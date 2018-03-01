18:14 01 марта
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Американский беспилотник провел разведку в Донбассе и у границ с Россией

Американский стратегический БЛА RQ-4B в ходе проведения разведывательного полета в среду вдоль линии разграничения в Донбассе несколько раз приближался к российским границам, передает Интерфакс сообщения зарубежных сайтов, отслеживающих перемещение военной авиации.



По данным ресурсов, «дальний беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, совершил четырехчасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками».


БЛА вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдавии и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями.

Сообщается, что в ходе полета он «четыре раза подлетал к границе РФ в районе Белгородской, Воронежской и Ростовской областей» на расстояние от 40 до 60 км.

Начиная с 15:00 мск, разведчик совершил 8 пролетов вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными республиками на высоте 15,5 тыс. метров, находясь над территорией, контролируемой киевскими властями.

Около 19:00 аппарат покинул воздушное пространство над Донбассом.

С начала года RQ-4B неоднократно использовался для проведения разведки вблизи территорий ДНР и ЛНР, а также у Черноморского побережья России, в том числе вблизи Крыма и Краснодарского края.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. Андрей К Сегодня, 10:53
    ...в ходе проведения разведывательного полета в среду вдоль линии разграничения в Донбассе...

    Исключительно в "мирных целях", работал на укровермахт .
    Наглость запредельная.
    "Снести" этот RQ-4B с неба, мерины и предъявить ничего не смогут - зона ответственности недогосударства 404.
    Андрей К
    1. майор Юрик Сегодня, 11:04
      "Снести" этот RQ-4B с неба, мерины и предъявить ничего не смогут - зона ответственности недогосударства 404.


      Мысль правильная,но тогда не надо было признавать укровермахт государством. Признали бы хунтой, все было бы проще и и быстрей!!!! negative
      майор Юрик
      1. Teberii Сегодня, 11:07
        Обратите внимание на его полет, именно для этого в НАТО и берут.
        Teberii
      2. Андрей К Сегодня, 11:08
        Цитата: майор Юрик
        ...Мысль правильная,но тогда не надо было признавать укровермахт государством. Признали бы хунтой, все было бы проще и и быстрей!!!! negative...

        Согласен. Наши вроде как последние полгода-год "поправляются" - ВВП и МИД на всех площадках, акцентируют внимание на некоституционном госперевороте.
        Андрей К
      3. Лелёк Сегодня, 12:02
        Цитата: майор Юрик
        Признали бы хунтой, все было бы проще и и быстрей

        hi
        Что толка говорить в сослагательном наклонении, что сделано, то сделано. Сейчас, после подписания одиозного закона "о реинтеграции Донбасса" руководство Руины начало активные переговоры с НАТО в планах закрытия неба бывшей Украины авиацией НАТО. Насколько продуктивными для Киева будут эти переговоры не известно (хотелка у Киева по этому поводу большая, но мало хотеть, надо чтобы ещё и стоял). То, что НАТО и США рассматривают Руину как потенциальное поле боя, - секрет полишинеля. Потому так нагло ведут себя с поставками оружия отмороженным аборигенам, кораблями в зоне наших интересов на ЧМ, полётами беспилотников над нашими границами под улюлюканье укропских отморозков. Беспокоит слишком вежливое и инертное поведение России, на наглость нужно отвечать равноценно, игнорируя "хотелки" Киева как недоговороспособного соседа.
        Лелёк
    2. сибиралт Сегодня, 11:24
      Тут интересно то, что над Европой и над незалежной разведчики летают, а в небо ЛДНР не заходят. К чему бы это? belay
      сибиралт
      1. Андрей К Сегодня, 11:37
        Цитата: сибиралт
        ...Тут интересно то, что над Европой и над незалежной разведчики летают, а в небо ЛДНР не заходят. К чему бы это? belay...

