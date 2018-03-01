18:19 01 марта
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В «Алмаз-Антее» рассказали о сложностях с новым ЗРС С-500

Российский зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» по боевым характеристикам превзойдет американский THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), однако его испытания «не обходятся без объективных сложностей», заявил журналу «Воздушно-космический рубеж» генеральный конструктор, заместитель гендиректора концерна «Алмаз-Антей» Павел Созинов.

Большую часть испытаний систем предыдущего поколения в этом классе мы проводили с использованием полигонов, ныне находящихся на территориях сопредельных государств, и неудобства, которые при этом возникали, никуда не делись и сегодня
— отметил разработчик.

В «Алмаз-Антее» рассказали о сложностях с новым ЗРС С-500



По его словам, «ЗРС С-500 классифицируется как система пятого поколения, и она будет решать, в том числе, и задачи противоракетной обороны (ПРО)».

Мы стремимся существенно превзойти по многим характеристикам те достижения, которые реализованы американцами в мобильном противоракетном комплексе THAAD
— сказал разработчик.

По сравнению с действующими С-400 новая система «будет совершенно другой конструктивно и технически, будет иметь новые локационные и вычислительные средства, новые зенитные управляемые ракеты», пояснил Созинов.

Еще один важный момент — и это мировой тренд — базовые режимы работы в ЗРС С-500 будут автоматическими. То есть вмешательство человека-оператора в ходе боевой работы предполагается, но основной режим всех средств С-500 по отдельности, да и самой системы в целом, является автоматическим
— заявил конструктор.

Использованы фотографии: "Алмаз-Антей"
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Комментарии 37

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  1. taiga2018 Сегодня, 11:56
    то есть пока "сыроват",но это думаю нормально,доработают.
    taiga2018
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:01
      Про "сыроват" это вы сами додумали? В статье об этом ни слова. Трудности в полигонах для испытаний.
      находящихся на территориях сопредельных государств, и неудобства, которые при этом возникали
      rotmistr60
      1. maxim947 Сегодня, 14:55
        Успехов конструкторам и всему коллективу, все получится.
        maxim947
    2. Владимир16 Сегодня, 12:02
      Цитата: taiga2018
      то есть пока "сыроват"

      Читать пробовали? Или достаточно заголовка?
      Ясно ведь сказано в чем трудности:
      Большую часть испытаний систем предыдущего поколения в этом классе мы проводили с использованием полигонов, ныне находящихся на территориях сопредельных государств, и неудобства, которые при этом возникали, никуда не делись и сегодня
      Владимир16
      1. taiga2018 Сегодня, 12:10
        Цитата: Владимир16
        сно ведь сказано в чем трудности

        смешно объяснять все сложности только с недоступностью некоторых полигонов,особенно если это Россия с её огромными возможностями в вопросе полигонов,и если это объяснение даёт генеральный конструктор...
        taiga2018
        1. ul_vitalii Сегодня, 12:28
          Казахстан похоже из обоймы выпадает, степных просторов нам не хватает, мало в цель попасть, но и найти и изучить её надо, в тайге искать только время терять.
          ul_vitalii
        2. Монос Сегодня, 12:43
          Цитата: taiga2018
          смешно объяснять все сложности только с недоступностью некоторых полигонов

          Не смешно. Характеристики комплекса таковы, что существующие полигоны не позволяют испытывать его на предельных режимах. А это не позволяет выявлять и исправлять тонкие моменты. Об этом и речь.
          Монос
        3. DimerVladimer Сегодня, 13:53
          Цитата: taiga2018
          Цитата: Владимир16
          сно ведь сказано в чем трудности

          смешно объяснять все сложности только с недоступностью некоторых полигонов,особенно если это Россия с её огромными возможностями в вопросе полигонов,и если это объяснение даёт генеральный конструктор...


          Ну значит работа идет своим ходом, а сложности были всегда.
          Насчет полигонов - это конечно преувеличение.
          Американцы решили это маневром на этапе разгона, снизить скорость и дальность.
          DimerVladimer
    3. АндрейИванов Сегодня, 15:37
      Цитата: taiga2018
      то есть пока "сыроват",но это думаю нормально,доработают.

