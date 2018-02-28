05:50 01 марта
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«Смертоносные российские системы» заставили США менять оснащение истребителей

ВМС США намерены оснастить парк самолетов Super Hornet и Growler топливными баками более большей емкости, что позволит увеличить радиус действия авиакрыла.

Объясняя оснащение истребителей F/A-18 Hornet и самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18 Growler ВМС США топливными баками, эксперт Эрик Вертхайм заявил, что это необходимо в связи с угрозой со стороны России.

«Смертоносные российские системы» заставили США менять оснащение истребителей



Вертхайм, который является экспертом по вопросам военно-морской авиации, заявил, что долгое время американский флот не сталкивался с угрозами, сопоставимыми с теми, которые появлялись во время «холодной войны». Однако в последние 5-10 лет угрозы начали проявляться в форме «новых смертоносных китайских и российских систем вооружений», приводит его слова NavyTimes.

Мы были настолько сконцентрированы на войнах в Ираке и Афганистане, что забыли о серьезных проблемах
– заявил Вертхайм.

Планы увеличить дальность истребителей американской морской авиации эксперты прямо связывают с сообщениями о существенном увеличении дальности российских противокорабельных ракет. В таких условиях для успешного перехвата российских самолетов-ракетоносцев американским истребителям требуется увеличить радиус действия минимум до 1,1 тыс. км. В данный момент радиус действия F-18 составляет порядка 700 км.

В середине февраля в Пентагоне заявили, что США встревожены разработкой в России новых крылатых ракет, которые якобы способны поражать цели на гораздо большие расстояния, чем раньше.

Перед этим появились сведения, что российская противокорабельная ракета 3М55 комплекса «Оникс» может достигать дальности пуска в 800 км, а возможно, и 1 тыс. км, передает "Взгляд"

Использованы фотографии: http://wallpaper-house.com/
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Комментарии 56

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  1. Vard Вчера, 20:09
    Ну...ну... Посмотрим... Как они наши ракеты перехватывать будут... На такой радиус палубная авиация практически без вооружения летает...
    Vard
    1. himRa Вчера, 20:11
      Цитата: Vard
      Ну...ну... Посмотрим

      Вечная борьба меча и щита? lol
      himRa
      1. штрафбат Вчера, 23:56
        Вечная борьба меча и щита?

        Вот-вот! Как раз новые Щиты в серию и запустили...
        В России началось серийное производство зенитного ракетного комплекса нового поколения. 26 февраля информационное агентство ТАСС сообщило о том, что Нижегородский машиностроительный завод приступил к производству ракетных систем типа С-500 «Прометей».

        штрафбат
        1. FalconD Сегодня, 01:40
          Это всё хорошо...но вот дальней ракеты для С-400 до сих пор толком нет
          FalconD
          1. shans2 Сегодня, 02:34
            тебе не доложили, а она еще в 2016-м цель на 380 км поразила, бгг
            shans2
    2. лаврентий павлович Вчера, 20:45
      Цитата: Vard
      Ну...ну... Посмотрим... Как они наши ракеты перехватывать будут... На такой радиус палубная авиация практически без вооружения летает...

      Неужели кто то думает о перехватах ПКР. Если начнется бойня, то главную работу будут делать МБР, а после их удара защищать будет нечего (надеюсь северной америки уже не будет). Да и наносить удар уже пора.
      лаврентий павлович
      1. zivXP Вчера, 21:43
        Цитата: лаврентий павлович
        надеюсь северной америки уже не будет

        лаврентий павлович, а кто находится в этой самой северной америке это все не наши люди?
        zivXP
      2. Маки Авелльевич Вчера, 22:26
        Цитата: лаврентий павлович
        Если начнется бойня, то главную работу будут делать МБР, а после их удара защищать будет нечего (надеюсь северной америки уже не будет)


        если дойдёт до этого то много чего не будет.
        Маки Авелльевич
      3. FalconD Сегодня, 01:43
        Неужели кто то думает о перехватах ПКР. Если начнется бойня, то главную работу будут делать МБР, а после их удара защищать будет нечего (надеюсь северной америки уже не будет). Да и наносить удар уже пора.


