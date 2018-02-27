16:55 27 февраля
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Бондарев поддержал появление постоянного КПП в аэропорту Саранска

27 февраля 2018 года в рамках дней Республики Мордовия в Совете Федерации состоялось расширенное заседание Комитета по обороне и безопасности. Сенаторы рассмотрели ряд федеральных законов, а также обсудили вопрос об установлении постоянного воздушного грузопассажирского многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Бондарев поддержал появление постоянного КПП в аэропорту Саранска


Председатель Комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что в аэропорту Саранска может появиться постоянный воздушный многосторонний пункт пропуска через госграницу.


Приводя аргументы в поддержку постоянного функционирования пропускного пункта, Виктор Бондарев подчеркнул, что иностранцы оценивают уровень жизни в стране в том числе по качеству организации аэропортов:

Россия является авиационной державой, мы одними из первых стали летать на самолётах. И инфраструктура должна подтверждать наш статус, а не создавать проблемы и неудобства. Чтобы туристы стремились к нам, мы должны стоять в авангарде процессов повышения комфортности гражданской авиации, а не догонять или отставать от лидеров


Кроме этого, парламентарии рассмотрели ряд федеральных законов, вносящих поправки в КоАП и в законодательство о Росгвардии, об оружии, о воинской обязанности и военной службе. Все данные документы были рекомендованы членами Комитета к одобрению Советом Федерации, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе сенатора

Использованы фотографии: ПГ / ИГОРЬ САМОХВАЛОВ
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Комментарии 9

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  1. Chertt Сегодня, 14:57
    Виктор Бондарев заявил, что в аэропорту Саранска может появиться постоянный воздушный многосторонний пункт пропуска через госграницу.
    Это что Я сейчас прочитал belay
    Chertt
    1. Rusland Сегодня, 15:12
      Пограничный столб воткнут и таможня будет давать добро. smile
      Rusland
    2. 210окв Сегодня, 15:20
      Что прочитали?То что чемпионат по футболу скоро..
      Цитата: Chertt
      Виктор Бондарев заявил, что в аэропорту Саранска может появиться постоянный воздушный многосторонний пункт пропуска через госграницу.
      Это что Я сейчас прочитал belay
      210окв
      1. Chertt Сегодня, 15:22
        Цитата: 210окв
        то прочитали?То что чемпионат по футболу скоро..

        Ни че так тема для ВО. В Саранске будку КПП поставили. Бондарев уже не знает, на чем еще пропиарится. Скоро как Порошенко, WC открывать начнет
        Chertt
      2. Андрей К Сегодня, 16:07
        Цитата: 210окв
        ...Что прочитали?То что чемпионат по футболу скоро...

        Совершенно в дырочку good
        Проверял, в составе комиссии, этот аэропорт в прошлом году.
        Впечатления удручающие. Техника - служба ССТ, ещё куда ни шло. Аэровокзальный комплекс древний - то ли 70-х, то ли 80-х годов. ВПП требовала капвложений - ремонта. Дело шло если не к полному, то к временному к закрытию (до устранения недостатков).
        Власти Мордовии решили спасти положение, прикрываясь предстоящим футбольным мундиалем.
        Ещё при работе нашей комиссии, давили на наличие стадиона и ожидаемый туристический поток.
        В итоге имеем то, что нааписано в статье.
        Андрей К
  2. CentDo Сегодня, 15:02
    И он точно будет нужен после ЧМ 2018? Город красивый, никто не спорит, но господин Бондарев уверен, что о нем знают иностранные туристы? Или как обычно, главное бюджет освоить и откат получить?
    CentDo
    1. turbris Сегодня, 15:22
      По вашему, так лучше ничего не надо делать, тогда и бюджет не освоишь и откат не получишь, зациклило вас на этом что то.
      turbris
  3. Не служил Сегодня, 15:22
    Ну да, зачем? Дипардье то уехал laughing
    Не служил
  4. zyablik.olga Сегодня, 15:28
    А кто нибудь заметил, как усиленно раскручивают и пиарят Бондарева? К чему бы это? А вообще, по отзывам людей знавших его лично, когда он не ещё занимал высоких постов - бестолоч редкостная.
    zyablik.olga
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