      Вы не обратили внимание на один момент-С-500 уже испытывается и принятие на вооружение этого комплекса дело ближайшего времени. А если учесть все заявления ВВП на Собрании,то не удивлюсь,если к 20 году,С-500 пойдет в серию.
      АндрейИванов
  2. Тралл Сегодня, 11:56
    Дезинформацию супостату нужно нести по всем фронтам
    Тралл
    1. Geisenberg Сегодня, 16:26
      Цитата: Тралл
      Дезинформацию супостату нужно нести по всем фронтам


      Смысла нет. Этого супостата надо чётко ставить перед фактом. Оно должно чётко понимать как и чем его будут бить, а иначе у него возникает иллюзия безнаказанности.
      Geisenberg
  3. новичок Сегодня, 11:57
    единственная проблема_ это лишние глаза, как я понял. я уж от заголовка чуть не преуныл.
    новичок
  4. bazzbazz Сегодня, 12:00
    Как же без трудностей. Странно конечно слышать, что у России нет территорий и площадок для испытания) Главное чтоб технически все было готово и в ближайшее время!
    bazzbazz
  5. Orionvit Сегодня, 12:00
    проводили с использованием полигонов, ныне находящихся на территориях сопредельных государств
    С каких это пор, "Капустин яр", находится на территории сопредельных государств? Подобные системы там испытывались начиная с 50-х годов.
    Orionvit
    1. Задира Сегодня, 12:12
      Тесновато, видать, С-500 в Кап Яре
      Задира
    2. синоби Сегодня, 12:18
      Размеры данного полигона не позволяют полноценно испытать пятисотого.У него боевой радиус 500 км по горизонтали и 100-300 км в высоту в зависимости от ракеты.А теперь возьмите карту и посмотрите на размеры Капустина яра.Их испытывать надо как стратегические.Запустил в одном полигоне,а упали обломки на другом,пролетев при этом 1/8 страны если с севера на юг и 1/20 если с запада на восток.Многовато для одного полигона.
      синоби
      1. Orionvit Сегодня, 12:20
        Цитата: синоби
        Размеры данного полигона не позволяют полноценно испытать пятисотого

        Согласен, этот параметр я не учёл. С другой стороны, подобная проблема может волновать Ватикан, но никак не Россию.
        Orionvit
        1. Кубик123 Сегодня, 13:30
          Цитата: Orionvit
          Цитата: синоби
          Размеры данного полигона не позволяют полноценно испытать пятисотого

          Согласен, этот параметр я не учёл. С другой стороны, подобная проблема может волновать Ватикан, но никак не Россию.

          Отсутствие площадей для такого полигона на Украине привело к ошибочному поражению гражданского самолета над акваторией Черного моря 4 октября 2001 года. Теперь наложите карты трасс гражданских рейсов на карту страны и попробуйте найти гарантировано свободные зоны.
          Кубик123
          1. Orionvit Сегодня, 17:57
            Цитата: Кубик123
            Отсутствие площадей для такого полигона на Украине привело к ошибочному поражению гражданского самолета над акваторией Черного моря 4 октября 2001 года.

            К ошибочному поражению Российского гражданского самолёта над акваторией Чёрного моря, привело не отсутствие площадей, а отсутствие боевой выучки расчётов украинских ПВО. Тем более, что у всех современных ракет класса земля-воздух (даже ПЗРК), имеется модуль опознования "свой-чужой". Кем нужно быть, чтобы в наше время, сбить что то другое, отличное от цели?
            Orionvit
      2. Geisenberg Сегодня, 16:28
        Цитата: синоби
        Размеры данного полигона не позволяют полноценно испытать пятисотого.У него боевой радиус 500 км по горизонтали и 100-300 км в высоту в зависимости от ракеты.А теперь возьмите карту и посмотрите на размеры Капустина яра.Их испытывать надо как стратегические.Запустил в одном полигоне,а упали обломки на другом,пролетев при этом 1/8 страны если с севера на юг и 1/20 если с запада на восток.Многовато для одного полигона.


        Тссс !!! ))) По тем данным которые ты озвучиваешь получается что испытывают ракету средней дальности ) Но РФ договор РСДМ выполняет по этому такого не может быть )
        Geisenberg
    3. igor.borov775 Сегодня, 12:20
      Привет!! С какого перепугу здесь пишут о КАПЯРЕ, Там другие проблемы всегда всё доводилось на Балхаше, Там создана система испытаниё и трассы движения изделий ПВО и ПРО,
      igor.borov775
      1. Piramidon Сегодня, 13:31
        Цитата: igor.borov775
        Привет!! С какого перепугу здесь пишут о КАПЯРЕ, Там другие проблемы всегда всё доводилось на Балхаше, Там создана система испытаниё и трассы движения изделий ПВО и ПРО,

        Полигон Сары-Шаган (Балхаш) расположен в Казахстане. Вот о проблемах с бывшими союзными республиками в статье и пишут. Видимо казахи нас потихоньку выдавливают оттуда. А Капустин Яр здесь предлагают в качестве альтернативы.
        Piramidon
  6. Комментарий был удален.
  7. Задира Сегодня, 12:07
    Цитата: новичок
    единственная проблема_ это лишние глаза, как я понял. я уж от заголовка чуть не преуныл.