        Остудите голову..., а то подростковый максимализм так и прет!
        FalconD
    3. Удав КАА Вчера, 20:47
      Цитата: Vard
      Посмотрим... Как они наши ракеты перехватывать будут...
      В общем-то ясно.
      Меня больше заботит как наши ПКРы прорвутся к цели...Ибо, тут в полный рост встает проблема подвижного района (рубежа) ПВО. Чтобы иметь непрерывное РЛС-поле, нужно, чтобы Проулер/Гроулер висел в 450-500 км от АВМ и вращал своей лопатой...Тогда глубина будет порядка 1000км. Если у нас появится ЭМ типа "Лидер" с оморяченной С-500, то шансов у "фонаря" будет немного...Но пока у нас ничего нет длиннорукого, чтобы ДЛОУ убрать...Остается ЦУ из космоса? А вдруг собьют/забьют? Лодки? -- вариант, но дискретность выдачи ЦУ...Может не хватить для надежного ракетного залпа с Д обеспеченной...
      Блин, кругом проблемы...И как наше флотское руководство их собирается решать, не обеспечив надежного ЦУ силам, а ПКРам прорыва ПРО/ПВО, если не уничтожен "фонарь"? feel
      Удав КАА
      1. sabakina Вчера, 21:39
        Удав КАА , хорошо написали, осталось только перевести на нормальный, гражданский язык.
        sabakina
        1. Кент0001 Вчера, 22:47
          Так людям все сразу понятно стало...
          Кент0001
        2. FalconD Сегодня, 01:45
          Удав КАА по фене ботает..,т.е. под умного косит))
          FalconD
      2. poquello Вчера, 22:07
        Цитата: Удав КАА
        как наши ПКРы прорвутся к цели...Ибо, тут в полный рост встает проблема подвижного района (рубежа) ПВО. Чтобы иметь непрерывное РЛС-поле, нужно, чтобы Проулер/Гроулер висел в 450-500 км от АВМ и вращал своей лопатой...Тогда глубина будет порядка 1000км. Если у нас появится ЭМ типа "Лидер" с оморяченной С-500, то шансов у "фонаря" будет немного...Но пока у нас ничего нет длиннорукого, чтобы ДЛОУ убрать...

        так Вы про прорыв или про наведение?
        poquello
        1. Удав КАА Вчера, 22:35
          Цитата: poquello
          Вы про прорыв или про наведение?

          Вообще-то я про бой...Вернее, операцию по разгрому АМГ до рубежа подъема авиации...
          А наведения не будет: ибо уже давно все построено на принципе "выстрелил -- и забыл" (или "забил"). А далее ПКР в РЛС-поле лететь будет...И не факт, что электроники борта (БРЭО) ПКР осилит БРЭО самолета ДРЛОУ...А еще ЭОС преодолеть нужно, хоть и на сверхзвуке...но вопрос остается открытым...
          Удав КАА
          1. dauria Вчера, 23:05
            Вообще-то я про бой...Вернее, операцию по разгрому АМГ до рубежа подъема авиации...


            Так оно и раньше грустно было, и теперь не лучше. Только рубеж двигается - 400 км, 900 км, 1100 км. Странно только, что они свои F-14 c "Фениксами" поxерили. Машина-то получилась. Видно решили в 90-е, что врагов стоящих нет у США.
            dauria
            1. Оператор Вчера, 23:25
              Противокорабельная крылатая ракета воздушного базирования Х-32 с дальностью полета 1000 км и скоростью 5400 км/ч не перехватывается корабельной ПВО/ПРО от слова вообще.

