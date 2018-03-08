Суфражистки – как женщины боролись за свободу

Чтобы вы подумали, увидев на улицах вашего города демонстрацию из… 30000 женщин, несущих плакаты с надписью: «Прово голосовать женщинам» и громко распевающих «Боевой гимн республики» - «Глори, глори, аллилуя!» По крайней мере, вы бы очень удивились. Но удивлялись этому также и мужчины на улицах американских и английских городов, где как раз подобное и происходило ровно 117 лет тому назад.Суфражистки пикетируют Белый дом.Тогда в борьбе женщин за свое равенство с мужчинами в политической и экономической областях пошло все: митинги и пикеты, раздача листовок и приковывание себя цепями к дверям мужских туалетов, а когда всего этого оказалось недостаточно, в ход пошли и совсем уже радикальные средств: молотки, спрятанные в элегантные женские муфты, кружевные зонтики и вязальные спицы и хлысты. Все средства, считали британские и американские женщины, хороши в борьбе с властью мужчин. Женщины разбирали мостовые и закидывали полицейских булыжниками, бросали их в витрины магазинов и в политических деятелей, а затем в ход пошла даже взрывчатка!Движение суфражисток подвергалось осмеянию в прессе. На суфражисток рисовали множество карикатур. Например, на этой вверху надпись: «И это та любовь, которая заставит мир перевернуться?»Именно тогда, в начале ХХ века очень решительного вида дамы в шляпках с цветами и лайковых, а также в замшевых и грубых шерстяных перчатках (суфражистки из среднего класса отнюдь не чурались простых работниц, лишь бы они разделяли их идеи!) устраивали уличные скандалы и, презрев все нормы воспитания и христианской морали, отчаянно хулиганили с целью привлечь к себе внимание, лупили полисменов зонтиками, а те в ответ не стеснялись лупить самых настоящих леди своими деревянными дубинками. Они, оказавшись в тюрьмах по обвинению в нарушении общественной благопристойности и порядка, устраивали голодовки и все это ради гражданских свобод, которых женщины того времени были лишены. Трудно дать однозначную оценку их радикальной деятельности. Но бесспорно то, что результата движение суфражисток все же достигло и, хотя сегодняшняя молодежь даже слова такого не знает, в память о тех годах остался наш любимый весенний праздник, у истоков которого ведь как раз и стояли неутомимые и одержимые своими идеями суфражистки.Вот так голодающих суфражисток пытались кормить в тюрьме насильственным образом.А началось, кстати говоря, все с того, что Эммелин Панкхерст (1858–1928) никак не могла позабыть слова своего отца, как-то сказанные им над ее кроватью: «Как жаль, что она не мальчик!» Бедный отец Эммелин тогда даже и не подозревал, что его дочь в этот момент задумается над тем, что если по Библии все люди равны, то почему же тогда «мальчики лучше девочек» и им позволительно все то, чего девочки лишены. Таким образом всего одной своей фразой он изменил не только всю жизнь своей дочери, но жизнь женщин Америки и Европы, не больше и не меньше!Впрочем, обратившись к тем же романам Джейн Остин, мы можем увидеть, что виноваты в развитии женской эмансипации были… сами мужчины! Откроем роман «Гордость и предубеждение» и прочитаем, что мужчины требовали от юных леди, чтобы те были развиты духовно, а для этого умели музицировать, говорили по-французски и по-немецки, были начитаны, словом, «развивали свой ум». Но, начав с этого, женщинам не захотелось останавливаться, вот и выходит, что, требуя развитости от своих подруг, мужчины уже в начале 19 века сами же пилили тот сук, на котором сидели.«Салун для эмансипированных женщин»Ну, а получив начальное образование, женщины стали требовать и равных с мужчинами прав. Причем, кроме предоставления избирательного права, суфражистки также добивались права на собственность, получения высшего образования, права на развод и равную с мужчинами заработную плату. Уже в первом манифесте суфражисток, называвшимся «Декларация чувств», провозглашалось: «Все мужчины и женщины созданы равными». Все, в общем-то, по Библии не так ли? И вначале борьба женщин за гражданские свободы имела благопристойный характер. Но ни письма в газеты и депутатам парламента и конгресса, ни агитация на улицах, дебаты и выступления Гайд Парке никто из мужчин, а также лидеров правительства внимание не обращал. И тогда женщины поняли, что только силой можно добиться чего-то от такого «животного, как мужчина» и перешли к активной борьбе.Винтажная почтовая открытка против движения суфражисток, содержащая намек на имевшее в то время бурное обсуждения «потерянного звена» между обезьяной и человеком, долженствующая вызвать негодование мужчин.