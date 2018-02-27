05:21 28 февраля
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В Раде пригрозили жестким ответом на «агрессию России»

На Украине готовится новый законопроект о национальной безопасности, в котором содержится "жёсткий ответ" на агрессию России, пишут украинские СМИ.

В новом украинском законопроекте о национальной безопасности будет прописано, что Россия является угрозой для Украины. Об этом изданию "Обозреватель" сообщил заместитель главы фракции "Народный фронт" Юрий Береза.

В Раде пригрозили жестким ответом на «агрессию России»



Впервые будет четко указано, что страна на востоке — главная угроза Украины <…> В окончательной версии законопроекта будет достаточно много жестких норм
— сказал он, добавив, что этот документ «полностью меняет всю философию и сознание»

Член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Андрей Тетерук заявил, в свою очередь, что новый закон приблизит страну к стандартам НАТО и усилит безопасность. По его словам, это также касается производства оружия и военной техники по стандартам НАТО.

Стандарты НАТО станут не просто красивыми словами. Это будет предполагать как увеличение финансирования на оборону, так и поэтапную модернизацию вооружения. В том числе это касается производства украинского оружия и военной техники в соответствии со стандартами альянса
— добавил он.

Напомним, в середине февраля президент Украины Петр Порошенко внес в раду законопроект о нацбезопасности. В раде полагают, что закон способен приблизить вступление Украины в НАТО.

Между тем 20 февраля Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, который объявляет Россию «страной-агрессором» и существенно усиливает правовую базу использования ВСУ и других силовых структур, что фактически открывает Киеву дорогу к военному вторжению в Донбасс.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 84

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  1. Дормидонт Вчера, 18:25
    Ни одно животное из верховного стада не должно остаться безнаказанным
    Дормидонт
    1. Kars Вчера, 18:28
      Для этого понадобится что то делать)а не пытатся Донбасс на признание Крыма разменять.
      Kars
      1. Chertt Вчера, 18:39
        Цитата: Kars
        Для этого понадобится что то делать)а не пытатся Донбасс на признание Крыма разменять.

        Можно спорить о правильности или ошибочности "затяжной" тактики России на Донбассе, но не какого размена не будет. Донбасс и вся Новороссия это территории РФ. Как Осетия, Абхазия, Приднестровье и др.
        Chertt
        1. vovanpain Вчера, 18:44
          Впервые будет четко указано, что страна на востоке — главная угроза Украины <…> В окончательной версии законопроекта будет достаточно много жестких норм

          Может хватит трындеть о "братском" народе,может это наконец то и до верхов дойдет. yes
          vovanpain
          1. Chertt Вчера, 18:49
            Цитата: vovanpain
            Может хватит трындеть о "братском" народе

            Термин "Братский народ" это не точка зрения, это медицинский факт. Но, конечно, это не должно мешать принятию жестких решений, если в них будет необходимость
            Chertt
            1. 30 вис Вчера, 19:00
              О том , как братья делят отцовское наследство пишут детективы . Основанные на реальных фактах .Предательство ,убийства ,кровь ,подлость . Родители ,(читай руководители страны ) в своё время обязанны озаботиться воспитанием детей (Безопасностью страны !) . А у нас то Горбачёв , то Ельцин -Кравчук -Порошенко ...... Один подлей другого .
              30 вис
              1. Chertt Вчера, 19:03
                Цитата: 30 вис
                А у нас то Горбачёв , то Ельцин -Кравчук -Порошенко ...... Один подлей другого .

                Добро пожаловать в реальный мир laughing
                Chertt
                1. 30 вис Вчера, 19:07
                  Добрый Вы .. am Спасибо ! hi Я не куда из этого мира не уходил ... Рано ещё !
                  30 вис
                  1. bulvas Вчера, 20:02
                    Что такое "Гарант Минских соглашений"?

                    Какие действия может выполнять Гарант для того чтобы гарантировать выполнение соглашений?

                    Что сильнее поднимет рейтинг кандидата в президенты РФ,
                    - сдача республик на растерзание
                    - или некие точечные действия, которые остановят нападающую армию, уничтожат технику и командные пункты?

