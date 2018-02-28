17:41 28 февраля
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ОАК готова разработать новый палубный истребитель для перспективного авианосца

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) готова разработать новый палубный истребитель для оснащения перспективного авианосца, заказа от военных на создание корабельной версии Су-57 не поступало, сообщил генеральный конструктор ОАК Сергей Коротков.

Достаточно большой объем работы. Если потребуется, выполним, безусловно. Мы в этом компетентны
- заявил Коротков, отвечая на вопрос о перспективах создания палубного истребителя для нового авианосца.

ОАК готова разработать новый палубный истребитель для перспективного авианосца



Он отметил, что ОАК не получала заказа от военных на адаптацию Су-57 (ПАК ФА) для применения с авианосца.

Если министерство обороны такое требование выдвинет - сделаем. Но такого требования нет, насколько я знаю
- сказал генконструктор.

По его словам, работы по созданию авианосца и его авиакрыла следует вести параллельно.

Если мы делаем только воздушную составляющую, и не занимаемся корабельной, то ничего не состыкуется. Комплекс всех мероприятий, связанных с взлетом, посадкой, эксплуатацией, электромагнитной совместимостью и так далее. Это совместно надо делать
- сказал он.

На днях начальник института кораблестроения и вооружения военно-учебно-научного центра ВМФ Минобороны РФ Николай Максимов сообщил в эфире телеканала "Звезда" о планах создания нового авианесущего комплекса для ВМФ РФ.

Предусмотрено строительство авианесущего комплекса, который будет включать в себя собственно авианосец, авиакрыло и систему базирования
- сказал Максимов, передает "Интерфакс-АВН".

Использованы фотографии: https://vpk-news.ru/
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Комментарии 32

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  1. bazzbazz Сегодня, 12:38
    Истребитель для корабля которого нет. Как же жалко, что Россия сидела в черной дыре при Горбачеве и Ельцине! Столько потеряно времени, технологий и спецов.
    bazzbazz
    1. jeka424 Сегодня, 12:44
      Она и сейчас больше в чёрную дыру углубляется
      jeka424
      1. supertiger21 Сегодня, 13:34
        Цитата: bazzbazz
        Истребитель для корабля которого нет. Как же жалко, что Россия сидела в черной дыре при Горбачеве и Ельцине! Столько потеряно времени, технологий и спецов.

        Цитата: jeka424
        Она и сейчас больше в чёрную дыру углубляется


        Так, хорош уже с пессимизмом! Не вижу никакой грандиозной проблемы, описываемой вами. Полагаю, что тот же Адмирал Кузнецов можно модернизировать, приспособив под Су-57, на замену старым советским Су-33. Да и с новой корабельной модификацией Су-57 не вижу каких то серьёзных сложностей. Вот Локхидовцы ведь создали на базе стандартного F-35 палубный F-35C, увеличив площадь крыла, сделав его складываемым и добавив тормозной гак. Поэтому и у нас не должно возникнуть проблем.
        supertiger21
    2. Dimontius Сегодня, 12:52
      Не смешите спецы из ОАК, вы сто лет пакфа до ума довезти не можете, какой уж тут палубный вариант. Я вообще не понимаю как можно разрабатывать планер в отрыве от двигателя, без которого его вообще нельзя назвать пятым поколением?!?! Только и занимаются что популизмом
      Dimontius
      1. jeka424 Сегодня, 12:56
        На бумаге хорошо всегда получается.
        jeka424
      2. андрей юрьевич Сегодня, 12:56
        ОАК готова разработать новый палубный истребитель для перспективного авианосца
        что то при нынешних правителях,резануло как "денег дайте" при нулевом выхлопе....
        андрей юрьевич
      3. gig334 Сегодня, 13:03
        Цитата: Dimontius
        Не смешите спецы из ОАК, вы сто лет пакфа до ума довезти не можете, какой уж тут палубный вариант. Я вообще не понимаю как можно разрабатывать планер в отрыве от двигателя, без которого его вообще нельзя назвать пятым поколением?!?! Только и занимаются что популизмом