              С принятием на вооружение Х-32 и её носителя Ту-22М3М ВКС России положили болт на все "Хокаи", "Иджисы", "Суперхорнеты", F-35 и SM-3 вместе взятые.
              Оператор
              1. MadCat Сегодня, 01:59
                Цитата: Оператор
                Противокорабельная крылатая ракета воздушного базирования Х-32 с дальностью полета 1000 км и скоростью 5400 км/ч не перехватывается корабельной ПВО/ПРО от слова вообще
                С принятием на вооружение Х-32 и её носителя Ту-22М3М ВКС России положили болт на все "Хокаи", "Иджисы", "Суперхорнеты", F-35 и SM-3 вместе взятые.

                вот когда примут или хоть пару прототипов построят тогда и делайте супервыводы, а нарисованные фантастиш прожекты к делу не пришьешь.
                MadCat
      3. Alex777 Вчера, 22:19
        Удав КАА! Гроулер - это постановщик помех. На 100 км. на базе Ф-18.
        То, что Вы имели ввиду, называется Хокай.
        Хокай - самолет ДРЛО. На Ф-18 совсем не похож. hi
        Alex777
        1. Удав КАА Вчера, 22:39
          Цитата: Alex777
          Хокай - самолет ДРЛО. На Ф-18 совсем не похож.

          Хокай я вживую видел, в свое время...
          Но за исправление - спасибо...Хоть голова сейчас совсем другим занята, ляпы непростительны...Согласен. hi
          Удав КАА
        2. FalconD Сегодня, 01:47
          Зато как сумничал)))
          FalconD
      4. mvg Вчера, 22:45
        У Гроулера с "лопатой" проблема, ее просто нет. У Хокая тарелка, он примерно на том радиусе и барражирует. Их 4 шт в авиагруппе, Можно обеспечить постоянное патрулирование на опасном направлении. Лидер он заметит на 500-600 км. Оморяченные ПВО у нас получаются хуже сухопутных. Сбить Хокая трудно. Да и на АУГ еще надо выйти. А вот Ф-18/35 с самолетом подавления Гроулер как раз и будут атаковать Лидера на радиусе 1000+дальность АГМ-158 или Гарпун. Еще базы по всему миру, с которых будут взлетать Сентри. То же с "лопатой".
        Итого: совсем невкусно. Только АПЛ с ядреным батоном или МБР, как у китайцев ДФ-41
        mvg
      5. Romario_Argo Сегодня, 00:20
        целеуказание отлично даёт ЗГРЛС типа Монолит,
        проводились учения, что ЗГРЛС выдавала ЦУ по низколетящей мишени: высота менее 500 метров и дальность 150 км. Опять же ни кто ПКР стрелять по "самолету" не стал. ЗГРЛС была сопряжена с ЗРК Форт через БИУС ТАРК, так что ЗУР отработала по ЦУ от ЗГРЛС для ПКР
        и да, "космос" спокойно выдаёт ЦУ
        Romario_Argo
      6. vkfriendly Сегодня, 03:39
        Я думаю ваши рассуждения на уровне обывателя ,а все эти проблемы оставьте решать специалистам ,думаю они лучше понимают ситуацию и меры уже приняты, только вам об этом не доложили.
        vkfriendly
    4. Николай Грек Вчера, 21:28
      Цитата: Vard
      Ну...ну... Посмотрим... Как они наши ракеты перехватывать будут... На такой радиус палубная авиация практически без вооружения летает...

      будут перехватывать...баками большей емкости!!! wassat wassat wassat lol lol lol
      Николай Грек
      1. Geksagena Сегодня, 01:38
        О чем вы? Гореспецы. Статью даже осилить не можете? Они не крылатые ракеты перехватывать собираются, что бессмысленно и сложно, а ракетоносцы типа лебедей и медведей. Для этого им надо дальше пуска дальности крылатой ракеты летать. Просто хорошая концепция бесконтактного поражения, должна реализовываться не на истребителе типа как на F-35, а на стратегах с гиперзвуком.
        Geksagena
  2. himRa Вчера, 20:09
    Не ужели ,,денех дайте,,?куда уже бюджет раздувать!!? belay
    himRa
    1. Angel_and_Demon Вчера, 20:15
      Цитата: himRa
      Не ужели ,,денех дайте,,?куда уже бюджет раздувать!!? belay

      видать к дождю - не успеешь сейчас хапнуть, скоро может все обломиться, чует кошка чье мясо съела
      Angel_and_Demon
    2. poquello Вчера, 20:32
      Цитата: himRa
      Не ужели ,,денех дайте,,?куда уже бюджет раздувать!!? belay

      рисование фантиков продолжает набирать обороты, мир то хавает
      poquello
  3. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 20:10
    Аж смешно смотреть на этих палубных беременных тараканов с доп топливными баками.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. taiga2018 Вчера, 20:17
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Аж смешно смотреть на этих палубных беременных тараканов с доп топливными баками.

      с каждым увеличением дальности полёта наших ракет они будут навешивать дополнительные баки?а куда вооружение навешивать?или для них главное будет увернутся от ракеты?как дети,когда играют в догонялки:не поймал!не поймал!
      taiga2018
      1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 20:19
        Обязательно поймает и догонит))
        Генерал Песчаных Карьеров
    2. Angel_and_Demon Вчера, 20:18
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Аж смешно смотреть на этих палубных беременных тараканов с доп топливными баками.

      все хорошо - на внешнюю подвеску вооружение не поставить
      Angel_and_Demon
    3. NN52 Вчера, 20:20
      Генерал Песчаных Карьеров

      А Вы хоть поняли, что за самолёт на фото? И зачем ему столько топлива//
      Прежде чем коммент вставлять///
      NN52
      1. Стройбат запаса Вчера, 21:38
        А что не так? На фото, как я понимаю, EA-18 Growler пресловутый. Помнится, в их комплект вооружения входили и ПРРЛС ракеты в том числе))) Хотя для обороны АУГ от ракетной атаки они бесполезны и лучше дальность и время патрулирования увеличить. НО(!) насколько упадут характеристики самолетов? Не окажется ли, что дальность с удвоенным (условно) запасом топлива вырастет на 5-10%?)))
        Стройбат запаса
        1. Челдон Вчера, 23:42
          естественно,увеличивается вес,лобовое сопротивление,в общем баржа
          Цитата: Стройбат запаса
          А что не так? На фото, как я понимаю, EA-18 Growler пресловутый. Помнится, в их комплект вооружения входили и ПРРЛС ракеты в том числе))) Хотя для обороны АУГ от ракетной атаки они бесполезны и лучше дальность и время патрулирования увеличить. НО(!) насколько упадут характеристики самолетов? Не окажется ли, что дальность с удвоенным (условно) запасом топлива вырастет на 5-10%?)))
          Челдон
      2. sabakina Вчера, 21:44
        А что не так? 5 ПТБ...
        sabakina
    4. FalconD Сегодня, 01:51
      Чувствуется по комментарию, что Вы эксперт в морской авиации.., или, по крайней мере в животноводстве)))
      FalconD
  4. Игорь В Вчера, 20:15
    "Мы были настолько сконцентрированы на войнах в Ираке и Афганистане, что забыли о серьезных проблемах"
    Ну конечно, войны в Ираке и Афганистане - это ерунда, несерьёзные проблемы! Правда, завершить их никак не удается. Что же будет с серьезными проблемами?
    Игорь В
  5. Васян1971 Вчера, 20:17
    " «Смертоносные российские системы» заставили США менять оснащение истребителей."
    Дэньги, дэньги давай!
    Васян1971
  6. Аскет Вчера, 20:29
    А как же палубный пингвин?Так до ума не довели...а программ модернизации Хорнетов так и не запущена.Теперь чешут репу.либо дорогущий пингвин доводить,либо проверенный Хорнет модернизировать
    Аскет
  7. demo Вчера, 20:29
    Мы были настолько сконцентрированы на войнах в Ираке и Афганистане, что забыли о серьезных проблемах
    – заявил Вертхайм.