                    Что нам сделают? Северный поток 2 не пропустят? что еще из того, что еще не сделали?

                    После такого гарантирования выполнения Минских соглашений, в стране, которая их нарушает наверняка произойдут значительные сдвиги в верхушке, которые могут привести к нужным последствиям,
                    а Гарант может получить такие бонусы, что позволит ему многое внутри нашей страны
                    bulvas
                    1. Orionvit Вчера, 21:19
                      Цитата: bulvas
                      Что такое "Гарант Минских соглашений"?

                      Напомню вам, что "гарантов" в Минске было ещё двое. Если Россия, при договороспособности украины, реально может повлиять на ситуацию на Донбассе, то остальные два "гаранта" со стороны Киева (Германия и Франция), тупо на всё забили.
                      Orionvit
                      1. bulvas Вчера, 21:22
                        Цитата: Orionvit
                        Напомню вам

                        зачем?

                        я просил напоминать?

                        я спросил, что имеет право делать гарант, чтобы гарантировать выполнение соглашений
                        bulvas
            2. vovanpain Вчера, 19:08
              Цитата: Chertt
              Термин "Братский народ" это не точка зрения, это медицинский факт.

              Мединский факт говорите Алексей,может оно и так,не все там скачущие с кастрюлями на головах и с этим согласен,только вот не буду выкладывать некоторые их высказывания.можно самим озвереть и перестать быть людьми и это не кастрюлеголовые школяры бандерлоги и не какие то рагули галицаи,а люди жившие в СССР и служившие в одной армии и в той же ЛДНР воюют в основном жители Николаевской,Житомирской,Киевской ,Полтавской.Харьковской областей,а рагули селюки или в нацбатах или на заработках в Европе и в России. hi
              Цитата: Angel_and_Demon
              братский народ - это народ Новороссии, но ни как не великоукры, и бандерлогам уже дали понять на примере Абхазии - сейчас ее армия входит состав ВС РФ

              По всякому Виктор,по всякому,дай бы Бог что бы армейские корпуса ЛДНР вошли в состав ВС России. hi
              vovanpain
              1. Chertt Вчера, 19:15
                Я так понимаю. Владимир hi мы все слегка оптимисты, и надеемся на лучшее
                Chertt
                1. vovanpain Вчера, 19:36
                  Цитата: Chertt
                  мы все слегка оптимисты, и надеемся на лучшее

                  Очень хочется верить что не все потеряно,вот сегодня нашел:
                  23 февраля, около полудня, я решил сходить в магазин за небольшими покупками дабы хоть немножко придать своему столу праздничный вид. Мой путь пролегал мимо одной из центральных забегаловок нашего не совсем укро-бандеровского, но потихоньку сползающего в эту клоаку, города. Проходя мимо этого шалмана, я услышал какой-то крик и ругань промеж «свидомых» патриотов, толкущихся возле его входа.
                  Я немножко эту публику знал. Кто-то из этой кучи был в АТО, кто-то без АТО рвал глотку за европейские ценности, кто-то просто был «патриотом» Украины, кто-то просто ненавидел Россию. И громкий хохот одного моего знакомого, наблюдавшего за толкотнёй всей этой компашки. Родившегося в Алтайском крае. Истинно русского человека. Но проживающего уже лет двадцать на Украине. Подхожу к знакомому, и спрашиваю:” Что тут происходит?” Знакомый, хватаясь за живот от смеха, показал мне пальцем в сторону шалмана.- Зайди. Посмотри на кино. Сам всё увидишь.Захожу в пивную, и наблюдаю следующую картину. На столе забегаловки стоит батарея бутылок водки «Русская». На столе два блюда. На одном блюде жирным синим фломастером написано «слава Украине», а посреди блюда – две рюмки. Как оказалось, с обыкновенной водою. А на другом блюде тем же фломастером, написано «Слава Советской Армии и Флоту». А возле блюда лежат около десятка живых красных гвоздик, между стеблей которых воткнуто несколько открыток времён СССР, с поздравлениями с Днём Советской Армии и Военно -Морского флота. А на блюде рюмки с «Русской» водкой. Рядом с блюдом большая тарелка с закуской: нарезанная ветчина, несколько сортов колбасы, сыр, огурцы, помидоры. Возле стола стоит здоровенный мужик, лет за пятьдесят. В сопровождении троих, таких же здоровых как он сам, как потом выяснилось, его друзей. Вокруг стола суета, спор, и толкотня.
                  Здесь продолжение:http://www.grso.ru/articles/neobychaj
                  noe-proisshestvie-v.html
                  Не знаю правда или нет,хочется Алексей верить в лучшее. hi
                  vovanpain
              2. Angel_and_Demon Вчера, 20:09
                Цитата: vovanpain
                дай бы Бог что бы армейские корпуса ЛДНР вошли в состав ВС России.

