17:32 28 февраля
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Сирийская армия продолжает активно использовать РСЗО «Ураган»

В интернете вновь появились эффектные фотографии применения РСЗО 9К57 «Ураган», которые продолжают активно участвовать в уничтожении террористов на территории Сирии, сообщает Российская газета.



Как и раньше, данные системы используются на наиболее ответственных участках фронта. Вместе с более мощными «Смерчами» эти боевые машины в настоящее время составляют основу реактивной артиллерии Вооруженных сил САР.


Еще до начала военных действий сообщалось, что на вооружении сирийской армии находятся 36 таких установок. Однако в интернете они засветились лишь в начале 2015 года.



«Боевая машина имеет 16 направляющих, предназначенных для запуска 220-мм снарядов. Каждый такой реактивный "гостинец" весит 280 кг, включая более 50 кг непосредственно взрывчатки. Имеются также эрэсы с кассетными боевыми частями, по 30 боевых элементов в каждой. Максимальная дистанция применения – более 35 км. Общая площадь поражения одной установкой – 426 000 квадратных метров», – говорится в материале.

Пусковое устройство монтируется на автомобиле высокой проходимости ЗИЛ-135ЛМ (8х8). Их максимальная скорость – 65 км/ч, запас хода – 570 км. Расчет установки – 4 человека.

Использованы фотографии: https://twitter.com/Syr_Mil_Wik
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Комментарии 20

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:12
    Общая площадь поражения одной установкой – 426 000 квадратных метров», – говорится в материале.
    это что? бармалеи опять в кучи собрались?
    Angel_and_Demon
    1. Чёрный Сегодня, 15:27
      Это всё хорошо. Но сейчас для Сирии очень важно ( я бы сказал жизненно важно) обзавестись качественными силами ПВО.
      Чёрный
      1. IMH Сегодня, 15:40
        Чтобы Асаду геноцидить сирийцев ПВО не надо.
        IMH
        1. Чёрный Сегодня, 16:17
          Цитата: IMH
          Чтобы Асаду геноцидить сирийцев ПВО не надо.

          ....зато надо, шо бы ваши соколы не путали свою территорию с территорией соседнего государства wink
          Чёрный
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 15:40
        Цитата: Чёрный
        я бы сказал жизненно важно

        но денег нет, а вот как поведут себя наши? поставят в долг или нет - это вопрос
        Angel_and_Demon
    2. Piramidon Сегодня, 17:06
      Цитата: Angel_and_Demon
      Общая площадь поражения одной установкой – 426 000 квадратных метров», – говорится в материале.
      это что? бармалеи опять в кучи собрались?

      426 000 кв.м это 42,6 Га
      Piramidon
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:20
        Цитата: Piramidon
        это 42,6 Га

        меньше вспахивать под посевы?
        Angel_and_Demon
        1. Piramidon Сегодня, 17:22
          Цитата: Angel_and_Demon
          меньше вспахивать под посевы?

          Это я к тому, что куча большая получается.
          Piramidon
  2. IMH Сегодня, 15:39
    А как эти "реактивные подарки" различают мирное население и террористов? Асад- убийца своего народа.
    IMH
    1. Чёрный Сегодня, 16:18
      Цитата: IMH
      Асад- убийца своего народа

      не более чем израиль - убйцы палестинского народа...
      Чёрный
      1. IMH Сегодня, 16:35
        Я не буду с вами спорить, нет желания. Просто замечу- израильской власти палестинцы не свой народ, а Асаду сирийцы вроде свой. Разницу чувствуете?
        IMH
  3. IMH Сегодня, 15:43
    И вообще, чудно это все, хоть и грустно. По территории Израиля ХАМАС выпустит десяток ракет, израиль ответит ТОЧЕЧНО и ВЫСОКОТОЧНЫМ оружием, так все общечеловеки вопят о «военных преступлениях» Израиля, Асад же тысячами свой народ и бомбит, и травит газом, а всем «общечеловекам», плюс минус, наплевать. Двойные стандарты на лицо. Этим, на мой взгляд, Россия и Израиль похожи- жертвы двойных стандартов и лицемерия «общечеловеков».
    IMH
    1. РУСС Сегодня, 16:39
      Цитата: IMH
      Асад же тысячами свой народ и бомбит, и травит газом

      Про газ можно конкретнее.
      РУСС
      1. IMH Сегодня, 16:52
        Конкретнее- Асад не спроста подписался под химическое разоружение, не?
        IMH
        1. РУСС Сегодня, 17:01
          Цитата: IMH
          Конкретнее- Асад не спроста подписался под химическое разоружение, не?

          Где именно был применен газ ,место и дата .
          ??????
          РУСС
          1. IMH Сегодня, 17:22
            Гугол вам в помощ.
            IMH
            1. РУСС Сегодня, 17:28
              Цитата: IMH
              Гугол вам в помощ.

              Ну что мой израильский друг хотите с ответа съехать? Как говорится -" за базар не отвечайте"!
              Сказали А говорите и Я, а то получается ,что Вы пустобрех и балабол.
              РУСС
        2. Piramidon Сегодня, 17:10
          Цитата: IMH
          Конкретнее- Асад не спроста подписался под химическое разоружение, не?

          Кино от "белых касок" насмотрелся, что ли?
          Piramidon
  4. dojjdik Сегодня, 16:10
    народ Сирии как и народ Ирана ненавидят диктатора нетаньяху и некоего шарона возглавлявшего когдато какойто там то ли цахал толи скакал- хе-хе а вот интересный факт- Шестой президент Израиля – Хаим Герцог, запомнился тем, что порвал на куски резолюцию ООН, которая была принята в 1975 году членами Африки и социалистических стран. Она твердила, что сионизм является разновидностью одной из разновидностей расизма. вот так вот евреи "ценят" справедливую оон
    dojjdik
    1. IMH Сегодня, 16:32
      Вы забываете, что потом ООН пересмотрела свое мнение и перестала рассматривать сионизм, как форму расизма. Вам же рекомендую расширить кругозор и почитать об идеалах сионизма и поискать там формы расизма.
      Народу Сирии и народу Ирана нужно перестать быть махровыми антисемитами и начать обустраивать СВОЮ жизнь. Вы только представьте, сколько "полимеров" арабы потратили на войны с Израилем, и как бы они могли жить, если бы эти "полимеры" тратили не на войну, но инвестировали бы в свою экономику и в свое будущее. Это грустный парадокс Ближнего Востока.
      Знаете, мой хороший друг работает в одной из больниц Севера Израиля. Иногда к ним привозят лечиться раненых сирийских детей и подростков. Он рассказывает, что сирийским детям тяжело понять, что евреи, это не мерзкие свиньи, как гласит сирийская пропоганда, а такие же люди, им тяжело понять, что их братья арабы работают в той же больнице, где они лежат, и никто этих братьев арабов не угнетает, как говорит сирийская пропоганда.
      Вы можете упиваться своим антисемитизмом столько, сколько вам хочется, но сирийцам, как и многим другим несчастным жителям арабских стран, это не поможет одуматься. Пробоема ближневосточного конфликта в том, что арабы видят Израиль чернз призму своей пропоганды. Я уверен, что выполняя гуманитарные миссии по лечению сирийских детей и подростков, Израиль победит сирийскую пропоганду и через 10-20-30 лет мы с вами встретимся в милой кафешке, в центре Дамаска.
      IMH
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