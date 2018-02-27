Инструкторы из Израиля готовят нигерийский спецназ

Израильская частная военная компания, основанная ветеранами спецподразделений израильской армии, приступила к новому этапу инструкторской работы в Нигерии. Сообщается, что услуги израильских военных инструкторов заказало командование ВВС Нигерии. Отмечено, что в составе военно-воздушных сил этой африканской страны будет создано подразделение специального назначения в составе примерно 500 подготовленных израильтянами военнослужащих.Эту информацию подтверждает штаб нигерийских ВВС во главе с вице-маршалом авиации Нигерии Олатокунбо Адесанией (OLATOKUNBO ADESANYA). Также сведения подтверждает генеральный директор израильской частной военной компании Рой Зехут.Первый отряд нигерийских «коммандос» в составе 150 человек уже начал тренировки с израильскими военными инструкторами. Отрабатываются диверсионно-разведывательные и противодиверсионные навыки, изучается возможность использования различного рода стрелкового оружия.Обучение подразумевает и теоретическую часть, в ходе которой израильские военные специалисты читают курс лекций о методиках противодействия террористам, включая организацию антитеррористической охраны военных и гражданских объектов - аэродромов и аэропортов. Особое внимание уделяется охране военных баз в условиях растущей активности террористической группировки Боко-Харам (*запрещена в РФ).Израильские военные инструкторы заявляют, что ведётся обучение и боевым действиям в городских условиях по ранее разработанным в Израиле программам.