                думаю еслу укрорейх повторит 08.08.08 - так и будет hi а вот мне интересно - на шевроне у него подсвечник или канделябр?
                Angel_and_Demon
          2. Angel_and_Demon Вчера, 18:49
            Цитата: vovanpain
            Может хватит трындеть о "братском" народе

            братский народ - это народ Новороссии, но ни как не великоукры, и бандерлогам уже дали понять на примере Абхазии - сейчас ее армия входит состав ВС РФ
            Angel_and_Demon
          3. hiller Вчера, 19:01
            С цитатами - соглашусь. Я тоже не верю ни в какие "прозрения" страны 404. Не сожрут они сами себя "до полного самоуничтожения". Четыре прошедших года - тому лучшее подтверждение. Нам придётся потрудиться за все упущенные 25 лет. Ибо жить с сумасшедшим,ненавидящим всех и вся соседом, который за "забором" - никогда и ни у кого не получилось.
            hiller
          4. Злой543 Вчера, 19:06
            А я прочтя заголовок, грешным делом подумал, что опять будут грозить, мол пиво в Москве будет стоить как в Киеве
            Злой543
          5. шурави Вчера, 19:21
            Цитата: vovanpain

            Может хватит трындеть о "братском" народе,может это наконец то и до верхов дойдет. yes


            А ничего что в рядах майдонутых полно этнических русских, а в ополчении ЛДНР украинцев?
            Дело не в народе, а в пропаганде. Нашим верхам слишком долго было похер что на Украине вытворяют американские идеологи. Вот и получили результат.
            шурави
            1. vovanpain Вчера, 19:48
              Цитата: шурави
              А ничего что в рядах майдонутых полно этнических русских, а в ополчении ЛДНР украинцев?

              А ничего Коллега,что если Украина объявит России войну и этнические русские ведь пойдут на нее и будут стрелять в русских,в ВСУ полно
              этнических русских

              И воюют не за страх,а за идею. request hi
              vovanpain
              1. pjastolov Вчера, 20:58
                Цитата: vovanpain
                И воюют не за страх,а за идею.

                Володь hi ты сам ответил - идеи у нас разные - вспомни революцию
                pjastolov
          6. леонидыч Вчера, 20:22
            Да, полностью согласен. Обратной дороги уже не будет. очень жаль конечно но это факт.
            леонидыч
          7. медведик Вчера, 21:43
            Давайте не будем ставить под сомнение братство народов на основании высказывания всяких говнюков из ВР.
            медведик
        2. майор Юрик Вчера, 20:19

          Ну чисто "по-братски!" stop
          майор Юрик
      2. cniza Вчера, 18:40
        Жалко людей , а мы все пытаемся умничать и делать прогнозы.
        cniza
      3. 23424636 Вчера, 18:45
        Народный фронт давно на дне рейтингов и тут выходят клоуны в камуфляже и жонглируют мелкими пугалками. Если боевой- на окопы, а так- пищалки и погремушки..Здесь уже все привыкли к шумам обстрелов и не волнуются от писков комаров .Конечно загнанный Вальцман ,может наделать всяких глупостей под дудку факира из Госдепа , но скорее все кровавое останется для его последователей.
        23424636
      4. злой партизан Вчера, 22:32
        Цитата: Kars
        что то делать

