В «Алмаз-Антее» рассказали о сложностях с новым ЗРС С-500

Большую часть испытаний систем предыдущего поколения в этом классе мы проводили с использованием полигонов, ныне находящихся на территориях сопредельных государств, и неудобства, которые при этом возникали, никуда не делись и сегодня

Мы стремимся существенно превзойти по многим характеристикам те достижения, которые реализованы американцами в мобильном противоракетном комплексе THAAD

Еще один важный момент — и это мировой тренд — базовые режимы работы в ЗРС С-500 будут автоматическими. То есть вмешательство человека-оператора в ходе боевой работы предполагается, но основной режим всех средств С-500 по отдельности, да и самой системы в целом, является автоматическим

Российский зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» по боевым характеристикам превзойдет американский THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), однако его испытания «не обходятся без объективных сложностей», заявил журналу «Воздушно-космический рубеж» генеральный конструктор, заместитель гендиректора концерна «Алмаз-Антей» Павел Созинов.— отметил разработчик.По его словам, «ЗРС С-500 классифицируется как система пятого поколения, и она будет решать, в том числе, и задачи противоракетной обороны (ПРО)».— сказал разработчик.По сравнению с действующими С-400 новая система «будет совершенно другой конструктивно и технически, будет иметь новые локационные и вычислительные средства, новые зенитные управляемые ракеты», пояснил Созинов.— заявил конструктор.