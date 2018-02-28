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В Европу поставлены модернизированные "Страйкеры"

Подразделения армии США, дислоцированные в Европе, получили первые модергизированные бронетранспортёры. Как сообщает портал defence-blog.com, боевые машины Stryker Infantry Carrier Vehicle Dragoon (ICVD) приняли участие в военных учениях, которые прошли на военной базе Графенвёр в одноимённом немецком городе.

В Европу поставлены модернизированные "Страйкеры"


Первыми бронетранспортёры Stryker ICVD получил 2-й кавалерийский полк армии США, дислоцированный в городе Фильсэкк (Бавария). В базовой версии «Страйкеры» оснащаются пулемётами калибра 12,7 мм, но в Минобороны США посчитали, что для европейского театра военных действий боевых возможностей стрелкового оружия может оказаться мало. Поэтому было принято решение оснастить бронетранспортёры необитаемыми башнями с 30-мм пушкой XM813 производства компании АТК.


Это орудие может вести огонь одиночными выстрелами, а также в автоматическом режиме со скорострельностью до 200 снарядов в минуту. В Минобороны США считают, что в таком виде Stryker сможет противостоять российским боевым машинам пехоты БМП-3 и Курганец-25.

Необитаемая башня вмещает 156 снарядов калибра 30×173 мм и 200 патронов калибра 7,62 мм для спаренного пулемёта. Оператор башни управляет её вооружением с помощью всепогодной системы обнаружения и идентификации целей. Кроме того, на башне размещены установки для отстрела дымовых гранат и при необходимости могут быть смонтированы ПТРК, передает "Warspot"

Использованы фотографии: defence-blog.com
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Комментарии 30

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  1. Доктор Бармалей Сегодня, 11:31
    В Минобороны США считают, что в таком виде Stryker сможет противостоять российским боевым машинам пехоты БМП-3 и Курганец-25.


    30-мм пушка будет противостоять 100-мм орудию и ПТУР?
    Доктор Бармалей
    1. сибиралт Сегодня, 11:46
      Дешёвая реклама, однако. Вон, Геннадий Малахов тоже втирает "лошадиную силу" себе в колени каждый день и что толку? Может, не туда втирает? winked
      сибиралт
      1. просто экспл Сегодня, 14:19
        зря смеетесь , у них довольно приличная пушка , даже с 30мм имеет программируемые взрыватели .
        просто экспл
    2. seos Сегодня, 11:55
      Эта пушка с легкостью пробивает броню современных БМП-3 и Курганцев на расстоянии 2 км.. Мы такое орудие сделать не можем.... точнее у нас отсутствуют технологии изготовления БОПС и дерьмовое качество пороха...
      По энергетике их снаряду 30×173 мм соответствует наш 30Х210В (масса и скорость ОФ снаряда равна), но остается проблема невозможности создания БОПС и то что снаряд 30Х210В у нас не используется т.к было решено использовать универсальный снаряд 30Х165 без современных БОПС...
      Есть у нас БПС без отделяемого поддона имеющий смешные характеристики....
      Но есть мнение, что нам не нужен 30 мм БОПС:
      1) В стандарте НАТОвской брони для БМП уже заложены характеристики бронепробития несуществующего 30 мм БОПС, что делает сомнительным планы по его разработке...
      2) В нашей армии на базах хранения находится много танков, и этих танков у нас больше чем всей европейской бронетехники среднего и тяжелого класса ..., а танк без проблем справится с любым пушечным БМП...
      3) ПТУР стоит в несколько раз дешевле 30 мм пушки и ее боекомплекта, выгоднее ставить ПТУРы на всю подходящую технику (у нас почему то это не учитывают... 30 мм пушка 2а72 для армии РФ обходится 1.5 м.р, ПТУР около 0.5 м.р)

      Более того наметился переход на 57 мм пушки, которые должны выигрывать дуэли с НАТОвскими танками...
      seos
      1. Лекс. Сегодня, 12:04
        Более того наметился переход на 57 мм пушки, которые должны выигрывать дуэли с НАТОвскими танками...
        Это 10 лет пройдёт когда её на вооружение поставят простой пример бмпт
        Лекс.
        1. seos Сегодня, 12:20
          Сейчас проблем с уничтожение натовских танков нет... в виду их отсутствия (натовских танков)
          А их БМП отлично уничтожаются устаревшими танками типа т-55, т-62 которых у нас 19000 на базах хранения...
          seos
          1. Лекс. Сегодня, 12:22
            И сколько из них проедут все они наверное ржавеют на открытом небе и в нерабочем состоянии
            Лекс.
            1. seos Сегодня, 12:25
              В Сирии отлично поехали...
              Более того заводов полно, танк простой в производстве и обслуживании, восстановить быстро получится..
              seos
    3. seos Сегодня, 12:17
      30-мм пушка будет противостоять 100-мм орудию и ПТУР?

