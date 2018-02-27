17:02 27 февраля
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Минобороны предложит гражданским перевозчикам «стелс-контракты»

В случае войны или зарубежных операций транспортные компании будут перевозить российские военные грузы по «стелс-контрактам», сообщают Известия.



С этой целью Минобороны разработало новый регламент работы с частными перевозчиками: контракты с ними будут оформляться в ускоренном режиме по упрощенной процедуре, такие договоры полностью засекретят.


Ожидается, что соответствующее постановление правительства РФ будет принято в ближайшее время.

«Новый регламент покупки транспортных услуг должен обеспечить необходимую оперативность военных перевозок в особых обстоятельствах. Данная схема будет задействована в случае угроз для военной безопасности России. Используют ее и для снабжения российских войск, участвующих в миротворческих операциях за пределами страны. Право закупки транспортных услуг по упрощенной процедуре получат министр обороны и директор Федеральной службы войск национальной гвардии», – пишет газета со ссылкой на военное ведомство.

В Минобороны уверяют, что новый порядок не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. Стоимость «стелс-контрактов» не должна превышать затраты на аналогичные договоры, заключенные по стандартной процедуре.

Российская армия давно пользуется услугами гражданских перевозчиков. При проведении крупных учений для переброски и перегруппировки войск привлекается большое количество транспорта по договорам аутсорсинга. Также Минобороны на платной основе пользуется услугами гражданской авиации – в частности, для транспортировки грузов и личного состава на Сахалин,
рассказал газете редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

По его мнению, обеспечение секретности крайне важно для скрытной переброски войск и предметов снабжения.

Перемещение армейских грузов постоянно анализируется иностранными спецслужбами. Военные об этом знают, поэтому систематически принимают меры для защиты этой информации. Даже в мирное время соответствующая документация находится в закрытом доступе. В случае авиаперевозок транспортные самолеты отключают транспондеры, чтобы невозможно было отследить маршрут. В угрожаемый период значение режима секретности еще больше возрастает,
сказал эксперт.

Использованы фотографии: https://colonelcassad.livejournal.com
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Комментарии 28

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  1. Svarog Сегодня, 10:35
    Видно война уже совсем близко..
    Svarog
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:35
    Российская армия давно пользуется услугами гражданских перевозчиков...

    И в Сирии это подтвердилось.
    a.s.zzz888
    1. Alexey RA Сегодня, 11:19
      Цитата: a.s.zzz888
      И в Сирии это подтвердилось.

      В Сирии подтвердилось и другое: на гражданских перевозчиков надежды нет. Для горячих точек стране нужно своё Командование Морских Перевозок.
      Alexey RA
  3. Охотовед 2 Сегодня, 10:36
    Ага, видимо опробовали эти « Стелс - контракты» на списанных турецких «Стелс» сухогрузах. Массово учавствовавших в Сирийском экспрессе! Позор.
    Охотовед 2
    1. НасРать Сегодня, 10:48
      Позор, это когда старики в нищете.. а когда кораблей не хватает - это проблемы экономики...
      НасРать
      1. astronom1973n Сегодня, 11:00
        Цитата: НасРать
        Позор, это когда старики в нищете..

        Чьи старики?Бывает ,что пенсии не хватает,а дети на что?Нытики!
        astronom1973n
    2. rotmistr60 Сегодня, 10:56
      Охотовед 2
      Позор.

      А в чем позор? У Турции были приобретены (планировалось) 8 гражданских судов с последующим их зачислением во вспомогательный флот ВМФ РФ. Экипажи российские. Да, в связи с увеличением количества грузов направляемых в Сирию почувствовали нехватку транспорта. Было бы действительно позором если бы не приняли никаких мер и транспортировки встали под угрозу.
      rotmistr60
      1. Охотовед 2 Сегодня, 11:27
        Цитата: rotmistr60
        Охотовед 2
        Позор.

        А в чем позор? У Турции были приобретены (планировалось) 8 гражданских судов с последующим их зачислением во вспомогательный флот ВМФ РФ. Экипажи российские. Да, в связи с увеличением количества грузов направляемых в Сирию почувствовали нехватку транспорта. Было бы действительно позором если бы не приняли никаких мер и транспортировки встали под угрозу.

