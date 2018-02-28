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Сотрудники ФСБ произвели задержание членов экстремистской группировки в Калуге
Центр общественных связей ФСБ сообщает о задержании членов организованной преступной группировки в городе Калуга. Речь идёт о преступной группе, которая, по последним данным, имела отношение к запрещённому в РФ экстремистскому движению «Артподготовка»(*). Из сообщения пресс-службы:
Сообщается об изъятии целого арсенала оружия и комплектующих к нему. Это 15 автоматов, пулемёт, винтовка, 10 пистолетов, 9 самодельных взрывных устройств, 3,5 кг взрывчатого вещества, свыше 200 боеприпасов к стрелковому оружию различного калибра, глушители и запасные части для оружия.
У задержанных изъята экстремистская литература и символика группировки «Артподготовка»*.
Из материала ЦОС ФСБ:
ФСБ РФ пресечена деятельность членов региональной преступной группы, причастной к незаконному обороту средств поражения в Центральном федеральном округе (ЦФО). 27 февраля в Калуге задержаны организатор указанного криминального бизнеса и трое его сообщников.
Сообщается об изъятии целого арсенала оружия и комплектующих к нему. Это 15 автоматов, пулемёт, винтовка, 10 пистолетов, 9 самодельных взрывных устройств, 3,5 кг взрывчатого вещества, свыше 200 боеприпасов к стрелковому оружию различного калибра, глушители и запасные части для оружия.
У задержанных изъята экстремистская литература и символика группировки «Артподготовка»*.
Из материала ЦОС ФСБ:
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", "Незаконное изготовление оружия" и "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по процессуальному закреплению противоправной деятельности членов преступной группы и установлению фактов их возможной причастности к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.
Использованы фотографии: ЦОС ФСБ
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