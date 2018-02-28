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ОАК готова разработать новый палубный истребитель для перспективного авианосца
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) готова разработать новый палубный истребитель для оснащения перспективного авианосца, заказа от военных на создание корабельной версии Су-57 не поступало, сообщил генеральный конструктор ОАК Сергей Коротков.
Он отметил, что ОАК не получала заказа от военных на адаптацию Су-57 (ПАК ФА) для применения с авианосца.
По его словам, работы по созданию авианосца и его авиакрыла следует вести параллельно.
На днях начальник института кораблестроения и вооружения военно-учебно-научного центра ВМФ Минобороны РФ Николай Максимов сообщил в эфире телеканала "Звезда" о планах создания нового авианесущего комплекса для ВМФ РФ.
Достаточно большой объем работы. Если потребуется, выполним, безусловно. Мы в этом компетентны- заявил Коротков, отвечая на вопрос о перспективах создания палубного истребителя для нового авианосца.
Он отметил, что ОАК не получала заказа от военных на адаптацию Су-57 (ПАК ФА) для применения с авианосца.
Если министерство обороны такое требование выдвинет - сделаем. Но такого требования нет, насколько я знаю- сказал генконструктор.
По его словам, работы по созданию авианосца и его авиакрыла следует вести параллельно.
Если мы делаем только воздушную составляющую, и не занимаемся корабельной, то ничего не состыкуется. Комплекс всех мероприятий, связанных с взлетом, посадкой, эксплуатацией, электромагнитной совместимостью и так далее. Это совместно надо делать- сказал он.
На днях начальник института кораблестроения и вооружения военно-учебно-научного центра ВМФ Минобороны РФ Николай Максимов сообщил в эфире телеканала "Звезда" о планах создания нового авианесущего комплекса для ВМФ РФ.
Предусмотрено строительство авианесущего комплекса, который будет включать в себя собственно авианосец, авиакрыло и систему базирования- сказал Максимов, передает "Интерфакс-АВН".
Использованы фотографии: https://vpk-news.ru/
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