«Военному обозрению» нужен помощник выпускающего редактора. Должностные обязанности: подбор иллюстративного материала и формирование заголовков. Требования к соискателям: журналистский опыт, творческие способности, умение быстро анализировать текст, грамотность и ответственность. Обращаться: [email protected]
Китай - США: Избавьтесь уже от идей холодной войны
Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин прокомментировала заявления властей США, который всякий раз заявляют об угрозах со стороны независимых государств. В очередном озвученном США списке «главных угроз» оказались такие государства как Россия, КНДР и Китай. При этом в США Россия названа «наиболее значительной угрозой», а Китай – «угрозой своим быстрым ростом». Очередное заявление подобного рода сделал накануне генерал Джон Хайтен – начальник Stratcom (стратегическое командование вооружённых сил США).
В Китае обвинили США в том, что те никак не могут избавиться от риторики, идей и комплексов холодной войны.
РИА Новости приводит комментарий Хуа Чуньин:
Напомним, что ранее в Вашингтоне обвинили Китай в "экспансии" в Тихом океане. Объявлено, что КНР угрожает "суверенитету" целого ряда государств Юго-Восточной Азии. В Пекине назвали эти обвинения со стороны Соединённых Штатов несостоятельными.
В Китае обвинили США в том, что те никак не могут избавиться от риторики, идей и комплексов холодной войны.
РИА Новости приводит комментарий Хуа Чуньин:
Мы отметили, что в последнее время некоторые представители вооружённых сил США периодически делают заявления о теории исходящей от Китая угрозы. Стратегические намерения Китая довольно прозрачны, цель нашего развития заключается в обеспечении благополучия нашего народа, поддержания мира и развития всего мира. Мы надеемся, что США смогут отбросить изжившие себя идеи времен холодной войны.
Напомним, что ранее в Вашингтоне обвинили Китай в "экспансии" в Тихом океане. Объявлено, что КНР угрожает "суверенитету" целого ряда государств Юго-Восточной Азии. В Пекине назвали эти обвинения со стороны Соединённых Штатов несостоятельными.
Использованы фотографии: YouTube
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти