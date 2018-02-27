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Минобороны предложит гражданским перевозчикам «стелс-контракты»
В случае войны или зарубежных операций транспортные компании будут перевозить российские военные грузы по «стелс-контрактам», сообщают Известия.
С этой целью Минобороны разработало новый регламент работы с частными перевозчиками: контракты с ними будут оформляться в ускоренном режиме по упрощенной процедуре, такие договоры полностью засекретят.
Ожидается, что соответствующее постановление правительства РФ будет принято в ближайшее время.
«Новый регламент покупки транспортных услуг должен обеспечить необходимую оперативность военных перевозок в особых обстоятельствах. Данная схема будет задействована в случае угроз для военной безопасности России. Используют ее и для снабжения российских войск, участвующих в миротворческих операциях за пределами страны. Право закупки транспортных услуг по упрощенной процедуре получат министр обороны и директор Федеральной службы войск национальной гвардии», – пишет газета со ссылкой на военное ведомство.
В Минобороны уверяют, что новый порядок не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. Стоимость «стелс-контрактов» не должна превышать затраты на аналогичные договоры, заключенные по стандартной процедуре.
По его мнению, обеспечение секретности крайне важно для скрытной переброски войск и предметов снабжения.
С этой целью Минобороны разработало новый регламент работы с частными перевозчиками: контракты с ними будут оформляться в ускоренном режиме по упрощенной процедуре, такие договоры полностью засекретят.
Ожидается, что соответствующее постановление правительства РФ будет принято в ближайшее время.
«Новый регламент покупки транспортных услуг должен обеспечить необходимую оперативность военных перевозок в особых обстоятельствах. Данная схема будет задействована в случае угроз для военной безопасности России. Используют ее и для снабжения российских войск, участвующих в миротворческих операциях за пределами страны. Право закупки транспортных услуг по упрощенной процедуре получат министр обороны и директор Федеральной службы войск национальной гвардии», – пишет газета со ссылкой на военное ведомство.
В Минобороны уверяют, что новый порядок не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. Стоимость «стелс-контрактов» не должна превышать затраты на аналогичные договоры, заключенные по стандартной процедуре.
Российская армия давно пользуется услугами гражданских перевозчиков. При проведении крупных учений для переброски и перегруппировки войск привлекается большое количество транспорта по договорам аутсорсинга. Также Минобороны на платной основе пользуется услугами гражданской авиации – в частности, для транспортировки грузов и личного состава на Сахалин,рассказал газете редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
По его мнению, обеспечение секретности крайне важно для скрытной переброски войск и предметов снабжения.
Перемещение армейских грузов постоянно анализируется иностранными спецслужбами. Военные об этом знают, поэтому систематически принимают меры для защиты этой информации. Даже в мирное время соответствующая документация находится в закрытом доступе. В случае авиаперевозок транспортные самолеты отключают транспондеры, чтобы невозможно было отследить маршрут. В угрожаемый период значение режима секретности еще больше возрастает,сказал эксперт.
Использованы фотографии: https://colonelcassad.livejournal.com
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