        С этого места по-подробней, пожалуйста. Штурмовать всерьёз Донецк, Горловку и Луганск, чтоли? Или есть другие варианты?? За 4 года что вы там творите вообще трудно найти желающих вернуться в\на Украину. Или есть возражения?
        злой партизан
    2. Черный_Ватник Вчера, 18:29
      Останутся. Всех полезных приютит США и Канада. Так уже было.
      Интересно другое. Периодически в раде кто-то обязательно ляпает про "Мы готовы к войне с Россией, мы готовы к обороне и т.д."
      Вопрос: а с кем вы воевали до этого?)
      Черный_Ватник
      1. bouncyhunter Вчера, 18:42
        Цитата: Черный_Ватник
        Всех полезных приютит США и Канада

        Или болезных ? wink
        Цитата: Черный_Ватник
        Периодически в раде кто-то обязательно ляпает про "Мы готовы к войне с Россией, мы готовы к обороне и т.д."

        Полено стоеросовое уже отмечалось своими заявками по этой теме , так что - ничего нового .
        Цитата: Черный_Ватник
        а с кем вы воевали до этого?)

        Вам напомнить о дивизиях российских десантников и танков , уничтоженных киборгами ??? lol
        bouncyhunter
        1. Черный_Ватник Вчера, 19:50
          Так откуда у нас столько псковских дивизий новых если украинцы и так их штук 50 уничтожили?
          Они там, у себя в Пскове, плодятся, как кролики?)
          Черный_Ватник
    3. Наблюдатель2014 Вчера, 18:30
      Дормидонт
      Ни одно животное из верховного стада не должно остаться безнаказанным
      Верховному главнокомандующему это скажите.Он уж маневрирует ,маневрирует.Может и не выманеврировать. Уже бы и забыли где они там были.
      Наблюдатель2014
      1. volodya Вчера, 18:34
        Цитата: Наблюдатель2014
        Он уж маневрирует ,маневрирует.Может и невыманеврировать