Многие эмансипированные женщины к этому времени уже имели хорошее образование. Ум их был развит чтением, поэтому их акции отличались большой изобретательностью и ярко выраженным эпатажем. Суфражистки ночами перекапывали поля для гольфа - исключительно мужской игры, резали ножами картины (в частности, их очень раздражала картина Веласкеса «Венера перед зеркалом» и ей подобные, которые, по их мнению, оскорбляли женское достоинство, и угрожали физической расправой членам правительства, ну, конечно, регулярно устраивали массовые беспорядки.)Среди политиков-мужчин, особо ненавидимых суфражистками, на первом месте находился Уинстон Черчилль, к которому они питали особую неприязнь. Причина этого заключалась в том, что, когда одна из суфражисток публично обозвала его пьяным мужланом, Черчилль сказал: «Я-то завтра протрезвею, а у вас ноги как были кривыми, так и останутся». Естественно, что такой ответ все дамы-суфражистки посчитали для себя оскорблением и решили за него с ним рассчитаться. В адрес Черчилля последовали угрозы, в него швыряли камни, пытались бить его палками и даже хлыстом. Хлыст в итоге у покушавшейся на Черчилля женщины отобрали, а он не придумал ничего лучше, как подарить своей жене в качестве победного трофея.Эмили Дэвинсон. На груди – награда движения.Очень скоро среди суфражисток появились свои героини и мученицы. Самой известной среди которых стала Эмили Дэвисон. О ней говорили, как об отъявленной радикалистке, поскольку она подложила бомбу в дом Дэвида Ллойд Джорджа. Бомба взорвалась и серьезно повредила новое здание, но, к счастью, при этом никто не погиб. Даже соратницы по движению не одобряли столь «решительных» мер. Девять раз она арестовывалась за свои действия, объявляла голодовки в тюрьме и подвергалась насильственному кормлению. Протестуя против него, она бросилась вниз с десятиметровой лестницы и получила тяжелые травмы. Погибла Эмили Дэвисон во время английского Дерби на скачках в Эпсоме в 1913 году, когда выбежала на стадион навстречу жеребцу по кличке Энмер, принадлежавшему королю Георгу V. Считается, что она хотела не больше не меньше, как прикрепить флаг суфражисток к хвосту Энмера, но попала под копыта и через четыре дня скончалась в больнице от полученных травм. На панихиде в Лондоне 14 июня, принявшей массовый характер, многие несли плакаты с надписями: «Дайте мне свободу или позвольте умереть» и еще более радикальные «Свобода или смерть». На могильной плите ее была высечена памятная фраза «Дела, а не слова». Так движение суфражисток обрело свою мученицу, именем которой многие женщины клялись, вступая на тернистый путь борьбы за гендерное равноправие.Мученичество Эмили Дэвинсон. Уникальное фото из Эпсома.Впрочем, не только такими вот ужасными акциями суфражистки привлекали участие к проблеме эмансипации. Они очень умело привлекали внимание общественности очень зрелищными и по-настоящему красочными шествиями. Женщины шли по улицам в нарядных белых платьях с цепями из цветов, держа в руках флаги суфражистского движения. При этом они либо пели «Гимн республики», либо шли с леденящим душу плачем-завыванием под гром барабанов и вой духовых инструментов. Парады были массовыми и тщательно организованными. Естественно, что поглазеть на все это собирались толпы зевак.Впрочем, не чурались суфражистки и столь же хорошо организованных действий насильственного характера, самым известным из которых в Лондоне стала так называемая «Хрустальная ночь». Тогда женщины, проносившие в муфтах камни и молотки, принялись бить витрины магазинов и окна в домах, а когда против них были брошены наряды полиции, то молотками досталось и полицейским! За особые достижения в деле движения у суфражисток были разработаны и учреждены специальные награды.Еще одна открытка против суфражисток. Физиономии явно непривлекательные и даже больше…Впрочем, и подавлялось движение суфражисток весьма жестоким образом. Женщин избивали дубинками, массово сажали в тюрьмы, и даже ссылали на каторгу.Но… дело венчает итог. Жертвы, принесенные женщинами Англии и США, оказались в итоге не напрасны, и они своего добились. Более того… теперь уже мало кого удивляет, что когда в Канаде мужчинам разрешили в жару выше 35 градусов ездить в метро с обнаженным торсом, соответствующего разрешения тут же потребовали и женщины. «Не обязательно, что мы воспользуемся этим правом, - заявила одна из лидеров канадского движения за гендерное равенство, - но мы за то, чтобы иметь это право!»«Женщины голосуют, а мужчины купают детей».П.С. Теме женской эмансипации и происходящим в обществе переменам сегодня посвящен целый ряд замечательно снятых телесериалов, среди которых следует назвать «Дамское счастье» по роману Эмиля Золя (1996 г.) и «Аббатство Даунтон» (2010 г.). Ну и, конечно, как не вспомнить легендарные «Большие гонки» (1965 г.)