      По поводу танковых КУВ (ПТУР)- они обладают одним существенным недостатком - пробить лобовую броню современного танка могут только в ослабленные зоны (Нижний лобовой лист, маска орудия). Необходимо на их основе разработать снаряд атакующий технику сверху, по типу TOW-2 (полет с превышением над линией визирования и атака в крышу)
      seos
      1. dvina71 Сегодня, 12:21
        Цитата: seos
        пробить лобовую броню современного танка

        Страйкер танк?
        dvina71
        1. seos Сегодня, 12:28
          Я просто привел недостаток отечественных танковых ПТУРов...
          А в дуэльном поединке наших БТР-82а или БМП-2 я бы поставил на пушечный Страйкер... БМП-3 благодаря ПТУРу имеет больше шансов на победу, но то же не факт ... оптика у Страйкера вероятно лучше (современнее и технологичнее).
          seos
          1. dvina71 Сегодня, 12:31
            Цитата: seos
            вероятно лучше (современнее и технологичнее).

            Мне вообще ваши рассуждения "нравятся".. вероятно,видимо..я так думаю... хороший способ рассуждать о военной технике. Хорошо бы оперировать сравнительными данными..
            dvina71
            1. seos Сегодня, 12:40
              Вероятность 95% вас больше устроит? Западная электроника и оптика более технологичная и совершенная чем наша... В каждой современной западной БМП стоит отличная оптика (но и стоя они по 5-10м.$) с учетом, что это современная разработка...
              seos
              1. dvina71 Сегодня, 15:02
                Цитата: seos
                Западная электроника и оптика более технологичная и совершенная чем наша.

                На чем основано ваше утверждение?
                dvina71
          2. Александр War Сегодня, 12:51
            В дуэльном поединке БТР-82А его соперник Страйкер с новой пушкой ,по поводу БМП-2 тут надо смотреть если с Бережком то страйкер в минусе И тем более В Минобороны США считают, что в таком виде Stryker сможет противостоять российским боевым машинам пехоты БМП-3 и Курганец-25. сравнивают свой БТР против БМП они так и БМП против танков скоро сравнивать будут laughing
            Александр War
    4. gippernano Сегодня, 16:11
      Да это чтоб хоть что то по мосту и железной дороге провезти можно было. А огневая мосчь конечно теперь внушительная, и броню палкой не перешибешь. Но этат подлый РПГ-7, все так же портит настроение, как и 70 лет назад.
      gippernano
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 11:37
    В Минобороны США считают, что в таком виде Stryker сможет противостоять российским боевым машинам пехоты БМП-3 и Курганец-25.
    Да какой там курганец с бэхой ? бтр-82а хватит за глаза.. laughing
    КВУ-НСвД
  3. faiver Сегодня, 11:37
    200 патронов для пулемета не маловато ли?
    faiver
  4. Тузик Сегодня, 11:38
    200 патронов к пулемету? может 1200 или 2000?
    Тузик
  5. котовский Сегодня, 11:40
    Фугас тебе в глаз. laughing
    котовский
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:40
    получил 2-й кавалерийский полк армии США,
    А кавалеристам напомнили, что за средством передвижения необходимо ухаживать как за конем - чистить, кормить (заправлять), правильно седлать? А то они там в Баварии на сосисках с пивом расслабились противодействуя "российской угрозе"
    rotmistr60
    1. faiver Сегодня, 11:50
      аутсорсинг сэр,
      faiver
  7. k_ply Сегодня, 11:49
    Оснастив БТР ДУБМ норвежского пр-ва с 30-мм пушкой превратили его в БМП без потери десантовместимости (пех.отд. из 9 чел., вкл. ПТРК Джавелин).
    k_ply
  8. gig334 Сегодня, 13:30

    Поэтому было принято решение оснастить бронетранспортёры необитаемыми башнями с 30-мм пушкой XM813 производства компании АТК.


