16:55 27 февраля
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Партия САУ 2С19 "Мста-С" поступила в ЮВО

Партия самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С" новой модификации поступила на вооружение в соединение, дислоцированное под Волгоградом, сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Партия САУ 2С19 "Мста-С" поступила в ЮВО


Артиллеристы уже приступили к техническому обслуживанию прибывших под Волгоград самоходных гаубиц, изучению особенностей ведения огня
- сказал Астафьев, при этом не уточнив, о каком количестве САУ идет речь.


Он отметил, что у модернизированных гаубиц установлена новая автоматизированная система управления огнем, увеличена прицельная скорострельность, а также есть возможность применения цифровых электронных карт, что существенно ускоряет ориентирование на местности

Гаубица способна вести огонь осколочно-фугасными, активно-реактивными снарядами-постановщиками помех, высокоточными управляемыми боеприпасами "Краснополь".

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 11:11
    Как то уже скидывал видео, какая модернизация и выпуск проходит в версии 2С19М2 "Мста-С".
    Владыка Ситх
    1. mashinist Сегодня, 12:33
      Зачем покупать мсту если допиливается коалиция св, зачем закупать т 90м если допиливается армата, не лучше ли придержать бабосики или ускорить ввод новой техники
      mashinist
      1. Vyacheslav73 Сегодня, 12:57
        Супостат ждать не будет, надо быть готовым к неожиданностям...А как "допилятся"новинки, так можно будет закупиться по самое не балуй wink
        Vyacheslav73
      2. Stas157 Сегодня, 13:45
        Цитата: mashinist
        Зачем покупать мсту если допиливается коалиция св, зачем закупать т 90м если допиливается армата

        А зачем отказываться от проверенного надежного старого ради не проявивших себя новых вундервафлей? Это очень правильное решение по максимуму модернизировать имеющуюся в наличие технику.
        Новая модификация 2С19 "Мста-С", и обновленный Т-90М вполне отвечают требованиям времени, ни чем не хуже западных образцов, они и будут составлять основу в войсках, еще как минимум 20 лет. Такими темпами, как это происходит, когда еще доведут до ума и запустят в БОЛЬШУЮ серию новую технику, неизвестно. А иметь боеспособную армию нужно сей час.
        Stas157
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 11:11
    Артиллеристы уже приступили к техническому обслуживанию прибывших под Волгоград самоходных гаубиц, изучению особенностей ведения огня
    Скоро загромыхают в Прудбое... good
    КВУ-НСвД
  3. Ural Cossack Сегодня, 12:02
    Хорошая новость. А то все будет и будет. Наконец то уже поступила.
    Ural Cossack
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