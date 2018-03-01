В Госдепе рассказали об «отчаянных попытках» КНДР получить средства на ядерную программу

Упомянутый (в публикации The New York Times) доклад официально не опубликован. Это доклад Объединенных Наций,

Не вдаваясь в содержание доклада, (можно сказать, что) это демонстрирует, насколько отчаянно Северная Корея пытается найти любой возможный путь, чтобы получить деньги для реализации своей противозаконной ракетно-ядерной программы. Мы видим, что Северная Корея ради этого опускалась до использования рабского труда, торговли вооружениями и другими вещами, которые нельзя продавать. Именно поэтому мы (американцы) продолжаем нашу кампанию, направленную на оказание максимального давления (на Пхеньян) с целью сузить и перекрыть (каналы) поступления средств в Северную Корею,

Нет, официально пока нет. Но мы определенно пристально присмотримся к этому. Мы внимательно наблюдаем за всеми незаконными программами Северной Кореи во всем мире,