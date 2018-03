В Госдепе рассказали об «отчаянных попытках» КНДР получить средства на ядерную программу

Упомянутый (в публикации The New York Times) доклад официально не опубликован. Это доклад Объединенных Наций,

Не вдаваясь в содержание доклада, (можно сказать, что) это демонстрирует, насколько отчаянно Северная Корея пытается найти любой возможный путь, чтобы получить деньги для реализации своей противозаконной ракетно-ядерной программы. Мы видим, что Северная Корея ради этого опускалась до использования рабского труда, торговли вооружениями и другими вещами, которые нельзя продавать. Именно поэтому мы (американцы) продолжаем нашу кампанию, направленную на оказание максимального давления (на Пхеньян) с целью сузить и перекрыть (каналы) поступления средств в Северную Корею,

Нет, официально пока нет. Но мы определенно пристально присмотримся к этому. Мы внимательно наблюдаем за всеми незаконными программами Северной Кореи во всем мире,

Госдеп считает публикацию газеты The New York Times о возможных поставках ряда товаров из Северной Кореи в Сирию еще одним свидетельством попыток Пхеньяна изыскать денежные средства для финансирования своей «противозаконной программы», передает РИА Новости пояснила в эфире канала Fox News представитель Госдепа Хезер Науэрт.сказала она.Науэрт признала, что пока не может подтвердить данные, изложенные в статье.заверила она.Во вторник The New York Times со ссылкой на конфиденциальный доклад экспертов Совбеза ООН по санкциям в отношении Пхеньяна сообщила о поставках из Северной Кореи в Сирию «кислотоустойчивой плитки» и неких «клапанов с термометрами», которые якобы использовались Дамаском при производстве химического оружия. По данным газеты, эти товары поставлялись в САР в период с 2012 по 2017 год.