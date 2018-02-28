17:42 28 февраля
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Сотрудники ФСБ произвели задержание членов экстремистской группировки в Калуге

Центр общественных связей ФСБ сообщает о задержании членов организованной преступной группировки в городе Калуга. Речь идёт о преступной группе, которая, по последним данным, имела отношение к запрещённому в РФ экстремистскому движению «Артподготовка»(*). Из сообщения пресс-службы:
ФСБ РФ пресечена деятельность членов региональной преступной группы, причастной к незаконному обороту средств поражения в Центральном федеральном округе (ЦФО). 27 февраля в Калуге задержаны организатор указанного криминального бизнеса и трое его сообщников.


Сотрудники ФСБ произвели задержание членов экстремистской группировки в Калуге


Сообщается об изъятии целого арсенала оружия и комплектующих к нему. Это 15 автоматов, пулемёт, винтовка, 10 пистолетов, 9 самодельных взрывных устройств, 3,5 кг взрывчатого вещества, свыше 200 боеприпасов к стрелковому оружию различного калибра, глушители и запасные части для оружия.


У задержанных изъята экстремистская литература и символика группировки «Артподготовка»*.

Из материала ЦОС ФСБ:
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", "Незаконное изготовление оружия" и "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по процессуальному закреплению противоправной деятельности членов преступной группы и установлению фактов их возможной причастности к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Использованы фотографии: ЦОС ФСБ
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Комментарии 20

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  1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 12:20
    Молодцы пацаны.
    Не зря свой хлеб едят.
    Дмитрий Беловецкий
    1. Starover_Z Сегодня, 12:21
      9 самодельных взрывных устройств, 3,5 кг взрывчатого вещества

      На это задержанных и посадить ! И пускай по очереди "взлетают" ! И видят друг друга !
      Starover_Z
      1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 12:24
        Уничтожать надо экстремистов, а не цацкаться с ними.
        Дмитрий Беловецкий
        1. Vita VKO Сегодня, 12:48
          Цитата: Дмитрий Беловецкий
          Уничтожать надо экстремистов, а не цацкаться с ними

          Это пушечное мясо, расходный материал. Посадят одних - появятся другие. Нужно вычислять и уничтожать без суда и следствия их спонсоров где бы они не находились. Проамериканские фонды и их печатный станок в США может печатать фантики $ до бесконечности. Поэтому нужно перекрывать каналы финансирования.
          Vita VKO
          1. Shurik70 Сегодня, 13:13
            Фига се ... Я в Калуге живу, и не знал, что у нас такая интересная организация была.
            Вообще-то, если верить Википедии, "Артподготовка" - организация лево-анархическая, куда вступала молодёжь что-бы побузить. Однако бомбы - это серьёзно. Не для рыбалки же они их готовили.
            belay
            Shurik70
    2. Венд Сегодня, 12:42
      Спасибо ребята.
      Венд
      1. Монос Сегодня, 13:06
        Цитата: Венд
        Спасибо ребята.

        От всех тех, чьи жизни вы, возможно, сохранили!
        Монос
  2. Комментарий был удален.
  3. FalconD Сегодня, 12:23
    Есть такая профессия - Родину заЧищать!)
    "Работайте братья" ®
    FalconD
  4. Балу Сегодня, 12:31
    Хороша новость. Мороз и солнце, день чудесный.
    Место зверьков в зоопарке, надеюсь пожизненно с конфискацией.
    Штирлицам воинской удачи, здоровья и терпенья! drinks
    Балу
  5. IMH Сегодня, 12:36
    Почему на этом сайте нет ни слова о милой новости с дипломатическим кокаином?
    IMH
    1. Million Сегодня, 12:39
      Своим везли.Кто же об этом напишет)
      Million
    2. Стилет_71 Сегодня, 12:39
      https://topwar.ru/136877-ehidnye-kommentarii-i-ho
      hot-pod-kokainom.html
      На, нюхай! good
      Стилет_71
      1. Rotmistr Сегодня, 12:44
        Прекрасный канал, не досматриваемый
        И такие трафики - ноу-хау дипслужб, не только нашей
        Rotmistr
    3. ангел-истребитель Сегодня, 13:07
      имх : "Почему на этом сайте нет ни слова о милой новости с дипломатическим кокаином?"

      Потому что "Гладиолус".
      Какой вопрос-такой ответ.
      ангел-истребитель
      1. ангел-истребитель Сегодня, 13:13
        Почему нет новости о том, что израэльский концерн "ИМИ" попал в "черный список", в Индии, и соответственно, никакие предложения от "ИМИ" Индией рассматриваться более не будут. Участия в индийских тендерах для "ИМИ" тоже никакого не будет. А причина всего этого проста: попытки лоббирования, подкупа лиц принимающих решения, коррупция. ВО КАКАЯ НОВОСТЬ-ТО!!! Всем НОВОСТЯМ-НОВОСТЬ!!!
        ангел-истребитель
        1. IMH Сегодня, 13:32
          Вы уверенны, что это не фейк? Что то об этом впервые слышу. Если это правда, то обязательно нужно это опубликовать тут на сайте, и мы все дружно это обсудим.
          IMH
    4. FalconD Сегодня, 13:19
      А что про муку читать???
      И про Настю Рыбку ни слова...
      FalconD
  6. Million Сегодня, 12:38
    «Артподготовка»- это последователи Квачкова?
    Million
  7. Evgeniy667b Сегодня, 12:43
    Можно подумать игиловское подполье ливидировали или Правый сектор от укровермахта! Прежде чем заявлять Ату- их-ату, надо хотя-бы элементарно разобраться что и как. А это компетенция следователей и в конечном итоге суда, но никак не диванных "стратегов" с банкой пива в руках.
    Evgeniy667b
  8. Xscorpion Сегодня, 14:33
    Цитата: Evgeniy667b
    Можно подумать игиловское подполье ливидировали или Правый сектор от укровермахта! Прежде чем заявлять Ату- их-ату, надо хотя-бы элементарно разобраться что и как. А это компетенция следователей и в конечном итоге суда, но никак не диванных "стратегов" с банкой пива в руках.


    А они с эти арсеналом на рыбалку собирались?Откуда ноги растут, выяснят,не переживайте.
    Xscorpion
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