    Для пугания папуасов и голожопых бандеровцев , думаю пойдёт.
    gig334
  9. Александр War Сегодня, 13:31
    Тут интересно будут ли ставить вот такой боевой модуль с 4 ПТУР на БТР-82А
    Александр War
    1. seos Сегодня, 14:37
      Дурь все эти дорогие модули н картонный БТР ... американцы сами себя надули выпустив Страйкер с пушечным модулем..
      БТР-80 стоковый стоит 5 м.р
      БТР-82а с 30 мм пушкой стоит 28 м.р
      стоимость пушки 2а72 1.5 м.р
      Стоимость ПТУР от 300 т.р до 500 т.р
      Итог: куда выгоднее перевооружить все БТР и МТЛБ в армии на дешевые не стабилизированные боевые модули по принципу, чем дешевле тем лучше (как башня на старом БМП-2 только на 1 человека или безэкипажный но дешмановский). Тем более с ПТУРом можно сделать...
      Суть: БТР создан не для боя и не для прорыва, не для подавления врага ... его задача доставить пехоту и по возможности поддержать огнем (не основное требование)
      Сейчас армия получает БТР-82а штучно и модернизированный из старого БТР-80, БТР-82АМ...
      Это не эффективная, слишком дорогая модификация, лучше бы броню модернизировали (проекты были), а они модуль за 23 миллиона крепят...
      seos
  10. Xscorpion Сегодня, 14:01
    Цитата: seos
    Я просто привел недостаток отечественных танковых ПТУРов...
    А в дуэльном поединке наших БТР-82а или БМП-2 я бы поставил на пушечный Страйкер... БМП-3 благодаря ПТУРу имеет больше шансов на победу, но то же не факт ... оптика у Страйкера вероятно лучше (современнее и технологичнее).


    Интересно ,что такого есть у страйкера,чего нет у нашего бтр-82а? Он спокойно разберется на запчасти нашей 30-кой на дальности 2 км,плюс наша пушка точнее.Про оптику я думаю что на бтр-82а она как минимум не хуже.Боеприпасов у него в 2 раза меньше чем у наших бтр-82а и в 3 раза меньше чем у бмп-2.А по патронам к пулемету в 10 раз.С бмп-2 он ещё может потягаться,там пушка 2 А42 ,ее точность оставляет желать лучшего,но более высокий боекомплект эту разницу сводит к минимуму.Про бмп-3 вообще сравнение некорректное,одного снаряда из сотки на расстоянии 5-6 км ему хватит,он даже не успеет подъехать на расстояние применения вооружения.На бтр никто не будет тратить ПТУР,так что их вообще в расчет не принимаю.Плюс даже версия страйкера с пулеметом, на 2 тонны тяжелее нашего бтр-82а с пушкой и на 3 тонны тяжелее бмп-2 .А это проходимость и маневренность.Если на него установят пушку,то по массе он будет приближаться к танкам,с соответствующей еще большей потерей маневренности, проходимости и запаса хода,по которым он и так уступает нашим машинам.Ну и плавать он не умеет.В общем американцы изобретают то,что уже давно у нас на вооружении,только более худший вариант.
    Xscorpion
    1. seos Сегодня, 14:28
      Интересно ,что такого есть у страйкера,чего нет у нашего бтр-82а? Он спокойно разберется на запчасти нашей 30-кой на дальности 2 км,плюс

      БТ 30×165 мм индекс 3УБР6 пробивает на 2000м 10 мм/60 градусов (даже БТР-80 не пробьет не то что Страйкер, думаю Страйкер в лоб этот снаряд выдержит с 500м 25 мм/60, у Страйкера броня сталь высокой твердости + керамика, наш аналог БТР "Бумеранг")
      БП «Кернер» 30×165 мм индекс 3УБР8 (не знаю, насколько он распространен в войсках) Страйкер выдержит с 1000м (28 мм/60)
      Пушка же Страйкера будет насквозь пробивать БТР в лоб с 2000 м.
      2А42 более точная и более скорострельная пушка чем 2А72, преимущество 2а72 в маленькой отдаче... но по информации из инета с точностью были проблемы, которые якобы были устранены.
      На бтр никто не будет тратить ПТУР,так что их вообще в расчет не принимаю

      Наиболее эффективный вариант уничтожения Страйкера это ПТУР или орудие крупного калибра
      Про вес Страйкера 17.3 т без башни .... с башней за 20 т ... это вес перспективного "Бумеранга" (разработан в ответ на сообщения об эффективности Страйкера)
      seos
    2. АнтиFREEZ Сегодня, 17:33
      Цитата: Xscorpion
      плюс наша пушка точнее

      Особенно 2А72 laughing laughing wassat
      АнтиFREEZ
  11. АнтиFREEZ Сегодня, 17:27
    с 30-мм пушкой XM813 производства компании АТК.

    Как же мы от них отстали в плане программируемых взрывателей recourse
    АнтиFREEZ
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