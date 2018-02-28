17:41 28 февраля
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СМИ: Россия и Индия договорились по фрегатам "адмиральской" серии

Российские фрегаты «адмиральской» серии пополнят индийский флот. Как сообщает портал janes.com, военные ведомства Индии и России согласовали финансовые условия сделки по продаже четырёх фрегатов.

СМИ: Россия и Индия договорились по фрегатам "адмиральской" серии


В рамках договора стороны согласовали условия покупки Индией кораблей проекта Krivak III (российский проект 11356). Так, Россия продаст Индии фрегаты «Адмирал Истомин» и «Адмирал Корнилов», судьба которых долго оставалась неясной из-за отказа Украины поставлять двигатели для них. Ещё два фрегата будут построены на индийской верфи Goa Shipyard Ltd (GSL).


Стоимость сделки составит $3 млрд — по $775 млн за корабль. Передача заказчику первого фрегата состоится через четыре года после подписания контракта. Таким образом, индийский флот суммарно получит десять кораблей типа Krivak III. При этом сделку ещё должно одобрить индийское правительство.

Индия уже знакома с кораблями проекта 11356, поскольку они были разработаны на базе фрегатов «Тальвар», спроектированных для индийских ВМС. Известно, что индийские военные планируют оснастить новые фрегаты крылатыми ракетами BrahMos, передает "Warspot".

Использованы фотографии: defenseworld.net
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Комментарии 37

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  1. g1v2 Сегодня, 15:12
    Опять сказка про белого бычка? А через месяц выйдет еще какое-нибудь интервью полностью противоречащее этой инфе и так по кругу. request
    g1v2
    1. maxim947 Сегодня, 15:14
      А Может все таки добили вопрос...
      Жаль конечно.
      maxim947
      1. g1v2 Сегодня, 15:39
        Ну пока что очередная статья стороннего сайта , а не официальное объявление. request Таких уже было - вагон и маленькая тележка. Каждые пару месяцев инфа меняется. Судя по всему окончательного решения так и нет. Когда будет - хз.
        g1v2
      2. seti Сегодня, 15:42
        Как раз не жаль. Корпуса мы построим еще это факт. А оставлять старые дожидаться новых турбин это удорожание каждого корабля. Построим новые - благо технология отработанная и к тому моменту приготовим свои турбины. А так еще заработаем на этом.
        seti
        1. silver169 Сегодня, 16:05
          Ага, построите. И сколько каждый корпус строить будете? Опять 10-15 лет?
          silver169
          1. Setrac Сегодня, 16:56
            Цитата: silver169
            Ага, построите. И сколько каждый корпус строить будете? Опять 10-15 лет?

            Накинул дерьмеца на вентилятор?
            Setrac
        2. maxim947 Сегодня, 16:50
          Как раз не жаль. Корпуса мы построим еще это факт. А оставлять старые дожидаться новых турбин это удорожание каждого корабля. Построим новые - благо технология отработанная и к тому моменту приготовим свои турбины. А так еще заработаем на этом.

          Жаль, что так вышло.
          А то, что возможно вопрос разрешится, так лучше так, чем годами ржаветь.
          maxim947
    2. Донской Сегодня, 15:21
      Похоже на правду в этот раз. Жаль конечно Истомина с Корниловым, но им суждено было ржаветь у стенки завода долгие годы. А так, будут бороздить морские просторы под дружеским нам флагом.
      Донской
    3. баклан Сегодня, 15:40
      Плохая новость. Флоту срочно нужно обновление, а корабли, даже планируемые для Российского ВМФ, индусам продают. Где логика?
      баклан
    4. kapitan92 Сегодня, 15:42
      Цитата: g1v2
      Опять сказка про белого бычка? А через месяц выйдет еще какое-нибудь интервью полностью противоречащее этой инфе и так по кругу. request

      Уже не выйдет! Опытный образец газотурбинной установки (ГТУ) российского производства для перспективного фрегата проекта 22350 будет сдан на испытания в начале 2018г , в конце этого года может быть поставлена и первая серийная установка для оснащения строящегося корабля.
      По фрегатам проекта 11356 часто задают вопрос — возможна ли установка ГТУ от проекта 22350 на фрегаты пр. 11356?
      Это невозможно. Рыбинское НПО «Сатурн», которое должно добиться замещения импорта украинских двигателей, в свое время представило разработчикам два предложения.
      Первое предусматривало использование двух двигателей М90ФР мощностью по 27 тыс. лошадиных сил — ими оснащаются фрегаты проекта 22350 (типа «Адмирал Горшков»), сейчас серийный выпуск таких установок, также разработанных на Украине, осваивают на «Сатурне». Но ради таких двигателей придется перепроектировать внутренние отсеки фрегатов проекта 11356.
      В этой ситуации приняли правильное решение о продаже индийцам.
      kapitan92
      1. Romario_Argo Сегодня, 17:36
        В этой ситуации приняли правильное решение о продаже индийцам.

