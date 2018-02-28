05:56 01 марта
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Саудовским женщинам разрешили служить в силовых структурах страны

Настоящей революцией военные эксперты назвали решение, принятое руководством королевства Саудовской Аравии. Речь идёт о разрешении для саудовских женщин проходить службу в армейских структурах страны. Об этом сообщает Khaleej Times.

Отмечается, что подданные Саудовской Аравии из числа женщин теперь смогут подавать заявления на занятие вакантных должностей в силовых структурах. Пока речь идёт о службе в рядах структур, обеспечивающих внутреннюю безопасность в крупных городах королевства.

Известно о том, что к соискательницам предъявляется целые спектр требований. Всего таких требований 12. В первую очередь соискательница должна быть не моложе 25-ти и не старше 35-ти лет. Кроме того, девушка должна иметь образование – не ниже оконченного среднего. Правда, с получением более высокого уровня образования у женщин Саудовской Аравии нередко возникают проблемы. Ещё один критерий отбора, который называет военное командование Саудовской Аравии, состоит в следующем: за женщину должны ходатайствовать её «попечители» из числа мужчин-родственников. Это может быть отец, муж или брат. Отмечено, что женщина сможет проходить службу по месту жительства «попечителя».


Саудовским женщинам разрешили служить в силовых структурах страны


При этом не уточняется, какая форма одежды предусмотрена для саудовских женщин, которые попадут на службу в силовые структуры.
Ведь по кодексу, который действует в Саудовской Аравии, к «наряду» женщины предъявляются одни из наиболее жёстких требований в мире, включая требования по запрету на демонстрацию полностью открытого лица в общественных местах. Даже на улице саудовская женщина не имеет права появиться либо без сопровождения мужчины-«попечителя», либо без особого документа, который часто называют «правом на выход из дома». Однако в спортивных состязаниях саудовские женщины часто выступают в привычной спортивной форме.

В прошлом году власти Саудовской Аравии разрешили женщинам получать водительское удостоверение.

Использованы фотографии: @Saudi Women Show
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Комментарии 30

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  1. Irokez Вчера, 19:04
    Зульфия личико покажи.
    Irokez
    1. Комментарий был удален.
    2. Svarog Вчера, 19:53
      Цитата: Irokez
      Зульфия личико покажи.

      Нинзя? laughing
      Svarog
    3. ШВЕДский_стол Вчера, 23:50
      Женщина - друг человека...
      ШВЕДский_стол
  2. Клебер Вчера, 19:06
    Всё логично. Пояс шахида прицепят и в американское посольство.
    Клебер
    1. Чёрный Вчера, 22:54
      Саудовским женщинам разрешили служить в силовых структурах страны
      Вот это я понимаю - ДЕМОКРАТИЯ!!! laughing Этак дальше пойдёт, глядишь и без намордников ходить разрешат! wassat
      Чёрный
  3. DEZINTO Вчера, 19:11
    Но американцы точно знают что "режимы" были в Ливии и Египте и много где ещё государства с ущемлением прав. А в Саудовской Аравии всё нормально! - в прошлом году разрешили женщинам сесть за руль, головы на площадях стали рубить реже....теперь вот это ещё.....прям демократия цветёт и пахнет. request
    DEZINTO
    1. Angel_and_Demon Вчера, 19:15
      Цитата: DEZINTO
      прям демократия цветёт и пахнет.

      так это ж дружбаны, а дружба - это сила
      Angel_and_Demon
    2. taiga2018 Вчера, 20:12
      Цитата: DEZINTO
      А в Саудовской Аравии всё нормально!

      давно известно,что США многое прощают полезным идиотам,с некоторых пор к ним причислили и Украину...
      taiga2018
  4. PSih2097 Вчера, 19:15
    А что на балаклавах сэкономят...
    PSih2097
  5. Николай Грек Вчера, 19:19
    пока "ваххабитский толк" не снесут, толку от таких начинаний не будет""" request request wassat wassat wassat
    Николай Грек
  6. mavrus Вчера, 19:34
    Прикольно... А как они мыслят сиих "амазонок" использовать. Например, кто командовать ими будет? Приказы тоже будут отдавать мужу-отцу-брату, а уже они передадут его "саудовской женщине-войну"? Видать совсем хуситы саудовской припекли...
    mavrus
    1. Николай Грек Вчера, 20:12
      Цитата: mavrus
      Прикольно... А как они мыслят сиих "амазонок" использовать. Например, кто командовать ими будет? Приказы тоже будут отдавать мужу-отцу-брату, а уже они передадут его "саудовской женщине-войну"? Видать совсем хуситы саудовской припекли...