        volodya
    4. 210окв Вчера, 18:50
      Вообще я не понимаю..В мире не осталось ничего кроме как Украина?И недоумки правящие в ней?Ничего более?Уважаемые администраторы?
      Цитата: Дормидонт
      Ни одно животное из верховного стада не должно остаться безнаказанным
      210окв
    5. Комментарий был удален.
    6. сибиралт Вчера, 19:02
      Кто же в НАТО вступает с прописанным законом агрессором в придачу? lol
      сибиралт
    7. Не либероид Русский Вчера, 19:13
      займитесь этим, че здесь зря воздух сотрясаете
      Не либероид Русский
    8. zhekazs Вчера, 20:11
      Вот нынешний наш Гарант, вновь вступит в конце марта в должность, да как всю эту Раду и кодлу на нары поотправляет...
      На самом деле, скорее всего, примерно так и будут развиваться события, сначала решится срок с президентством, потом и решение по Донбассу примут - будут подталкивать к восстановлению территориальных границ областей и суверенному статусу де-юре, всем уже давно надоело это бодание на востоке Украины. Еще бы сухопутное сообщение с Крымом, а лучше и с ПМР, отрезав укров от Черного моря совсем. Посмотрим.
      zhekazs
      1. 210окв Вчера, 20:23
        Запейте водой.."там тоже люди"..вна.Это слова гаранта.
        Цитата: zhekazs
        Вот нынешний наш Гарант, вновь вступит в конце марта в должность, да как всю эту Раду и кодлу на нары поотправляет...
        На самом деле, скорее всего, примерно так и будут развиваться события, сначала решится срок с президентством, потом и решение по Донбассу примут - будут подталкивать к восстановлению территориальных границ областей и суверенному статусу де-юре, всем уже давно надоело это бодание на востоке Украины. Еще бы сухопутное сообщение с Крымом, а лучше и с ПМР, отрезав укров от Черного моря совсем. Посмотрим.
        210окв
  2. Bossota Вчера, 18:28
    Основная и главная угроза для Украины это "дубы" и "березы".
    Как они не понимают, что - они только пушечное мясо для альянса?
    Bossota
    1. Humans War Вчера, 18:51
      Может и понимают но на свой лад, примерно так: "НАТО нам помогает, даёт кредиты, оснащает вооружением, а значит надеется на нас, как на единственных защитников гейропы и всего остального от" Русской агрессии" и поэтому мы их не подведём, будем и дальше" прогибаться" под западом. "
      Так они наверно и понимают всю ситуёвину.
      Вообще вот так вот думаю, если НАТО действительно возьмётся за Украину, то под шумок превратит её в мощный военный плацдарм, которым можно манипулировать как угодно.
      Ещё нациков дообработают, мозги им прополоскают, есть же там инструктора амерские да всякие, и вуаля "получите и распишитесь ".
      Humans War
  3. Теренин Вчера, 18:29
    На Украине готовится новый законопроект.... Нам то не "ездийте по ушам", готовят они... тупо списывают с американского fool вот увидим и орфографические ошибки такие же будут, как у матрасных. Двоечники yes
    Теренин
  4. Proton Вчера, 18:34
    Страна на востоке угроза laughing можно подумать,что хохлоина такая западная атлантика,что аж жуть берет,потомки « атланто-шумерской» цивилизации рывшие моря и держащие небо laughing
    Proton
    1. Балу Вчера, 18:50
      [quote=Proton]
      [quote=Proton]Страна на востоке угроза можно подумать,что хохлоина такая западная атлантика,что аж жуть берет,потомки « атланто-шумерской» цивилизации рывшие моря и держащие небо [/quote]
      [quote]В новом украинском законопроекте о национальной безопасности будет прописано, что Россия является угрозой для Украины. Об этом изданию "Обозреватель" сообщил заместитель главы фракции "Народный фронт" Юрий Береза.[/quote]
      Это не из его конюшни "девочка по вызову" выгуливала в последний раз фрицева по мосту без шляпы, под мокрым снегом и дождем? До квартиры фрицева было километров 3-4. Ради такого счастья фрицев даже отпустил водителя. Романтики...
      В психдиспансере 404 никто не задумывается, а за что они воевать собрались с Россией, один только черноморский флот может трижды стереть с лица земли психдиспансер 404.

      Балу
  5. Равик Вчера, 18:34
    Чем бы хохол ни тешился, лишь бы сало не жрал...
    Равик
  6. cniza Вчера, 18:38
    У нас под боком вырастает монстр и пора его остановить иначе потом придется потратить много крови.
    cniza
    1. Angel_and_Demon Вчера, 18:52
      Цитата: cniza
      У нас под боком вырастает монстр и пора его остановить

      а может лучше в клетку?
      Angel_and_Demon
      1. cniza Вчера, 18:53
        Нет , только кастрация и на поводок.
        cniza
        1. Angel_and_Demon Вчера, 19:16
          Цитата: cniza
          Нет , только кастрация и на поводок.

          с кастрацией согласен, но в клетке надежнее, и за деньги показывать можно
          Angel_and_Demon
    2. hiller Вчера, 18:52
      монстр уже вырос... за 25 лет... и потомство дал...пропитанное злобой и ненавистью..решение надо принимать
      hiller
      1. cniza Вчера, 18:56
        Цитата: hiller
        монстр уже вырос... за 25 лет... и потомство дал...пропитанное злобой и ненавистью..решение надо принимать


        Вот я про то же.
        cniza
    3. Теренин Вчера, 18:54
      Полагаю, все понимают, да-монстр и да-пора, но власти очевидно считают, что не время. request Может ближе врага подпустить хотят what
      Теренин
      1. cniza Вчера, 18:55
        Они его отказываются замечать и думают , что все само собой наладится.
        cniza
        1. Теренин Вчера, 19:07
          Цитата: cniza
          думают , что все само собой наладится.

