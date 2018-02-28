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Сирийская армия продолжает активно использовать РСЗО «Ураган»
В интернете вновь появились эффектные фотографии применения РСЗО 9К57 «Ураган», которые продолжают активно участвовать в уничтожении террористов на территории Сирии, сообщает Российская газета.
Как и раньше, данные системы используются на наиболее ответственных участках фронта. Вместе с более мощными «Смерчами» эти боевые машины в настоящее время составляют основу реактивной артиллерии Вооруженных сил САР.
Еще до начала военных действий сообщалось, что на вооружении сирийской армии находятся 36 таких установок. Однако в интернете они засветились лишь в начале 2015 года.
«Боевая машина имеет 16 направляющих, предназначенных для запуска 220-мм снарядов. Каждый такой реактивный "гостинец" весит 280 кг, включая более 50 кг непосредственно взрывчатки. Имеются также эрэсы с кассетными боевыми частями, по 30 боевых элементов в каждой. Максимальная дистанция применения – более 35 км. Общая площадь поражения одной установкой – 426 000 квадратных метров», – говорится в материале.
Пусковое устройство монтируется на автомобиле высокой проходимости ЗИЛ-135ЛМ (8х8). Их максимальная скорость – 65 км/ч, запас хода – 570 км. Расчет установки – 4 человека.
Как и раньше, данные системы используются на наиболее ответственных участках фронта. Вместе с более мощными «Смерчами» эти боевые машины в настоящее время составляют основу реактивной артиллерии Вооруженных сил САР.
Еще до начала военных действий сообщалось, что на вооружении сирийской армии находятся 36 таких установок. Однако в интернете они засветились лишь в начале 2015 года.
«Боевая машина имеет 16 направляющих, предназначенных для запуска 220-мм снарядов. Каждый такой реактивный "гостинец" весит 280 кг, включая более 50 кг непосредственно взрывчатки. Имеются также эрэсы с кассетными боевыми частями, по 30 боевых элементов в каждой. Максимальная дистанция применения – более 35 км. Общая площадь поражения одной установкой – 426 000 квадратных метров», – говорится в материале.
Пусковое устройство монтируется на автомобиле высокой проходимости ЗИЛ-135ЛМ (8х8). Их максимальная скорость – 65 км/ч, запас хода – 570 км. Расчет установки – 4 человека.
Использованы фотографии: https://twitter.com/Syr_Mil_Wik
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