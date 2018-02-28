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ВМС ЮАР заказали у группы Damen три патрульных корабля
ВМС ЮАР подписали контракт с судостроительной группой Damen Shipyards Group (со штаб-квартирой в Нидерландах) на поставку 3-х малых патрульных кораблей проекта Damen Stan Patrol 6211, сообщает bmpd.
Строительство кораблей будет осуществляться входящей в состав группы верфью Damen Shipyards Cape Town (DSCT) в Кейптауне.
ВМС ЮАР станут первым известным заказчиком патрульных кораблей проекта Damen Stan Patrol 6211.
Сообщается, что «корабль данного проекта, аналогично большинству других патрульных проектов Damen, имеет оригинальные обводы носовой части корпуса с вертикальным форштевнем, именуемые "Axe Bow" ("топорообразный нос"), разработанные Damen изначально для скоростных транспортных судов типа Sea Axe, используемых в морской нефтегазодобыче».
Длина корабля – 62,2 м, ширина – 11 м, наибольшая осадка – 4 м. Энергоустановка – дизельная четырехвальная. Максимальная скорость – 26,5 узлов, дальность плавания – 4,5 тыс. миль. Всего на корабле может разместиться 62 человека, включая экипаж.
Строительство кораблей будет осуществляться входящей в состав группы верфью Damen Shipyards Cape Town (DSCT) в Кейптауне.
ВМС ЮАР станут первым известным заказчиком патрульных кораблей проекта Damen Stan Patrol 6211.
Сообщается, что «корабль данного проекта, аналогично большинству других патрульных проектов Damen, имеет оригинальные обводы носовой части корпуса с вертикальным форштевнем, именуемые "Axe Bow" ("топорообразный нос"), разработанные Damen изначально для скоростных транспортных судов типа Sea Axe, используемых в морской нефтегазодобыче».
Длина корабля – 62,2 м, ширина – 11 м, наибольшая осадка – 4 м. Энергоустановка – дизельная четырехвальная. Максимальная скорость – 26,5 узлов, дальность плавания – 4,5 тыс. миль. Всего на корабле может разместиться 62 человека, включая экипаж.
Проектное изображение малого патрульного корабля проекта Damen Stan Patrol 6211
Использованы фотографии: Damen Shipyards Group
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