          Да, наладится,... только более организованные, вооруженные до зубов банды и военные антироссийские группировки.
          Теренин
        2. hiller Вчера, 19:16
          не наладится (не рассосётся, если угодно)... проходили в 1939-м "Договор о не нападении.." с "соседом по забору"....что было дальше - знаем
          hiller
  7. Геркулесыч Вчера, 18:39
    Кроме вони от рады толк есть? belay Я понимаю, что и в психушке бывает демократия, но это пока главврач отсутствует на рабочем месте! fool
    Геркулесыч
  8. NKT Вчера, 18:43

    Впервые будет четко указано, что страна на востоке — главная угроза Украины <…>



    Наберитесь смелости, подтяните лямки, вытрите сопли и, наконец, объявите войну.
    NKT
  9. Васян1971 Вчера, 18:46
    " Член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Андрей Тетерук заявил, в свою очередь, что новый закон приблизит страну к стандартам НАТО и усилит безопасность."
    Главный стандарт НАТО - Россия, это Главная Угроза. С этим понятно.
    А вот насчёт усиления безопасности, это не всё так однозначно.
    И философия с сознанием давно уже поменялись. Исковеркались, скорее...
    Васян1971
  10. patriot-РФ Вчера, 18:46
    редко комментирую,но тут не удержался.Кричат глупые"нас возьмут в нато",а хоть кто нибудь из кастрюлеголовых прочитал условия приёма в пресловутое НАТО? Одна из статей гласит(не помню как точно),что кандидат на вступление в НАТО не должен вести боевых действий на своей территории.Ещё одна гласит,что кандидат на вступление не должен иметь территориальных споров с соседними(граничащими)странами.Выводы на ладони.....ИМХО
    patriot-РФ
    1. Zubr Вчера, 18:50
      Для них главное шум создать.
      Zubr
    2. Теренин Вчера, 19:01
      А какая необходимость их принимать в НАТО? Они и так на территории окраины делают, что хотят и, при этом, не несут никакой солидарной ответственности lol И ещё, как представят себе, что командир отделения в НАТО - хохол stop всё, крындец финансированию crying
      Теренин
    3. hiller Вчера, 19:19
      да, несомненно... напрямую - нет...а вот воевать чужими руками НАТО давно научился и разными методами ..ИМХО
      hiller
    4. Kurare Вчера, 19:32
      Цитата: patriot-РФ
      Выводы на ладони...

      Это давно и (практически) всем на Украине известно. Тому, что говорят в Раде, уже (практически) никто не верит. Но, пришла разнарядка из вашингтонского обкома, а значит нужно исполнять. Гав-гав, мы вас всех там и т.д.
      Kurare
  11. Zubr Вчера, 18:48
    Интересно, каким местом грозить задумали ? =)))
    Zubr
  12. КВУ-НСвД Вчера, 18:50
    В том числе это касается производства украинского оружия и военной техники в соответствии со стандартами альянса
    Для этог нужна масштабная реконструкция ВПК , а кто денег-то даст ? Скорее будете покупать старьё из наты и станете очередной Болгарией или Румынией в плане армии в красивой форме и на рухляди , достаточной для пушечного мяса
    Это будет предполагать как увеличение финансирования на оборону,
    В это охотно верю , для покупки вооружения со стоянок ДХ наты из вас вытянут последние соки.
    «полностью меняет всю философию и сознание»
    Да не льстите себе..Какая нафиг тут уж философия...Так , сюр (или сёр) головного мозга... Ох чую достанется нам в результате даже не Окраина , а действительно Руина...
    КВУ-НСвД
    1. pjastolov Вчера, 21:15
      Цитата: КВУ-НСвД
      Ох чую достанется нам в результате даже не Окраина , а действительно Руина...

      а она нам надо? пусть кормят себя сами, а не смогут забирать под себя частями, что бы больше никогда не было ние великих укров, ни, тем более, бандерлогов
      pjastolov
  13. Piramidon Вчера, 18:51
    Ни хрена я не пойму. Россия - это пока еще только угроза оккупации, или уже напала и оккупировала? Эти Березы и Тетеруки даже между собой не могут договориться
    Piramidon
  14. polpot Вчера, 18:51
    Давно пора зеленым человечкам выписать этой раде свинцовые примочки и пеньковые галстуки
    polpot
  15. андрсон Вчера, 18:52
    Горячие ребята.. Да такие такие заявления..Мороза якутского на них нету.
    андрсон
    1. Теренин Вчера, 19:10
      Цитата: андрсон
      Горячие ребята..

      Конечно горячие, порвут кого угодно am ...но, только в раде yes
      Теренин
      1. Вадим237 Вчера, 19:53
        И то на словах - не деле силёнок и духа не хватит.
        Вадим237
  16. demo Вчера, 19:09
    Чума на вашу голову, безмозглые.
    Лезете, тявкаете, нарываетесь.
    Все и ближе и ближе час расплаты.
    demo
  17. хмурый лис Вчера, 19:34
    Ох смотри береза как бы с тебя Опилки или щепки не полетели когда Агрессор нападет на вас.Хотя собственно кому вы нужны нападать на вас . negative
    хмурый лис
  18. orm Вчера, 19:45
    предлагаю провести ответный ход, взять всех официальных заробитчан и выслать на Родину, а так же вслед выслать всех тех кто давно уже гостит здесь, ввести визовый режим но виз не выдавать, закрыть границу в связи с многочисленными угрозами террористических актов и наслаждаться тем как 7 миллионов высланных шумер будут устраивать очередной майдан и уничтожать всех фашиков, за то что их выслали домой лишив заработка.... hi
    orm
    1. Не служил Вчера, 22:00
      Если не успеют слинять в ЕС их обработают и отправят на утилизацию в АТО, или как оно там называется. Кто будет против, постреляют и всё. С индейцами никто церемониться не будет
      Не служил
  19. orm Вчера, 19:55
    Цитата: Angel_and_Demon
    братский народ - это народ Новороссии

    который в 91 так же радостно голосовал за независимость от России на пару с великоукраими и прочими шумерами...
    orm
  20. Лена Петрова Вчера, 21:50
    Штатники готовят и толкают стадо к блицкригу. Наши ждут его начала и повторения 08.08.08. Вони будет много, но она так же быстро и выветрится. Такой вот расклад.
    Лена Петрова
  21. Igor.. Вчера, 22:02
    Цитата: Лена Петрова
    Штатники готовят и толкают стадо к блицкригу. Наши ждут его начала и повторения 08.08.08. Вони будет много, но она так же быстро и выветрится. Такой вот расклад.
    Igor..
  22. orm Вчера, 22:53
    Цитата: Не служил
    то будет против, постреляют и всё

    ну что делать?? этот осознанный выбор шумеры как мне кажется сделали на всеукраинском референдуме от 1 декабря 1991 года...
    orm
  23. Mavrikiy Вчера, 23:05
    В Раде пригрозили жестким ответом на «агрессию России»

    И это радует.
    Чем больше слюней и соплей у них разбрызжется, тем.... короче, может место для мозга очистится?
    Mavrikiy
  24. синоби Сегодня, 01:23
    И что?При всей невменяемости НАТО,не впреглись тогда,не впрягутся и сейчас.
    синоби
  25. AlexYa Сегодня, 01:32
    Какое оружие и техника? Средневековая Убундия даже производства патронов не может наладить.
    AlexYa
  26. a.s.zzz888 Сегодня, 02:38
    Андрей Тетерук..... сказал он, добавив, что этот документ «полностью меняет всю философию и сознание»

    В головах кастрюлеголовых уже давно и прочно "полностью поменялись философия и сознание". Кстати, знает ли этот недалёкий что такое философия и ему ли рассуждать об этом... laughing
    a.s.zzz888
  27. LeonidL Сегодня, 04:18
    Плохому танцору штаны мешают ...
    LeonidL
  28. tolmachiev51 Сегодня, 04:31
    Не дадут вам денюжек !!! Они уже не "ведуться" на русофобию , да и соображать начали с кем связались. В НАТО надо платить деньги и не слабые ,а не фигурировать натовскими стандартами.
    tolmachiev51
  29. Злой 55 Сегодня, 05:03
    БЕРЁЗУ в галстук и на берёзу, и не будет никакой угрозы...
    Злой 55
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