        Двигатель первого этапа, который стоит на Су-57 превосходит двигатель ф-22. А значит это полноценный двигатель пятого поколения. Сравнение
        Просто одновременно делался и второй двигатель, который называется изделия 30. Он ещё мощней, на голову мощней всех рапторов. Его тоже будут ставить на Су-57, когда доведут до ума. Но эти Су-57 скорей всего будут идти с дополнительным буквенным обозначением.
        gig334
        1. Dimontius Сегодня, 13:10
          ну вот вы выложили листовку...Но было столько уже материалов про пакфа... вы хотите сказать что ваша картинка все их бьет? сильно сомневаюсь...
          Dimontius
          1. gig334 Сегодня, 13:21
            Цитата: Dimontius
            ну вот вы выложили листовку...Но было столько уже материалов про пакфа... вы хотите сказать что ваша картинка все их бьет? сильно сомневаюсь...

            А вы думаете ваш язык аргумент? в вас кипит ненависть к России и это видно. А ненависть отупляет людей, лишает рациональности и объективности. Всего хорошего.
            gig334
            1. Dimontius Сегодня, 13:25
              При чем здесь Россия? Или любая критика это ненависть к России? аааа я понял.. вы уловили нотку западной прессы? ну так вот совет: меньше её читайте. А то уже в своих врагов ищите.
              Dimontius
          2. Setrac Сегодня, 13:26
            Цитата: Dimontius
            ну вот вы выложили листовку...Но было столько уже материалов про пакфа... вы хотите сказать что ваша картинка все их бьет? сильно сомневаюсь...

            Что-то не вижу в таблице неверных данных, может пальцем ткнете?
            Setrac
        2. андрей юрьевич Сегодня, 13:13
          Цитата: gig334
          gig334

          дальше что? а хотите ,про гиперзвук-4+? тут вам из "техники молодёжи",накидают таких "рецептов"-только держись!...эх молодёжь...
          андрей юрьевич
  2. Yrec Сегодня, 12:42
    Не будет у России авианосца. Его, тупо, ставить негде. Если только Северный Ледовитый океан растает полностью. Наше МО "лапшу" вероятным "друзьям" вешает. Россия - континентальная держава, а не морская. Поэтому ВМФ финансируется по остаточному принципу, на авианосец денег не хватит, по любому. С его задачами и МРК+Ту22М3 справятся.
    Yrec
    1. Alexey RA Сегодня, 13:00
      Цитата: Yrec
      Не будет у России авианосца. Его, тупо, ставить негде.

      Забавно. То есть, ВМФ СССР нашёл места для ТАВКР, а России его ставить негде.
      Того же "Кузнецова" забазировали на судоремонтный завод. smile
      Цитата: Yrec
      С его задачами и МРК+Ту22М3 справятся.

      Я вот прямо вижу, как МРК и Ту-22М3 обеспечивают ПВО противолодочных групп. smile Нет, с берега это сделать нельзя - на правом фланге противолодочного рубежа на Северах время подхода резервов с берега больше, чем время выхода авианосных машин на дальность пуска бортового УРО. Наши дежурные истребители над ПЛУГ и саму ПЛУГ выбьют до того, как подойдут основные силы с берегового аэродрома.
      Или как МРК с их ПВО (да и "тушки" тоже) пытаются выйти на дальность пуска ПКР по АУГ.
      Кстати, а откуда Вы морские Ту-22М3 возьмёте? МРА ведь уже 5 лет как расформировали.
      Alexey RA
    2. андрей юрьевич Сегодня, 13:06
      Цитата: Yrec
      Не будет у России авианосца. Его, тупо, ставить негде. Если только Северный Ледовитый океан растает полностью.

      уважаемый УДАВ КАА,вбил меня в тапки,и я, почти согласился,что нам крайне нужна АУГ,...но вопросы остались. деньги,потом..деньги...и потом зачем? подумав бессонными ночками, решил (ну я-решил-тупой диванный охфицер) что в принципе...после "калибров" и "дальнобоев" авиации...да..зачем? прикрывать эскадру? какую? с берега можно... береговая батарея вразы дешевле обойдётся.(не,ну может я тупой-не спорю,опровергните) содержать целый выводок сопровождающий авианосец? данунах... пущай американцы спускают туда бюджет. мы обойдёмся пуском "бастионов"... КАПРАЗ,помилуй, на "очко " не отпрвляй... drinks
      андрей юрьевич
      1. Alexey RA Сегодня, 14:56
        Цитата: андрей юрьевич
        после "калибров" и "дальнобоев" авиации...да..зачем?

