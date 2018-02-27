05:19 28 февраля
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Инструкторы из Израиля готовят нигерийский спецназ

Израильская частная военная компания, основанная ветеранами спецподразделений израильской армии, приступила к новому этапу инструкторской работы в Нигерии. Сообщается, что услуги израильских военных инструкторов заказало командование ВВС Нигерии. Отмечено, что в составе военно-воздушных сил этой африканской страны будет создано подразделение специального назначения в составе примерно 500 подготовленных израильтянами военнослужащих.

Эту информацию подтверждает штаб нигерийских ВВС во главе с вице-маршалом авиации Нигерии Олатокунбо Адесанией (OLATOKUNBO ADESANYA). Также сведения подтверждает генеральный директор израильской частной военной компании Рой Зехут.

Инструкторы из Израиля готовят нигерийский спецназ



Первый отряд нигерийских «коммандос» в составе 150 человек уже начал тренировки с израильскими военными инструкторами. Отрабатываются диверсионно-разведывательные и противодиверсионные навыки, изучается возможность использования различного рода стрелкового оружия.

Обучение подразумевает и теоретическую часть, в ходе которой израильские военные специалисты читают курс лекций о методиках противодействия террористам, включая организацию антитеррористической охраны военных и гражданских объектов - аэродромов и аэропортов. Особое внимание уделяется охране военных баз в условиях растущей активности террористической группировки Боко-Харам (*запрещена в РФ).



Израильские военные инструкторы заявляют, что ведётся обучение и боевым действиям в городских условиях по ранее разработанным в Израиле программам.

Использованы фотографии: Nigerian Air Force
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Комментарии 44

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  1. Chertt Вчера, 18:55
    А целесообразно ли, передавать такие знания "загорелым людям". Они же строем в Боко-Харам уйдут
    Chertt
    1. Rusland Вчера, 19:01
      На практику в Сирию. А так хорошую обойму для себя создают.
      Rusland
      1. Монос Вчера, 19:05
        В 1985 году командование ВВС Нигерии попыталось совершить госпереворот. Тогда их разогнали. Восстанавливать стали в двухтысячных. Неужели этот супергенералисимус хочет наступить на старые грабли?
        Монос
      2. Chertt Вчера, 19:06
        Цитата: Rusland
        На практику в Сирию

        Они темненькие, на фоне Сирийских песков, демаскироваться будут. Им и в Африке применение найдут
        Chertt
        1. ul_vitalii Вчера, 19:14
          Цитата: Chertt
          Цитата: Rusland
          На практику в Сирию

          Они темненькие, на фоне Сирийских песков, демаскироваться будут. Им и в Африке применение найдут

          Бледнолиции сажу на лицо наносят, а эти белила, попробуй отличи smile
          ul_vitalii
    2. Арон Заави Вчера, 19:04
      Цитата: Chertt
      А целесообразно ли, передавать такие знания "загорелым людям". Они же строем в Боко-Харам уйдут

      Вряд ли. Если бы не нигерийская армия, то Боко-Харам залил бы кровью всю страну. Ничего пусть парни учатся.
      Арон Заави
      1. ul_vitalii Вчера, 19:07
        А какая по времени продолжительность обучения? hi
        ul_vitalii
        1. Oleg7700 Вчера, 21:06
          "...The 8-week specialized training was facilitated by an Israeli Military Training Organisation, Four-Troop Limited" За полгода подготовили 500 спецов. типа -"камбуля"?
          Oleg7700
      2. Chertt Вчера, 19:11
        Цитата: Арон Заави
        Ничего пусть парни учатся.

        Ну, удачи вам с "учениками" ))
        Chertt
        1. Арон Заави Вчера, 19:47
          Цитата: Chertt

          Ну, удачи вам с "учениками" ))

          Спасибо. Не они первые. Вот недавно индусы прилетали учиться у подразделения 669 ВВС.
          Арон Заави
      3. TIT Вчера, 20:18
        Цитата: Арон Заави
        Ничего пусть парни учатся.

