Китай - США: Избавьтесь уже от идей холодной войны

Мы отметили, что в последнее время некоторые представители вооружённых сил США периодически делают заявления о теории исходящей от Китая угрозы. Стратегические намерения Китая довольно прозрачны, цель нашего развития заключается в обеспечении благополучия нашего народа, поддержания мира и развития всего мира. Мы надеемся, что США смогут отбросить изжившие себя идеи времен холодной войны.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин прокомментировала заявления властей США, который всякий раз заявляют об угрозах со стороны независимых государств. В очередном озвученном США списке «главных угроз» оказались такие государства как Россия, КНДР и Китай. При этом в США Россия названа «наиболее значительной угрозой», а Китай – «угрозой своим быстрым ростом». Очередное заявление подобного рода сделал накануне генерал Джон Хайтен – начальник Stratcom (стратегическое командование вооружённых сил США).В Китае обвинили США в том, что те никак не могут избавиться от риторики, идей и комплексов холодной войны. РИА Новости приводит комментарий Хуа Чуньин:Напомним, что ранее в Вашингтоне обвинили Китай в "экспансии" в Тихом океане. Объявлено, что КНР угрожает "суверенитету" целого ряда государств Юго-Восточной Азии. В Пекине назвали эти обвинения со стороны Соединённых Штатов несостоятельными.