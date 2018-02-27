Партия САУ 2С19 "Мста-С" поступила в ЮВО

Артиллеристы уже приступили к техническому обслуживанию прибывших под Волгоград самоходных гаубиц, изучению особенностей ведения огня

Партия самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С" новой модификации поступила на вооружение в соединение, дислоцированное под Волгоградом, сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.- сказал Астафьев, при этом не уточнив, о каком количестве САУ идет речь.Он отметил, что у модернизированных гаубиц установлена новая автоматизированная система управления огнем, увеличена прицельная скорострельность, а также есть возможность применения цифровых электронных карт, что существенно ускоряет ориентирование на местностиГаубица способна вести огонь осколочно-фугасными, активно-реактивными снарядами-постановщиками помех, высокоточными управляемыми боеприпасами "Краснополь".