        а нам лучше отработать технологии на корвете пр. 20386 и что то подобное в 8000 тонн построить
        Romario_Argo
    5. лаврентий павлович Сегодня, 17:26
      Вообще то продавать индусам корабли, которые так нужны нашему флоту- это измена и предательство. Надеюсь, что статья очередная утка.
      лаврентий павлович
  2. 210окв Сегодня, 15:12
    Отечественные ГТУ пойдут на другую "адмиральскую серию".Все ясно.
    210окв
    1. donavi49 Сегодня, 15:37
      Я в прошлой теме писал, отечественные ГТУ не подходят на прямую замену. Хоть потому как 11356 - газо-газотурбинные корабли. Маршевых турбин пока никто в серию не ставит (только планы). Даже если поставит - опять же будет другой габарит, вес, энергетика, подводы - то есть по живому надо массу переделывать.

      Варианты:
      - продать Индии под оригинальную энергетику. Тем более Зоря поставляет Индии по налаженной схеме, в Индии есть уже свой СЦ обслуживания и ремонта. Те же форсажные турбины, что и на 11356 - идут не только на Калькуту (самый мощный эсминец ВМС Индии), но и на перспективный 15В (улучшенная Калькута - 4 корабля строят).
      - переделать под унифицированный с 22350 комплекс. То есть сделать дизель-газотурбинную установку, с 2 коломенскими Д49 в маршевом варианте и 2 форсажными М-90ФР. Это потребует отдельной ОКР, изменит ходовые характеристики корабля в значительной степени, потребует действительно большого объема переделок по живому. С учетом всего вряд ли головной фрегат с дизель-газотурбинной установкой будет предъявлен на испытания ранее 22 года.
      - провести работы по адаптации турбины М-90ФР к маршевому использованию. Это однозначно проигрышный вариант от дизеля или оригинала по ресурсу, но вариант. Однако тут потребуются уже опытные работы у турбинистов, большой объем переделок на корабле, а также каждый 11356 будет требовать 4 турбины, тогда как 22350 - только 2. Что в условиях малого стартового выпуска, также подвинет сроки сдачи агрегатов на корабль.
      donavi49
  3. 23424636 Сегодня, 15:14
    от Николаевской "Зори..машпроект "никуда ,зато Сатурн разрабатывает виртуальные турбины 5 поколения .
    23424636
  4. АндрейИванов Сегодня, 15:18
    Мда,сидели с 13 года в носу ковырялись,глядя на Мотор Сич и рассуждая о том,что партнеры не подведут. Выстроили 4 фрегата(которые нашим флотам бы не разу не помешали) ,чтоб потом вдруг геройски импортозамещать ГТУ ,когда пришло понимание,что от Мотор Сича мы силовые установки не увидим как своих ушей. 5 лет!хренью занимались,чтоб потом продавать фрегаты с нещадным дефицитом кораблей этого класса в своих флотах.
    Как по Лаврову-ДБ. fool
    АндрейИванов
    1. Горный стрелок Сегодня, 15:25
      ГТУ делает Николаевская "Зоря" "Мотор-Сич" тут не при делах. Сатурн ГТУ - сделал. Информация по поставке индусам - значит, так удобнее. Наш флот без фрегатов не оставят.
      Горный стрелок
      1. АндрейИванов Сегодня, 15:30
        Цитата: Горный стрелок
        ГТУ делает Николаевская "Зоря" "Мотор-Сич" тут не при делах.

        Да вы правы...Зоря...но для нас ,как для заказчика этих ГТУ,по сути те же яйца,только вид сбоку.
        АндрейИванов
  5. К-50 Сегодня, 15:22
    Стоимость сделки составит $3 млрд — по $775 млн за корабль

    Интересно, каково это в "общемировых" ценах? Дорого или "продешевили"? what
    К-50
    1. donavi49 Сегодня, 15:30
      Если с довеском (вооружение, организация сервисного обслуживания, тренировка и т.п.) - то вполне себе. За голые - дороговато.

      В среднем фрегат стоит 600-700 млн долларов сегодня.

      Например ФРЕММ на экспорт идет по 675млн за штуку, а итальянцы по контракту строят у себя по 550 млн евро за штуку.
      donavi49
  6. Berkut24 Сегодня, 15:28
    Не плохой вариант. вложенные деньги вернём, можно будет на них новую пару заказать. Калининградцы их делают всё быстрее и быстрее. Поднаровились.
    Berkut24
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 15:28
    Жаль Корнилова с Истоминым продадут . Надеюсь Горшков и последующие корабли всё же скор доведут до ума...
    КВУ-НСвД
    1. bk316 Сегодня, 15:38
      а причем тут Горшков? Это же другой проект.
      bk316
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:41
        Цитата: bk316
        а причем тут Горшков? Это же другой проект.

