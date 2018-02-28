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В Европу поставлены модернизированные "Страйкеры"
Подразделения армии США, дислоцированные в Европе, получили первые модергизированные бронетранспортёры. Как сообщает портал defence-blog.com, боевые машины Stryker Infantry Carrier Vehicle Dragoon (ICVD) приняли участие в военных учениях, которые прошли на военной базе Графенвёр в одноимённом немецком городе.
Первыми бронетранспортёры Stryker ICVD получил 2-й кавалерийский полк армии США, дислоцированный в городе Фильсэкк (Бавария). В базовой версии «Страйкеры» оснащаются пулемётами калибра 12,7 мм, но в Минобороны США посчитали, что для европейского театра военных действий боевых возможностей стрелкового оружия может оказаться мало. Поэтому было принято решение оснастить бронетранспортёры необитаемыми башнями с 30-мм пушкой XM813 производства компании АТК.
Это орудие может вести огонь одиночными выстрелами, а также в автоматическом режиме со скорострельностью до 200 снарядов в минуту. В Минобороны США считают, что в таком виде Stryker сможет противостоять российским боевым машинам пехоты БМП-3 и Курганец-25.
Необитаемая башня вмещает 156 снарядов калибра 30×173 мм и 200 патронов калибра 7,62 мм для спаренного пулемёта. Оператор башни управляет её вооружением с помощью всепогодной системы обнаружения и идентификации целей. Кроме того, на башне размещены установки для отстрела дымовых гранат и при необходимости могут быть смонтированы ПТРК, передает "Warspot"
Первыми бронетранспортёры Stryker ICVD получил 2-й кавалерийский полк армии США, дислоцированный в городе Фильсэкк (Бавария). В базовой версии «Страйкеры» оснащаются пулемётами калибра 12,7 мм, но в Минобороны США посчитали, что для европейского театра военных действий боевых возможностей стрелкового оружия может оказаться мало. Поэтому было принято решение оснастить бронетранспортёры необитаемыми башнями с 30-мм пушкой XM813 производства компании АТК.
Это орудие может вести огонь одиночными выстрелами, а также в автоматическом режиме со скорострельностью до 200 снарядов в минуту. В Минобороны США считают, что в таком виде Stryker сможет противостоять российским боевым машинам пехоты БМП-3 и Курганец-25.
Необитаемая башня вмещает 156 снарядов калибра 30×173 мм и 200 патронов калибра 7,62 мм для спаренного пулемёта. Оператор башни управляет её вооружением с помощью всепогодной системы обнаружения и идентификации целей. Кроме того, на башне размещены установки для отстрела дымовых гранат и при необходимости могут быть смонтированы ПТРК, передает "Warspot"
Использованы фотографии: defence-blog.com
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