        про камбулю только пусть не забывают
        TIT
    3. сибиралт Вчера, 19:06
      Интересно, а кто кого людей жрать учить будет? belay А вообще то, там уже давно китайцы обжились.
      сибиралт
      1. Chertt Вчера, 19:22
        Цитата: сибиралт
        Интересно, а кто кого людей жрать учить будет?

        laughing
        Цитата: сибиралт
        А вообще то, там уже давно китайцы обжились.

        Вот пусть желтые кролики, хоть одну, даже самую маленькую войну выиграют. Тогда и будут учить. А пока они только ксерится умеют
        Chertt
      2. qwerty183 Вчера, 21:56
        Зря язвите кстати.Я думаю специалисты ВС Израиля весьма и весьма достойные уважения ,как специалисты опять же.
        qwerty183
    4. Маки Авелльевич Вчера, 21:35
      Цитата: Chertt
      А целесообразно ли, передавать такие знания "загорелым людям". Они же строем в Боко-Харам уйдут


      всё повторяется. опять Камбулю искать будут


      пс в боко харам зен воинов не надо. туда принимают если есть ржавый калаш и желание насиловать и грабить
      Маки Авелльевич
    5. Sergej1972 Сегодня, 01:07
      В Нигерии много и христиан, почти половина населения.
      Sergej1972
  2. мерцание Вчера, 18:56
    Ну вот, могут же и с исламистами работать, спецназ им готовить.
    мерцание
  3. КВУ-НСвД Вчера, 19:07
    Готовят и флаг им в руки , тем более , что опыта выше крыши...Главное , чтобы в этой самой бокехарам эти "спецы" не оказались . Да и израильтян кто там контролирует ? что и где они там делают ? Там эта бокахарам по любому переплетена с элитой и кормится по-любому от тех же нефтяных фонтанов..
    КВУ-НСвД
  4. san4es Вчера, 19:14
    Инструкторы из Израиля готовят нигерийский спецназ

    ...из USA не справились bully ..Нигерийцы "трудные" попались?

    : 26 февр. 2016 г.
    san4es
    1. Angel_and_Demon Вчера, 19:48
      Цитата: san4es
      ...из USA не справились

      а там что? то же нефть нашли?
      Angel_and_Demon
      1. san4es Вчера, 20:40
        Цитата: Angel_and_Demon
        ...а там что? то же нефть нашли?

        ...А как-же. Там в дельте Нигера крупнейшие...Боко-Харам за них и "бодается"

        ...Течёт рекой fellow

        Нефть течет мимо затонувшей лодки в бухте недалеко от незаконного нефтеперерабатывающего завода в Огониленде, у Порт-Харкорт в регионе Дельта Нигера
        san4es
        1. Юрий_999 Сегодня, 00:10
          Боко Харам на севере Нигерии, в мусульманских штатах, а нефть на юге. 13-14 место по добыче в мире
          Юрий_999
  5. demo Вчера, 19:18
    Существует такой не особо смешной анекдот:

    «Нью-Йорк, перекресток. Слепой с характерным еврейским акцентом просит перевести его через улицу. Прохожий интересуется у слепого, давно ли тот потерял зрение. «Да с рождения», — отвечает тот. «Значит, вы себя в зеркале не видели…» «Нет, а что?» «Да тогда бы знали, что этот акцент вам не подходит – вы негр».

    Анекдот?
    Тогда смотрим фото.





    Так что волнение Форумчан по поводу того как израильтяне найдут общий язык с неграми напрасны.
    Они его давно уже нашли.
    demo
    1. лис Вчера, 19:37
      Цитата: demo
      Они его давно уже нашли.

      так протоевреи были черными...
      лис
    2. Sergej1972 Сегодня, 01:08
      Это, наверное, фалаши.
      Sergej1972
  6. Громобой Вчера, 19:21
    Инструкторам следует соблюдать осторожность в свободное от работы время---там процветает похищение иностранных граждан с целью получения выкупа.
    Громобой
    1. Маки Авелльевич Вчера, 21:38
      Цитата: Громобой
      Инструкторам следует соблюдать осторожность в свободное от работы время---там процветает похищение иностранных граждан с целью получения выкупа.