    Да ребята. Это вам не папуасов бомбить.
    Тут вас самих могут спустить с неба на землю.
    Быстро, при том.
    demo
  8. Какой-то Компот Вчера, 20:42
    Смертоносные.
    Это по-нашему good
    Какой-то Компот
  9. Sverdlov Вчера, 20:43
    Бойтесь, ки!
    Уб
    Люд
    Sverdlov
    1. Челдон Вчера, 23:43
      Цитата: Sverdlov
      Бойтесь, ки!
      Уб
      Люд

      Надо еще добавить-бесславные.
      Челдон
  10. Denis Obukhov Вчера, 20:51
    Да хватит уже пугать самих себя. Нашли новость. Всё уже давно известно. Если подвешивать баки значит меньше возьмёт вооружения. И пусть полетит на 500 км дальше, но уже не с «гранатами», а с «пистолетиком». Больше вес мень ше маневренность и его легче сбить. Выше (ка уже ниже сказано) радиолокационная заметность и так далее. Чушь всё это.
    Denis Obukhov
  11. АндрейИванов Вчера, 20:54
    В таких условиях для успешного перехвата российских самолетов-ракетоносцев американским истребителям требуется увеличить радиус действия минимум до 1,1 тыс. км. В данный момент радиус действия F-18 составляет порядка 700 км.

    Я извиняюся за аллегорию,но не получиться с этими баками так же,как с мышой,которой пришили слоновьи яйки?
    АндрейИванов
  12. Оператор Вчера, 21:06
    Ни хрена не поможет: радиус полета Су-35С без подвесных топливных баков составляет 1800 км, с ПТБ - 2250 км.

    Физкульт-привет F-35C с радиусом полета 1260 км: "Песец подкрался не заметно" (С) bully
    Оператор
    1. FalconD Сегодня, 02:05
      А Су-35 откуда взлетать будет???
      FalconD
  13. Piramidon Вчера, 21:21
    Они что, без вооружения собрались летать, только керосин в ПТБ таскать будут?
    Piramidon
  14. Стройбат запаса Вчера, 21:32
    У меня два вопроса:
    1. А насколько упадут характеристики самолетов с такими баками?
    2. ВМС США намерены оснастить парк самолетов Super Hornet и Growler топливными баками более большей[i][/i] емкости, что позволит увеличить радиус действия авиакрыла. Автор и редакторы/корректоры и т.д. с русским языком знакомы только понаслышке?
    Стройбат запаса
    1. sir_obs Вчера, 22:13
      вооружения он точно возьмет меньше на вес дополнительного топоива.
      sir_obs
  15. Zubr Вчера, 22:13
    Да бога ради пускай увеличивают, а боевая нагрузка естественно уменьшится, маневренность, естественно боевая эффективность.
    Zubr
    1. FalconD Сегодня, 01:54
      Увеличится радиозаметность
      FalconD
  16. afrikanez Сегодня, 00:44
    У америкосов и так все самолёты обвешаны, как "новогодние ёлки" этими баками. Куда ж еще больше то, а вооружение куда девать? fool
    afrikanez
  17. FalconD Сегодня, 01:38
    Так сразу топливозаправщик запускайте)
    FalconD
  18. FalconD Сегодня, 02:04
    Вот о чём новость???

    «Смертоносные российские системы» заставили США:
    - менять оснащение истребителей;
    - закупить у Украины танк "Оплот";
    - продолжить создавать гипперзвуковое оружие;
    - нарастить сухопутную группировку в Европе;
    - разрабатывать новые тактические ядерные боеприпасы;
    - принять в состав НАТО Черногорию;
    - развернуть системы ПРО в Румынии;
    - продлить ресурс СБ Б-52;
    - и т.д.;
    - и т.п...
    - и что-то ещё...

    Новость из воздуха...
    FalconD
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