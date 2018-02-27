В Раде пригрозили жестким ответом на «агрессию России»

Впервые будет четко указано, что страна на востоке — главная угроза Украины <…> В окончательной версии законопроекта будет достаточно много жестких норм

Стандарты НАТО станут не просто красивыми словами. Это будет предполагать как увеличение финансирования на оборону, так и поэтапную модернизацию вооружения. В том числе это касается производства украинского оружия и военной техники в соответствии со стандартами альянса

На Украине готовится новый законопроект о национальной безопасности, в котором содержится "жёсткий ответ" на агрессию России, пишут украинские СМИ.В новом украинском законопроекте о национальной безопасности будет прописано, что Россия является угрозой для Украины. Об этом изданию "Обозреватель" сообщил заместитель главы фракции "Народный фронт" Юрий Береза.— сказал он, добавив, что этот документ «полностью меняет всю философию и сознание»Член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Андрей Тетерук заявил, в свою очередь, что новый закон приблизит страну к стандартам НАТО и усилит безопасность. По его словам, это также касается производства оружия и военной техники по стандартам НАТО.— добавил он.Напомним, в середине февраля президент Украины Петр Порошенко внес в раду законопроект о нацбезопасности. В раде полагают, что закон способен приблизить вступление Украины в НАТО.Между тем 20 февраля Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, который объявляет Россию «страной-агрессором» и существенно усиливает правовую базу использования ВСУ и других силовых структур, что фактически открывает Киеву дорогу к военному вторжению в Донбасс.