        Затем, что носители ПКР для их применения будут вынуждены подходить к АУГ, входя в радиус работы авиагруппы АВ. И без истребителей тут не обойтись.
        Но проблема в том, что АУГ не будет подставляться, стоя именно в том самом месте, где нам будет наиболее удобно работать авиацией с берега.
        Цитата: андрей юрьевич
        прикрывать эскадру? какую? с берега можно... береговая батарея вразы дешевле обойдётся.

        И как с берега прикрыть ПЛУГ, держащую рубеж ПЛО где-нибудь у острова Медвежий? 600-700 км до ближайшего наземного аэродрома.
        А придвигать рубеж ближе - это значит сокращать время подлёта КР или увеличивать глубину поражаемой территории РФ.
        Цитата: андрей юрьевич
        пущай американцы спускают туда бюджет. мы обойдёмся пуском "бастионов"...

        По кому пускать-то будем? По самолётам авиакрыла? smile Потому как корабли АУГ будет работать за пределами дальности береговых ПКРК.
        Alexey RA
    3. san4es Сегодня, 13:50
      Цитата: Yrec
      ... Его, тупо, ставить негде. ,

      ...Ну, если "тупо" -- то негде.
      san4es
  3. Вежливый Лось Сегодня, 12:54
    ОАК готова разработать новый палубный истребитель для перспективного авианосца

    Не нужна нам заметка про мальчика.
    У нас и мальчика-то никакого нет... (Кот Матроскин)
    Вежливый Лось
  4. Инжeнeр Сегодня, 13:07
    Мы в этом компетентны

    Если учесть, что работы по Т-50 велись еще в 80х, и с трудом допиливались в 2000х, то сильно сомневаюсь в нынешней компетентности специалистов. Если только не достанут с полок хранилищ наработке по палубному истребителю для "Ульяновска". А за одно по Як-44 да и сам "Ульяновск" не воскресят.
    Инжeнeр
    1. shans2 Сегодня, 13:40
      Т-50 в 80-х?) хватит бредить, велись работы по нынешнему Су-35, ...
      shans2
  5. Yrec Сегодня, 13:26
    Во-первых ТАВКР не полноценный авианосец, во-вторых до мест возможного базирования нашего АУГ противник легко достаёт чуть-ли не артиллерией, в-третьих возможности и финансирование ВМФ СССР и РФ лучше не сравнивать, в-четвёртых способ применения нашей авиации (всё равно какой) заметно отличается от американской, в-пятых, куда бы не поплыл наш АУГ, он ВСЕГДА будет во враждебных водах и уязвим, в-шестых на полноценный АУГ всё равно денег нет, даже если на авианосец деньги найдут. Можно долго продолжать, почему у нас не будет авианосца в ближайшие, как минимум, 15 лет.
    Цитата: Alexey RA
    Цитата: Yrec
    Не будет у России авианосца. Его, тупо, ставить негде.

    Забавно. То есть, ВМФ СССР нашёл места для ТАВКР, а России его ставить негде.
    Того же "Кузнецова" забазировали на судоремонтный завод. smile
    Цитата: Yrec
    С его задачами и МРК+Ту22М3 справятся.

    Я вот прямо вижу, как МРК и Ту-22М3 обеспечивают ПВО противолодочных групп. smile Нет, с берега это сделать нельзя - на правом фланге противолодочного рубежа на Северах время подхода резервов с берега больше, чем время выхода авианосных машин на дальность пуска бортового УРО. Наши дежурные истребители над ПЛУГ и саму ПЛУГ выбьют до того, как подойдут основные силы с берегового аэродрома.
    Или как МРК с их ПВО (да и "тушки" тоже) пытаются выйти на дальность пуска ПКР по АУГ.
    Кстати, а откуда Вы морские Ту-22М3 возьмёте? МРА ведь уже 5 лет как расформировали.
    Yrec
    1. Alexey RA Сегодня, 16:09
      Цитата: Yrec
      Во-первых ТАВКР не полноценный авианосец

