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Американский беспилотник провел разведку в Донбассе и у границ с Россией
Американский стратегический БЛА RQ-4B в ходе проведения разведывательного полета в среду вдоль линии разграничения в Донбассе несколько раз приближался к российским границам, передает Интерфакс сообщения зарубежных сайтов, отслеживающих перемещение военной авиации.
По данным ресурсов, «дальний беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, совершил четырехчасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками».
БЛА вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдавии и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями.
Сообщается, что в ходе полета он «четыре раза подлетал к границе РФ в районе Белгородской, Воронежской и Ростовской областей» на расстояние от 40 до 60 км.
Начиная с 15:00 мск, разведчик совершил 8 пролетов вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными республиками на высоте 15,5 тыс. метров, находясь над территорией, контролируемой киевскими властями.
Около 19:00 аппарат покинул воздушное пространство над Донбассом.
С начала года RQ-4B неоднократно использовался для проведения разведки вблизи территорий ДНР и ЛНР, а также у Черноморского побережья России, в том числе вблизи Крыма и Краснодарского края.
По данным ресурсов, «дальний беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, совершил четырехчасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками».
БЛА вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдавии и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями.
Сообщается, что в ходе полета он «четыре раза подлетал к границе РФ в районе Белгородской, Воронежской и Ростовской областей» на расстояние от 40 до 60 км.
Начиная с 15:00 мск, разведчик совершил 8 пролетов вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными республиками на высоте 15,5 тыс. метров, находясь над территорией, контролируемой киевскими властями.
Около 19:00 аппарат покинул воздушное пространство над Донбассом.
С начала года RQ-4B неоднократно использовался для проведения разведки вблизи территорий ДНР и ЛНР, а также у Черноморского побережья России, в том числе вблизи Крыма и Краснодарского края.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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