      очень не умно пытатся похищять вооружённых екс спецназовцев. есть там цели полегче
      Маки Авелльевич
      1. Zina389 Сегодня, 04:26
        так можно операцию построить. Приехал ликвидатор похожий на ботаника. Его похители завтра, а он сам вернулся с мешечком ушей. Только так можно заработать уважение воспитуемыхъ
        Zina389
  7. Дормидонт Вчера, 19:29
    Стесняюсь спросить: а кто тренирует игил?
    Дормидонт
    1. Геркулесыч Вчера, 19:37
      Вы не стесняйтесь wassat вы спрашивайте! wassat Могу честно ответить, что игил тренируют сша и турки -этот их совместное детище! am
      Геркулесыч
      1. Zina389 Вчера, 19:47
        Ну, с Турцией уже подружились, осталось США. Да и ИГ пока они в Ираке бесчинствовали, никакой критики не вызывали.
        Zina389
  8. слава1974 Вчера, 19:33
    Израильская частная военная компания, основанная ветеранами спецподразделений израильской армии, приступила к новому этапу инструкторской работы в Нигерии.

    Ну вот , хорошее применение ЧВК. И бывшие военные при деле, и денежки зарабатывают, и контакты с местными налаживают.
    слава1974
  9. hiller Вчера, 19:33
    Хороший будет спецназ у Нигерии. К гадалке не ходи
    hiller
  10. Геркулесыч Вчера, 19:35
    А чего они этих инстукторов не "арендовали "за алмазы? В смысле, не заключили с ними напрямую контракт, по которому израильтяне служат у них на командных должностях?
    Геркулесыч
    1. Razvedka_Boem Вчера, 19:51
      Быть инструктором одно, а быть командиром отдающим приказы другое.
      Razvedka_Boem
    2. Zina389 Вчера, 19:54
      А чего вагнеровцы в сирийской армии не служат?
      Zina389
  11. Самара_63 Вчера, 20:51
    У Израиля хорошая школа...
    Самара_63
    1. Маки Авелльевич Вчера, 21:40
      Цитата: Самара_63
      У Израиля хорошая школа...


      школа не плохая но не в коня корм...
      Маки Авелльевич
      1. Самара_63 Вчера, 21:47
        Ученики из африки так плохи?
        Самара_63
  12. Dartys Вчера, 21:11
    Камбуля где?Иди бери ее!
    Dartys
  13. Gato Вчера, 22:03
    Инструкторы из Израиля готовят нигерийский спецназ

    ...Но матерятся по-русски laughing
    Gato
    1. Oleg7700 Сегодня, 00:08
      Чаще, всё же, по арабски. Но когда урождённому израильтянину-сабре начинаешь объяснять истинную этимологию, с легкостью применяющегося в споре (на радио, ТВ, даже Кнессете...) выражения - "кибенимат", он впадает в ступор, так как это проходит на уровне "самдурак", или "пошёл к чёрту". Исконное, невероятно действенное слово, ещё Моисей гонял так своих нерадивых ходоков и огревал посохом, всё путём... smile
      Oleg7700
  14. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 23:01
    Ну удачи. Из африканцев "спецназ-спецвас" как из навоза пуля. Даже прожженные "дикие гуси" в золотые времена 60-90 г. не смогли из них ничего вылепить. Максимум - гопота с автоматом.
    Где камбуля? wassat
    Генерал Песчаных Карьеров
  15. garius Сегодня, 00:24
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Chertt
    А целесообразно ли, передавать такие знания "загорелым людям". Они же строем в Боко-Харам уйдут

    Вряд ли. Если бы не нигерийская армия, то Боко-Харам залил бы кровью всю страну. Ничего пусть парни учатся.


    При входе в дверь никто не контролирует окно сверху над двумя бойцами... Минимум один труп
    garius
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