      ТАВКР водоизмещением 45-65 тыс. тонн с авиагруппой из 2-х эскадрилий требует практически тех же условий базирования, что и традиционный АВ: глубоководный причал, док и береговой аэродром.
      Цитата: Yrec
      во-вторых до мест возможного базирования нашего АУГ противник легко достаёт чуть-ли не артиллерией

      Точно те же проблемы у МРК и береговой авиации.
      Цитата: Yrec
      в-третьих возможности и финансирование ВМФ СССР и РФ лучше не сравнивать

      Верно. Поэтому у нас нет денег и времени на бессмысленные эксперименты и "асимметричные ответы", вызванные не тактическими или оперативными соображениями, а банальной нелюбовью лиц, принимающих решения, к определённым классам кораблей. Ещё во времена ВМФ СССР стало понятно, что без полноценного АВ флот не сможет даже обороняться.
      Цитата: Yrec
      в-четвёртых способ применения нашей авиации (всё равно какой) заметно отличается от американской

      Никакой неимеющийаналоговвмире способ применения авиации не позволит обеспечить преимущество в воздухе над кораблями, если время подхода своих подкреплений больше, чем время выхода ударной группы противника на рубеж пуска. А это значит только одно: опора на береговые аэродромы приводит к тому, что наши корабельные силы смогут оборонять только ближнюю зону своих баз. А носители УРО противника буду действовать в максимально благоприятных условиях.
      Цитата: Yrec
      в-пятых, куда бы не поплыл наш АУГ, он ВСЕГДА будет во враждебных водах и уязвим,

      Куда бы не поплыл наш МРК и не полетел Ту-22М3, он ВСЕГДА будет во враждебных водах и уязвим.
      Зачем нашему АВ куда-то далеко плыть? Северное море восточнее Медвежьего или подступы к Курильской гряде - вот районы его действия.
      Цитата: Yrec
      в-шестых на полноценный АУГ всё равно денег нет, даже если на авианосец деньги найдут

      Если нашлись деньги на УДК - найдутся и на АВ. Тем более, что без АВ строить УДК смысла не имеет.
      Alexey RA
  6. Geonezis Сегодня, 13:26
    Авианосец это вершина в иерархической цепочки на флоте. Какой смысл вообще вести о нем разговоры, если во всех остальных звеньях дела обстоят мягко сказать не очень. Все-равно что начинать делать крышу дома, при этом даже не заложив фундамента. Имхо только после восстановления других составляющих подводных и надводных сил стоит преступать к созданию авианосца.
    Geonezis
  7. Yrec Сегодня, 13:33
    Просто запилить авианосец мало, нужно городить полноценную АУГ. Для этого придётся нашу сухопутную армию на голодный паёк посадить, а она у нас в приоритете. А у амеров приоритетен флот. Америкосы купают свои АУГи опираясь на поддержку "Иджисов" во всех морях и океанах, они владеют ситуацией в глобальном масштабе. А мы? Только локально. Кстати, ПВО противолодочных групп обеспечивают они сами. Достаточно посмотреть сколько рубежей ПВО городят на наши корабли. В крайнем случае можно А-50/100 для наведения использовать. Мы ещё не всё знаем про возможности "Калибров" в роли ПКР.
    Yrec
    1. Alexey RA Сегодня, 16:54
      Цитата: Yrec
      Просто запилить авианосец мало, нужно городить полноценную АУГ. Для этого придётся нашу сухопутную армию на голодный паёк посадить, а она у нас в приоритете.

      Если брать супостата, то у него стоимость строительства АВ равна стоимости 2,5 -3 МЦАПЛ.
      И не надо говорить про бедность бюджета наших ВС в целом и флота в частности. В бюджете флота, помницца, нашлись деньги на постройку таких странных вещей как гидроаэродромы в замерзающих бухтах. smile
      Цитата: Yrec
      Кстати, ПВО противолодочных групп обеспечивают они сами. Достаточно посмотреть сколько рубежей ПВО городят на наши корабли.