        Флот нужно финансировать и развивать, в том числе и гражданский - под своим Флагом. А не скупать в суматохе - 70 годов постройки. Покупка судна у Украины (страной агрессором laughing ) через Монголию - вообще Анекдот!
        Охотовед 2
        1. 3officer Сегодня, 11:46
          Цитата: Охотовед 2

          Флот нужно финансировать и развивать, в том числе и гражданский - под своим Флагом. А не скупать в суматохе - 70 годов постройки.

          Зачем так заморачиваться??? лучше добавить пункты "стэлс-контрактов"- "в случае чего, если петух клюнет, решать проблемы по мере их поступления" "авось быстро найдем перевозчиков раздухаристых- санкций небоящихся" Короче -спасение в частниках и "руке Рынка" -морская доктрина Гросс-адмирала Чубайса.
          3officer
    3. Alexey RA Сегодня, 11:18
      Цитата: Охотовед 2
      Ага, видимо опробовали эти « Стелс - контракты» на списанных турецких «Стелс» сухогрузах. Массово учавствовавших в Сирийском экспрессе! Позор.

      Это был ответ в стиле Бадера - очень веско и на полметра мимо. ©
      С каких пор судно под флагом вспомогательного флота стало гражданским перевозчиком? В Сирийском экспрессе ходят только корабли под флагом ВМФ, которым плевать на санкции и которые не могут быть остановлены и досмотрены.

      На линиях, подобных сирийской, гражданские перевозчики вообще не могут применяться. Напомню, что вся эпопея с корабельным сирийским экспрессом началась с того, что гражданскому судну, зафрахтованному для перевозки вертолётов в Сирию, просто отказали в страховке. А потом ещё были угрозы, что тем компаниям, суда которых будут замечены в перевозках в Сирию, закроют порты Европы и США.
      Alexey RA
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 10:40
    Привлечение "гражданских" к военной логистике конечно часто неизбежно..Но как тогда обеспечивать : 1) секретность грузов и 2) решать проблему "досмотродоступности" при нахождении торгового российского или зафрахтованного иностранного "флага" вне пределов нашей юрисдикции ? Если с секретностью можно решить включением в экипаж "смотрящих" , то со вторым сложнее..
    КВУ-НСвД
    1. НасРать Сегодня, 10:52
      Вам в пример - арктические конвои Второй мировой войны..
      НасРать
      1. 3officer Сегодня, 11:25
        Цитата: НасРать
        Вам в пример - арктические конвои Второй мировой войны..

        Если большая война с НАТО,то все это неактуально. (PQ 17 в современных условиях даже и порта не успеет выйти).
        3officer
    2. Piramidon Сегодня, 10:52
      Цитата: КВУ-НСвД
      2) решать проблему "досмотродоступности" при нахождении торгового российского или зафрахтованного иностранного "флага" вне пределов нашей юрисдикции ?

      Выделить в сопровождение сухогруза эсминец.
      Piramidon
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:02
        Выделить в сопровождение сухогруза эсминец.
        Конвоирование это хорошо...Но смысл тогда "секретить" контракты ? Ведь все видят : кто , куда и в чьих интересах транспортирует..
        КВУ-НСвД
    3. Alexey RA Сегодня, 16:10
      Цитата: КВУ-НСвД
      Если с секретностью можно решить включением в экипаж "смотрящих" , то со вторым сложнее..

      Защита от досмотров нынче, к сожалению, решается только одним способом - включением судна в состав ВМФ. Иные способы гарантии не дают.
      Alexey RA
  5. weksha50 Сегодня, 10:49
    "В Минобороны уверяют, что новый порядок не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета"...

