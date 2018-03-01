18:14 01 марта
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Руководитель Курчатовского института возглавит военный технополис в Анапе

Глава исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук принял предложение стать научным руководителем Военного инновационного технополиса Минобороны РФ в Анапе, сообщают Известия.



Ученый отметил, что считает проект создания технополиса «исключительно своевременным и важным».


По его словам, 23 февраля министр обороны Сергей Шойгу представил проект Владимиру Путину и президент поддержал его.

Газета напоминает, что накануне праздника «День защитника Отечества» на сайте проектов нормативных правовых актов появилась информация о создании технополиса Минобороны в Анапе.

Согласно пояснительной информации, технополис создается «в целях поиска, развития и внедрения передовых идей и разработок, прорывных технологий в интересах обороноспособности РФ».

Сообщается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований Минобороны, средств Фонда перспективных исследований и частных инвесторов.

Использованы фотографии: пресс-служба НИЦ «Курчатовский институт»
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Комментарии 14

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  1. iouris Сегодня, 12:01
    "Научные роты" не справляются?
    iouris
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:07
      А при чем тут "научные роты"? Роты создавались, чтобы "яйцеголовые", которым пришло время служить занимались тем, что им близко. А это создается для
      «в целях поиска, развития и внедрения передовых идей и разработок, прорывных технологий в интересах обороноспособности РФ»
      Разницу чувствуете?
      rotmistr60
      1. iouris Сегодня, 12:15
        Цитата: rotmistr60
        Разницу чувствуете?

        Нет. Почему бы Ковальчука не зачислить в такую роту, если ему пришло время служить?
        iouris
        1. 210окв Сегодня, 12:47
          Может и Вам пришло время?Послужить?А Ковальчук уже послужил и служит Отчизне.
          Цитата: iouris
          Цитата: rotmistr60
          Разницу чувствуете?

          Нет. Почему бы Ковальчука не зачислить в такую роту, если ему пришло время служить?
          210окв
          1. iouris Сегодня, 13:34
            Нет. Я не "яйцеголовый" и я уже "послужил". Отечеству от меня больше ничего не нужно.
            А этот Ковальчук, случайно, не брат того, другого Ковальчука, который, случайно, миллиардер?
            iouris
  2. zloybond Сегодня, 12:07
    в Анапе рабочих мест нет....но на курорте служить конечно круто. Почему не Иваново? Курске? Землю уже отжали под строительство? Проедьте вдоль строящейся трассы на Крым... радостно рапортуем, а ведь на этих землях люди работали... Куда их дели? Тоже землю отжали? У нас собственности могут лишить в любую удобную минуту. Надо - возьмем.
    zloybond
    1. НасРать Сегодня, 12:18
      В Иваново и Курске нет моря... может в этом дело?
      НасРать
      1. zloybond Сегодня, 12:24
        Шо не курорт?????
        zloybond
        1. НасРать Сегодня, 12:32
          Я не владею информацией... может дело в курорте, а может нет. Если у Вас есть какие то знания этого вопроса, документы, фото, видео - могли бы прямо написать - зачем юлить и писать намёками?
          НасРать
    2. 210окв Сегодня, 12:49
      Ну,кстати в Анапе есть военные объекты.Тут и институт береговой охраны и другие части.Это юг России и он должен быть защищен,впрочем как и все остальные.
      Цитата: zloybond
      в Анапе рабочих мест нет....но на курорте служить конечно круто. Почему не Иваново? Курске? Землю уже отжали под строительство? Проедьте вдоль строящейся трассы на Крым... радостно рапортуем, а ведь на этих землях люди работали... Куда их дели? Тоже землю отжали? У нас собственности могут лишить в любую удобную минуту. Надо - возьмем.
      210окв
      1. zloybond Сегодня, 17:09
        научная рота его главный защитник. согласен. логично. оригинально. надежно.
        zloybond
    3. Alexey-74 Сегодня, 13:07
      Вы про какую трассу в Тамани которая? Так она и до этого все время существовала, а то что она расширяется и улучшается, так это нормально. У кого земли отжали то?
      Alexey-74
      1. zloybond Сегодня, 17:58
        земли....??? отжали....??? даже если вы не военный топограф: берете карту 4 года тому..... накладываете на карту настоящую.... чтобы не юлить - подкрутим масштабы (ну чтобы уже все по честному) - сравниваем....все.... комментарии еще какие то надо? зачем? или глаза врут? ну это не ко мне. ТО к дохтору. У меня так государство отжимало с\х землю когда меня в командировку послали. Мать одна противостояла. Из Москвы приказом сняли начальника месестной полиции, за то что заступился. Прокурор просто тихо шептала: "свое отвоевали радуйтесь, а что остальные не смогли так это их проблема". Так что я знаю как государство землю отжимает на своей шкуре.
        zloybond
  3. Metlik Сегодня, 17:05
    Технополис надо создавать на севере. На юге люди расслабляются и думать не хотят.
    Metlik
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