      Уж сколько раз твердили на этом сайте: ПВО соединения на основе ЗРК надёжной обороны корабельного соединения не обеспечивает. Ибо дальность их работы на МВ и ПМВ - 30-40 км. А главное - при стандартной для ВМС США тактике применения авиации, ЗРК неспособны отстреливать носители ПКР и вынуждены бороться только уже с последствиями - самим ПКР.
      ЗРК хороши в качестве последнего рубежа обороны, достреливая прорвавшиеся через заслон ИА ПКР.
      Цитата: Yrec
      В крайнем случае можно А-50/100 для наведения использовать.

      1 полк на всю страну. Кстати, собственные ДРЛО, "привязанные" к АВ, были одной из неявных причин, почему флот так хотел АВ. smile
      И как Вы собираетесь использовать ДРЛО для наведения ЗУР с ПАРЛГСН (а сейчас и в ближайшем будущем ЗУР ДД у нас все такие) на невидимую для РЛС подсвета цель?
      Alexey RA
  8. Vita VKO Сегодня, 13:35
    Сколько можно обезьянничать за американцами.
    Да авианосец нужен, но точно не в таком виде как навязывают американские военные теоретики
    с ожиревшими мозгами и привыкшие к безнаказанности.
    Были ведь в России замечательные проекты подводных авианосцев.

    Идея замечательная, особенно если на таком невидимом для космических средств разведки аэродроме будут базироваться самолеты невидимки типа Су-57. Кроме того, в Арктике нормальному авианосцу не развернуться даже в сопровождении ледокола. А вот подводный аэродром самое то, что надо для полярных широт т.к. способен всплыть где угодно.
    Vita VKO
    1. Винни76 Сегодня, 15:27
      Цитата: Vita VKO
      Были ведь в России замечательные проекты подводных авианосцев.

      Ради интереса глянул профиль, может школьник какой. К.Т.Н. Нет слов.
      Винни76
      1. Vita VKO Сегодня, 15:32
        Цитата: Винни76
        Ради интереса

        Как школьник школьнику. Почитайте про японские подводные авианосцы в годы 2-ой мировой войны, наверное их тоже дети строили. wink
        Vita VKO
  9. Zaurbek Сегодня, 13:57
    ОАК, видимо высвобождается от проектирования Су-57...и им нужна загрузка. Тема с авианосцем не близкая и я бы начал проектировать легкий/средний истребитель с одним изделием 30 (с самым широким международным участием) . МиГ-35 не очень долго будет на современном уровне и через лет 20 нужна будет замена. А в том, что нужно для авианосца ЛА далеко не самое первостепенное дело . Там белых пятен валом (начиная от катапульты, заканчивая самолетом ДРЛО). Тем более (даже если все пропало) МиГ-35 в корабельном исполнении есть. На первое время (с учетом современных на то время модернизаций) пойдет.
    Zaurbek
  10. Xscorpion Сегодня, 14:39
    Цитата: bazzbazz
    Истребитель для корабля которого нет. Как же жалко, что Россия сидела в черной дыре при Горбачеве и Ельцине! Столько потеряно времени, технологий и спецов.


    Это лучше,чем после создания корабля,лет десять разрабатывать истребитель и потом их строить столько же.
    Xscorpion
  11. Xscorpion Сегодня, 14:41
    Цитата: Yrec
    Не будет у России авианосца. Его, тупо, ставить негде. Если только Северный Ледовитый океан растает полностью. Наше МО "лапшу" вероятным "друзьям" вешает. Россия - континентальная держава, а не морская. Поэтому ВМФ финансируется по остаточному принципу, на авианосец денег не хватит, по любому. С его задачами и МРК+Ту22М3 справятся.


    Написано же в статье:

    Предусмотрено строительство авианесущего комплекса, который будет включать в себя собственно авианосец, авиакрыло и систему базирования.


    Или по привычке,лишь бы ляпнуть,что все пропало?
    Xscorpion
  12. Tektor Сегодня, 16:25
    А вот торопится не надо... До авианосца ещё, как до ближайшей звезды, ночью.
    Tektor
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