      я над вашим комментом написал единственное решение!!! wassat wassat
      Николай Грек
    2. Ныробский Вчера, 22:12
      Цитата: mavrus
      Прикольно... А как они мыслят сиих "амазонок" использовать. Например, кто командовать ими будет? Приказы тоже будут отдавать мужу-отцу-брату, а уже они передадут его "саудовской женщине-войну"? Видать совсем хуситы саудовской припекли...
      Да как? Как живые бомбы. Пояс шахидки на талию и вперёд на хуситов. Они к женщинам там относятся не намного лучше чем к верблюду, хотя наверное верблюд и подороже будет стоить. Вспомнился старый анекдот: Ведёт по пустыне Махмуд верблюда, а впереди его идёт жена с кувшином воды. Туристы Махмуда спрашивают - А разве можно женщине идти впереди мужчины?, на что Махмуд отвечает - "Сейчас можно, потому что когда Коран писали, тогда противопехотных мин не было".
      Ныробский
  7. pvv113 Вчера, 19:35
    Представляю строевой смотр
    pvv113
    1. Офицер запаса Вчера, 22:01
      А что? Запросто - Зарина, Джамиля, Гюзель, Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия, Гюльчатай. Гюльчатай!
      Главное - правильного товарища Сухова найти.
      Офицер запаса
  8. san4es Вчера, 19:49
    Саудовским женщинам разрешили служить в силовых структурах

    ...Чтоб вкуснее были fellow
    Муфтий Саудовской Аравии шейх Абдуль бин Баз аш-Шейх издал сенсационную фатву, согласно которой мусульманин, в “случае крайнего голода” может съесть собственную жену, сообщает арабская газета Al-Quds al-Arabi. (Фатва являет собой решение по какому-либо вопросу в исламе, выносимое муфтием, факихом или алимом, и которое основывается на принципах ислама и на прецедентах мусульманской юридической практики). Правоверному позволено съесть одну часть тела своей жены. Муфтий выразил мнение о том, что подобный поступок для женщины будет символизировать высшую степень покорности и удовлетворит ее желание стать одним целым с мужем.
    Источник: http://news.bigmir.net/world/890272-V-Saudovskoj-
    Aravii-oficial-no-razreshili-est--zhen
    © News.bigmir.net
    belay
    san4es
    1. himRa Вчера, 20:00
      Мдя ...ресурс достойный цитирования
      Из разряда ОБС
      Напомним, весной минувшего года в Майами в американском штате Флорида полицейский застрелил мужчину, который прямо на улице занимался поеданием плоти живого человека. Жертву каннибала удалось спасти.
      himRa
      1. Николай Грек Вчера, 20:13
        Цитата: himRa
        Из разряда ОБС

        неудивительно будет, если это правда!! request request
        Николай Грек
        1. himRa Вчера, 20:31
          Цитата: Николай Грек
          неудивительно будет, если это правда!!

          Это не может быть правдой....ни одна религия не разрешает каннибализма и это логично а иначе мы бы вымерли как ,,хомо эрэктусы,,
          himRa
          1. Николай Грек Вчера, 20:55
            Цитата: himRa
            Цитата: Николай Грек
            неудивительно будет, если это правда!!

            Это не может быть правдой....ни одна религия не разрешает каннибализма и это логично а иначе мы бы вымерли как ,,хомо эрэктусы,,

            где есть разрешение извращенным убийствам по сомнительным основаниям в "религии", там и каннибализм прокатит под каким-нибудь хитрым соусом!!! request request
            Николай Грек
          2. Ныробский Вчера, 22:16
            Цитата: himRa
            Цитата: Николай Грек
            неудивительно будет, если это правда!!