    Проблема существенная, поскольку данная система должна быть по определению суперсекретной. Полигон в казахской степи является идеальным местом для испытаний, но с учетом сближения руководства Казахстана с США и проч., суперсекретность явно под угрозой
    Задира
    1. новичок Сегодня, 12:22
      коллега, так это понятно. поэтому я и говорю, что единственная проблема, как и всегда, лишние глаза. значить, всё пучком с технической стороны. ну раз уж развернули производство 500го.
      новичок
  8. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:11
    Для страны, с территорией, занимающей 1/6 часть поверхности, проблема с полигонами??
    Шо, все коттеджами застроили???
    Сибирский цирюльник
    1. sheridans Сегодня, 12:17
      А Вы,товарищ, не военных будете,аль дворянин с плоскостопием?
      sheridans
      1. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:25
        А, Вы, товарисЧ, с какой целью, сейчас вопрос задали?)) Аль обидел чем?)))
        И Вас не удивляет происходящее: строим корабли, не имея двигателей, к ним, создаём новые системы, не имея полигонов, для испытаний...??
        Сибирский цирюльник
  9. Горный стрелок Сегодня, 12:23
    Размеры полигонов, полагаю, для испытания стали требоваться очень большими laughing Казахи вредничают? Или кто?
    Горный стрелок
  10. Alexey-74 Сегодня, 13:15
    Я так и не понял, объективные трудности в отсутствии полигонов и все.......? Или то, что все таки ЗРК - это новейший пятого поколения техника с совершенно другой начинкой и практическим отсутствием человека
    Alexey-74
    1. Piramidon Сегодня, 13:41
      Цитата: Alexey-74
      Я так и не понял, объективные трудности в отсутствии полигонов и все.......? Или то, что все таки ЗРК - это новейший пятого поколения техника с совершенно другой начинкой и практическим отсутствием человека

      Судя по высказыванию гендиректора концерна «Алмаз-Антей» все упирается в полигон (о других проблемах ни слова). Все остальное зависит от уровня фантазии здешних "экспертов".
      Piramidon
  11. Xscorpion Сегодня, 13:26
    Цитата: Горный стрелок
    Размеры полигонов, полагаю, для испытания стали требоваться очень большими laughing Казахи вредничают? Или кто?


    Раньше в Кап-яре испытывали,но там полигон не позволяет перехваты дальше 100 км делать.Чтоб испытывать в боевых условиях на максмальные возможности,нужно цель запускать издалека.Много у нас полигонов для испытания ракет, размерами хотя бы 500*500 км?Обломки могут упасть на населенные пункты или еще какие то объекты.У казахов и будет испытываться с-500,но на каждое испытание нужно ряд разрешений получить,потому что запуски целей с Кап-яра делают.Не так то просто запустить баллистическую ракету на территорию другой страны.По факту всего 1-2 пуска в год можно осуществить.Вот и медленно.
    Xscorpion
    1. Ратуш Сегодня, 13:37
      Цитата: Xscorpion
      Много у нас полигонов для испытания ракет, размерами хотя бы 500*500 км?




      А на каком полигоне проводили испытания С-400 на дальности 400 км?
      Ратуш
  12. gukoyan Сегодня, 14:03
    Акватория Чёрного моря, чем не испытательный полигон?
    Можно закрыть часть морских путей, скажем на время пуска, а боевые корабли будут осуществлять охрану района.
    gukoyan
    1. слава1974 Сегодня, 14:53
      Акватория Чёрного моря, чем не испытательный полигон?

      Работа ПВО над морем отличается от работы над землей. Как правило сначала ракету учат летать над землей, а потом адаптируют к морю.
      слава1974
    2. Piramidon Сегодня, 15:12
      Цитата: gukoyan
      Акватория Чёрного моря, чем не испытательный полигон?

      Обломки неудобно собирать Нырять нужно. smile
      Piramidon
  13. Труд Сегодня, 14:16
    Читай между строк: "Большую часть испытаний систем предыдущего поколения в этом классе мы проводили с использованием полигонов, ныне находящихся на территориях сопредельных государств, и неудобства, которые при этом возникали, никуда не делись и сегодня" Поэтому будем проводить испытания на полигоне вблизи от военных баз Хмеймим и Тартус.
    Труд
  14. Грица Сегодня, 17:20
    Вот те на! Нам тут из всех утюгов в уши вещали, что С-400 самая самая супер-пупер. А оказалось, что мы только пытаемся догнать и перегнать уже действующий THAAD нашей С-500.
    Грица
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