18:14 01 марта
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В Госдепе рассказали об «отчаянных попытках» КНДР получить средства на ядерную программу

Госдеп считает публикацию газеты The New York Times о возможных поставках ряда товаров из Северной Кореи в Сирию еще одним свидетельством попыток Пхеньяна изыскать денежные средства для финансирования своей «противозаконной программы», передает РИА Новости.



Упомянутый (в публикации The New York Times) доклад официально не опубликован. Это доклад Объединенных Наций,
пояснила в эфире канала Fox News представитель Госдепа Хезер Науэрт.


Не вдаваясь в содержание доклада, (можно сказать, что) это демонстрирует, насколько отчаянно Северная Корея пытается найти любой возможный путь, чтобы получить деньги для реализации своей противозаконной ракетно-ядерной программы. Мы видим, что Северная Корея ради этого опускалась до использования рабского труда, торговли вооружениями и другими вещами, которые нельзя продавать. Именно поэтому мы (американцы) продолжаем нашу кампанию, направленную на оказание максимального давления (на Пхеньян) с целью сузить и перекрыть (каналы) поступления средств в Северную Корею,
сказала она.

Науэрт признала, что пока не может подтвердить данные, изложенные в статье.

Нет, официально пока нет. Но мы определенно пристально присмотримся к этому. Мы внимательно наблюдаем за всеми незаконными программами Северной Кореи во всем мире,
заверила она.

Во вторник The New York Times со ссылкой на конфиденциальный доклад экспертов Совбеза ООН по санкциям в отношении Пхеньяна сообщила о поставках из Северной Кореи в Сирию «кислотоустойчивой плитки» и неких «клапанов с термометрами», которые якобы использовались Дамаском при производстве химического оружия. По данным газеты, эти товары поставлялись в САР в период с 2012 по 2017 год.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. Logall Сегодня, 11:27
    В Госдепе рассказали об «отчаянных попытках» КНДР получить средства на ядерную программу

    Они и экономику РФ в хлам "ушутали"! Сам слышал...
    Брехуны... Лишь бы по пиариться. А что на самом деле - можно лишь догадываться. Ну или у корейцев спросить. Но те тоже правду не скажут...
    Logall
    1. Комментарий был удален.
      1. Лопатов Сегодня, 11:39
        Цитата: недимон
        Что, проблемы с показом - ватное ты чудушко?

        Вам не кажется, что Вы не тот сайт выбрали?
        На голом агитпропе здесь не особенно получается проехать, это не "Каспаров Ру" с жёстким выпиливанием любого инакомыслия
        Лопатов
        1. Комментарий был удален.
          1. Лопатов Сегодня, 11:52
            Цитата: недимон
            Почему? Мне всё равно где макать носом в лужу тупых ватников.

            На "Каспарове" ватников нет- инакомыслия ваша публика не допускает. А на этом сайте Ваши потуги напоминают то, что называется "сесть в лужу" а не "макать носом" туда кого-то. 8)))))))))))
            Ибо только при полном отсутствии аргументации "аргументы" ограничиваются оскорблениями и попыткой возложить бремя доказательства на оппонента.

            Цитата: недимон
            Никакого "голого агитпрома". Я задал конкретный вопрос

            Нет. Вы вначале оскорбили человека. Потом выдвинули перед ним требование доказать Ваши тезисы.

            Вы утверждаете, что "российская экономика разорвана в клочья"? Потрудитесь это доказать самостоятельно. Иначе это тот самый голимый агитпроп. Без малейшей аргументации.
            Лопатов
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 11:51
        Цитата: недимон
        Что, проблемы с показом - ватное ты чудушко?

        о немоскаль нарисовался laughing ну сейчас узнаем как им хорошо живется и почему выступил под хранцузким флагом и сдается по аватару - истинный гейропеец
        Angel_and_Demon
        1. Комментарий был удален.
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:59
            Цитата: недимон
            Люблю общаться с ватниками.

            квитки за квартпоату
            увеличились на 5 зеленых, как ЛАГ и говорил, работаю в РФ, и за 4 года увеличилась всего лишь на 5 тысяч, устраивает? а у вас?
            Angel_and_Demon
            1. Комментарий был удален.
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:08
                Цитата: недимон
                Давай квитки чудо ты луковое

                чудо - это ты, посмотри на себя в зеркало
                мне скравыть нечего чистыми на руки 62, плюс проживание и питание за счет работодателя hi
                Angel_and_Demon
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 11:48
      Цитата: Logall
      Они и экономику РФ в хлам "ушутали"! Сам слышал...

      а я даже этот доклад видел - он правда в папке лежал, и читать не дали, но он есть laughing
      Angel_and_Demon
  2. Teberii Сегодня, 11:29
    Как всегда нет, подтвердить не можем ,но точно знаем оно так и есть.
    Teberii
    1. Комментарий был удален.
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:35
    Науэрт признала, что пока не может подтвердить данные, изложенные в статье
    Подтвердить не может, но как высказалась от души и с пафосом. Особенно понравилось
    опускалась до использования рабского труда, торговли вооружениями и другими вещами, которые нельзя продавать
    Это она про кого? Про КНДР или Сша? Судя по всему говорящие головы сами не слышат того, что и о чем говорят.
    rotmistr60
    1. Лопатов Сегодня, 11:41
      Мне особенно понравился тезис о "противозаконности" ракетной и ядерной программы КНДР.
      Лопатов
    2. bouncyhunter Сегодня, 11:44
      Гена , привет ! hi
      Цитата: rotmistr60
      Это она про кого? Про КНДР или Сша?

      А это не важно , главное - трындеть по тексту . А вообще , такие доклады напоминают выдачу желаемого за действительное с притягиванием за уши придуманных фактов . Иными словами - всё в духе США .
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:50
        Привет, Паша! hi Больше подходит русская пословица: "С больной головы на здоровую".
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:51
          Цитата: rotmistr60
          Больше подходит русская пословица: "С больной головы на здоровую"

          Как не сформулируй - матрасы от этого не изменят своей подлой сущности .
          bouncyhunter
  4. Alex-a832 Сегодня, 11:56
    "Российская эконоиика в клочья", версия 2.0
    Брехливый запад брешет чаще, чем дышит. Лишь бы хоть как-то заявить об эффективности санкций, от которых в реальности мизерный эффект.
    Alex-a832
  5. bazzbazz Сегодня, 12:03
    Я предлагаю, чтоб матрасам ООН дало официальное право вторгаться в страну и налагать санкции по посту в Фейсбуке!
    У Кореи единственная защита от америки, ядерное оружие! нужно вкладываться!
    bazzbazz
  6. Masya Masya Сегодня, 12:23
    Науэрт признала, что пока не может подтвердить данные, изложенные в статье.

    wink
    Masya Masya
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