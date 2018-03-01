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Руководитель Курчатовского института возглавит военный технополис в Анапе
Глава исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук принял предложение стать научным руководителем Военного инновационного технополиса Минобороны РФ в Анапе, сообщают Известия.
Ученый отметил, что считает проект создания технополиса «исключительно своевременным и важным».
По его словам, 23 февраля министр обороны Сергей Шойгу представил проект Владимиру Путину и президент поддержал его.
Газета напоминает, что накануне праздника «День защитника Отечества» на сайте проектов нормативных правовых актов появилась информация о создании технополиса Минобороны в Анапе.
Согласно пояснительной информации, технополис создается «в целях поиска, развития и внедрения передовых идей и разработок, прорывных технологий в интересах обороноспособности РФ».
Сообщается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований Минобороны, средств Фонда перспективных исследований и частных инвесторов.
Ученый отметил, что считает проект создания технополиса «исключительно своевременным и важным».
По его словам, 23 февраля министр обороны Сергей Шойгу представил проект Владимиру Путину и президент поддержал его.
Газета напоминает, что накануне праздника «День защитника Отечества» на сайте проектов нормативных правовых актов появилась информация о создании технополиса Минобороны в Анапе.
Согласно пояснительной информации, технополис создается «в целях поиска, развития и внедрения передовых идей и разработок, прорывных технологий в интересах обороноспособности РФ».
Сообщается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований Минобороны, средств Фонда перспективных исследований и частных инвесторов.
Использованы фотографии: пресс-служба НИЦ «Курчатовский институт»
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