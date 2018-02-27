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В Раде пригрозили жестким ответом на «агрессию России»
На Украине готовится новый законопроект о национальной безопасности, в котором содержится "жёсткий ответ" на агрессию России, пишут украинские СМИ.
В новом украинском законопроекте о национальной безопасности будет прописано, что Россия является угрозой для Украины. Об этом изданию "Обозреватель" сообщил заместитель главы фракции "Народный фронт" Юрий Береза.
Член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Андрей Тетерук заявил, в свою очередь, что новый закон приблизит страну к стандартам НАТО и усилит безопасность. По его словам, это также касается производства оружия и военной техники по стандартам НАТО.
Напомним, в середине февраля президент Украины Петр Порошенко внес в раду законопроект о нацбезопасности. В раде полагают, что закон способен приблизить вступление Украины в НАТО.
Между тем 20 февраля Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, который объявляет Россию «страной-агрессором» и существенно усиливает правовую базу использования ВСУ и других силовых структур, что фактически открывает Киеву дорогу к военному вторжению в Донбасс.
В новом украинском законопроекте о национальной безопасности будет прописано, что Россия является угрозой для Украины. Об этом изданию "Обозреватель" сообщил заместитель главы фракции "Народный фронт" Юрий Береза.
Впервые будет четко указано, что страна на востоке — главная угроза Украины <…> В окончательной версии законопроекта будет достаточно много жестких норм— сказал он, добавив, что этот документ «полностью меняет всю философию и сознание»
Член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Андрей Тетерук заявил, в свою очередь, что новый закон приблизит страну к стандартам НАТО и усилит безопасность. По его словам, это также касается производства оружия и военной техники по стандартам НАТО.
Стандарты НАТО станут не просто красивыми словами. Это будет предполагать как увеличение финансирования на оборону, так и поэтапную модернизацию вооружения. В том числе это касается производства украинского оружия и военной техники в соответствии со стандартами альянса— добавил он.
Напомним, в середине февраля президент Украины Петр Порошенко внес в раду законопроект о нацбезопасности. В раде полагают, что закон способен приблизить вступление Украины в НАТО.
Между тем 20 февраля Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, который объявляет Россию «страной-агрессором» и существенно усиливает правовую базу использования ВСУ и других силовых структур, что фактически открывает Киеву дорогу к военному вторжению в Донбасс.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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