    Мура-лабуда полнейшая и абсолютно не продуманная...
    Хотеть (МО РФ) - не значит получить (своевременные транспортные услуги вовремя и в необходимом объеме)...
    Одно дело - доставлять военные грузы в мирной обстановке, и другие - в период военной опасности (и еще хуже)...
    Иностранные компании не пойдут на этот шаг... А наших, советско-русских, много ли вообще в реальности наберется ??? Даже то, что якобы российское есть, и то плавает под флагами... Закарпатья и Республики Чад... lol
    Опять свои хотелки раззвонили наперед... И бюрократия останется, и деньги - которые запросит перевозчик - вовремя выделены НЕ будут (ЭТО - стопудово, ЭТО - Россия, детка !!!)...
    Не нужно глупостями заниматься... Нужно думать и решать задачи по восстановлению собственного морского, речного, авиационного флота... Причем - на двойной основе - и коммерческой, и государственной... Чтобы государство не зависело от частников... soldier hi
    weksha50
  6. andrewkor Сегодня, 10:49
    А мобилизовать в рыночных условиях видать не получается.В СССР даже весь ведомственный автотранспорт и дорожная техника были на учёте в военкоматах и периодически привлекались на разные мероприятия.
    andrewkor
    1. Глушь Сегодня, 11:21
      Специальная,с/хозяйственная,полноприводная техника в личном пользовании и сейчас регистрируется в военкоматах.
      Глушь
  7. gukoyan Сегодня, 10:49
    Эххх, а в СССР такой фигни наверное не было...
    gukoyan
  8. Vita VKO Сегодня, 10:57
    В некоторых случаях без стелс-контракта действительно не обойтись, мало ли что может быть в контейнере. Очевидно, что охрана подобных грузов будет осуществляться ЧВК по таким же стелс-контрактам. Главное приучить к этому наших "потенциальных друзей" что бы запарились вычислять кто где и куда плывет.
    Vita VKO
  9. PROXOR Сегодня, 11:22
    Давно пора. Сколько можно гонять БДК как сухогрузы.
    PROXOR
  10. Saling Сегодня, 11:35
    Перемещение армейских грузов постоянно анализируется иностранными спецслужбами. Военные об этом знают, поэтому систематически принимают меры для защиты этой информации. Даже в мирное время соответствующая документация находится в закрытом доступе. В случае авиаперевозок транспортные самолеты отключают транспондеры, чтобы невозможно было отследить маршрут. В угрожаемый период значение режима секретности еще больше возрастает,
    В общем будет применена схема, отработанная на российских ЧВК в Сирии. Чуть какой то кипишь, сразу МО и МИД орут, что это частные наемники, погибшие по своей воле к России отношения не имеющие laughing Ну что, кто первый в смертнички, от которых откажется страна? bully
    Saling
  11. san4es Сегодня, 11:43
    Минобороны предложит гражданским перевозчикам «стелс-контракты»

    ...Когда-то обязывали soldier
    На начальной стадии конфликта, в марте 1962 года, советские корабли в несколько заходов тайно доставили на остров около 400 танков, 40 истребителей, радиолокационные установки. Войска же планировалось перебросить гражданскими судами Министерства морского флота СССР. О том, что не просто хотели “поиграть мускулами”, а всерьез готовились к войне, говорит общая численность передислоцируемой группы войск: она составляла 50 874 человека личного состава и до 3000 человек гражданского персонала; кроме того, необходимо было перевезти свыше 230 000 тонн материально-технических средств.



    Эсминец ВМС США «Barry» (DD-933) идёт параллельным курсом рядом с советским торговым судном «Металлург Аносов» (блокадным бегуном), самолёт ВМС США «Lockheed» «Orion», 10 ноября 1962 года. Фото с самолёта ВМС США. Фотография представлена музеем США «U.S. Navy National Museum of Naval Aviation».
    san4es
    1. 3officer Сегодня, 11:54
      В СССР весь флот был государственный,а сейчас частный зоопарк с флагами "банановых" стран ,банковскими счетами на экзотических островах и владельцами с "низкой социальной ответственностью.
      3officer
      1. san4es Сегодня, 12:20
        ....Экспроприируют soldier ...если что.
        весь флот был государственный,а сейчас частный
        san4es
    2. Alexey RA Сегодня, 16:17
      Цитата: san4es
      Когда-то обязывали

      Так в те времена гражданский флот СССР был, во-первых, государственным, а, во-вторых, мобилизуемым. По сути дела, советские пароходства были Командованием морских перевозок под гражданским флагом, содержа на балансе иногда не совсем коммерчески выгодные, но тактически обоснованные суда (типа избыточно быстроходных ролкеров). smile
      Alexey RA
  12. Bronevick Сегодня, 12:22
    Давно пора. Старыми БДК и турецкими сейнерами много не увезёшь.
    Bronevick
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