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Саудовским женщинам разрешили служить в силовых структурах страны
Настоящей революцией военные эксперты назвали решение, принятое руководством королевства Саудовской Аравии. Речь идёт о разрешении для саудовских женщин проходить службу в армейских структурах страны. Об этом сообщает Khaleej Times.
Отмечается, что подданные Саудовской Аравии из числа женщин теперь смогут подавать заявления на занятие вакантных должностей в силовых структурах. Пока речь идёт о службе в рядах структур, обеспечивающих внутреннюю безопасность в крупных городах королевства.
Известно о том, что к соискательницам предъявляется целые спектр требований. Всего таких требований 12. В первую очередь соискательница должна быть не моложе 25-ти и не старше 35-ти лет. Кроме того, девушка должна иметь образование – не ниже оконченного среднего. Правда, с получением более высокого уровня образования у женщин Саудовской Аравии нередко возникают проблемы. Ещё один критерий отбора, который называет военное командование Саудовской Аравии, состоит в следующем: за женщину должны ходатайствовать её «попечители» из числа мужчин-родственников. Это может быть отец, муж или брат. Отмечено, что женщина сможет проходить службу по месту жительства «попечителя».
При этом не уточняется, какая форма одежды предусмотрена для саудовских женщин, которые попадут на службу в силовые структуры.
Ведь по кодексу, который действует в Саудовской Аравии, к «наряду» женщины предъявляются одни из наиболее жёстких требований в мире, включая требования по запрету на демонстрацию полностью открытого лица в общественных местах. Даже на улице саудовская женщина не имеет права появиться либо без сопровождения мужчины-«попечителя», либо без особого документа, который часто называют «правом на выход из дома». Однако в спортивных состязаниях саудовские женщины часто выступают в привычной спортивной форме.
В прошлом году власти Саудовской Аравии разрешили женщинам получать водительское удостоверение.
Отмечается, что подданные Саудовской Аравии из числа женщин теперь смогут подавать заявления на занятие вакантных должностей в силовых структурах. Пока речь идёт о службе в рядах структур, обеспечивающих внутреннюю безопасность в крупных городах королевства.
Известно о том, что к соискательницам предъявляется целые спектр требований. Всего таких требований 12. В первую очередь соискательница должна быть не моложе 25-ти и не старше 35-ти лет. Кроме того, девушка должна иметь образование – не ниже оконченного среднего. Правда, с получением более высокого уровня образования у женщин Саудовской Аравии нередко возникают проблемы. Ещё один критерий отбора, который называет военное командование Саудовской Аравии, состоит в следующем: за женщину должны ходатайствовать её «попечители» из числа мужчин-родственников. Это может быть отец, муж или брат. Отмечено, что женщина сможет проходить службу по месту жительства «попечителя».
При этом не уточняется, какая форма одежды предусмотрена для саудовских женщин, которые попадут на службу в силовые структуры.
Ведь по кодексу, который действует в Саудовской Аравии, к «наряду» женщины предъявляются одни из наиболее жёстких требований в мире, включая требования по запрету на демонстрацию полностью открытого лица в общественных местах. Даже на улице саудовская женщина не имеет права появиться либо без сопровождения мужчины-«попечителя», либо без особого документа, который часто называют «правом на выход из дома». Однако в спортивных состязаниях саудовские женщины часто выступают в привычной спортивной форме.
В прошлом году власти Саудовской Аравии разрешили женщинам получать водительское удостоверение.
Использованы фотографии: @Saudi Women Show
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