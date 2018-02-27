Минобороны предложит гражданским перевозчикам «стелс-контракты»

Российская армия давно пользуется услугами гражданских перевозчиков. При проведении крупных учений для переброски и перегруппировки войск привлекается большое количество транспорта по договорам аутсорсинга. Также Минобороны на платной основе пользуется услугами гражданской авиации – в частности, для транспортировки грузов и личного состава на Сахалин,

Перемещение армейских грузов постоянно анализируется иностранными спецслужбами. Военные об этом знают, поэтому систематически принимают меры для защиты этой информации. Даже в мирное время соответствующая документация находится в закрытом доступе. В случае авиаперевозок транспортные самолеты отключают транспондеры, чтобы невозможно было отследить маршрут. В угрожаемый период значение режима секретности еще больше возрастает,