        Я знаю . Просто с продажей этих двух проекта 11356 остаётся пополнение (из крупных кораблей ) только Горшков и остальные..
        КВУ-НСвД
  8. Монархист Сегодня, 15:31
    Печалка и какая печалка. Иногда ловлю себя на мысли: лучше бы не было этих несчастных" адмиралов"а то уже столько говорено и самого разного: то" завтра поставим свои ГТД и вперед" до"адмиралов как не было так и не будет".
    Монархист
  9. bk316 Сегодня, 15:40
    Я правильно понял, что Бутакова достроят?
    bk316
    1. donavi49 Сегодня, 15:48
      В рамках ВТС с Индией достигнуто принципиальное решение, что в Калининграде будут полностью достроены для этой страны два фрегата 11356. Для этого будут использованы корпуса СКР, которые строились для Черноморского флота. Речь идет об СКР "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин", которые находятся в разной степени готовности.

      Еще один строящийся, но законсервированный СКР "Адмирал Корнилов" должен будет достраиваться на одном из предприятий Индии. В настоящее время решается вопрос о его доставке к месту строительства и степени технологического участия сторон в данном проекте.

      ПСЗ "Янтарь" по двум контрактам с Минобороны РФ должен был построить шесть фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота. Три из них построены и переданы флоту, ещё три корпуса находятся в разных стадиях строительства.
      donavi49
  10. Монархист Сегодня, 15:41
    Цитата: Горный стрелок
    ГТУ делает Николаевская "Зоря" "Мотор-Сич" тут не при делах. Сатурн ГТУ - сделал. Информация по поставке индусам - значит, так удобнее. Наш флот без фрегатов не оставят.

    Вашими устами да мед пить. Если бы "Сатурн" сделал свои ГТУ то какого ***"Корнилова" и "Истомина"индусам продавать?
    " Наш флот без фрегатов не оставят", но каких и когда
    Монархист
  11. senima56 Сегодня, 15:43
    Это уж точно "сказка".... Все никак не закончится...и конец не понятен: то продаем, то достраиваем!
    senima56
  12. Монархист Сегодня, 15:48
    Цитата: 210окв
    Отечественные ГТУ пойдут на другую "адмиральскую серию".Все ясно.

    Какую другую"адмипальскую серию"? Была инфа,что "Сатурны"-"Зоря" совместимы только с" буревестник“ и прежними сериями,а"Горшков" расчитан на другой двигатель
    Монархист
    1. donavi49 Сегодня, 16:00
      М90ФР - изначально совместный двигатель (Зоря его сама не может делать).

      В железе (а не из папье маше) под этот двигатель только один проект 22350 (Горшков, Касатонов, Головко и Исаков - советская адмиральская серия).

      Поэтому коломенский маршевый дизель + М90ФР - это штатные агрегаты для 22350.

      У 11356 же стоит газо-газотурбинная установка из маршевых ДС-71 (UGT-6000) и форсажных ДТ-59 (UGT16000). Единственный производитель в мире Зоря. И налаживать производство этих агрегатов из 70-х годов - нет никакого смысла.
      donavi49
  13. Alex_59 Сегодня, 15:59
    Флот РФ превращается в малочисленный флот не серийных "образцов". четыре 11356, четыре 22350, шесть 20380, шесть 22160, два 11661, два 11540, два 1135.
    Феерично. Такой "унифицированный" цирк любой флот угробит еще до начала войны. По 6 штук на каждый флот. Только Украину пугать такой ратью.
    В ВМС США один (ОДИН!!!) серийный тип эсминца в количестве более 65 штук на весь флот!
    Alex_59
    1. Kurare Сегодня, 16:29
      Цитата: Alex_59
      В ВМС США один (ОДИН!!!) серийный тип эсминца в количестве более 65 штук на весь флот!

      Один то он один, но там 4 серии, которые достаточно сильно отличаются друг от друга. Конечно же, нельзя сказать, что это 4 разных корабля, но они действительно разные.
      Пр. 11356 - это была вынужденная мера, так как этот корабль был хорошо освоен промышленностью именно за счёт контрактов с индусами. Успели построить 3 единицы. Переключаемся на 22350 и увеличиваем серию.
      Очень хочется надеятся, что проблемы 22350 до конца года будут окончательно решены.
      Kurare
  14. Tektor Сегодня, 16:22
    А мне кажется, что всё будет тип-топ! Наши фрегаты пойдут на ЧФ с комплектами Зори-Машпроекта, а для Индии заложат и построят новые корпуса, т.к. ещё 4 года... А бУкра должна развалиться в этом году ввиду полной неплатежеспособности, и Зорю мы можем спасти...
    Tektor
  15. Xscorpion Сегодня, 16:54
    Цитата: g1v2
    Опять сказка про белого бычка? А через месяц выйдет еще какое-нибудь интервью полностью противоречащее этой инфе и так по кругу. request


    Возможно.Как обычно увидели,как кто то из российских военных встретился с индийским,и придумали им интервью,потому что то,о чем они говорили неизвестно.
    Xscorpion
  16. Клон Сегодня, 17:09
    Нда... ситуация анекдотичная...
    - Что вы можете сказать о происходящем?
    - А матом можно?
    - Нет
    - Тогда все хорошо.
    Клон
  17. turbris Сегодня, 17:11
    Опять вбросы, кто когда и что подписал - умалчивается, подождем информацию от ГК ВМФ.
    turbris
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