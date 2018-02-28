Сотрудники ФСБ произвели задержание членов экстремистской группировки в Калуге

ФСБ РФ пресечена деятельность членов региональной преступной группы, причастной к незаконному обороту средств поражения в Центральном федеральном округе (ЦФО). 27 февраля в Калуге задержаны организатор указанного криминального бизнеса и трое его сообщников.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", "Незаконное изготовление оружия" и "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по процессуальному закреплению противоправной деятельности членов преступной группы и установлению фактов их возможной причастности к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.