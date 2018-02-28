ОАК готова разработать новый палубный истребитель для перспективного авианосца

Достаточно большой объем работы. Если потребуется, выполним, безусловно. Мы в этом компетентны

Если министерство обороны такое требование выдвинет - сделаем. Но такого требования нет, насколько я знаю

Если мы делаем только воздушную составляющую, и не занимаемся корабельной, то ничего не состыкуется. Комплекс всех мероприятий, связанных с взлетом, посадкой, эксплуатацией, электромагнитной совместимостью и так далее. Это совместно надо делать

Предусмотрено строительство авианесущего комплекса, который будет включать в себя собственно авианосец, авиакрыло и систему базирования

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) готова разработать новый палубный истребитель для оснащения перспективного авианосца, заказа от военных на создание корабельной версии Су-57 не поступало, сообщил генеральный конструктор ОАК Сергей Коротков.- заявил Коротков, отвечая на вопрос о перспективах создания палубного истребителя для нового авианосца.Он отметил, что ОАК не получала заказа от военных на адаптацию Су-57 (ПАК ФА) для применения с авианосца.- сказал генконструктор.По его словам, работы по созданию авианосца и его авиакрыла следует вести параллельно.- сказал он.На днях начальник института кораблестроения и вооружения военно-учебно-научного центра ВМФ Минобороны РФ Николай Максимов сообщил в эфире телеканала "Звезда" о планах создания нового авианесущего комплекса для ВМФ РФ.- сказал Максимов, передает "Интерфакс-АВН".