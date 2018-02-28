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СМИ: Россия и Индия договорились по фрегатам "адмиральской" серии
Российские фрегаты «адмиральской» серии пополнят индийский флот. Как сообщает портал janes.com, военные ведомства Индии и России согласовали финансовые условия сделки по продаже четырёх фрегатов.
В рамках договора стороны согласовали условия покупки Индией кораблей проекта Krivak III (российский проект 11356). Так, Россия продаст Индии фрегаты «Адмирал Истомин» и «Адмирал Корнилов», судьба которых долго оставалась неясной из-за отказа Украины поставлять двигатели для них. Ещё два фрегата будут построены на индийской верфи Goa Shipyard Ltd (GSL).
Стоимость сделки составит $3 млрд — по $775 млн за корабль. Передача заказчику первого фрегата состоится через четыре года после подписания контракта. Таким образом, индийский флот суммарно получит десять кораблей типа Krivak III. При этом сделку ещё должно одобрить индийское правительство.
Индия уже знакома с кораблями проекта 11356, поскольку они были разработаны на базе фрегатов «Тальвар», спроектированных для индийских ВМС. Известно, что индийские военные планируют оснастить новые фрегаты крылатыми ракетами BrahMos, передает "Warspot".
В рамках договора стороны согласовали условия покупки Индией кораблей проекта Krivak III (российский проект 11356). Так, Россия продаст Индии фрегаты «Адмирал Истомин» и «Адмирал Корнилов», судьба которых долго оставалась неясной из-за отказа Украины поставлять двигатели для них. Ещё два фрегата будут построены на индийской верфи Goa Shipyard Ltd (GSL).
Стоимость сделки составит $3 млрд — по $775 млн за корабль. Передача заказчику первого фрегата состоится через четыре года после подписания контракта. Таким образом, индийский флот суммарно получит десять кораблей типа Krivak III. При этом сделку ещё должно одобрить индийское правительство.
Индия уже знакома с кораблями проекта 11356, поскольку они были разработаны на базе фрегатов «Тальвар», спроектированных для индийских ВМС. Известно, что индийские военные планируют оснастить новые фрегаты крылатыми ракетами BrahMos, передает "Warspot".
Использованы фотографии: defenseworld.net
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