18:14 01 марта
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Китай - США: Избавьтесь уже от идей холодной войны

Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин прокомментировала заявления властей США, который всякий раз заявляют об угрозах со стороны независимых государств. В очередном озвученном США списке «главных угроз» оказались такие государства как Россия, КНДР и Китай. При этом в США Россия названа «наиболее значительной угрозой», а Китай – «угрозой своим быстрым ростом». Очередное заявление подобного рода сделал накануне генерал Джон Хайтен – начальник Stratcom (стратегическое командование вооружённых сил США).

В Китае обвинили США в том, что те никак не могут избавиться от риторики, идей и комплексов холодной войны.

Китай - США: Избавьтесь уже от идей холодной войны



РИА Новости приводит комментарий Хуа Чуньин:
Мы отметили, что в последнее время некоторые представители вооружённых сил США периодически делают заявления о теории исходящей от Китая угрозы. Стратегические намерения Китая довольно прозрачны, цель нашего развития заключается в обеспечении благополучия нашего народа, поддержания мира и развития всего мира. Мы надеемся, что США смогут отбросить изжившие себя идеи времен холодной войны.


Напомним, что ранее в Вашингтоне обвинили Китай в "экспансии" в Тихом океане. Объявлено, что КНР угрожает "суверенитету" целого ряда государств Юго-Восточной Азии. В Пекине назвали эти обвинения со стороны Соединённых Штатов несостоятельными.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 20

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  1. taiga2018 Сегодня, 12:14
    а помните сказки запада про то,что они мечтают видеть Россию богатой и процветающей страной...
    taiga2018
    1. BerBer Сегодня, 12:26
      Слова о Российско Американской дружбе, звучавшие в 90-х, выглядят по крайней мере глупо, а в современном контексте пошло. А ведь было.
      BerBer
      1. taiga2018 Сегодня, 12:27
        Цитата: BerBer
        Слова о Российско Американской дружбе, звучавшие в 90-х, выглядят по крайней мере глупо

        а ведь мы верили,такие наивные,чисто дети...
        taiga2018
    2. Венд Сегодня, 12:32
      А ведь действительно. Страны меняются. Сколько было страхов после возвращения Гонконга Китаю, а вот изменился коммунистический Китай. Россия постепенно очищает сознание от угара 90-х. А США как были в конфликте со всеми, как подставляли, как уничтожали для своей выгоды, так и продолжают поступать, как будто законсервированные.
      Венд
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:15
    Мы надеемся, что США смогут отбросить изжившие себя идеи времен холодной войны.
    Понятно, что нормы дипломатии вынуждают говорить о надежде. А в реальной жизни Китай, как и Россия понимает, что надеется на какие-то разумные шаги со стороны Сша бесполезно. Поэтому на сказанное отвечают дипломатически, а главное держат в уме - скинуть Сша с мирового пьедестала.
    rotmistr60
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:18
      Цитата: rotmistr60
      нормы дипломатии вынуждают говорить о надежде

      но до этого китайцы вообще воздерживались от каких бы то нибыло высказываниях, значит что-то грядет bully
      Angel_and_Demon
    2. иван сусанин_3 Сегодня, 13:27
      величие американских фашистов не векчно как и впрочем все что есть
      иван сусанин_3
  3. bazzbazz Сегодня, 12:17
    Долой холодную- Давай Горячую! Так думаю в сша считают)

    Много маленьких горячих войн по всему земному шару, на славу впк сша.
    bazzbazz
    1. Paranoid50 Сегодня, 15:03
      Цитата: bazzbazz
      Долой холодную- Давай Горячую! Так думаю в сша считают)

      В сша предпочитают подогретую(в микроволновке), - у них же сплошной фаст-фуд. yes
      Paranoid50
  4. gukoyan Сегодня, 12:17
    США выгодна холодная война и тыкаем пальца в тех кого считают угрозой миру, за счёт этого и делают деньги.
    gukoyan
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 12:20
    Отказ от политики холодной войны и диктата силы означал бы признание Америкой признание наличия равноправных партнёров , а для этого нужна коренная ломка политического сознания , что или результат очень долгого процесса политического противоборства , или результат поражения . Поэтому призывать к этому США всё равно , что против ветра...дождиком брызгать .
    КВУ-НСвД
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:29
      Витя hi
      Китай - США: Избавьтесь уже от идей холодной войны

      США - Китаю : Ага , щаззз !
      bouncyhunter
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:33
        Здорово , Паш [quote]США - Китаю : Ага , щаззз !/quote] Ну в общем ты всё сказал четырьмя словами , что я по тексту размазывал умными словами smile
        КВУ-НСвД
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:37
          Армейская привычка кратко передавать суть . soldier
          bouncyhunter
  6. Гуру Сегодня, 12:23
    американцы усиленно толкают Россию в обьятия Китая, видимо что бы пострашнее было Европейцам.
    Гуру
  7. Masya Masya Сегодня, 12:29
    Мы надеемся, что США смогут отбросить изжившие себя идеи времен холодной войны

    Да, вы, что... как же штаты тогда жить будут? в этом же смысл их жизни- кругом "угроза"!!!
    Masya Masya
  8. DimerVladimer Сегодня, 13:21
    По мнению военных США - СВОБОДА это роскошь не для всех.
    DimerVladimer
  9. К.А.С Сегодня, 13:37
    раньше был один международный бандит США. сейчас их стало три США, Россия, Китай, новых два бандита решили сами покрышевать. у главбандита бизнес отжать и сами коров подоить! плохо это или хорошо, думаю хорошо: конкуренция: у тех кого будут крышевать появился выбор,и вслучае чего уйти под другую крышу. по беспредельничать этим бандитам будет трудновато!
    А на заявления и комментарии официальных органов этих стран следует смотреть поскольку постольку: нужно обеспечить фон! И международным правом и сувернитетом других стран эти государства подотрутся в нужный момент!
    К.А.С
  10. faterdom Сегодня, 13:42
    Второй час послания Путина посылает США с помощью интересных видеороликов вежливо, но далеко, и, видимо, навсегда! У них нет военного превосходства, и не будет уже никогда! Речь о нескольких новых, уже испытанных образцов вооружений.
    Для американцев и НАТО - это реально НЛО неберущееся и необъяснимое. И могут засунть себе свои 700 лярдов придуманных президентов на Пентагон в одно место, если им так легче.
    А утратив возможность военного давления они утратят и экономическое влияние в мире.
    faterdom
  11. Труд Сегодня, 14:11
    На каждый болт у нас найдется гайка. В конечном итоге ОПК и составляет костяк нашей промышленности. Международные условия способствуют НИОКР и импортозамещению именно в ОПК. Если все это у нас будет норм работать + Рособонэкспорт + экспорт энергоносителей то можно через десяток лет поговорить и о социалке и о малом бизнесе. А пока только озабоченность сытых действиями "партнеров" и усталость голодных от бесперспективности.
    Труд
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