17:35 28 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

ВМС ЮАР заказали у группы Damen три патрульных корабля

ВМС ЮАР подписали контракт с судостроительной группой Damen Shipyards Group (со штаб-квартирой в Нидерландах) на поставку 3-х малых патрульных кораблей проекта Damen Stan Patrol 6211, сообщает bmpd.

Проектное изображение малого патрульного корабля проекта Damen Stan Patrol 6211 для ВМС ЮАР

Строительство кораблей будет осуществляться входящей в состав группы верфью Damen Shipyards Cape Town (DSCT) в Кейптауне.


ВМС ЮАР станут первым известным заказчиком патрульных кораблей проекта Damen Stan Patrol 6211.

Сообщается, что «корабль данного проекта, аналогично большинству других патрульных проектов Damen, имеет оригинальные обводы носовой части корпуса с вертикальным форштевнем, именуемые "Axe Bow" ("топорообразный нос"), разработанные Damen изначально для скоростных транспортных судов типа Sea Axe, используемых в морской нефтегазодобыче».

Длина корабля – 62,2 м, ширина – 11 м, наибольшая осадка – 4 м. Энергоустановка – дизельная четырехвальная. Максимальная скорость – 26,5 узлов, дальность плавания – 4,5 тыс. миль. Всего на корабле может разместиться 62 человека, включая экипаж.

ВМС ЮАР заказали у группы Damen три патрульных корабля
Проектное изображение малого патрульного корабля проекта Damen Stan Patrol 6211

Использованы фотографии: Damen Shipyards Group
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Lesorub Сегодня, 15:17
    Красивый катер!
    Lesorub
    1. сибиралт Сегодня, 15:32
      БРИКС вооружается. И флаг им в руки.
      сибиралт
    2. san4es Сегодня, 15:51
      Цитата: Lesorub
      Красивый катер!


      Однотипные малые патрульные корабли проекта Damen Stan Patrol 5009
      san4es
  2. Yrec Сегодня, 15:34
    У начальства ВМФ ЮАР кризис среднего возраста. Не на чем девочек по морю катать, а тут такая красотища!.
    Yrec
  3. san4es Сегодня, 15:40
    Первый патрульный корабль Damen Stan Patrol 5009
    Малые патрульные корабли проекта Damen Stan Patrol 5009 (первые две цифры в обозначении проекта означают длину корпуса в метрах по ватерлинии, вторые две цифры - ширину) стали в последние годы подлинным хитом оборонного сектора группы Damen. Эти корабли используют оригинальные обводы носовой части корпуса с вертикальным форштевнем, именуемые "axe bow" ("топорообразный нос") и разработанные Damen изначально для скоростных транспортных судов типа Sea Axe, используемых в морской нефтегазодобыче. Помимо военных, корабли проекта Stan Patrol 5009 строятся также в гражданских вспомогательных и транспортно-пассажирских вариантах (проект Damen Fast Crew Supply 5009 - преимущественно для обслуживания морских нефтегазопромыслов).

    san4es
Картина дня