        Посмотрите его ТТХ, вопросов не будет. Ему вообще не нужно входить в небо Донбасса. С территории победы майдаунизма - ЛДНР может быть отсканирована вплоть до границ РФ .
        ...дальность эффективной разведки ~100км...
        ...Радар с синтезированной апертурой изготовлен фирмой Raytheon(Hughes) и предназначен для работы в любых погодных условиях. В нормальном режиме работы он обеспечивает получение радиолокационного изображения местности с разрешением 1 метр. За сутки может быть получено изображение с площади 138 тыс. км² на расстоянии 200 км. В точечном режиме («spotlight» mode), съемка области размером 2 х 2 км, за 24 часа может быть получено более 1900 изображений с разрешением 0,3 м...
        Андрей К
    3. фигвам Сегодня, 11:36
      Только благодаря нашей ПВО эти стервятники не залетают на нашу территорию.
      фигвам
  2. Silvestr Сегодня, 11:02
    все кружат и кружат- готовятся и выбирают момент. Очевидно, что политическое решение о войне принято
    Silvestr
    1. citlstar Сегодня, 11:04
      Аки стервятники!
      citlstar
  3. Yrec Сегодня, 11:05
    Действия американского беспилотника в воздушном пространстве Украины - это военная разведка. Подобные действия, вообще-то, делают США стороной конфликта. Сбить этот дрон ЛДНР имеют полное право, если дотянутся, конечно.
    Yrec
    1. Avis-bis Сегодня, 11:36
      Цитата: Yrec
      Сбить этот дрон ЛДНР имеют полное право, если дотянутся, конечно.

      А чем "дотягиваться"? У него потолок 20+ км. Не лейте воду на мельницу укрохунты.
      Avis-bis
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:07
    Все пытаются высмотреть сосредоточение танковых армад на нашей территории. Заодно конечно разведка приграничных р-в с целью изучения оперативной обстановки на возможном театре боевых действий. Обстановка действительно предвоенная.
    rotmistr60
  5. Дормидонт Сегодня, 11:11
    Почему они не падают?
    Дормидонт
  6. seal78 Сегодня, 11:12
    Средства РЭБ разве не позволяют уронить его с территории ДНР/ЛНР ?
    seal78
    1. 3officer Сегодня, 11:21
      Цитата: seal78
      Средства РЭБ разве не позволяют уронить его с территории ДНР/ЛНР ?

      Средства наверное позволяют.Не позволяют те кто дает команду на приземление этих средств.RQ-4B вполне мог бы спокойно крутанутся и над Ростовом,он же "невидимка". bully
      3officer
  7. Dreiko11 Сегодня, 11:17
    Не нравятся мне эти полеты ...удар по двум направлениям (Донбасс силами ВСУ ,и Сирия американскими томагавками)..может привести к серьезному последствию ..резонанс в случае успеха проамериканских марионеток будет не в пользу России . Ведь на человеческие жертвы (мирное население) как показали последние годы Европа не смотрит (не замечает). Для них будет сигнал об уязвимости РФ с последующими действиями и выводами.
    Dreiko11
  8. Николай Петров Сегодня, 11:24
    А почему его не сбили или не посадили? Благо, силы и средства ведь имеются. Как то странно всё это.
    Николай Петров
    1. Лелёк Сегодня, 12:10
      Цитата: Николай Петров
      А почему его не сбили или не посадили?

      hi
      А потому как "мерлизонский балет" политиков, мать иху... .
      Лелёк
  9. Ferdinant Сегодня, 11:26
    А нельзя интересно,что б они на базах выходили из строя,по ряду неустановленных причин?
    Ferdinant
    1. Piramidon Сегодня, 13:49
      Цитата: Ferdinant
      А нельзя интересно,что б они на базах выходили из строя,по ряду неустановленных причин?

      "Штирлицев" в наличии нет. request
      Piramidon
  10. Lars971A Сегодня, 11:34
    Перед выборами готовятся.Воронье
    Lars971A
  11. gerkost2012 Сегодня, 11:42
    Удивляет российское благодушие по поводу разведБПЛА у своих границ. Израиль бы завалил его к едрене фене и всё! Ведь этот "птеродактиль" создает угрозу безопасности России, т к заглядывает в глубину до 300 км. Какие могут быть книксены в сторону заклятых "партнеров"!?
    gerkost2012
    1. Orionvit Сегодня, 12:12
      Цитата: gerkost2012
      Израиль бы завалил его к едрене фене и всё!

      Конечно, Израиль бы завалил. Но он является прямым союзником США, и им можно то, чего нельзя России, к сожалению. Представляю какую вонь и сколько криков, поднялось бы в ООН, если Россия поступит так, как вы рекомендуете.
      Orionvit
  12. Radikal Сегодня, 12:08
    Цитата: фигвам
    Только благодаря нашей ПВО эти стервятники не залетают на нашу территорию.

    Какая "свежая" мысль! wassat
    Radikal
  13. Orionvit Сегодня, 12:09
    находясь над территорией, контролируемой киевскими властями.
    А многие тут кричат, что украина для штатов "чемодан без ручки", и удивлённо спрашивают, зачем америке украина? А вот зачем. И это только один из вариантов.
    Orionvit
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