            Это не может быть правдой....ни одна религия не разрешает каннибализма и это логично а иначе мы бы вымерли как ,,хомо эрэктусы,,

            Американцы только тем и занимаются, что льют и "пьют" кровь людскую аки воду, по всему миру. Кстати да, в Японии есть ресторан, где подают блюдо из человечины с названием что то типа "Привет от друга" или "Отведай друга".
            Ныробский
  9. APASUS Вчера, 19:51
    Кроме того что у них есть куча ограничений в одежде для женщин ,в Саудовской Аравии женщина не может сделать замечание незнакомому мужчине,да и просто заговорить первой.
    Как они будут выполнять свои обязанности ?
    APASUS
    1. himRa Вчера, 20:04
      Цитата: APASUS
      Как они будут выполнять свои обязанности ?

      Все это ,,условности,,и не имеют обязательного исполнения....
      Я бы посмотрел как Вы возражали вооруженной женщине при исполнении на ее приказ ,допустим -показать руки?! wink
      himRa
  10. Servisinzhener Вчера, 19:57
    Что то их наследник наследника совсем разошолся. Решил перевернуть страну с ног на голову, саудовскую перестройку. То реформы, то деньги с элит трясёт. Как бы с ним не вышло чего. Несчастный случай, или авария какая...
    Servisinzhener
    1. Николай Грек Вчера, 20:14
      Цитата: Servisinzhener
      Решил перевернуть страну

      не поможет с их "госсстроем" и "религией"!!! request request
      Николай Грек
  11. malik1971 Вчера, 19:58
    ну вот ппц!спец наз в паранжэ...прячьтесь бармалеи wassat
    malik1971
  12. Николай Петров Вчера, 19:58
    Я валяюсь, "демократия" в гнезде вахаббитов и террорюг. Видимо разрешили бабам раздеваться в душе. Года 4 назад случился пожар в колледже для девочек, пожарники приехали вовремя(лучше бы опоздали). Сгорели живьём 17 девочек, пытались выскочить из горящего здания, но пожарники обратно затолкали,.... звиняйте, не одеты по шариату были
    Николай Петров
  13. Брутан Вчера, 20:01
    мумии поди рады до безумия
    Брутан
  14. Vard Вчера, 20:07
    Похоже мужики у них совсем не казистые... Воевать не желают и не могут...так что похоже их женщин ждёт... И коня на скаку и избу то же...
    Vard
  15. demo Вчера, 20:44
    Всего таких требований 12. В первую очередь соискательница должна быть не моложе 25-ти и не старше 35-ти лет. Кроме того, девушка должна иметь образование – не ниже оконченного среднего. Правда, с получением более высокого уровня образования у женщин Саудовской Аравии нередко возникают проблемы. Ещё один критерий отбора, который называет военное командование Саудовской Аравии, состоит в следующем: за женщину должны ходатайствовать её «попечители» из числа мужчин-родственников. Это может быть отец, муж или брат. Отмечено, что женщина сможет проходить службу по месту жительства «попечителя».

    А если соискательница уже не девушка?
    Проверять будут?
    Возраст понятно. Старухи ни где не котируются.
    Образование то же - два плюс два должна с трех раз два раза правильно сложить.
    Последнее очень проблематично.
    Как муж будет ходатайствовать за свою жену, если ей придется находиться в изолированных помещениях с посторонними мужчинами?
    Законы шариата не позволяют такое "разложение" нравов.
    Особенно обрадовало то, что женщина может проходить военную службу у себя дома, воспитывая детей, ухаживая за мужем, не нарушая законов шариата и еще за это деньги получая.
    Восторг!
    Аплодисменты!
    Занавес!
    demo
  16. Дормидонт Вчера, 22:49
    Однако, оттепель. Потом новое мЫшление, перестройка, затем отмена руководящей и направляющей роли ваххабизма, а там и развал не горами
    Дормидонт
  17. sxfRipper Сегодня, 00:40
    Мужики у них кончаются, вот поэтому и пришлось женщин привлечь. Фрэнк Герберт, Дюна етс... laughing
    sxfRipper
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