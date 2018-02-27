Бондарев поддержал появление постоянного КПП в аэропорту Саранска

Россия является авиационной державой, мы одними из первых стали летать на самолётах. И инфраструктура должна подтверждать наш статус, а не создавать проблемы и неудобства. Чтобы туристы стремились к нам, мы должны стоять в авангарде процессов повышения комфортности гражданской авиации, а не догонять или отставать от лидеров

27 февраля 2018 года в рамках дней Республики Мордовия в Совете Федерации состоялось расширенное заседание Комитета по обороне и безопасности. Сенаторы рассмотрели ряд федеральных законов, а также обсудили вопрос об установлении постоянного воздушного грузопассажирского многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации.Председатель Комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что в аэропорту Саранска может появиться постоянный воздушный многосторонний пункт пропуска через госграницу.Приводя аргументы в поддержку постоянного функционирования пропускного пункта, Виктор Бондарев подчеркнул, что иностранцы оценивают уровень жизни в стране в том числе по качеству организации аэропортов:Кроме этого, парламентарии рассмотрели ряд федеральных законов, вносящих поправки в КоАП и в законодательство о Росгвардии, об оружии, о воинской обязанности и военной службе. Все данные документы были рекомендованы членами Комитета к одобрению Советом Федерации, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе сенатора