрочем, со временем процесс развития рабовладельческих отношений особенно усилился, и прежде всего в то время, когда ряд областей Южного Закавказья в IX—VIII вв. до н. э. вошли в состав такого известного рабовладельческого государства, как Урарту.Бронзовый кинжал, имитирующий ранние образцы с приклепываемой рукоятью. (Национальный музей археологии, Парма)В конце II — начале I тысячелетия до н. э. на Северном Кавказе уже многие племена имели развитое бронзолитейное производство и понемногу начали заниматься обработкой железа. Прежде всего, это Северная Осетия, где в то время находился очаг кобанской культуры. «Кобанцы» производили очень красивые топоры, мечи и кинжалы, а также бронзовые боевые пояса с чеканными и выгравированными изображениями животных и воинов, свидетельствовавших о незаурядном мастерстве их создателей. То, что среди кобанских древностей найдено множество бронзовых удил, доказывает, что они использовали лошадь в качестве верхового животного.Кинжалы «кобанской культуры». (ГИМ, Москва)Самое интересно, однако, что формы оружия «кобанцев» позволяют говорить о том, что народы северокавказского региона уже в это время были знакомы не только с близкими к ним древневосточными изделиями из бронзы, но также и с работами южноевропейских мастеров, то есть налицо существование обширных культурных связей между удаленными друг от друга территориями. Причем очень схожая культура бронзы в это время существовала также и на восточном и юго-восточном побережье Чёрного моря в районе легендарной Колхиды.«Кобанская культура». Украшение из погребения № 9 (XIX в. до н. э.)Продолжение следует…